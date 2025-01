Salutacions de temporada de HackerNoon: millora les històries amb traduccions, veu a text i més

L'actualització mensual del producte de HackerNoon és aquí! Prepareu-vos per a una nova versió de l'aplicació mòbil, més desenvolupaments de traducció, una nova galeria d'IA, moviments de backend i molt més! 🚀





Aquesta actualització del producte reflecteix els canvis a la plataforma des de 24 de setembre de 2024 , fins al 25 de novembre de 2024.





El nostre funció de traducció d'històries acaba de ser encara més fàcil d'utilitzar! Ara, amb suport per a 77 idiomes, inclosos l'italià , el suec , el finès , el somali , l'hebreu , i molts més —Traduir la teva història és més senzill que mai.









Abans d'aquesta actualització, hauríeu de visitar app.hackernoon.com/services o la configuració de la vostra història per comprar una traducció. Tot i que aquestes opcions encara estan disponibles, hem afegit un mètode simplificat per desbloquejar qualsevol idioma amb només tres clics:





Obriu la vostra història i passeu el cursor per sobre de la bandera de l'idioma per a la traducció desitjada. Feu clic per desbloquejar l'idioma. Seleccioneu entre 1, 6, 12 o els 76 idiomes i introduïu les vostres dades de pagament. Premeu "Paga ara"; ja està!









Amplieu el vostre abast amb HackerNoon Translations : feu créixer la visibilitat de la vostra història, classifiqueu-vos a la recerca de diversos idiomes i connecteu-vos amb un públic divers amb facilitat.





Explora El nou sistema de carros de HackerNoon , on podeu navegar fàcilment a través de traduccions d'idiomes, patrocinis de ciutats d'Startups de l'Any, crèdits de publicació de marques i una pàgina de notícies d'Evergreen Tech Company.





Voleu navegar per HackerNoon en el vostre idioma nadiu? Et tenim cobert!





Cadascun dels nostres 77 idiomes admesos ara té una pàgina de destinació personalitzada. Per exemple, visitar hackernoon.com/lang/es per veure una experiència totalment localitzada: es tradueixen la barra de cerca, els botons "llegir" i "escriure", les històries principals i les seccions informatives per a lectors, escriptors i marques. A més, trobareu una llista senzilla de tots els idiomes disponibles: feu clic a qualsevol per explorar HackerNoon en un idioma diferent.









Per navegar a totes les pàgines d'inici d'idiomes disponibles , visiteu qualsevol pàgina d'inici d'idiomes i desplaceu-vos cap avall fins a la secció "Idiomes" sota la pàgina d'inici de cada idioma, amb aquesta estructura actual: hackernoon.com/lang/he .









No ho oblidis: pots subscriure't a qualsevol idioma directament des de la pàgina d'inici!

Premeu el botó de subscripció a l'extrem superior dret de la pantalla i voilà—✨rebràs la versió traduïda✨ de The HackerNoon Newsletter directament a la teva safata d'entrada. Gaudeix de la teva dosi diària d'històries de lectura obligatòria , curades per experts pels editors de HackerNoon i lliurades diàriament al migdia, Mountain Time. Obteniu més informació sobre els nostres butlletins aquí .





Aquest és el que sembla The HackerNoon Newsletter :









Exploreu els avantatges i la funcionalitat de la nostra funció de traducció i descobriu com en podeu treure el màxim profit. A més, mireu més de prop un dels nostres dissenys personalitzats, que es va crear amb el nostre creador de pàgines.









El nostre renovat Galeria d'imatges AI ara us permet explorar totes les imatges d'IA creades mai a HackerNoon.





A continuació s'explica com submergir-se:

Utilitzeu les pestanyes "Més recents" i "Més antigues" per navegar per imatges segons la data de creació. Feu clic al quadre desplegable a la dreta de la pantalla per filtrar per diferents models d'IA. Proveu la funció de cerca per trobar imatges amb paraules clau específiques; veureu totes les imatges generades amb aquesta paraula al missatge.







Preparat per crear el teu propi? Feu clic a "Prova text a imatge" per obrir un esborrany on podreu experimentar amb diversos models de generació d'imatges, inclòs Difusió estable , Flux, Kandinsky i més.









La nostra aplicació mòbil té una nova funció d'escriptura amb la seva actualització més recent, ideal per capturar idees ràpidament: la funció de veu a text. Ara, parlar de coses compta com a bloc! Comença la teva propera publicació o esquema parlant simplement amb l'aplicació HackerNoon. Aquí teniu el que sembla quan parleu amb l'aplicació d'editor de text HackerNoon:









Tens els passos? Si no, repetirem: obriu un esborrany, feu clic a la icona del micròfon, parleu i premeu acceptar si esteu satisfet amb el resultat; el contingut s'afegirà automàticament al vostre esborrany.





Hem afegit pàgines de temes tecnològics com #bitcoin o #javascript, per organitzar històries per temes. Es poden descobrir a la cerca i apareixen a la pàgina de la història.









També hem ampliat la funció de traducció a la nostra aplicació: ara hem afegit més de 70 pàgines d'inici d'idiomes més! Tal com vam fer per al nostre lloc web, recordeu? 😉 Només cal que desplaceu-vos cap avall a la vostra pàgina d'inici per seleccionar el vostre idioma preferit i voilà!









