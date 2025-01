Sezon bonjou soti nan HackerNoon: Ranfòse istwa ak tradiksyon, diskou-a-tèks ak plis ankò

Aktyalizasyon chak mwa pwodwi HackerNoon la isit la! Pare pou yon nouvo vèsyon aplikasyon mobil, plis devlopman tradiksyon, yon nouvo Galeri AI, mouvman backend, ak plis ankò! 🚀





Mizajou pwodwi sa a reflete chanjman ki fèt sou platfòm la 24 septanm 2024 , jiska 25 novanm 2024.





Nou karakteristik tradiksyon istwa jis vin pi fasil pou itilize! Kounye a, ak sipò pou 77 lang—ki gen ladan Italyen , Swedish , Finnish , Somalyen , Ebre , ak anpil lòt ankò — fè tradwi istwa ou pi senp pase tout tan.









Anvan aktyalizasyon sa a, ou ta bezwen vizite app.hackernoon.com/services oswa paramèt istwa ou a pou achte yon tradiksyon. Pandan ke opsyon sa yo toujou disponib, nou te ajoute yon metòd senp pou debloke nenpòt lang nan twa klik sèlman:





Louvri istwa ou a epi pase sou drapo lang lan pou tradiksyon ou vle a. Klike pou déblotché lang lan. Chwazi nan 1, 6, 12, oswa tout 76 lang epi antre detay peman ou. Frape "Peye kounye a"—ou fin!









Elaji portée ou ak HackerNoon Translations : ogmante vizibilite istwa ou a, klase nan rechèch pou plizyè lang, epi konekte ak yon odyans divès ak fasilite.





Eksplore Nouvo sistèm charyo HackerNoon la , kote ou ka fasilman navige nan tradiksyon langaj, parennaj vil Startups of the Year, kredi piblikasyon mak, ak yon Paj nouvèl konpayi Evergreen Tech.





Vle browse HackerNoon nan lang natif natal ou a? Nou gen ou kouvri!





Chak nan 77 lang nou yo sipòte kounye a gen yon paj aterisaj koutim. Pou egzanp, vizite hackernoon.com/lang/es pou wè yon eksperyans konplètman lokalize: ba rechèch la, bouton "li" ak "ekri", istwa prensipal yo, ak seksyon enfòmasyon pou lektè, ekriven, ak mak yo tout tradui. Anplis, w ap jwenn yon lis fasil pou tout lang ki disponib—klike sou nenpòt ki lang pou eksplore HackerNoon nan yon lòt lang.









Pou navige nan tout paj dakèy lang ki disponib , vizite nenpòt paj dakèy lang, epi desann nan Seksyon "Lang" anba chak paj dakèy lang, ak estrikti aktyèl sa a: hackernoon.com/lang/he .









Pa bliye—ou ka abònman nan nenpòt lang dirèkteman nan paj dakèy la!

Frape bouton abònman ki nan kwen anlè dwat ekran ou a, epi vwala—✨w ap resevwa vèsyon tradui✨ The HackerNoon Newsletter dirèkteman nan bwat resepsyon ou. Jwi dòz ou chak jou nan istwa yo dwe li , avèk ekspètiz òganize pa editè HackerNoon ak delivre chak jou a midi, Mountain Time. Aprann plis sou bilten nou yo isit la .





Men ki sa Bilten HackerNoon la sanble:









Eksplore benefis yo ak fonksyonalite nan karakteristik tradiksyon nou an, epi dekouvri ki jan ou ka pwofite pi plis nan li. Anplis de sa, gade pi pre youn nan desen koutim nou yo, ki te bati lè l sèvi avèk builder paj nou an!









Nou renouvle AI Imaj Galeri kounye a pèmèt ou eksplore tout imaj AI ki te janm kreye sou HackerNoon.





