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የወቅቶች ሰላምታ ከ HackerNoon፡ ታሪኮችን በትርጉሞች ያሳድጉ፣ ከንግግር ወደ ጽሑፍ እና ሌሎችም@product
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የወቅቶች ሰላምታ ከ HackerNoon፡ ታሪኮችን በትርጉሞች ያሳድጉ፣ ከንግግር ወደ ጽሑፍ እና ሌሎችም

HackerNoon Product Updates7m2024/11/25
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

የ HackerNoon ምርት ዝማኔ እዚህ አለ። ለአዲሱ የሞባይል መተግበሪያ ስሪት፣ ለተጨማሪ የትርጉም እድገቶች፣ ለአዲስ AI ማዕከለ-ስዕላት፣ ለጀርባ እንቅስቃሴዎች እና ለሌሎችም ይዘጋጁ! 🚀

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የ HackerNoon ወርሃዊ ምርት ዝመና እዚህ አለ! ለአዲሱ የሞባይል መተግበሪያ ስሪት፣ ለተጨማሪ የትርጉም እድገቶች፣ ለአዲስ AI ማዕከለ-ስዕላት፣ ለጀርባ እንቅስቃሴዎች እና ለሌሎችም ይዘጋጁ! 🚀


ይህ የምርት ዝመና በመድረኩ ላይ ለውጦችን ያንፀባርቃል ሴፕቴምበር 24, 2024 እስከ ህዳር 25 ቀን 2024 ድረስ።


በታሪክ ትርጉም ታሪኮችዎን ያሳድጉ

የእኛ ታሪክ ትርጉም ባህሪ ለመጠቀም የበለጠ ቀላል ሆኗል! አሁን፣ ጣሊያንኛስዊድንኛፊኒሽኛሶማሊኛዕብራይስጥ ፣ ጨምሮ ለ77 ቋንቋዎች ድጋፍ በማድረግ እና ብዙ ተጨማሪ — ታሪክህን መተርጎም ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ ቀላል ነው።



ከዚህ ዝማኔ በፊት፣ ትርጉም ለመግዛት app.hackernoon.com/services ወይም የእርስዎን ታሪክ ቅንብሮች መጎብኘት አለብዎት። እነዚያ አማራጮች አሁንም የሚገኙ ሲሆኑ ማንኛውንም ቋንቋ በሶስት ጠቅታዎች ለመክፈት የተሳለጠ ዘዴ አክለናል፡


  1. ለተፈለገው ትርጉም ታሪክህን ክፈትና በቋንቋ ባንዲራ ላይ አንዣብብ። ቋንቋውን ለመክፈት ጠቅ ያድርጉ።
  2. ከ1፣ 6፣ 12፣ ወይም ሁሉንም 76 ቋንቋዎች ይምረጡ እና የክፍያ ዝርዝሮችዎን ያስገቡ።
  3. «አሁን ክፈል» የሚለውን ንካ፡ ተዘጋጅተሃል!



በ HackerNoon ትርጉሞች ተደራሽነትዎን ያስፋፉ ፡ የታሪክዎን ታይነት ያሳድጉ፣ ብዙ ቋንቋዎችን በመፈለግ ደረጃ ይስጡ እና ከተለያዩ ታዳሚዎች ጋር በቀላሉ ይገናኙ።


ያስሱ የ HackerNoon አዲስ ጋሪ ስርዓት በቀላሉ በቋንቋ ትርጉሞች፣ የአመቱ ጀማሪዎች የከተማ ስፖንሰርሺፕ፣ የምርት ስም ማተሚያ ክሬዲቶች እና የ Evergreen Tech Company የዜና ገጽን በቀላሉ ማሰስ ይችላሉ።


በእያንዳንዱ ቋንቋ HackerNoonን ያስሱ

HackerNoonን በአፍ መፍቻ ቋንቋዎ ማሰስ ይፈልጋሉ? ሸፍነናል!


