የወቅቶች ሰላምታ ከ HackerNoon፡ ታሪኮችን በትርጉሞች ያሳድጉ፣ ከንግግር ወደ ጽሑፍ እና ሌሎችም

የ HackerNoon ወርሃዊ ምርት ዝመና እዚህ አለ! ለአዲሱ የሞባይል መተግበሪያ ስሪት፣ ለተጨማሪ የትርጉም እድገቶች፣ ለአዲስ AI ማዕከለ-ስዕላት፣ ለጀርባ እንቅስቃሴዎች እና ለሌሎችም ይዘጋጁ! 🚀
ይህ የምርት ዝመና በመድረኩ ላይ ለውጦችን ያንፀባርቃል
የእኛ
ከዚህ ዝማኔ በፊት፣ ትርጉም ለመግዛት app.hackernoon.com/services ወይም የእርስዎን ታሪክ ቅንብሮች መጎብኘት አለብዎት። እነዚያ አማራጮች አሁንም የሚገኙ ሲሆኑ ማንኛውንም ቋንቋ በሶስት ጠቅታዎች ለመክፈት የተሳለጠ ዘዴ አክለናል፡
በ HackerNoon ትርጉሞች ተደራሽነትዎን ያስፋፉ ፡ የታሪክዎን ታይነት ያሳድጉ፣ ብዙ ቋንቋዎችን በመፈለግ ደረጃ ይስጡ እና ከተለያዩ ታዳሚዎች ጋር በቀላሉ ይገናኙ።
ያስሱ
HackerNoonን በአፍ መፍቻ ቋንቋዎ ማሰስ ይፈልጋሉ? ሸፍነናል!
እያንዳንዱ የእኛ 77 የሚደገፉ ቋንቋዎች አሁን ብጁ ማረፊያ ገጽ አላቸው። ለምሳሌ, ይጎብኙ
ወደ ሁሉም የሚገኙ የቋንቋ መነሻ ገፆች ለማሰስ ማንኛውንም የቋንቋ መነሻ ገጽ ይጎብኙ እና በእያንዳንዱ የቋንቋ መነሻ ገጽ ስር ወደ "ቋንቋዎች" ክፍል ወደ ታች ይሸብልሉ, በዚህ የአሁኑ መዋቅር: hackernoon.com/lang/he .
አትርሳ - ከመነሻ ገጹ ላይ ሆነው ለማንኛውም ቋንቋ መመዝገብ ይችላሉ!
በማያ ገጽዎ ላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ ያለውን የደንበኝነት ተመዝጋቢ ቁልፍ ተጫኑ እና voilà—✨የተተረጎመውን የ HackerNoon ጋዜጣ በቀጥታ ወደ የገቢ መልእክት ሳጥንዎ ይደርሰዎታል። በ HackerNoon አርታኢዎች በልዩነት በተዘጋጁ እና በየቀኑ እኩለ ቀን ላይ፣ Mountain Time በሚቀርቡት በየቀኑ መነበብ ያለባቸው ታሪኮች መጠን ይደሰቱ። ስለ ጋዜጣዎቻችን እዚህ የበለጠ ይረዱ።
The HackerNoon Newsletter ምን እንደሚመስል እነሆ፡-
የትርጉም ባህሪያችንን ጥቅሞቹን እና ተግባራትን ይመርምሩ፣ እና እንዴት በተሻለ ሁኔታ መጠቀም እንደሚችሉ ይወቁ። በተጨማሪ፣ የእኛን ገጽ ሰሪ በመጠቀም የተሰራውን ብጁ ዲዛይኖቻችንን አንዱን ጠለቅ ብለው ይመልከቱ!