Men ki jan yo plonje nan:

Sèvi ak onglet "Pi resan" ak "Pi ansyen" pou browse imaj ki baze sou dat kreyasyon an. Klike sou bwat deroule ki sou bò dwat ekran ou a pou filtre pa diferan modèl AI. Eseye fonksyon rechèch la pou jwenn imaj lè l sèvi avèk mo kle espesifik; ou pral wè chak imaj ki te pwodwi ak mo sa a nan èd memwa a.







Pare pou kreye pwòp ou a? Klike sou "Eseye tèks pou imaj" pou louvri yon bouyon kote ou ka fè eksperyans ak divès kalite modèl ki jenere imaj, tankou Difizyon ki estab , Flux, Kandinsky, ak plis ankò.









Aplikasyon mobil nou an gen yon nouvo karakteristik ekriti ak dènye aktyalizasyon li yo, ki bon pou kaptire lide byen vit: fonksyon lapawòl-a-tèks. Koulye a, pale bagay sa yo konte kòm blog! Kòmanse pwochen pòs ou oswa deskripsyon pa senpleman pale ak aplikasyon HackerNoon la. Men kisa sa sanble lè w ap pale nan aplikasyon editè tèks HackerNoon la:









Gen etap yo? Si se pa sa, nou pral repete: ouvri yon bouyon, klike sou ikòn mikwofòn la, pale, epi frape aksepte si ou kontan ak rezilta a - kontni an pral otomatikman ajoute nan bouyon ou a.





Nou te ajoute paj sijè teknoloji tankou #bitcoin oswa #javascript, pou òganize istwa pa sijè. Yo dekouvwi nan rechèch ak prezante sou paj istwa a.









Nou te pwolonje tou karakteristik tradiksyon an nan aplikasyon nou an: kounye a nou te ajoute plis pase 70 paj dakèy lang! Menm jan nou te fè pou sit entènèt nou an, sonje? 😉 Jis desann sou paj dakèy ou a pou chwazi lang ou pi pito epi vwala!









Telechaje aplikasyon nou an sou Apple epi Google - li gratis!





Kounye a, chak istwa HackerNoon pibliye otomatikman pataje sou plizyè tribin, tankou Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard, ak atravè RSS . Distribisyon FTW! Avèk sa a, klike sou bouton pibliye anplifye kontni ou a, bay li ekspoze masiv atravè yon pakèt rezo. Li se yon fason pwisan pou ranfòse rive ou ak maksimize vizibilite ak efò minim!









Sou 24 septanm, nou prezante nouvo bwat resepsyon nou an ak karakteristik mesaj dirèk —yon fason modènize konekte ak editè HackerNoon. Karakteristik sa a amelyore kominikasyon atravè anviwònman bouyon pou entèraksyon pi rapid, pi senp epi li ofri yon bwat resepsyon kote ou ka wè tout konvèsasyon ant editè ak ekriven ki gen rapò ak bouyon ou yo. Men yon gade nan sa li te konn ye:









Koulye a, nou ap woule soti yon amelyore entèfas bwat resepsyon ki santi jis tankou yon app messagerie.









Men sa ki nouvo:

Navige bwat resepsyon ou a fasilman lè l sèvi avèk filtè mesaj "Louvri", "Fèmen" ak "Li pa li".

Sèvi ak fonksyon rechèch la pou jwenn mesaj espesifik

Kontakte sipò HackerNoon atravè "Nouvo Chat" epi chwazi yon opsyon ki adapte a demann ou an.

Jwi mesaj koulè kode ak repons fil pou pi bon lizibilite.

Nòt bouyon kounye a total nan konvèsasyon kontinyèl.

Louvri konvèsasyon dirèkteman nan bouyon.

Edite ak efase mesaj pou pi bon kontwòl.