እያንዳንዱ የእኛ 77 የሚደገፉ ቋንቋዎች አሁን ብጁ ማረፊያ ገጽ አላቸው። ለምሳሌ, ይጎብኙ hackernoon.com/lang/es ሙሉ በሙሉ የተተረጎመ ተሞክሮ ለማየት፡ የፍለጋ አሞሌው፣ “አንብብ” እና “ፃፍ” አዝራሮች፣ ዋና ታሪኮች እና የመረጃ ክፍሎች ለአንባቢዎች፣ ደራሲያን እና የምርት ስሞች ሁሉም ተተርጉመዋል። በተጨማሪም፣ በቀላሉ የሚገኙ ሁሉንም ቋንቋዎች ዝርዝር ያገኛሉ— HackerNoonን በሌላ ቋንቋ ለማሰስ ማንኛውንም ጠቅ ያድርጉ።



ወደ ሁሉም የሚገኙ የቋንቋ መነሻ ገፆች ለማሰስ ማንኛውንም የቋንቋ መነሻ ገጽ ይጎብኙ እና በእያንዳንዱ የቋንቋ መነሻ ገጽ ስር ወደ "ቋንቋዎች" ክፍል ወደ ታች ይሸብልሉ, በዚህ የአሁኑ መዋቅር: hackernoon.com/lang/he .



አትርሳ - ከመነሻ ገጹ ላይ ሆነው ለማንኛውም ቋንቋ መመዝገብ ይችላሉ!

በማያ ገጽዎ ላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ ያለውን የደንበኝነት ተመዝጋቢ ቁልፍ ተጫኑ እና voilà—✨የተተረጎመውን የ HackerNoon ጋዜጣ በቀጥታ ወደ የገቢ መልእክት ሳጥንዎ ይደርሰዎታል። በ HackerNoon አርታኢዎች በልዩነት በተዘጋጁ እና በየቀኑ እኩለ ቀን ላይ፣ Mountain Time በሚቀርቡት በየቀኑ መነበብ ያለባቸው ታሪኮች መጠን ይደሰቱ። ስለ ጋዜጣዎቻችን እዚህ የበለጠ ይረዱ።


The HackerNoon Newsletter ምን እንደሚመስል እነሆ፡-



በአዲሱ የአገልግሎት ገጻችን ላይ ስለ HackerNoon የትርጉም ባህሪ የበለጠ ይወቁ

የትርጉም ባህሪያችንን ጥቅሞቹን እና ተግባራትን ይመርምሩ፣ እና እንዴት በተሻለ ሁኔታ መጠቀም እንደሚችሉ ይወቁ። በተጨማሪ፣ የእኛን ገጽ ሰሪ በመጠቀም የተሰራውን ብጁ ዲዛይኖቻችንን አንዱን ጠለቅ ብለው ይመልከቱ!



HackerNoon's AI Image Gallery አሁን ለውጥ አገኘ!

የእኛ ተሻሽሏል። AI ምስል ጋለሪ አሁን በ HackerNoon ላይ የተፈጠሩ ሁሉንም የ AI ምስሎች እንዲያስሱ ያስችልዎታል።


እንዴት ጠልቆ መግባት እንደሚቻል እነሆ፡-

  1. ምስሎችን በፍጥረት ቀን ለማሰስ “የቅርብ ጊዜ” እና “የቆዩ” ትሮችን ይጠቀሙ።

  2. በተለያዩ AI ሞዴሎች ለማጣራት በማያ ገጽዎ በቀኝ በኩል ያለውን ተቆልቋይ ሳጥን ጠቅ ያድርጉ።

  3. የተወሰኑ ቁልፍ ቃላትን በመጠቀም ምስሎችን ለማግኘት የፍለጋ ተግባሩን ይሞክሩ; በጥያቄው ውስጥ በዚያ ቃል የተፈጠረውን እያንዳንዱን ምስል ያያሉ።



የራስዎን ለመፍጠር ዝግጁ ነዎት? ጨምሮ በተለያዩ የምስል አመንጪ ሞዴሎች መሞከር የምትችልበት ረቂቅ ለመክፈት "ጽሑፍን ወደ ምስል ሞክር" ን ጠቅ አድርግ የተረጋጋ ስርጭት ፣ ፍሉክስ ፣ ካንዲንስኪ እና ሌሎችም።



