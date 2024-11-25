Seasons Greetings from HackerNoon: ዛንታታት ብትርጉማት፣ ካብ ዘረባ ናብ ጽሑፍን ካልእን ምዕባይ

ወርሓዊ ምዕባለ ፍርያት ሃከርኑን ኣብዚ ኣሎ! ንሓድሽ ናይ ሞባይል ኣፕ ስሪት፣ ተወሳኺ ምዕባለታት ትርጉም፣ ሓድሽ AI Gallery፣ ናይ ድሕሪት ምንቅስቓሳትን ካልእን ተዳለዉ! 🚀
እዚ ናይ ፍርያት ምዕባለ ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝመጽእ ለውጢ ዘንጸባርቕ እዩ።
ናትና
ቅድሚ እዚ ምዕባለ፡ ትርጉም ንምግዛእ ናብ app.hackernoon.com/services ወይ ኣብ ቅጥዕታት ዛንታኻ ምብጻሕ የድልየካ። እቶም ኣማራጺታት ገና ኣብ ዘለዉሉ እዋን፡ ዝኾነ ቋንቋ ብሰለስተ ጠውቂ ጥራይ ንምኽፋት ዝሕግዝ ስሉጥ ኣገባብ ወሲኽና ኣለና፤
ብ HackerNoon Translations ዝርገሐኻ ኣስፍሕ : ርኡይነት ዛንታኻ ኣዕብዮ፣ ብዙሓት ቋንቋታት ኣብ ምድላይ ደረጃ ይስራዕ፣ ምስ ዝተፈላለዩ ተዓዘብቲ ድማ ብቐሊሉ ተራኸብ።
ዳህሰሳ
HackerNoon ብቋንቋ ትውልዲ ክትድህስስ ትደሊ? ሸፊንናኩም ኣለና!
ነፍሲ ወከፍ ካብቶም 77 ዝድገፉ ቋንቋታትና ሕጂ ብሕታዊ መዕረፊ ገጽ ኣለዎ። ንኣብነት ምብጻሕ
ናብ ኩሎም ዝርከቡ ናይ ቋንቋታት መበገሲ ገጻት ንምኻድ ፣ ዝኾነ ናይ ቋንቋ መእተዊ ገጽ ምብጻሕ፣ ናብ ትሕቲ ነፍሲ ወከፍ ናይ ቋንቋ መበገሲ ገጽ ናብቲ “ቋንቋታት” ዝብል ክፍሊ ንታሕቲ ስጉም፣ በዚ ናይ ሕጂ ኣቃውማ: hackernoon.com/lang/he ።
ኣይትረስዑ-ዝኾነ ቋንቋ ትኽክል ካብ መእተዊ ገጽ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም!
ኣብ ላዕለዋይ የማናይ ኩርናዕ ስክሪንካ ዘሎ ሳብስክራይብ ዝብል ቁልፊ ጠውቕ፡ voilà—✨እቲ ዝተተርጎመ ስሪት✨ ናይ The HackerNoon Newsletter ትኽ ኢልካ ናብ ኢንቦክስካ ክትቅበል ኢኻ። መዓልታዊ ዶዝ ናይ ግድን ከተንብቡ ዘለኩም ዛንታታት ኣስተማቕሩ፣ ብክኢላታት ብኣዳለውቲ ሃከርኑን ዝተዳለዉን መዓልታዊ ኣብ ቀትሪ ዝቐርቡን፣ ማውንተይን ታይም። ብዛዕባ ዜናታትና ዝያዳ ክትፈልጡ ኣብዚ .
The HackerNoon Newsletter ከመይ ይመስል፤
ረብሓታትን ተግባርን ናይቲ ናይ ትርጉም ባህርና ዳህሰስ፣ ብኸመይ ብዝበለጸ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ድማ ፍለጥ። ተወሳኺ፡ ሓደ ካብቲ ብሕታዊ ዲዛይናትና ብደቂቕ ርኣይዎ፡ እዚ ድማ ብናይ ገጽ ሃናጺና ተጠቒምና ዝተሃንጸ እዩ!
ናትና ዝተሓደሰ
ከመይ ጌርካ ትጥሕል ኣብዚ ኣሎ፤
ምስልታት ኣብ ዕለት ምፍጣር ተመርኲስካ ንምድህሳስ “Most Recent”ን “Oldest”ን ትብታት ተጠቐም።
ብዝተፈላለዩ ናይ AI ሞዴላት ንምፍታሕ ኣብ የማናይ ሸነኽ ስክሪንካ ዘሎ ንቑልቁል ዝወርድ ሳጹን ጠውቕ።
ፍሉያት ቁልፊ ቃላት ተጠቒምካ ምስልታት ንምርካብ ነቲ ናይ ምድላይ ተግባር ፈትኖ፤ በቲ ቃል ዝተፈጥረ ነፍሲ ወከፍ ምስሊ ኣብቲ ምልክት ክትሪኦ ኢኻ።
ናትካ ክትፈጥር ድሉው ዲኻ? “Try text to image” ጠውቕ እሞ ዝተፈላለዩ ምስሊ ዝፈጥሩ ሞዴላት ክትፍትነሉ እትኽእል ረቂቕ ክትከፍት ትኽእል ኢኻ፣ ንኣብነት...
