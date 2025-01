Sæsonhilsener fra HackerNoon: Boost historier med oversættelser, tale-til-tekst og mere

HackerNoons månedlige produktopdatering er her! Gør dig klar til en helt ny mobilappversion, flere oversættelsesudviklinger, et nyt AI-galleri, backend-bevægelser og meget mere! 🚀





Denne produktopdatering afspejler ændringer til platformen fra 24. september 2024 , indtil 25. november 2024.





Vores historieoversættelsesfunktion er lige blevet endnu nemmere at bruge! Nu med understøttelse af 77 sprog – inklusive italiensk , svensk , finsk , somali , hebraisk , og mange flere – Det er nemmere end nogensinde at få oversat din historie.









Før denne opdatering skal du besøge app.hackernoon.com/services eller dine historieindstillinger for at købe en oversættelse. Selvom disse muligheder stadig er tilgængelige, har vi tilføjet en strømlinet metode til at låse ethvert sprog op med kun tre klik:





Åbn din historie og svæv over sprogflaget for den ønskede oversættelse. Klik for at låse sproget op. Vælg mellem 1, 6, 12 eller alle 76 sprog, og indtast dine betalingsoplysninger. Tryk på "Betal nu" - du er klar!









Udvid din rækkevidde med HackerNoon Translations : Øg din histories synlighed, rangord i søgningen efter flere sprog, og kom let i kontakt med et mangfoldigt publikum.





Udforske HackerNoons nye vognsystem , hvor du nemt kan navigere gennem sprogoversættelser, Startups of the Year-bysponsorater, brandudgivelseskreditter og en Evergreen Tech Company News Page.





Vil du gennemse HackerNoon på dit modersmål? Vi har dig dækket!





Hvert af vores 77 understøttede sprog har nu en tilpasset landingsside. Besøg fx hackernoon.com/lang/es for at se en fuldt lokaliseret oplevelse: Søgelinjen, "læs" og "skriv"-knapper, tophistorier og informationssektioner for læsere, forfattere og brands er alle oversat. Derudover finder du en nem liste over alle tilgængelige sprog – klik på et hvilket som helst for at udforske HackerNoon på et andet sprog.









For at navigere til alle tilgængelige sproghjemmesider skal du besøge en hvilken som helst sproghjemmeside og rulle ned til sektionen "Sprog" under hver sproghjemmeside med denne aktuelle struktur: hackernoon.com/lang/he .









Glem ikke – du kan abonnere på ethvert sprog lige fra hjemmesiden!

Tryk på abonner-knappen i øverste højre hjørne af din skærm, og voilà—✨du modtager den oversatte version✨ af The HackerNoon Newsletter direkte i din indbakke. Nyd din daglige dosis af historier, der skal læses , ekspertuddannet af HackerNoon-redaktører og leveret dagligt ved middagstid, Mountain Time. Læs mere om vores nyhedsbreve her .





Sådan ser The HackerNoon Newsletter ud:









Udforsk fordelene og funktionaliteten ved vores oversættelsesfunktion, og opdag, hvordan du kan få mest muligt ud af det. Plus, se nærmere på et af vores brugerdefinerede designs, som blev bygget ved hjælp af vores sidebygger!









Vores fornyede AI billedgalleri lader dig nu udforske alle AI-billeder, der nogensinde er oprettet på HackerNoon.





Sådan dykker du ned:

Brug fanerne "Seneste" og "Ældste" til at gennemse billeder baseret på oprettelsesdato. Klik på rullemenuen til højre på din skærm for at filtrere efter forskellige AI-modeller. Prøv søgefunktionen for at finde billeder ved hjælp af specifikke søgeord; du vil se hvert billede, der er genereret med det ord, i prompten.







Klar til at skabe din egen? Klik på "Prøv tekst til billede" for at åbne et udkast, hvor du kan eksperimentere med forskellige billedgenererende modeller, herunder Stabil diffusion , Flux, Kandinsky og mere.









Vores mobilapp har en ny skrivefunktion med sin seneste opdatering, fantastisk til hurtigt at fange ideer: tale-til-tekst-funktionen. Nu tæller det at tale om tingene som at blogge! Start dit næste indlæg eller disposition ved blot at tale med HackerNoon-appen. Sådan ser det ud, når du taler ind i HackerNoon-tekstredigeringsappen:









Har du trinene? Hvis ikke, gentager vi: åbn en kladde, klik på mikrofonikonet, tal, og tryk på accepter, hvis du er tilfreds med resultatet – indholdet vil automatisk blive tilføjet til din kladde.





Vi har tilføjet tekniske emnesider som #bitcoin eller #javascript for at organisere historier efter emne. De kan findes i søgninger og vises på historiesiden.









Vi har også udvidet oversættelsesfunktionen til vores app: vi har nu tilføjet 70+ flere sproghjemmesider! Ligesom vi gjorde for vores hjemmeside, husker du? 😉 Bare rul ned på din hjemmeside for at vælge dit foretrukne sprog og voilá!









