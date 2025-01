Seisoene groete van HackerNoon: Boost stories met vertalings, spraak-na-teks en meer

HackerNoon se maandelikse produkopdatering is hier! Maak gereed vir 'n splinternuwe mobiele toepassingweergawe, meer vertalingsontwikkelings, 'n nuwe KI-galery, agterplaasbewegings, en meer! 🚀





Hierdie produkopdatering weerspieël veranderinge aan die platform vanaf 24 September 2024 , tot 25 November 2024.





Ons storievertalingsfunksie het net nog makliker geword om te gebruik! Nou, met ondersteuning vir 77 tale—insluitend Italiaans , Sweeds , Fins , Somalies , Hebreeus , en vele meer – dit is makliker as ooit om jou storie vertaal te kry.









Voor hierdie opdatering sal jy app.hackernoon.com/services of jou storie-instellings moet besoek om 'n vertaling te koop. Alhoewel hierdie opsies steeds beskikbaar is, het ons 'n vaartbelynde metode bygevoeg om enige taal in net drie klikke te ontsluit:





Maak jou storie oop en beweeg oor die taalvlag vir die verlangde vertaling. Klik om die taal te ontsluit. Kies uit 1, 6, 12 of al 76 tale en voer jou betalingbesonderhede in. Klik op "Betaal nou"—jy is gereed!









Brei jou reikwydte uit met HackerNoon Translations : vergroot jou storie se sigbaarheid, rangskik op soek na verskeie tale, en maak kontak met 'n diverse gehoor met gemak.





Verken HackerNoon se nuwe mandjiestelsel , waar jy maklik kan navigeer deur taalvertalings, Startups of the Year-stadborgskappe, handelsmerkpublikasiekrediete en 'n Evergreen Tech Company News Page.





Wil jy HackerNoon in jou moedertaal blaai? Ons het jou gedek!





Elkeen van ons 77 ondersteunde tale het nou 'n pasgemaakte bestemmingsbladsy. Besoek byvoorbeeld hackernoon.com/lang/es om 'n ten volle gelokaliseerde ervaring te sien: die soekbalk, "lees" en "skryf"-knoppies, topstories en inligtingsafdelings vir lesers, skrywers en handelsmerke word almal vertaal. Boonop sal jy 'n maklike lys van alle beskikbare tale vind - klik op enige een om HackerNoon in 'n ander taal te verken.









Om na alle beskikbare taaltuisbladsye te navigeer, besoek enige taaltuisblad, en blaai af na die "Tale"-afdeling onder elke taaltuisblad, met hierdie huidige struktuur: hackernoon.com/lang/he .









Moenie vergeet nie—jy kan direk vanaf die tuisblad op enige taal inteken!

Klik op die subscribe-knoppie in die regter boonste hoek van jou skerm, en voilà—✨jy sal die vertaalde weergawe✨ van The HackerNoon Newsletter direk na jou inkassie ontvang. Geniet jou daaglikse dosis moet-lees stories, kundig saamgestel deur HackerNoon redakteurs en daagliks afgelewer om middag, Mountain Time. Kom hier meer te wete oor ons nuusbriewe.





Hier is hoe The HackerNoon Newsletter lyk:









Verken die voordele en funksionaliteit van ons vertaalkenmerk, en ontdek hoe jy die meeste daarvan kan maak. Kyk boonop van naderby na een van ons pasgemaakte ontwerpe, wat met ons bladsybouer gebou is!









Ons opgeknapte AI Beeldgalery kan jy nou alle KI-beelde verken wat ooit op HackerNoon geskep is.





Hier is hoe om in te duik:

Gebruik die "Mees onlangse" en "Oudste" oortjies om prente te blaai op grond van skeppingsdatum. Klik op die aftreklys aan die regterkant van jou skerm om volgens verskillende KI-modelle te filter. Probeer die soekfunksie om beelde te vind deur spesifieke sleutelwoorde te gebruik; jy sal elke beeld wat met daardie woord gegenereer word in die prompt sien.







Gereed om jou eie te skep? Klik "Probeer teks na beeld" om 'n konsep oop te maak waar jy met verskeie beeldgenererende modelle kan eksperimenteer, insluitend Stabiele diffusie , Flux, Kandinsky, en meer.









Ons mobiele toepassing het 'n nuwe skryffunksie met sy mees onlangse opdatering, ideaal om idees vinnig vas te vang: die spraak-na-teks-funksie. Nou, om dinge uit te praat, tel as blog! Begin jou volgende plasing of uiteensetting deur eenvoudig met die HackerNoon-toepassing te praat. Hier is hoe dit lyk as jy in die HackerNoon-teksredigeerder-app praat:









Het jy die stappe? Indien nie, sal ons herhaal: maak 'n konsep oop, klik die mikrofoon-ikoon, praat en tik aanvaar as jy tevrede is met die uitkoms - die inhoud sal outomaties by jou konsep gevoeg word.





Ons het tegnologie-onderwerpbladsye soos #bitcoin of #javascript bygevoeg om stories volgens onderwerp te organiseer. Hulle is ontdekbaar in soektog en verskyn op die storiebladsy.









Ons het ook die vertaalfunksie na ons toepassing uitgebrei: ons het nou meer as 70 taaltuisbladsye bygevoeg! Net soos ons vir ons webwerf gedoen het, onthou jy? 😉 Blaai net af op jou tuisblad om jou voorkeurtaal te kies en voilá!









Laai ons toepassing af op Appel en Google - dit is gratis!





