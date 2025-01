Seasons Greetings mula sa HackerNoon: Boost Stories na may Mga Pagsasalin, Speech-to-Text at Higit Pa

Narito na ang buwanang pag-update ng produkto ng HackerNoon! Maghanda para sa isang bagong bersyon ng mobile app, higit pang mga development sa pagsasalin, isang bagong AI Gallery, mga backend na galaw, at higit pa! 🚀





Ang pag-update ng produkto na ito ay nagpapakita ng mga pagbabago sa platform mula sa Setyembre 24, 2024 , hanggang Nobyembre 25, 2024.





Ang aming tampok na pagsasalin ng kwento naging mas madaling gamitin! Ngayon, na may suporta para sa 77 wika—kabilang ang Italian , Swedish , Finnish , Somali , Hebrew , at marami pang iba —Ang pagsasalin ng iyong kwento ay mas simple kaysa dati.









Bago ang update na ito, kailangan mong bisitahin ang app.hackernoon.com/services o ang iyong mga setting ng kuwento upang bumili ng pagsasalin. Habang available pa ang mga opsyong iyon, nagdagdag kami ng naka-streamline na paraan upang i-unlock ang anumang wika sa tatlong pag-click lang:





Buksan ang iyong kwento at mag-hover sa flag ng wika para sa nais na pagsasalin. I-click upang i-unlock ang wika. Pumili mula sa 1, 6, 12, o lahat ng 76 na wika at ilagay ang iyong mga detalye ng pagbabayad. Pindutin ang “Magbayad Ngayon”—nakatakda ka na!









Palawakin ang iyong abot gamit ang HackerNoon Translations : palakihin ang visibility ng iyong kuwento, ranggo sa paghahanap para sa maraming wika, at kumonekta sa magkakaibang madla nang madali.





Galugarin Bagong Cart System ng HackerNoon , kung saan madali kang makakapag-navigate sa mga pagsasalin ng wika, mga sponsorship ng lungsod ng Startups of the Year, mga kredito sa pag-publish ng brand, at isang Pahina ng Balita ng Evergreen Tech Company.





Gustong mag-browse ng HackerNoon sa iyong sariling wika? Sinakop ka namin!





Ang bawat isa sa aming 77 sinusuportahang wika ay mayroon na ngayong custom na landing page. Halimbawa, bisitahin hackernoon.com/lang/es upang makakita ng ganap na naka-localize na karanasan: ang search bar, mga button na "basahin" at "magsulat", nangungunang mga kuwento, at mga seksyong nagbibigay-kaalaman para sa mga mambabasa, manunulat, at brand ay isinalin lahat. Dagdag pa rito, makakahanap ka ng madaling listahan ng lahat ng magagamit na wika—i-click ang alinman upang galugarin ang HackerNoon sa ibang wika.









Upang mag-navigate sa lahat ng magagamit na homepage ng wika , bisitahin ang anumang homepage ng wika, at mag-scroll pababa sa Seksyon ng "Mga Wika" sa ilalim ng bawat homepage ng wika, na may ganitong kasalukuyang istraktura: hackernoon.com/lang/he .









Huwag kalimutan—maaari kang mag-subscribe sa anumang wika mula mismo sa homepage!

Pindutin ang button na mag-subscribe sa kanang sulok sa itaas ng iyong screen, at voilà—✨matatanggap mo ang isinaling bersyon✨ ng The HackerNoon Newsletter diretso sa iyong inbox. I-enjoy ang iyong pang-araw-araw na dosis ng mga kuwentong dapat basahin , na ekspertong na-curate ng mga editor ng HackerNoon at inihahatid araw-araw sa tanghali, Mountain Time. Matuto nang higit pa tungkol sa aming mga newsletter dito .





Narito ang hitsura ng The HackerNoon Newsletter :









I-explore ang mga benepisyo at functionality ng aming feature sa pagsasalin, at tuklasin kung paano mo ito masusulit. Dagdag pa, tingnang mabuti ang isa sa aming mga custom na disenyo, na ginawa gamit ang aming tagabuo ng pahina!









Ang aming binago AI Image Gallery hinahayaan ka na ngayon na galugarin ang lahat ng AI na larawang nagawa sa HackerNoon.