Download vores app på Æble og Google - det er gratis!





Nu deles hver publiceret HackerNoon-historie automatisk på tværs af flere platforme, inklusive Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard og via RSS . Distribution FTW! Med dette forstærker et tryk på udgiv-knappen dit indhold, hvilket giver det massiv eksponering på tværs af en bred vifte af netværk. Det er en effektiv måde at øge din rækkevidde og maksimere synlighed med minimal indsats!









Den 24. september introducerede vi vores nye indbakke og direkte beskedfunktion —en opgraderet måde at forbinde med HackerNoon-redaktører. Denne funktion forbedrer kommunikationen gennem kladdeindstillinger for hurtigere, mere strømlinede interaktioner og tilbyder en indbakke hvor du kan se alle samtaler mellem redaktører og skribenter relateret til dine kladder. Her er et kig på, hvad det plejede at være:









Nu ruller vi ud en fornyet indbakke brugergrænseflade der føles som en beskedapp.









Her er hvad der er nyt:

Naviger let i din indbakke ved hjælp af meddelelsesfiltrene "Åben", "Lukket" og "Ulæst".

Brug søgefunktionen til at finde bestemte beskeder

Kontakt HackerNoon support via "Ny chat" og vælg en mulighed, der er skræddersyet til din forespørgsel.

Nyd farvekodede beskeder og trådede svar for bedre læsbarhed.

Udkast til noter samles nu i kontinuerlige samtaler.

Åbn samtaler direkte fra kladder.

Rediger og slet beskeder for bedre kontrol.

Uendelig rul for problemfri browsing gennem alle samtaler

Mobiloptimering for nem adgang på farten

Flere navigationsmuligheder: Besøg vores ofte stillede spørgsmål, Hjælp-sektionen, Redigeringsprotokolsider







Denne indbakkeopdatering bringer dig tættere på en app-lignende oplevelse i realtid, hvilket gør udkast til samarbejde endnu nemmere!





Nyt udseende til Writer Dashboard





Vores udviklere har lige opgraderet databasen til MongoDB, så dine kladder nu indlæses hurtigere. De har også lavet udkast og udgivet historier mere visuelt engagerende ved at tilføje historiebilleder for at hjælpe dig med at finde den, du leder efter med et øjeblik!





MongoDB er vores nye backend-hjem for alt historie- og forretningsindhold

Vi har flyttet alle vores historier, virksomheder og relaterede data fra Firebase til MongoDB, en NoSQL-database. Richard Kubina , vores VP of Engineering forklarer begrundelsen bag denne ændring:





Vi har eksporteret Firestore-poster til MongoDB, da begge er NoSQL-databaser, hvor den eneste justering er konverteringen af Firebases ukonventionelle tidsstempel objekter til standard datetime-objekter.





At være i stand til at lave komplekse aggregeringsforespørgsler på databaseserveren reducerer mængden af data, der sendes over ledningen, som skal behandles yderligere i kode. Dette får alt til at køre mere effektivt.





HackerNoons årlige Årets startups ✨ 2024 blev officielt lanceret d 1. oktober 2024 og det får en spektakulær start! Med et friskt design og en helt ny måde at gennemse, nominere og stemme på dine yndlingsstartups, HackerNoons flagskib fællesskabsdrevne begivenhed har ramt nye højder over hele linjen.





På lidt over en måned har Startups of the Year fået enorme 3,7 millioner stemmer og over 151,4k nominerede startups, der spænder over 98 industrier og 2,9k byer – hvilket gør dette til en af de mest succesrige udgaver til dato. Oprindeligt planlagt til at lukke den 1. november, nomineringsperioden er nu blevet forlænget på grund af stor efterspørgsel .

Hvad er nyt i år?

Vælg mellem 100+ forskellige brancher, og hjælp os med at beslutte, hvem der skiller sig ud. Besøg Startups hjemmeside og vælg en af skyerne, der repræsenterer den mangfoldige række af industrier, indtast et søgeord via søgefeltet, eller gennemse vores 11 forskellige overordnede kategorier, der dækker alle brancher, inklusive:





Du er selvfølgelig velkommen til at nominere og stemme på dine yndlingsstartups per lokation ligesom i tidligere år. Klik på en placering via verdenskortet, brug søgelinjen, eller gennemse de 6 regioner, der omfatter alle 4000+ byer ligesom før.









❇️ Én sand stemme: Mens hver startup kan tilhøre en lokation og op til 3 samlede brancher, er din stemme for hver startup universel! Derfor er chancerne for, at en startup bliver opdaget og stemt på i år øget 4 gange!





Nomineringer (hvordan her ) og afstemning 🗳️ for de bedste virksomheder er åbne! Det er tid til at sætte fokus på og fejre Techs Rising Stars. Dette er din chance for at hjælpe os med at anerkende og fejre årets mest innovative startups og deres indflydelse på teknologiindustrien.



Vinderne får en gratis samtale på HackerNoon og en Evergreen Tech Company News side. Besøg vores FAQ side for at lære mere.