Woulo enfini pou navige san pwoblèm nan tout konvèsasyon yo

Optimize mobil pou aksè fasil sou ale la

Plis opsyon navigasyon: vizite FAQ nou yo, seksyon Èd, paj Editing Pwotokòl







Aktyalizasyon bwat resepsyon sa a ap mennen w pi pre yon eksperyans an tan reyèl, ki sanble ak yon aplikasyon, sa ki fè kolaborasyon bouyon an vin pi fasil!





Nouvo gade pou Writer Dashboard la





Devlopè nou yo jis amelyore baz done a nan MongoDB, kidonk proje ou yo kounye a chaje pi vit. Yo te fè tou bouyon ak pibliye istwa ki pi enteresan vizyèlman lè yo ajoute imaj istwa pou ede w jwenn youn nan w ap chèche a yon ti koutje sou!





MongoDB se nouvo kay backend nou an pou tout istwa ak kontni biznis

Nou te deplase tout istwa nou yo, konpayi yo, ak done ki gen rapò soti nan Firebase nan MongoDB, yon baz done NoSQL. Richard Kubina , VP Jeni nou an eksplike rezònman dèyè chanjman sa a:





Nou te ekspòte avèk siksè dosye Firestore nan MongoDB, paske tou de se baz done NoSQL, ak sèlman ajisteman an se konvèsyon Firebase a ki pa konvansyonèl. timestamp objè yo nan objè datetime estanda.





Lè ou kapab fè demann agrégation konplèks sou sèvè baz done a diminye kantite done ki voye sou fil la, ki ta bezwen plis trete nan kòd. Sa fè tout bagay kouri pi efikas.





HackerNoon anyèl la Startups ✨ pou ane 2024 la te lanse ofisyèlman sou 1ye oktòb 2024 epi li nan yon kòmansman espektakilè! Avèk yon nouvo konsepsyon ak yon nouvo fason pou browse, nominasyon ak vote pou demaraj pi renmen ou yo, Evènman prensipal HackerNoon la ki kondwi sou kominote a te frape nouvo wotè atravè tablo a.





Nan jis plis pase yon mwa, Startups pou Ane a te rasanble yon gwo 3.7M vòt ak plis pase 151.4k nominasyon demaraj, ki kouvri 98 endistri yo ak 2.9k vil-fè sa a youn nan edisyon ki gen plis siksè ankò. Okòmansman te fikse pou fèmen sou 1ye novanm, peryòd nominasyon an kounye a te pwolonje akòz gwo demann .

Ki nouvo ane sa a?

Chwazi nan plis pase 100 endistri diferan epi ede nou deside ki moun ki kanpe deyò. Vizite la Startups paj dakèy epi chwazi youn nan nyaj ki reprezante divès kalite endistri yo, antre yon mo kle atravè ba rechèch la, oswa navige nan 11 kategori diferan paran nou yo ki anglobe tout endistri yo, tankou:





Natirèlman, ou se akeyi yo nominasyon ak vote pou demaraj pi renmen ou pou chak kote jis tankou nan ane anvan yo. Klike sou yon kote atravè kat jeyografik mondyal la, sèvi ak ba rechèch la, oswa browse 6 rejyon yo ki anglobe tout 4000+ vil menm jan anvan.









❇️ Yon vòt vre: pandan ke chak startup ka fè pati yon kote ak jiska 3 endistri total, vòt ou pou chak startup se inivèsèl! Se poutèt sa, chans yo ke yon demaraj dekouvri ak vote pou ane sa a yo ogmante 4 fwa!





Nominasyon (ki jan-a isit la ) ak vòt 🗳️ pou pi bon konpayi yo louvri! Li lè pou nou mete aksan sou ak selebre Rising Stars Tech la. Sa a se chans ou pou ede nou rekonèt ak selebre demaraj ki pi inovatè nan ane a ak enpak yo sou endistri teknoloji a.



Ganyan yo pral jwenn yon entèvyou gratis sou HackerNoon ak yon Evergreen teknoloji konpayi nouvèl paj. Vizite nou FAQ paj pou aprann plis.