Auguri di buone feste da HackerNoon: potenzia le storie con traduzioni, riconoscimento vocale e altro ancora

L'aggiornamento mensile del prodotto di HackerNoon è qui! Preparati per una nuovissima versione dell'app mobile, più sviluppi di traduzione, una nuova Galleria AI, spostamenti del backend e altro ancora! 🚀





Questo aggiornamento del prodotto riflette le modifiche apportate alla piattaforma da 24 settembre 2024 , fino al 25 novembre 2024.





Nostro caratteristica della traduzione della storia è diventato ancora più facile da usare! Ora, con il supporto per 77 lingue, tra cui italiano , svedese , finlandese , somalo , ebraico , e molti altri —far tradurre la tua storia è più semplice che mai.









Prima di questo aggiornamento, dovevi visitare app.hackernoon.com/services o le impostazioni della tua storia per acquistare una traduzione. Mentre queste opzioni sono ancora disponibili, abbiamo aggiunto un metodo semplificato per sbloccare qualsiasi lingua in soli tre clic:





Apri la tua storia e passa il mouse sulla bandiera della lingua per la traduzione desiderata. Clicca per sbloccare la lingua. Seleziona tra 1, 6, 12 o tutte le 76 lingue e inserisci i dati di pagamento. Fai clic su "Paga ora" e il gioco è fatto!









Espandi la tua portata con HackerNoon Translations : aumenta la visibilità della tua storia, aumenta il tuo posizionamento nei risultati di ricerca in più lingue e raggiungi facilmente un pubblico eterogeneo.





Esplorare Il nuovo sistema di carrello di HackerNoon , dove è possibile navigare facilmente tra le traduzioni in diverse lingue, le sponsorizzazioni cittadine di Startup dell'anno, i crediti di pubblicazione del marchio e una pagina di notizie sulle aziende tecnologiche sempreverdi.





Vuoi navigare su HackerNoon nella tua lingua madre? Ci pensiamo noi!





Ognuna delle nostre 77 lingue supportate ha ora una landing page personalizzata. Ad esempio, visita hackernoon.com/lang/it per vedere un'esperienza completamente localizzata: la barra di ricerca, i pulsanti "leggi" e "scrivi", le storie principali e le sezioni informative per lettori, scrittori e marchi sono tutti tradotti. Inoltre, troverai un elenco semplice di tutte le lingue disponibili: fai clic su una qualsiasi per esplorare HackerNoon in una lingua diversa.









Per navigare verso tutte le home page delle lingue disponibili , visita qualsiasi home page della lingua e scorri verso il basso fino alla sezione "Lingue" sotto ogni home page della lingua, con questa struttura attuale: hackernoon.com/lang/he .









Non dimenticare: puoi abbonarti a qualsiasi lingua direttamente dalla homepage!

Premi il pulsante di iscrizione nell'angolo in alto a destra dello schermo e voilà: ✨riceverai la versione tradotta✨ della newsletter HackerNoon direttamente nella tua casella di posta. Goditi la tua dose giornaliera di storie imperdibili , sapientemente curate dai redattori di HackerNoon e consegnate ogni giorno a mezzogiorno, ora di montagna. Scopri di più sulle nostre newsletter qui .





Ecco come si presenta la newsletter di HackerNoon :









Esplora i vantaggi e le funzionalità della nostra funzione di traduzione e scopri come puoi sfruttarla al meglio. Inoltre, dai un'occhiata più da vicino a uno dei nostri design personalizzati, che è stato creato utilizzando il nostro page builder!









Il nostro rinnovato Galleria di immagini AI ora ti consente di esplorare tutte le immagini AI mai create su HackerNoon.





Ecco come iniziare:

Utilizza le schede "Più recenti" e "Più vecchie" per sfogliare le immagini in base alla data di creazione. Fai clic sulla casella a discesa sulla destra dello schermo per filtrare in base ai diversi modelli di intelligenza artificiale. Prova la funzione di ricerca per trovare immagini utilizzando parole chiave specifiche: nel prompt vedrai tutte le immagini generate con quella parola.







Pronto a creare il tuo? Fai clic su "Prova testo in immagine" per aprire una bozza in cui puoi sperimentare vari modelli di generazione di immagini, tra cui Diffusione stabile , Flux, Kandinsky e altri.









La nostra app mobile ha una nuova funzionalità di scrittura con il suo ultimo aggiornamento, ottima per catturare idee rapidamente: la funzione di conversione da voce a testo. Ora, parlare di cose conta come blogging! Inizia il tuo prossimo post o schema semplicemente parlando all'app HackerNoon. Ecco come appare quando parli nell'app di editor di testo HackerNoon:









Hai capito i passaggi? In caso contrario, ripeteremo: apri una bozza, clicca sull'icona del microfono, parla e premi accetta se sei soddisfatto del risultato: il contenuto verrà aggiunto automaticamente alla tua bozza.





Abbiamo aggiunto pagine di argomenti tecnologici come #bitcoin o #javascript, per organizzare le storie in base all'argomento. Sono individuabili tramite ricerca e sono presenti nella pagina della storia.









Abbiamo anche esteso la funzionalità di traduzione alla nostra app: abbiamo aggiunto più di 70 homepage in altre lingue! Proprio come abbiamo fatto per il nostro sito web, ricordi? 😉 Scorri semplicemente verso il basso sulla tua homepage per selezionare la lingua preferita e voilà!