ናይ ሞባይል ኣፕና ሓድሽ ናይ ጽሕፈት ባህሪ ምስቲ ናይ ቀረባ እዋን ምዕባለ ኣለዎ፣ ሓሳባት ብቕልጡፍ ንምቕራጽ ብሉጽ: እቲ ካብ ዘረባ ናብ ጽሑፍ ዝግበር ተግባር። ሕጂ፡ ነገራት ምዝራብ ከም ብሎጊንግ ይቑጸር! ዝቕጽል ጽሑፍካ ወይ ኣውታርካ ምስ ኣፕ HackerNoon ብምዝርራብ ጥራይ ጀምር። ናብ HackerNoon text editor app ክትዛረብ ከለኻ እንታይ ይመስል፤
ስጉምትታት ረኺብካዮም? እንተዘይኮይኑ ክንደግሞ ኢና፡ ረቂቕ ክፈት፡ ነቲ ናይ ማይክ ምልክት ጠውቕ፡ ተዛረብ፡ በቲ ውጽኢት ሕጉስ እንተኾንካ ድማ accept ዝብል ምህራም - እቲ ትሕዝቶ ብኣውቶማቲክ ኣብ ረቂቕካ ክውሰኽ እዩ።
ዛንታታት ብኣርእስቲ ንምውዳብ፡ ከም #bitcoin ወይ #javascript ዝኣመሰሉ ናይ ቴክ ኣርእስቲ ገጻት ወሲኽና ኣለና። ኣብ ምድላይ ክርከቡ ዝኽእሉን ኣብ ገጽ ዛንታ ዝቐርቡን እዮም።
ብተወሳኺ ነቲ ናይ ትርጉም ባህሪ ናብ ኣፕና ኣስፊሕናዮ ኣለና: ሕጂ 70+ ተወሳኺ ናይ ቋንቋ መበገሲ ገጻት ወሲኽና ኣለና! ልክዕ ከምቲ ንመርበብ ሓበሬታና ዝገበርናዮ፡ ትዝክሩ ዶ? 😉 ኣብ መበገሲ ገጽካ ንታሕቲ ስክሮል ብምግባር ዝደለኻዮ ቋንቋ ምረጽ እሞ voilá!
ሕጂ ፡ ነፍሲ ወከፍ ዝተሓትመ ዛንታ HackerNoon ብኣውቶማቲክ ኣብ ብዙሓት መድረኻት ይካፈል፡ ንኣብነት Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard, ከምኡ’ውን ብመንገዲ RSS ። ምክፍፋል FTW! በዚ ድማ፡ ነቲ ምሕታም ዝብል መጠወቒ ምጥዋቕ ንትሕዝቶኻ የዕብዮ፡ ኣብ ሰፊሕ መርበባት ድማ ሰፊሕ ምቅላዕ ይህቦ። ብውሑድ ጻዕሪ ተበጻሕነትካ ንምዕባይን ርኡይነት ንምዕባይን ሓያል መንገዲ እዩ!
ብዕለት 24 መስከረም ድማ ኣላልናዮ
ሕጂ፡ ንሕና ንጥቕልሎ ኣለና ሀ
ሓድሽ ነገር እንሆ፤
“ክፉት”፣ “ተዓጽዩ” ከምኡውን “ዘይተነበበ” ዝብል ናይ መልእኽቲ መጽረዪታት ተጠቒምካ ብቐሊሉ ናይ ኢንቦክስካ ድህሰስ።
ፍሉይ መልእኽትታት ንምርካብ ነቲ ናይ ምድላይ ተግባር ተጠቐም
ብመንገዲ “New Chat” ንደገፍ HackerNoon ርኸብ እሞ ንሕቶኻ ዝምጥን ኣማራጺ ምረጽ።
ንዝሓሸ ተነባብነት ብሕብራዊ ኮድ ዘለዎም መልእኽትታትን ብፍሕሶ ዝተሰርሑ መልስታትን ኣስተማቕሩ።
ሕጂ ረቂቕ መዘኻኸሪታት ናብ ቀጻሊ ዝርርባት ይእከብ።
ብቐጥታ ካብ ረቂቕ ጽሑፋት ክፉት ዕላላት።
ንዝሓሸ ምቁጽጻር መልእኽትታት ኣርትዖትን ምድምሳስን።
ኣብ ኩሉ ዕላላት ብዘይ ገለ ጸገም ንምድህሳስ ደረት ኣልቦ ስክሮል
ኣብ ጉዕዞ ብቐሊሉ ንምርካብ ሞባይል ምምሕያሽ
ተወሳኺ ናይ ምድህሳስ ኣማራጺታት: ኣብ ገጻትና FAQs, ክፍሊ ሓገዝ, Editing Protocol ተወከሱ
እዚ ናይ ኢንቦክስ ምዕባለ ናብ ሓቀኛ ግዜ፡ ኣፕ ዝመስል ተመክሮ የቕርበልካ፡ ረቂቕ ምትሕብባር ዝያዳ ስሉጥ ይገብሮ!
