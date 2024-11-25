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Seasons Greetings from HackerNoon: ዛንታታት ብትርጉማት፣ ካብ ዘረባ ናብ ጽሑፍን ካልእን ምዕባይ@product
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Seasons Greetings from HackerNoon: ዛንታታት ብትርጉማት፣ ካብ ዘረባ ናብ ጽሑፍን ካልእን ምዕባይ

HackerNoon Product Updates7m2024/11/25
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ኣዝዩ ነዊሕ፤ ንምንባብ

ናይ HackerNoon ፍርያት ምዕባለ ኣብዚ ኣሎ። ንሓድሽ ናይ ሞባይል ኣፕ ስሪት፣ ተወሳኺ ምዕባለታት ትርጉም፣ ሓድሽ AI Gallery፣ ናይ ድሕሪት ምንቅስቓሳትን ካልእን ተዳለዉ! 🚀

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ወርሓዊ ምዕባለ ፍርያት ሃከርኑን ኣብዚ ኣሎ! ንሓድሽ ናይ ሞባይል ኣፕ ስሪት፣ ተወሳኺ ምዕባለታት ትርጉም፣ ሓድሽ AI Gallery፣ ናይ ድሕሪት ምንቅስቓሳትን ካልእን ተዳለዉ! 🚀


እዚ ናይ ፍርያት ምዕባለ ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝመጽእ ለውጢ ዘንጸባርቕ እዩ። መስከረም 24, 2024 ፣ ክሳብ 25 ሕዳር 2024 ዓ.ም.


ዛንታታትኩም ብትርጉም ዛንታ ኣዕብዩ።

ናትና ዛንታ ትርጉም ባህሪ በቃ ንኽትጥቀመሉ ዝያዳ ቀሊል ኮይኑ! ሕጂ፡ ን77 ቋንቋታት ብምድጋፍ ፡ ጣልያንኛ ፡ ሽወደንኛ ፡ ፊንላንድኛ ፡ ሶማልያ ፡ እብራይስጢ ፡ . ከምኡ’ውን ካልእ ብዙሕ —ዛንታኻ ክትርጎም ምግባር ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ቀሊል እዩ።



ቅድሚ እዚ ምዕባለ፡ ትርጉም ንምግዛእ ናብ app.hackernoon.com/services ወይ ኣብ ቅጥዕታት ዛንታኻ ምብጻሕ የድልየካ። እቶም ኣማራጺታት ገና ኣብ ዘለዉሉ እዋን፡ ዝኾነ ቋንቋ ብሰለስተ ጠውቂ ጥራይ ንምኽፋት ዝሕግዝ ስሉጥ ኣገባብ ወሲኽና ኣለና፤


  1. ዛንታኻ ከፊትካ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ቋንቋ ባንዴራ ንዝደለኻዮ ትርጉም ተንቀሳቐስ። ነቲ ቋንቋ ንምኽፋት ጠውቕ።
  2. ካብ 1፣ 6፣ 12 ወይ ኩሎም 76 ቋንቋታት ምረጽ እሞ ዝርዝር ክፍሊትካ ኣእቱ።
  3. “ሕጂ ኽፈል” ጽቐጥ-ተዳሊኻ ኣለኻ!



ብ HackerNoon Translations ዝርገሐኻ ኣስፍሕ : ርኡይነት ዛንታኻ ኣዕብዮ፣ ብዙሓት ቋንቋታት ኣብ ምድላይ ደረጃ ይስራዕ፣ ምስ ዝተፈላለዩ ተዓዘብቲ ድማ ብቐሊሉ ተራኸብ።


ዳህሰሳ ሓድሽ ናይ ሳጹን ስርዓት ሃከርኑን። ፣ ብቐሊሉ ኣብ ትርጉማት ቋንቋ፣ ስፖንሰርሺፕ ከተማታት ስታርትኣፕስ ኦፍ ዘ ኢየር፣ ናይ ምልክት ምሕታም ክሬዲት፣ ከምኡ እውን ኣብ ኤቨርግሪን ቴክ ኩባንያ ዜና ገጽ ክትከይድ ትኽእል።


ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቋንቋ HackerNoon ንኺድ

HackerNoon ብቋንቋ ትውልዲ ክትድህስስ ትደሊ? ሸፊንናኩም ኣለና!