Narito kung paano sumisid:

Gamitin ang mga tab na "Pinakabago" at "Pinakamatanda" upang mag-browse ng mga larawan batay sa petsa ng paggawa. I-click ang dropdown box sa kanan ng iyong screen para mag-filter ayon sa iba't ibang modelo ng AI. Subukan ang function ng paghahanap upang maghanap ng mga larawan gamit ang mga partikular na keyword; makikita mo ang bawat larawang nabuo gamit ang salitang iyon sa prompt.







Handa nang gumawa ng sarili mo? I-click ang "Subukan ang text sa larawan" upang magbukas ng draft kung saan maaari kang mag-eksperimento sa iba't ibang mga modelong bumubuo ng larawan, kasama na Matatag na Pagsasabog , Flux, Kandinsky, at higit pa.









Ang aming mobile app ay may bagong feature sa pagsusulat kasama ang pinakahuling update nito, mahusay para sa mabilis na pagkuha ng mga ideya: ang speech-to-text function. Ngayon, ang pakikipag-usap sa mga bagay ay binibilang bilang pagba-blog! Simulan ang iyong susunod na post o outline sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap sa HackerNoon app. Ganito ang hitsura kapag nakipag-usap ka sa HackerNoon text editor app:









Nakuha ang mga hakbang? Kung hindi, uulitin namin: magbukas ng draft, i-click ang icon ng mikropono, magsalita, at pindutin ang tanggapin kung masaya ka sa kinalabasan - awtomatikong idaragdag ang content sa iyong draft.





Nagdagdag kami ng mga pahina ng tech na paksa tulad ng #bitcoin o #javascript, upang ayusin ang mga kuwento ayon sa paksa. Natutuklasan ang mga ito sa paghahanap at itinatampok sa pahina ng kwento.









Pinalawak din namin ang feature ng pagsasalin sa aming app: nagdagdag na kami ngayon ng 70+ higit pang mga homepage ng wika! Tulad ng ginawa namin para sa aming website, tandaan? 😉 Mag-scroll lang pababa sa iyong homepage para piliin ang gusto mong wika at voilá!









I-download ang aming app sa Apple at Google - ito ay libre!





Ngayon, ang bawat nai-publish na kuwento ng HackerNoon ay awtomatikong ibinabahagi sa maraming platform, kabilang ang Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard, at sa pamamagitan ng RSS . Pamamahagi FTW! Sa pamamagitan nito, ang pagpindot sa pindutan ng pag-publish ay nagpapalaki sa iyong nilalaman, na nagbibigay dito ng malawak na pagkakalantad sa isang malawak na hanay ng mga network. Ito ay isang mahusay na paraan upang palakasin ang iyong pag-abot at i-maximize ang visibility na may kaunting pagsisikap!









Noong ika-24 ng Setyembre, nagpakilala kami ang aming bagong inbox at tampok na direktang pagmemensahe —isang na-upgrade na paraan upang kumonekta sa mga editor ng HackerNoon. Pinapahusay ng feature na ito ang komunikasyon sa pamamagitan ng mga setting ng draft para sa mas mabilis, mas streamline na mga pakikipag-ugnayan at nag-aalok ng isang inbox kung saan maaari mong tingnan ang lahat ng mga pag-uusap sa pagitan ng mga editor at manunulat na nauugnay sa iyong mga draft. Narito ang isang pagtingin sa kung ano ito dati:









Ngayon, inilalabas namin ang isang binagong inbox UI na parang isang app sa pagmemensahe.









Narito ang bago:

Mag-navigate sa iyong inbox nang madali gamit ang mga filter ng mensahe na “Buksan,” “Sarado,” at “Hindi pa nababasa.

Gamitin ang function ng paghahanap upang maghanap ng mga partikular na mensahe

Makipag-ugnayan sa suporta ng HackerNoon sa pamamagitan ng "Bagong Chat" at pumili ng opsyon na iniayon sa iyong query.

Mag-enjoy sa mga color-coded na mensahe at mga sinulid na tugon para sa mas madaling mabasa.

Ang mga draft na tala ay pinagsama-sama na ngayon sa tuluy-tuloy na pag-uusap.