የእኛ ተሻሽሏል።
እንዴት ጠልቆ መግባት እንደሚቻል እነሆ፡-
ምስሎችን በፍጥረት ቀን ለማሰስ “የቅርብ ጊዜ” እና “የቆዩ” ትሮችን ይጠቀሙ።
በተለያዩ AI ሞዴሎች ለማጣራት በማያ ገጽዎ በቀኝ በኩል ያለውን ተቆልቋይ ሳጥን ጠቅ ያድርጉ።
የተወሰኑ ቁልፍ ቃላትን በመጠቀም ምስሎችን ለማግኘት የፍለጋ ተግባሩን ይሞክሩ; በጥያቄው ውስጥ በዚያ ቃል የተፈጠረውን እያንዳንዱን ምስል ያያሉ።
የራስዎን ለመፍጠር ዝግጁ ነዎት? ጨምሮ በተለያዩ የምስል አመንጪ ሞዴሎች መሞከር የምትችልበት ረቂቅ ለመክፈት "ጽሑፍን ወደ ምስል ሞክር" ን ጠቅ አድርግ
የእኛ የሞባይል መተግበሪያ በጣም የቅርብ ጊዜ ማሻሻያ ያለው አዲስ የአጻጻፍ ባህሪ አለው፣ ሀሳቦችን በፍጥነት ለመቅረጽ ጥሩ፡ ከንግግር ወደ ጽሑፍ ተግባር። አሁን፣ ነገሮችን ማውራት እንደ ብሎግ ይቆጠራል! በቀላሉ ከ HackerNoon መተግበሪያ ጋር በመነጋገር ቀጣዩን ልጥፍዎን ወይም ዝርዝርዎን ይጀምሩ። ወደ HackerNoon የጽሑፍ አርታዒ መተግበሪያ ሲያወሩ ያ ምን እንደሚመስል ይኸውና፡
ደረጃዎቹን አግኝተዋል? ካልሆነ እንደግማለን፡ ረቂቅ ክፈት፣ ማይክሮፎኑን ጠቅ ያድርጉ፣ ይናገሩ እና በውጤቱ ደስተኛ ከሆኑ ተቀበልን ይምቱ - ይዘቱ በራስ-ሰር ወደ ረቂቅዎ ይታከላል።
ታሪኮችን በርዕሰ ጉዳይ ለማደራጀት እንደ #bitcoin ወይም #javascript የመሳሰሉ የቴክኖሎጂ ርዕሶችን አክለናል። በፍለጋ ውስጥ ይገኛሉ እና በታሪኩ ገጽ ላይ ተለይተው ይታወቃሉ።
የትርጉም ባህሪውን ወደ መተግበሪያችን አራዝመናል፡ አሁን ከ70 በላይ የቋንቋ መነሻ ገፆችን አክለናል! ልክ ለድር ጣቢያችን እንዳደረግነው አስታውሱ? 😉 የሚመርጡትን ቋንቋ እና ቮይላ ለመምረጥ በመነሻ ገጽዎ ላይ በቀላሉ ይሸብልሉ!
አሁን፣ እያንዳንዱ የታተመ HackerNoon ታሪክ Pinterest፣ Threads፣ X/Twitter፣ Bluesky፣ Mastodon፣ FlipBoard እና በRSS ን ጨምሮ በበርካታ የመሣሪያ ስርዓቶች ላይ በቀጥታ ይጋራል ። FTW ስርጭት! በዚህ አማካኝነት የህትመት አዝራሩን መምታት ይዘትዎን ያጎላል፣ ይህም በተለያዩ አውታረ መረቦች ላይ ከፍተኛ ተጋላጭነት እንዲኖረው ያደርጋል። ተደራሽነትዎን ለማሳደግ እና በትንሽ ጥረት ታይነትን ለማሳደግ ኃይለኛ መንገድ ነው!
በሴፕቴምበር 24, አስተዋውቀናል
አሁን፣ አንድ እየለቀቅን ነው።
አዲስ ነገር እነሆ፡-
የ"ክፍት"፣ "የተዘጋ" እና "ያልተነበበ" የመልእክት ማጣሪያዎችን በመጠቀም የገቢ መልእክት ሳጥንህን በቀላሉ ያስሱ።
የተወሰኑ መልዕክቶችን ለማግኘት የፍለጋ ተግባሩን ተጠቀም
የHackerNoon ድጋፍን በ"New Chat" በኩል ያግኙ እና ለጥያቄዎ የተዘጋጀውን አማራጭ ይምረጡ።
ለተሻለ ተነባቢነት በቀለማት ያደረጉ መልእክቶች እና ተከታታይ ምላሾች ይደሰቱ።
ረቂቅ ማስታወሻዎች አሁን ወደ ተከታታይ ውይይቶች ተደባልቀዋል።
ንግግሮችን በቀጥታ ከረቂቆች ይክፈቱ።
ለተሻለ ቁጥጥር መልዕክቶችን ያርትዑ እና ይሰርዙ።
በሁሉም ንግግሮች ውስጥ ያለችግር ለማሰስ ማለቂያ የሌለው ሸብልል።
በጉዞ ላይ በቀላሉ ለመድረስ የሞባይል ማመቻቸት
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ይህ የገቢ መልእክት ሳጥን ማሻሻያ ወደ ቅጽበታዊ፣ መተግበሪያ መሰል ተሞክሮ ያቀርብዎታል፣ ይህም ረቂቅ ትብብርን ይበልጥ ለስላሳ ያደርገዋል!