Scarica la nostra app su Mela E Google - è gratis!





Ora, ogni storia pubblicata di HackerNoon viene automaticamente condivisa su più piattaforme, tra cui Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard e tramite RSS . Distribuzione FTW! Con questo, premendo il pulsante di pubblicazione si amplifica il contenuto, dandogli un'enorme esposizione su un'ampia gamma di reti. È un modo potente per aumentare la portata e massimizzare la visibilità con il minimo sforzo!









Il 24 settembre abbiamo presentato la nostra nuova funzione di posta in arrivo e messaggistica diretta —un modo migliorato per connettersi con gli editor di HackerNoon. Questa funzionalità migliora la comunicazione tramite impostazioni di bozza per interazioni più rapide e snelle e offre un posta in arrivo dove puoi visualizzare tutte le conversazioni tra editor e scrittori relative alle tue bozze. Ecco uno sguardo a cosa era prima:









Adesso stiamo lanciando un interfaccia utente della posta in arrivo rinnovata sembra proprio un'app di messaggistica.









Ecco le novità:

Naviga facilmente nella tua posta in arrivo utilizzando i filtri dei messaggi "Aperti", "Chiusi" e "Non letti".

Utilizza la funzione di ricerca per trovare messaggi specifici

Contatta l'assistenza di HackerNoon tramite "Nuova chat" e seleziona un'opzione adatta alla tua richiesta.

Per una migliore leggibilità, utilizza messaggi con codice colore e risposte strutturate in thread.

Le bozze degli appunti ora si aggregano in conversazioni continue.

Apri conversazioni direttamente dalle bozze.

Modifica ed elimina i messaggi per un controllo migliore.

Scorrimento infinito per una navigazione fluida in tutte le conversazioni

Ottimizzazione mobile per un facile accesso in movimento

Ulteriori opzioni di navigazione: visita le nostre FAQ, la sezione Aiuto, le pagine Protocollo di modifica







Questo aggiornamento della posta in arrivo ti avvicina a un'esperienza in tempo reale, simile a quella di un'app, rendendo la collaborazione sulle bozze ancora più fluida!





Nuovo look per la dashboard dello scrittore





I nostri sviluppatori hanno appena aggiornato il database a MongoDB, quindi le tue bozze ora si caricano più velocemente. Hanno anche reso le bozze e le storie pubblicate più accattivanti visivamente aggiungendo immagini delle storie per aiutarti a trovare quella che stai cercando a colpo d'occhio!





MongoDB è la nostra nuova home page di backend per tutti i contenuti aziendali e di storie

Abbiamo spostato tutte le nostre storie, aziende e dati correlati da Firebase a MongoDB, un database NoSQL. Richard Kubina , il nostro VP of Engineering, spiega il ragionamento alla base di questo cambiamento:





Abbiamo esportato con successo i record di Firestore in MongoDB, poiché entrambi sono database NoSQL, con l'unica modifica apportata che è stata la conversione dei record non convenzionali di Firebase marca temporale oggetti in oggetti datetime standard.





Essere in grado di fare query di aggregazione complesse sul server del database riduce la quantità di dati inviati via cavo, che dovrebbero essere ulteriormente elaborati nel codice. Ciò rende tutto più efficiente.





L'annuale HackerNoon Startup ✨ dell'anno 2024 è stato lanciato ufficialmente il 1 ottobre 2024 e ha un inizio spettacolare! Con un design fresco e un modo completamente nuovo di navigare, nominare e votare le tue startup preferite, L'evento di punta della community di HackerNoon ha raggiunto nuovi traguardi in tutti i settori.





In poco più di un mese, Startups of the Year ha accumulato ben 3,7 milioni di voti e oltre 151,4 mila startup nominate, che abbracciano 98 settori e 2,9 mila città, rendendo questa una delle edizioni di maggior successo finora. Originariamente programmata per chiudersi il 1° novembre, il periodo di candidatura è stato ora esteso a causa dell'elevata domanda .

Quali sono le novità di quest'anno?

Scegli tra oltre 100 settori diversi e aiutaci a decidere chi si distingue. Visita il Homepage delle startup e scegli una delle nuvole che rappresentano la vasta gamma di settori, inserisci una parola chiave tramite la barra di ricerca o sfoglia le nostre 11 diverse categorie principali che abbracciano tutti i settori, tra cui:





Naturalmente, siete invitati a nominare e votare le vostre startup preferite per sede, proprio come negli anni precedenti. Cliccate su una sede tramite la mappa del mondo, usate la barra di ricerca o esplorate le 6 regioni che comprendono tutte le oltre 4000 città, proprio come prima.









❇️ Un solo vero voto: mentre ogni startup può appartenere a una sede e fino a 3 settori totali, il tuo voto per ogni startup è universale! Pertanto, le possibilità che una startup venga scoperta e votata quest'anno aumentano di 4 volte!





Nomine (come fare) Qui ) e le votazioni 🗳️ per le migliori aziende sono aperte! È tempo di mettere in luce e celebrare le stelle nascenti della tecnologia. Questa è la tua occasione per aiutarci a riconoscere e celebrare le startup più innovative dell'anno e il loro impatto sul settore tecnologico.



I vincitori riceveranno un intervista gratuita su HackerNoon e un Notizie aziendali Evergreen Tech pagina. Visita la nostra Domande frequenti pagina per saperne di più.