Nou word elke gepubliseerde HackerNoon-storie outomaties oor verskeie platforms gedeel, insluitend Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard en via RSS . Verspreiding FTW! Hiermee word u inhoud versterk deur op die publiseer-knoppie te druk, wat dit massiewe blootstelling oor 'n wye verskeidenheid netwerke gee. Dit is 'n kragtige manier om jou bereik 'n hupstoot te gee en sigbaarheid te maksimeer met minimale moeite!









Op 24 September het ons bekendgestel ons nuwe inkassie en direkte boodskapfunksie - 'n opgegradeerde manier om met HackerNoon-redakteurs te skakel. Hierdie kenmerk verbeter kommunikasie deur konsepinstellings vir vinniger, meer vaartbelynde interaksies en bied 'n inkassie waar jy alle gesprekke tussen redakteurs en skrywers kan sien wat met jou konsepte verband hou. Hier is 'n blik op wat dit was:









Nou, ons rol 'n uit opgeknapte inkassie-UI wat net soos 'n boodskaptoepassing voel.









Hier is wat nuut is:

Navigeer jou inkassie met gemak deur die "Oop", "Geslote" en "Ongelees" boodskapfilters te gebruik.

Gebruik die soekfunksie om spesifieke boodskappe te vind

Kontak HackerNoon-ondersteuning via "New Chat" en kies 'n opsie wat aangepas is vir jou navraag.

Geniet kleurgekodeerde boodskappe en gerygde antwoorde vir beter leesbaarheid.

Konsepnotas word nou saamgevoeg in deurlopende gesprekke.

Maak gesprekke direk vanaf konsepte oop.

Wysig en vee boodskappe uit vir beter beheer.

Oneindige blaai vir naatlose blaai deur alle gesprekke

Mobiele optimalisering vir maklike toegang onderweg

Meer navigasie-opsies: besoek ons Gereelde Vrae, Hulp-afdeling, Redigeringsprotokol-bladsye







Hierdie inkassie-opdatering bring jou nader aan 'n intydse, app-agtige ervaring, wat konsepsamewerking selfs gladder maak!





Nuwe voorkoms vir die skrywer-kontroleskerm





Ons ontwikkelaars het pas die databasis na MongoDB opgegradeer, so jou konsepte laai nou vinniger. Hulle het ook konsepte en gepubliseerde stories meer visueel boeiend gemaak deur storieprente by te voeg om jou te help om die een waarna jy soek in 'n oogopslag te vind!





MongoDB is ons nuwe agterplaas vir alle storie- en besigheidsinhoud

Ons het al ons stories, maatskappye en verwante data van Firebase na MongoDB, 'n NoSQL-databasis, geskuif. Richard Kubina , ons VP van Ingenieurswese verduidelik die redenasie agter hierdie verandering:





Ons het Firestore-rekords suksesvol na MongoDB uitgevoer, aangesien albei NoSQL-databasisse is, met die enigste aanpassing die omskakeling van Firebase se onkonvensionele tydstempel voorwerpe in standaard datum-tyd-objekte.





Om komplekse samevoegingsnavrae op die databasisbediener te kan doen, verminder die hoeveelheid data wat oor die draad gestuur word, wat verder in kode verwerk sal moet word. Dit laat alles meer doeltreffend verloop.





HackerNoon se jaarlikse Beginners ✨ van die jaar 2024 is amptelik bekendgestel op 1 Oktober 2024 en dit het 'n skouspelagtige begin! Met 'n vars ontwerp en 'n splinternuwe manier om te blaai, te nomineer en te stem vir jou gunsteling beginners, HackerNoon se vlagskip gemeenskapsgedrewe geleentheid het oor die hele linie nuwe hoogtes getref.





In net meer as 'n maand het Startups of the Year 'n massiewe 3.7M stemme en meer as 151.4k genomineerde beginups gekry, wat oor 98 nywerhede en 2.9k stede strek - wat hierdie een van die suksesvolste uitgawes nog maak. Oorspronklik sou sluit op 1 November, die benoemingstydperk is nou verleng weens groot aanvraag .

Wat is nuut hierdie jaar?

Kies uit 100+ verskillende bedrywe en help ons om te besluit wie uitstaan. Besoek die Startups tuisblad en kies een van die wolke wat die uiteenlopende reeks bedrywe verteenwoordig, voer 'n sleutelwoord in via die soekbalk, of blaai deur ons 11 verskillende ouerkategorieë wat alle bedrywe oorkoepel, insluitend:





Natuurlik is jy welkom om te nomineer en te stem vir jou gunsteling begin-ups per plek net soos in vorige jare. Klik op 'n ligging via die wêreldkaart, gebruik die soekbalk, of blaai deur die 6 streke wat al 4000+ stede insluit, net soos voorheen.









❇️ Een ware stem: terwyl elke beginonderneming aan 'n ligging en tot 3 totale nywerhede kan behoort, is jou stem vir elke aanvang universeel! Daarom word die kanse dat 'n beginonderneming ontdek word en vir vanjaar gestem word, viervoudig vergroot!





Benoemings (hoe om hier ) en stem 🗳️ vir die beste maatskappye is oop! Dit is tyd om Tech se Rising Stars uit te lig en te vier. Dit is jou kans om ons te help om die mees innoverende nuwe ondernemings van die jaar en hul impak op die tegnologiebedryf te erken en te vier.



Die wenners sal 'n kry gratis onderhoud op HackerNoon en 'n Immergroen Tech Company Nuus bladsy. Besoek ons Gereelde vrae bladsy om meer te wete te kom.