ነፍሲ ወከፍ ካብቶም 77 ዝድገፉ ቋንቋታትና ሕጂ ብሕታዊ መዕረፊ ገጽ ኣለዎ። ንኣብነት ምብጻሕ hackernoon.com/lang/es ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። ምሉእ ብምሉእ ከባብያዊ ተመክሮ ንምርኣይ: እቲ ናይ ምድላይ ባር፣ “ንባብ”ን “ጽሓፍን” ዝብል መጠወቒታት፣ ላዕለዎት ዛንታታትን ንኣንበብቲ፣ ጸሓፍትን ትካላትን ሓበሬታ ዝህቡ ክፍልታትን ኩሎም ተተርጒሞም እዮም። ተወሳኺ፡ ቀሊል ዝርዝር ናይ ኩሎም ዝርከቡ ቋንቋታት ክትረክብ ኢኻ-ዝኾነ ጠውቕ ንሃከርኑን ብዝተፈላለየ ቋንቋ ክትድህስሶ።



ናብ ኩሎም ዝርከቡ ናይ ቋንቋታት መበገሲ ገጻት ንምኻድ ፣ ዝኾነ ናይ ቋንቋ መእተዊ ገጽ ምብጻሕ፣ ናብ ትሕቲ ነፍሲ ወከፍ ናይ ቋንቋ መበገሲ ገጽ ናብቲ “ቋንቋታት” ዝብል ክፍሊ ንታሕቲ ስጉም፣ በዚ ናይ ሕጂ ኣቃውማ: hackernoon.com/lang/he



ኣይትረስዑ-ዝኾነ ቋንቋ ትኽክል ካብ መእተዊ ገጽ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም!

ኣብ ላዕለዋይ የማናይ ኩርናዕ ስክሪንካ ዘሎ ሳብስክራይብ ዝብል ቁልፊ ጠውቕ፡ voilà—✨እቲ ዝተተርጎመ ስሪት✨ ናይ The HackerNoon Newsletter ትኽ ኢልካ ናብ ኢንቦክስካ ክትቅበል ኢኻ። መዓልታዊ ዶዝ ናይ ግድን ከተንብቡ ዘለኩም ዛንታታት ኣስተማቕሩ፣ ብክኢላታት ብኣዳለውቲ ሃከርኑን ዝተዳለዉን መዓልታዊ ኣብ ቀትሪ ዝቐርቡን፣ ማውንተይን ታይም። ብዛዕባ ዜናታትና ዝያዳ ክትፈልጡ ኣብዚ .


The HackerNoon Newsletter ከመይ ይመስል፤



ብዛዕባ ናይ HackerNoon ናይ ትርጉም ባህሪ ኣብ ሓድሽ ናይ ኣገልግሎት ገጽና ዝያዳ ፍለጥ

ረብሓታትን ተግባርን ናይቲ ናይ ትርጉም ባህርና ዳህሰስ፣ ብኸመይ ብዝበለጸ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ድማ ፍለጥ። ተወሳኺ፡ ሓደ ካብቲ ብሕታዊ ዲዛይናትና ብደቂቕ ርኣይዎ፡ እዚ ድማ ብናይ ገጽ ሃናጺና ተጠቒምና ዝተሃንጸ እዩ!



HackerNoon's AI Image Gallery በቃ ምልዋጥ ረኺቡ!