HackerNoon ሞባይል መተግበሪያ 2.03፡ ከንግግር ወደ ጽሑፍ ሁነታ ለፈጣን ሰነዶች

የእኛ የሞባይል መተግበሪያ በጣም የቅርብ ጊዜ ማሻሻያ ያለው አዲስ የአጻጻፍ ባህሪ አለው፣ ሀሳቦችን በፍጥነት ለመቅረጽ ጥሩ፡ ከንግግር ወደ ጽሑፍ ተግባር። አሁን፣ ነገሮችን ማውራት እንደ ብሎግ ይቆጠራል! በቀላሉ ከ HackerNoon መተግበሪያ ጋር በመነጋገር ቀጣዩን ልጥፍዎን ወይም ዝርዝርዎን ይጀምሩ። ወደ HackerNoon የጽሑፍ አርታዒ መተግበሪያ ሲያወሩ ያ ምን እንደሚመስል ይኸውና፡



ደረጃዎቹን አግኝተዋል? ካልሆነ እንደግማለን፡ ረቂቅ ክፈት፣ ማይክሮፎኑን ጠቅ ያድርጉ፣ ይናገሩ እና በውጤቱ ደስተኛ ከሆኑ ተቀበልን ይምቱ - ይዘቱ በራስ-ሰር ወደ ረቂቅዎ ይታከላል።


ታሪኮችን በርዕሰ ጉዳይ ለማደራጀት እንደ #bitcoin ወይም #javascript የመሳሰሉ የቴክኖሎጂ ርዕሶችን አክለናል። በፍለጋ ውስጥ ይገኛሉ እና በታሪኩ ገጽ ላይ ተለይተው ይታወቃሉ።



የትርጉም ባህሪውን ወደ መተግበሪያችን አራዝመናል፡ አሁን ከ70 በላይ የቋንቋ መነሻ ገፆችን አክለናል! ልክ ለድር ጣቢያችን እንዳደረግነው አስታውሱ? 😉 የሚመርጡትን ቋንቋ እና ቮይላ ለመምረጥ በመነሻ ገጽዎ ላይ በቀላሉ ይሸብልሉ!



የእኛን መተግበሪያ በ ላይ ያውርዱ አፕል እና በጉግል መፈለግ - ነፃ ነው!


ሁሉንም አዲስ የጠላፊ ኖን ብሎጎች በ API Threads፣ BlueSky፣ Twitter/X፣ Mastodon፣ Flipboard እና እንደ ሁልጊዜም RSS

አሁን፣ እያንዳንዱ የታተመ HackerNoon ታሪክ Pinterest፣ Threads፣ X/Twitter፣ Bluesky፣ Mastodon፣ FlipBoard እና በRSS ን ጨምሮ በበርካታ የመሣሪያ ስርዓቶች ላይ በቀጥታ ይጋራል ። FTW ስርጭት! በዚህ አማካኝነት የህትመት አዝራሩን መምታት ይዘትዎን ያጎላል፣ ይህም በተለያዩ አውታረ መረቦች ላይ ከፍተኛ ተጋላጭነት እንዲኖረው ያደርጋል። ተደራሽነትዎን ለማሳደግ እና በትንሽ ጥረት ታይነትን ለማሳደግ ኃይለኛ መንገድ ነው!



የገቢ መልእክት ሳጥንዎ አሁን ተሻሽሏል።

በሴፕቴምበር 24, አስተዋውቀናል የእኛ አዲሱ የገቢ መልእክት ሳጥን እና ቀጥተኛ መልእክት ባህሪ - ከ HackerNoon አርታዒዎች ጋር ለመገናኘት የተሻሻለ መንገድ። ይህ ባህሪ ለፈጣን እና ለተሳለጠ መስተጋብር በረቂቅ ቅንብሮች በኩል ግንኙነትን ያሻሽላል እና ያቀርባል inbox ከእርስዎ ረቂቆች ጋር የተያያዙ ሁሉንም በአርታዒዎች እና ጸሃፊዎች መካከል የሚደረጉ ንግግሮችን ማየት የሚችሉበት። ከዚህ በፊት የነበረውን ሁኔታ ተመልከት።