የእኛ ገንቢዎች የውሂብ ጎታውን ወደ MongoDB አሻሽለውታል፣ ስለዚህ የእርስዎ ረቂቆች አሁን በፍጥነት ይጫናሉ። እንዲሁም የፈለከውን በጨረፍታ ለማግኘት እንዲረዳህ የታሪክ ምስሎችን በማከል ረቂቆችን እና ታሪኮችን ይበልጥ አሳታፊ ሠርተዋል!
ሁሉንም ታሪኮቻችንን፣ ኩባንያዎቻችንን እና ተዛማጅ ውሂቦቻችንን ከFirebase ወደ MongoDB፣ የNoSQL ዳታቤዝ አንቀሳቅሰናል። ሪቻርድ ኩቢና ፣ የእኛ የምህንድስና ምክትል ኃላፊ ከዚህ ለውጥ በስተጀርባ ያለውን ምክንያት ያብራራል፡-
ሁለቱም የNoSQL ዳታቤዝ በመሆናቸው የFirestore መዛግብትን በተሳካ ሁኔታ ወደ MongoDB ልከናል፣ ብቸኛው ማስተካከያ የFirebase ያልተለመደውን መለወጥ ነው።
በመረጃ ቋቱ አገልጋዩ ላይ ውስብስብ የውህደት መጠይቆችን ማድረግ መቻል በሽቦው ላይ የተላከውን የውሂብ መጠን ይቀንሳል፣ ይህም በኮድ ተጨማሪ ሂደት ያስፈልገዋል። ይህ ሁሉም ነገር በብቃት እንዲሠራ ያደርገዋል.
HackerNoon ዓመታዊ
ከአንድ ወር በላይ ባለው ጊዜ ውስጥ የአመቱ ጀማሪዎች ከፍተኛ የ3.7ሚ ድምጽ እና ከ151.4k በላይ የታጩ ጀማሪዎች 98 ኢንዱስትሪዎችን እና 2.9k ከተሞችን አካትተዋል—ይህ እስካሁን በጣም ስኬታማ ከሆኑ እትሞች አንዱ እንዲሆን አድርጎታል። መጀመሪያ በኖቬምበር 1 ሊዘጋ ነው፣
ከ100+ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ይምረጡ እና ማን ጎልቶ እንደሚወጣ ለመወሰን ያግዙን። ን ይጎብኙ
እርግጥ ነው፣ ልክ እንደቀደሙት ዓመታት የሚወዷቸውን ጅምሮች በየአካባቢው እንዲመርጡ እና እንዲመርጡ እንኳን ደህና መጡ። በአለም ካርታ በኩል ቦታን ጠቅ ያድርጉ፣ የፍለጋ አሞሌውን ይጠቀሙ ወይም ልክ እንደበፊቱ ሁሉንም 4000+ ከተሞች የሚያጠቃልሉትን 6 ክልሎች ያስሱ።
❇️ አንድ እውነተኛ ድምጽ፡ እያንዳንዱ ጅምር የአንድ አካባቢ እና እስከ 3 ጠቅላላ ኢንዱስትሪዎች ሊሆን ቢችልም፣ ለእያንዳንዱ ጅምር የእርስዎ ድምጽ ሁለንተናዊ ነው! ስለዚህ ጅምር የተገኘበት እና በዚህ አመት ድምጽ የመምረጥ እድሉ በ 4 እጥፍ ይጨምራል!
እጩዎች (እንዴት
አሸናፊዎቹ አንድ ያገኛሉ