ናትና ዝተሓደሰ AI ምስሊ ቤተ መዘክር ሕጂ ንኹሎም ኣብ HackerNoon ዝተፈጥሩ ናይ AI ምስልታት ክትድህስስ የኽእለካ።


ከመይ ጌርካ ትጥሕል ኣብዚ ኣሎ፤

  1. ምስልታት ኣብ ዕለት ምፍጣር ተመርኲስካ ንምድህሳስ “Most Recent”ን “Oldest”ን ትብታት ተጠቐም።

  2. ብዝተፈላለዩ ናይ AI ሞዴላት ንምፍታሕ ኣብ የማናይ ሸነኽ ስክሪንካ ዘሎ ንቑልቁል ዝወርድ ሳጹን ጠውቕ።

  3. ፍሉያት ቁልፊ ቃላት ተጠቒምካ ምስልታት ንምርካብ ነቲ ናይ ምድላይ ተግባር ፈትኖ፤ በቲ ቃል ዝተፈጥረ ነፍሲ ወከፍ ምስሊ ኣብቲ ምልክት ክትሪኦ ኢኻ።



ናትካ ክትፈጥር ድሉው ዲኻ? “Try text to image” ጠውቕ እሞ ዝተፈላለዩ ምስሊ ዝፈጥሩ ሞዴላት ክትፍትነሉ እትኽእል ረቂቕ ክትከፍት ትኽእል ኢኻ፣ ንኣብነት... ርጉእ ዝርገሐ ፣ ፍሉክስ፣ ካንዲንስኪን ካልኦትን ዝበሃሉ ምዃኖም ይፍለጥ።



HackerNoon ሞባይል ኣፕ 2.03: ካብ ዘረባ ናብ ጽሑፍ ሞድ ንቕጽበታዊ ሰነድ

ናይ ሞባይል ኣፕና ሓድሽ ናይ ጽሕፈት ባህሪ ምስቲ ናይ ቀረባ እዋን ምዕባለ ኣለዎ፣ ሓሳባት ብቕልጡፍ ንምቕራጽ ብሉጽ: እቲ ካብ ዘረባ ናብ ጽሑፍ ዝግበር ተግባር። ሕጂ፡ ነገራት ምዝራብ ከም ብሎጊንግ ይቑጸር! ዝቕጽል ጽሑፍካ ወይ ኣውታርካ ምስ ኣፕ HackerNoon ብምዝርራብ ጥራይ ጀምር። ናብ HackerNoon text editor app ክትዛረብ ከለኻ እንታይ ይመስል፤



ስጉምትታት ረኺብካዮም? እንተዘይኮይኑ ክንደግሞ ኢና፡ ረቂቕ ክፈት፡ ነቲ ናይ ማይክ ምልክት ጠውቕ፡ ተዛረብ፡ በቲ ውጽኢት ሕጉስ እንተኾንካ ድማ accept ዝብል ምህራም - እቲ ትሕዝቶ ብኣውቶማቲክ ኣብ ረቂቕካ ክውሰኽ እዩ።


ዛንታታት ብኣርእስቲ ንምውዳብ፡ ከም #bitcoin ወይ #javascript ዝኣመሰሉ ናይ ቴክ ኣርእስቲ ገጻት ወሲኽና ኣለና። ኣብ ምድላይ ክርከቡ ዝኽእሉን ኣብ ገጽ ዛንታ ዝቐርቡን እዮም።



ብተወሳኺ ነቲ ናይ ትርጉም ባህሪ ናብ ኣፕና ኣስፊሕናዮ ኣለና: ሕጂ 70+ ተወሳኺ ናይ ቋንቋ መበገሲ ገጻት ወሲኽና ኣለና! ልክዕ ከምቲ ንመርበብ ሓበሬታና ዝገበርናዮ፡ ትዝክሩ ዶ? 😉 ኣብ መበገሲ ገጽካ ንታሕቲ ስክሮል ብምግባር ዝደለኻዮ ቋንቋ ምረጽ እሞ voilá!