ዲቨሎፐራትና በቃ ነቲ ዳታቤዝ ናብ MongoDB ኣዕብዮሞ፣ ስለዚ ሕጂ ረቂቕካ ብቕልጡፍ ይጽዕን። ብተወሳኺ ረቂቕ ዛንታታት ብዝያዳ ብዓይኒ ዝስሕብ ገይሮምዎ ኣለዉ፡ ምስሊ ዛንታ ብምውሳኽ ነቲ ትደልዮ ብሓደ ርእይቶ ክትረኽቦ ይሕግዘካ!
ኩሉ ዛንታታትና፡ ኩባንያታትናን ተዛመድቲ ዳታታትናን ካብ ፋየርቤዝ ናብ MongoDB፡ NoSQL ዳታቤዝ ኣግዒዝናዮ ኣለና። Richard Kubina , VP of Engineeringና ድሕሪ እዚ ለውጢ ዘሎ ምኽንያት ይገልጽ፤
ክልቲኦም ናይ NoSQL ዳታቤዛት ስለዝኾኑ፡ መዛግብቲ ፋየርስቶር ናብ ሞንጎዲቢ ብዓወት ሰዲድናዮም፡ እቲ እንኮ ምትዕርራይ ድማ ምቕያር ናይቲ ዘይልምዳዊ ናይ ፋየርቤዝ እዩ።
ኣብ ዳታቤዝ ሰርቨር ዝተሓላለኹ ናይ ምትእኽኻብ ሕቶታት ክትገብር ምኽኣል፡ ብዝሒ ናይቲ ብገመድ ዝለኣኽ ዳታ ይንክዮ፡ እዚ ድማ ብዝያዳ ብኮድ ክስራሕ የድልዮ። እዚ ድማ ኩሉ ነገር ብዝያዳ ብብቕዓት ከም ዝኸይድ ይገብሮ።
ዓመታዊ መደብ ሃከርኑን...
ኣብ ውሽጢ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ጥራይ፡ ስታርትኣፕስ ኦፍ ዘ ኢየር ዓቢ 3.7M ድምጽን ልዕሊ 151.4k ዝተሓጽዩ ስታርትኣፕን ረኺቡ ኣሎ፡ እዚ ድማ 98 ኢንዱስትሪታትን 2.9k ከተማታትን ዝሽፍን ኮይኑ-እዚ ሓደ ካብቶም ክሳብ ሕጂ ዝዓወቱ ሕታማት ይገብሮ። ፈለማ ንዕለት 1 ሕዳር 2019 ዓ.ም.
ካብ 100+ ዝተፈላለዩ ኢንዱስትሪታት ምረጹ እሞ መን ፍሉይ ምዃኑ ክንውስን ሓግዙና። ምብጻሕ ኣብ...
ብርግጽ ልክዕ ከምቲ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ንዝፈትውዎም ጀመርቲ ትካላት ክትሕጽዩን ክትመርጹን ድሉዋት ኢኹም። ብመንገዲ ካርታ ዓለም ኣብ ሓደ ቦታ ጠውቕ፣ ነቲ ናይ ምድላይ ባር ተጠቐም፣ ወይ ድማ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንኹለን 4000+ ከተማታት ዘጠቓለላ 6 ዞባታት ዳህሰስ።
❇️ ሓደ ሓቀኛ ድምጺ: ነፍሲ ወከፍ ጀማሪ ትካል ናይ ሓደ ቦታን ክሳብ 3 ጠቕላላ ኢንዱስትሪታትን ክኸውን ዝኽእል እኳ እንተኾነ፡ ንነፍሲ ወከፍ ጀማሪ ትካል ዘለካ ድምጽ ግን ኣድማሳዊ እዩ! ስለዚ ኣብዚ ዓመት ሓደ ስታርትኣፕ ተረኺቡ ድምጺ ናይ ምሃብ ዕድሉ ብ4 ዕጽፊ ይውስኽ!
ሕጹያት (ከመይ ጌርካ...
ተዓወትቲ ድማ ሀ