አሁን፣ አንድ እየለቀቅን ነው። የተሻሻለው የገቢ መልእክት ሳጥን ዩአይ ልክ እንደ መላላኪያ መተግበሪያ ነው የሚሰማው።



አዲስ ነገር እነሆ፡-

  • የ"ክፍት"፣ "የተዘጋ" እና "ያልተነበበ" የመልእክት ማጣሪያዎችን በመጠቀም የገቢ መልእክት ሳጥንህን በቀላሉ ያስሱ።

  • የተወሰኑ መልዕክቶችን ለማግኘት የፍለጋ ተግባሩን ተጠቀም

  • የHackerNoon ድጋፍን በ"New Chat" በኩል ያግኙ እና ለጥያቄዎ የተዘጋጀውን አማራጭ ይምረጡ።

  • ለተሻለ ተነባቢነት በቀለማት ያደረጉ መልእክቶች እና ተከታታይ ምላሾች ይደሰቱ።

  • ረቂቅ ማስታወሻዎች አሁን ወደ ተከታታይ ውይይቶች ተደባልቀዋል።

  • ንግግሮችን በቀጥታ ከረቂቆች ይክፈቱ።

  • ለተሻለ ቁጥጥር መልዕክቶችን ያርትዑ እና ይሰርዙ።

  • በሁሉም ንግግሮች ውስጥ ያለችግር ለማሰስ ማለቂያ የሌለው ሸብልል።

  • በጉዞ ላይ በቀላሉ ለመድረስ የሞባይል ማመቻቸት

  • ተጨማሪ የአሰሳ አማራጮች፡የእኛን ተደጋጋሚ ጥያቄዎች፣ የእገዛ ክፍል፣ የፕሮቶኮል ገፆችን ማስተካከል ይጎብኙ



ይህ የገቢ መልእክት ሳጥን ማሻሻያ ወደ ቅጽበታዊ፣ መተግበሪያ መሰል ተሞክሮ ያቀርብዎታል፣ ይህም ረቂቅ ትብብርን ይበልጥ ለስላሳ ያደርገዋል!


ለጸሐፊ ዳሽቦርድ አዲስ ፍለጋ


የእኛ ገንቢዎች የውሂብ ጎታውን ወደ MongoDB አሻሽለውታል፣ ስለዚህ የእርስዎ ረቂቆች አሁን በፍጥነት ይጫናሉ። እንዲሁም የፈለከውን በጨረፍታ ለማግኘት እንዲረዳህ የታሪክ ምስሎችን በማከል ረቂቆችን እና ታሪኮችን ይበልጥ አሳታፊ ሠርተዋል!


MongoDB ለሁሉም ታሪክ እና ቢዝነስ ይዘቶች አዲሱ የኋላ ቤታችን ነው።

ሁሉንም ታሪኮቻችንን፣ ኩባንያዎቻችንን እና ተዛማጅ ውሂቦቻችንን ከFirebase ወደ MongoDB፣ የNoSQL ዳታቤዝ አንቀሳቅሰናል። ሪቻርድ ኩቢና ፣ የእኛ የምህንድስና ምክትል ኃላፊ ከዚህ ለውጥ በስተጀርባ ያለውን ምክንያት ያብራራል፡-


ሁለቱም የNoSQL ዳታቤዝ በመሆናቸው የFirestore መዛግብትን በተሳካ ሁኔታ ወደ MongoDB ልከናል፣ ብቸኛው ማስተካከያ የFirebase ያልተለመደውን መለወጥ ነው። የጊዜ ማህተም ዕቃዎች ወደ መደበኛ የቀን ጊዜ ዕቃዎች ።


በመረጃ ቋቱ አገልጋዩ ላይ ውስብስብ የውህደት መጠይቆችን ማድረግ መቻል በሽቦው ላይ የተላከውን የውሂብ መጠን ይቀንሳል፣ ይህም በኮድ ተጨማሪ ሂደት ያስፈልገዋል። ይህ ሁሉም ነገር በብቃት እንዲሠራ ያደርገዋል.