ኣፕና ኣብ ኣውርድዎ። መለ እና ጉግል - ነጻ እዩ!


ኣውቶማቲክ ምልጣፍ ኩሎም ሓደስቲ ሃከርኑን ብሎግስ ብመንገዲ ኤፒኣይ ኣብ ትሬድስ፣ ብሉስካይ፣ ትዊተር/ኤክስ፣ ማስቶዶን፣ ፍሊፕቦርድ፣ ከምኡውን ከም ኩሉ ግዜ RSS እውን

ሕጂ ፡ ነፍሲ ወከፍ ዝተሓትመ ዛንታ HackerNoon ብኣውቶማቲክ ኣብ ብዙሓት መድረኻት ይካፈል፡ ንኣብነት Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard, ከምኡ’ውን ብመንገዲ RSS ። ምክፍፋል FTW! በዚ ድማ፡ ነቲ ምሕታም ዝብል መጠወቒ ምጥዋቕ ንትሕዝቶኻ የዕብዮ፡ ኣብ ሰፊሕ መርበባት ድማ ሰፊሕ ምቅላዕ ይህቦ። ብውሑድ ጻዕሪ ተበጻሕነትካ ንምዕባይን ርኡይነት ንምዕባይን ሓያል መንገዲ እዩ!



ኢንቦክስካ በቃ ዝሓሸ ኮይኑ

ብዕለት 24 መስከረም ድማ ኣላልናዮ ሓድሽ ናይ ኢንቦክስን ቀጥታዊ መልእኽቲ ምልውዋጥን ባህሪና እዩ። —ምስ ኣዳለውቲ HackerNoon ንምትእስሳር ዝተመሓየሸ መንገዲ። እዚ ባህሪ እዚ ንዝቐልጠፈን ዝያዳ ስሉጥን ርክባት ብመንገዲ ረቂቕ ቅጥዕታት ርክብ የዕብዮን ንሓደ... inbox ዝብል ጽሑፍ ኣቕሪቡ። ኩሉ ምስ ረቂቕካ ዝተኣሳሰር ኣብ መንጎ ኣዳለውትን ጸሓፍትን ዝግበር ዝርርባት ክትዕዘበሉ እትኽእል። ቅድሚ ሕጂ እንታይ ከም ዝነበረ እንሆ፤