Descarrega la nostra aplicació a Apple i Google - és gratis!





Ara, cada història de HackerNoon publicada es comparteix automàticament a diverses plataformes, com ara Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard i via RSS . Distribució FTW! Amb això, prémer el botó de publicació s'amplifica el vostre contingut, donant-li una exposició massiva a una àmplia gamma de xarxes. És una manera potent d'augmentar el vostre abast i maximitzar la visibilitat amb el mínim esforç!









El 24 de setembre ens vam presentar la nostra nova safata d'entrada i funció de missatgeria directa —una manera actualitzada de connectar-se amb els editors de HackerNoon. Aquesta funció millora la comunicació mitjançant la configuració d'esborrany per a interaccions més ràpides i simplificades i ofereix un safata d'entrada on podeu veure totes les converses entre editors i escriptors relacionades amb els vostres esborranys. Aquí teniu un cop d'ull al que era abans:









Ara, estem llançant a Interfície d'usuari de la safata d'entrada renovada que sembla una aplicació de missatgeria.









Aquí teniu les novetats:

Navegueu per la safata d'entrada amb facilitat mitjançant els filtres de missatges "Obert", "Tancat" i "No llegit".

Utilitzeu la funció de cerca per trobar missatges específics

Contacteu amb l'assistència de HackerNoon mitjançant "Xat nou" i seleccioneu una opció adaptada a la vostra consulta.

Gaudeix dels missatges codificats per colors i de les respostes amb fil per a una millor llegibilitat.

Les notes esborranys ara s'agreguen en converses contínues.

Obre converses directament des d'esborranys.

Editeu i suprimiu missatges per a un millor control.

Desplaçament infinit per navegar sense problemes per totes les converses

Optimització per a mòbils per accedir fàcilment des de qualsevol lloc

Més opcions de navegació: visiteu les nostres PMF, secció d'ajuda, pàgines d'edició del protocol







Aquesta actualització de la safata d'entrada us apropa a una experiència semblant a una aplicació en temps real, fent que la col·laboració d'esborranys sigui encara més fluida.





Nou aspecte per al tauler de Writer





Els nostres desenvolupadors acaben d'actualitzar la base de dades a MongoDB, de manera que els vostres esborranys ara es carreguen més ràpidament. També han fet esborranys i han publicat històries més atractives visualment afegint imatges de contes per ajudar-vos a trobar la que busqueu d'un cop d'ull!





MongoDB és la nostra nova casa de backend per a tota la història i el contingut empresarial

Hem traslladat totes les nostres històries, empreses i dades relacionades de Firebase a MongoDB, una base de dades NoSQL. Richard Kubina , el nostre vicepresident d'enginyeria, explica el raonament d'aquest canvi:





Hem exportat amb èxit els registres de Firestore a MongoDB, ja que ambdues són bases de dades NoSQL, amb l'únic ajust que és la conversió de dades no convencionals de Firebase. marca de temps objectes en objectes de datetime estàndard.





Ser capaç de fer consultes d'agregació complexes al servidor de bases de dades redueix la quantitat de dades enviades per cable, que caldria processar-se més en codi. Això fa que tot funcioni de manera més eficient.





L'any de HackerNoon Startups ✨ de l'any 2024 es va llançar oficialment el 1 d'octubre de 2024 i ha començat de manera espectacular! Amb un disseny fresc i una manera totalment nova de navegar, nominar i votar per les teves startups preferides, L'esdeveniment insígnia impulsat per la comunitat de HackerNoon ha assolit noves altures a tot el tauler.





En poc més d'un mes, Startups of the Year ha acumulat 3,7 milions de vots i més de 151,4 mil startups nominades, que abasten 98 indústries i 2,9 mil ciutats, fent d'aquesta una de les edicions més reeixides fins ara. Inicialment va tancar l'1 de novembre, ara s'ha ampliat el període de presentació de candidatures a causa de la gran demanda .

Què hi ha de nou aquest any?

Trieu entre més de 100 indústries diferents i ajudeu-nos a decidir qui destaca. Visita el Pàgina d'inici de startups i trieu un dels núvols que representen la diversa gamma d'indústries, introduïu una paraula clau a través de la barra de cerca o navegueu per les nostres 11 categories principals diferents que engloben totes les indústries, incloses:





Per descomptat, podeu nominar i votar les vostres startups preferides per ubicació com en anys anteriors. Feu clic a una ubicació a través del mapa del món, utilitzeu la barra de cerca o navegueu per les 6 regions que engloben les més de 4000 ciutats com abans.









❇️ Un vot real: tot i que cada startup pot pertànyer a una ubicació i fins a 3 indústries totals, el vostre vot per a cada startup és universal! Per tant, les possibilitats que es descobreixi i es voti una startup aquest any es multipliquen per 4!





Nominacions (com aquí ) i les votacions 🗳️ a les millors empreses estan obertes! És hora de destacar i celebrar les estrelles emergents de Tech. Aquesta és la teva oportunitat d'ajudar-nos a reconèixer i celebrar les startups més innovadores de l'any i el seu impacte en la indústria tecnològica.



Els guanyadors obtindran un entrevista gratuïta a HackerNoon i un Notícies de Evergreen Tech Company pàgina. Visita el nostre PMF pàgina per saber-ne més.