የጠላፊ ኖን የ2024 የአመቱ ጅማሮዎች ሪከርድ በሚሰብር ተሳትፎ ተጀመረ

HackerNoon ዓመታዊ የ2024 የአመቱ ጅምር ላይ በይፋ ተጀመረ ኦክቶበር 1፣ 2024 እና ወደ አስደናቂ ጅምር ነው! በአዲስ ዲዛይን እና ለምትወዷቸው ጅምሮች ለማሰስ፣ ለመሾም እና ድምጽ ለመስጠት ሙሉ ለሙሉ አዲስ በሆነ መንገድ፣ የ HackerNoon ዋና ማህበረሰብ-ተኮር ክስተት በቦርዱ ላይ አዲስ ከፍታ ላይ ደርሷል.


ከአንድ ወር በላይ ባለው ጊዜ ውስጥ የአመቱ ጀማሪዎች ከፍተኛ የ3.7ሚ ድምጽ እና ከ151.4k በላይ የታጩ ጀማሪዎች 98 ኢንዱስትሪዎችን እና 2.9k ከተሞችን አካትተዋል—ይህ እስካሁን በጣም ስኬታማ ከሆኑ እትሞች አንዱ እንዲሆን አድርጎታል። መጀመሪያ በኖቬምበር 1 ሊዘጋ ነው፣ በአሁኑ ጊዜ በከፍተኛ ፍላጎት የተነሳ የእጩነት ጊዜ ተራዝሟል .

በዚህ አመት ምን አዲስ ነገር አለ?

ከ100+ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ይምረጡ እና ማን ጎልቶ እንደሚወጣ ለመወሰን ያግዙን። ን ይጎብኙ የጀማሪዎች መነሻ ገጽ እና የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን ከሚወክሉ ደመናዎች ውስጥ አንዱን ይምረጡ፣ በፍለጋ አሞሌው በኩል ቁልፍ ቃል ያስገቡ ወይም ሁሉንም ኢንዱስትሪዎች በሚያካትቱ 11 የተለያዩ የወላጅ ምድቦች ውስጥ ያስሱ።


እርግጥ ነው፣ ልክ እንደቀደሙት ዓመታት የሚወዷቸውን ጅምሮች በየአካባቢው እንዲመርጡ እና እንዲመርጡ እንኳን ደህና መጡ። በአለም ካርታ በኩል ቦታን ጠቅ ያድርጉ፣ የፍለጋ አሞሌውን ይጠቀሙ ወይም ልክ እንደበፊቱ ሁሉንም 4000+ ከተሞች የሚያጠቃልሉትን 6 ክልሎች ያስሱ።



❇️ አንድ እውነተኛ ድምጽ፡ እያንዳንዱ ጅምር የአንድ አካባቢ እና እስከ 3 ጠቅላላ ኢንዱስትሪዎች ሊሆን ቢችልም፣ ለእያንዳንዱ ጅምር የእርስዎ ድምጽ ሁለንተናዊ ነው! ስለዚህ ጅምር የተገኘበት እና በዚህ አመት ድምጽ የመምረጥ እድሉ በ 4 እጥፍ ይጨምራል!


እጩዎች (እንዴት እዚህ ) እና ድምጽ መስጠት 🗳️ ለምርጥ ኩባንያዎች ክፍት ናቸው! ትኩረት የምንሰጥበት እና የቴክን Rising Stars ለማክበር ጊዜው ነው። የዓመቱን በጣም ፈጠራ ጅምሮች እና በቴክ ኢንደስትሪው ላይ ያላቸውን ተፅእኖ እንድናውቅ እና እንድናከብር ለመርዳት ይህ እድልዎ ነው።

አሸናፊዎቹ አንድ ያገኛሉ ነጻ ቃለ መጠይቅ HackerNoon ላይ እና አንድ Evergreen Tech ኩባንያ ዜና ገጽ. የእኛን ይጎብኙ የሚጠየቁ ጥያቄዎች የበለጠ ለማወቅ ገጽ።


የ2024 የአመቱ ጅምር ወደ እርስዎ ያመጡት በደንብ ተገኝቷል , አስተሳሰብ , መገናኛ ነጥብ , ብሩህ ውሂብ , አልጎሊያ , እና HackerNoon !


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