ሕጂ፡ ንሕና ንጥቕልሎ ኣለና ሀ ዝተሓደሰ ናይ ኢንቦክስ UI ልክዕ ከም ናይ መልእኽቲ ኣፕ ኮይኑ ዝስምዓካ።



ሓድሽ ነገር እንሆ፤

  • “ክፉት”፣ “ተዓጽዩ” ከምኡውን “ዘይተነበበ” ዝብል ናይ መልእኽቲ መጽረዪታት ተጠቒምካ ብቐሊሉ ናይ ኢንቦክስካ ድህሰስ።

  • ፍሉይ መልእኽትታት ንምርካብ ነቲ ናይ ምድላይ ተግባር ተጠቐም

  • ብመንገዲ “New Chat” ንደገፍ HackerNoon ርኸብ እሞ ንሕቶኻ ዝምጥን ኣማራጺ ምረጽ።

  • ንዝሓሸ ተነባብነት ብሕብራዊ ኮድ ዘለዎም መልእኽትታትን ብፍሕሶ ዝተሰርሑ መልስታትን ኣስተማቕሩ።

  • ሕጂ ረቂቕ መዘኻኸሪታት ናብ ቀጻሊ ዝርርባት ይእከብ።

  • ብቐጥታ ካብ ረቂቕ ጽሑፋት ክፉት ዕላላት።

  • ንዝሓሸ ምቁጽጻር መልእኽትታት ኣርትዖትን ምድምሳስን።

  • ኣብ ኩሉ ዕላላት ብዘይ ገለ ጸገም ንምድህሳስ ደረት ኣልቦ ስክሮል

  • ኣብ ጉዕዞ ብቐሊሉ ንምርካብ ሞባይል ምምሕያሽ

  • ተወሳኺ ናይ ምድህሳስ ኣማራጺታት: ኣብ ገጻትና FAQs, ክፍሊ ሓገዝ, Editing Protocol ተወከሱ



እዚ ናይ ኢንቦክስ ምዕባለ ናብ ሓቀኛ ግዜ፡ ኣፕ ዝመስል ተመክሮ የቕርበልካ፡ ረቂቕ ምትሕብባር ዝያዳ ስሉጥ ይገብሮ!


ሓድሽ መልክዕ ንጸሓፊ ዳሽቦርድ


ዲቨሎፐራትና በቃ ነቲ ዳታቤዝ ናብ MongoDB ኣዕብዮሞ፣ ስለዚ ሕጂ ረቂቕካ ብቕልጡፍ ይጽዕን። ብተወሳኺ ረቂቕ ዛንታታት ብዝያዳ ብዓይኒ ዝስሕብ ገይሮምዎ ኣለዉ፡ ምስሊ ዛንታ ብምውሳኽ ነቲ ትደልዮ ብሓደ ርእይቶ ክትረኽቦ ይሕግዘካ!


MongoDB ንኹሉ ዛንታን ንግድን ትሕዝቶ ሓድሽ ድሕረ ባይታ ገዛና እዩ።

ኩሉ ዛንታታትና፡ ኩባንያታትናን ተዛመድቲ ዳታታትናን ካብ ፋየርቤዝ ናብ MongoDB፡ NoSQL ዳታቤዝ ኣግዒዝናዮ ኣለና። Richard Kubina , VP of Engineeringና ድሕሪ እዚ ለውጢ ዘሎ ምኽንያት ይገልጽ፤


ክልቲኦም ናይ NoSQL ዳታቤዛት ስለዝኾኑ፡ መዛግብቲ ፋየርስቶር ናብ ሞንጎዲቢ ብዓወት ሰዲድናዮም፡ እቲ እንኮ ምትዕርራይ ድማ ምቕያር ናይቲ ዘይልምዳዊ ናይ ፋየርቤዝ እዩ። ናይ ግዜ ማሕተም ነገራት ናብ መደበኛ ዕለት ሰዓት ነገራት።


ኣብ ዳታቤዝ ሰርቨር ዝተሓላለኹ ናይ ምትእኽኻብ ሕቶታት ክትገብር ምኽኣል፡ ብዝሒ ናይቲ ብገመድ ዝለኣኽ ዳታ ይንክዮ፡ እዚ ድማ ብዝያዳ ብኮድ ክስራሕ የድልዮ። እዚ ድማ ኩሉ ነገር ብዝያዳ ብብቕዓት ከም ዝኸይድ ይገብሮ።


HackerNoon's Startups of the Year 2024 ብክብረወሰን ዝሰበረ ጽምዶ ይጅምር

ዓመታዊ መደብ ሃከርኑን... ጀመርቲ ✨ ናይ ዘ ዓመት 2024 ብወግዒ ኣብ... 1 ጥቅምቲ 2024 ዓ.ም ከምኡ ውን ናብ መስተንክር ጅማሮ ተበጊሱ ኣሎ! ብሓድሽ ዲዛይንን ንዝፈትውዎም ጀመርቲ ትካላት ንምድህሳስ፣ ንምሕጻይን ንምድማጽን ዝሕግዝ ምሉእ ብምሉእ ሓድሽ ኣገባብን፣ HackerNoon's ፍላግሺፕ ማሕበረሰብ ዝመርሖ መደብ ኣብ መላእ ቦርድ ሓድሽ ቁመት ወቒዑ ኣሎ።


ኣብ ውሽጢ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ጥራይ፡ ስታርትኣፕስ ኦፍ ዘ ኢየር ዓቢ 3.7M ድምጽን ልዕሊ 151.4k ዝተሓጽዩ ስታርትኣፕን ረኺቡ ኣሎ፡ እዚ ድማ 98 ኢንዱስትሪታትን 2.9k ከተማታትን ዝሽፍን ኮይኑ-እዚ ሓደ ካብቶም ክሳብ ሕጂ ዝዓወቱ ሕታማት ይገብሮ። ፈለማ ንዕለት 1 ሕዳር 2019 ዓ.ም. ሕጂ ብሰንኪ ልዑል ጠለብ እቲ ናይ ሕጹይነት ግዜ ተናዊሑ ኣሎ። .

ሎሚ ዓመት እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ?

ካብ 100+ ዝተፈላለዩ ኢንዱስትሪታት ምረጹ እሞ መን ፍሉይ ምዃኑ ክንውስን ሓግዙና። ምብጻሕ ኣብ... ጀመርቲ ትካላት መእተዊ ገጽ ከምኡውን ካብቶም ንዝተፈላለዩ ደረጃታት ኢንዱስትሪታት ዝውክሉ ደበናታት ሓደ ምረጽ፣ ብመንገዲ እቲ ናይ ምድላይ ባር ቁልፊ ቃል ኣእቱ፣ ወይ ድማ ንኹሎም ኢንዱስትሪታት ጽላል ዝኾኑ 11 ዝተፈላለዩ ወለዲ ምድባትና ዳህስስ፣ ንሳቶም ድማ፤


ብርግጽ ልክዕ ከምቲ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ንዝፈትውዎም ጀመርቲ ትካላት ክትሕጽዩን ክትመርጹን ድሉዋት ኢኹም። ብመንገዲ ካርታ ዓለም ኣብ ሓደ ቦታ ጠውቕ፣ ነቲ ናይ ምድላይ ባር ተጠቐም፣ ወይ ድማ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንኹለን 4000+ ከተማታት ዘጠቓለላ 6 ዞባታት ዳህሰስ።



❇️ ሓደ ሓቀኛ ድምጺ: ነፍሲ ወከፍ ጀማሪ ትካል ናይ ሓደ ቦታን ክሳብ 3 ጠቕላላ ኢንዱስትሪታትን ክኸውን ዝኽእል እኳ እንተኾነ፡ ንነፍሲ ወከፍ ጀማሪ ትካል ዘለካ ድምጽ ግን ኣድማሳዊ እዩ! ስለዚ ኣብዚ ዓመት ሓደ ስታርትኣፕ ተረኺቡ ድምጺ ናይ ምሃብ ዕድሉ ብ4 ዕጽፊ ይውስኽ!


ሕጹያት (ከመይ ጌርካ... ኣብዚ ) ከምኡ ውን ንብሉጻት ትካላት ምድማጽ 🗳️ ክፉት እዩ! ን Tech's Rising Stars spotlight & celebrate ግዜኡ እዩ። እዚ ዕድልኩም ናይዚ ዓመት ኣዝየን መሃዝቲ ጀመርቲ ትካላትን ኣብ ኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂ ዘለዎም ጽልዋን ንምልላይን ንምጽንባልን ክሕግዘና እዩ።

ተዓወትቲ ድማ ሀ ነጻ ቃለ መሕትት። ኣብ HackerNoonን ሓደ... ዜና ኩባንያ ኤቨርግሪን ቴክ ገጽ። ኣብ ናትና ምብጻሕ... FAQ page ንዝያዳ ንምፍላጥ።


ስታርትኣፕስ ኦፍ ዘ ኢየር 2024 ዝብል ብ... ጽቡቕ ጌሩ ተረኺቡ። ኣምር ሃብስፖት። ድሙቕ ዳታ ኣልጎልያ ፣ እና ሃከርኖን !


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እዚ ጽሑፍ ኣብ......

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