Buksan ang mga pag-uusap nang direkta mula sa mga draft.

I-edit at tanggalin ang mga mensahe para sa mas mahusay na kontrol.

Walang katapusang pag-scroll para sa tuluy-tuloy na pag-browse sa lahat ng mga pag-uusap

Mobile optimization para sa madaling pag-access on the go

Higit pang mga opsyon sa pag-navigate: bisitahin ang aming Mga FAQ, seksyon ng Tulong, Mga pahina ng Protocol sa Pag-edit







Inilalapit ka ng update sa inbox na ito sa isang real-time, tulad ng app na karanasan, na ginagawang mas maayos ang draft na pakikipagtulungan!





Bagong Look para sa Writer Dashboard





Kaka-upgrade lang ng aming mga developer sa database sa MongoDB, kaya mas mabilis na naglo-load ang iyong mga draft. Gumawa rin sila ng mga draft at nag-publish ng mga kwento na mas nakikitang nakakaengganyo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga larawan ng kuwento upang matulungan kang mahanap ang hinahanap mo sa isang sulyap!





Ang MongoDB Ang Aming Bagong Backend Home para sa Lahat ng Kuwento at Nilalaman ng Negosyo

Inilipat namin ang lahat ng aming kwento, kumpanya, at nauugnay na data mula sa Firebase patungo sa MongoDB, isang database ng NoSQL. Ipinaliwanag ni Richard Kubina , ang aming VP of Engineering ang dahilan sa likod ng pagbabagong ito:





Matagumpay naming na-export ang mga tala ng Firestore sa MongoDB, dahil pareho ang mga database ng NoSQL, na ang tanging pagsasaayos ay ang conversion ng hindi kinaugalian ng Firebase timestamp mga bagay sa karaniwang mga bagay sa datetime.





Ang kakayahang gumawa ng mga kumplikadong pagsasama-sama ng mga query sa database server ay nakakabawas sa dami ng data na ipinadala sa pamamagitan ng wire, na kakailanganing maproseso pa sa code. Ginagawa nitong mas mahusay na tumatakbo ang lahat.





Taunang HackerNoon Mga Startup ✨ ng The Year 2024 ay opisyal na inilunsad noong Oktubre 1, 2024 at ito ay mula sa isang kamangha-manghang simula! Gamit ang isang sariwang disenyo at isang bagong paraan upang mag-browse, magnomina, at bumoto para sa iyong mga paboritong startup, Pangunahing kaganapan na hinimok ng komunidad ng HackerNoon ay tumama sa mga bagong taas sa kabuuan.





Sa loob lamang ng isang buwan, ang Startups of the Year ay nakakuha ng napakalaking 3.7M na boto at higit sa 151.4k na hinirang na mga startup, na sumasaklaw sa 98 na industriya at 2.9k na lungsod—na ginagawa itong isa sa pinakamatagumpay na edisyon pa. Orihinal na nakatakdang magsara sa ika-1 ng Nobyembre, ang panahon ng nominasyon ay pinalawig na dahil sa mataas na pangangailangan .

Ano ang bago ngayong taon?

Pumili mula sa 100+ iba't ibang industriya at tulungan kaming magpasya kung sino ang namumukod-tangi. Bisitahin ang Homepage ng mga startup at pumili ng isa sa mga ulap na kumakatawan sa magkakaibang hanay ng mga industriya, maglagay ng keyword sa pamamagitan ng search bar, o mag-browse sa aming 11 iba't ibang kategorya ng magulang na nagsisilbing payong sa lahat ng industriya, kabilang ang:





Siyempre, maaari kang magmungkahi at bumoto para sa iyong mga paboritong startup sa bawat lokasyon tulad ng sa mga nakaraang taon. Mag-click sa isang lokasyon sa pamamagitan ng mapa ng mundo, gamitin ang search bar, o i-browse ang 6 na rehiyon na sumasaklaw sa lahat ng 4000+ lungsod tulad ng dati.









❇️ Isang totoong boto: habang ang bawat startup ay maaaring kabilang sa isang lokasyon at hanggang 3 kabuuang industriya, ang iyong boto para sa bawat startup ay pangkalahatan! Samakatuwid, ang mga pagkakataon na ang isang startup ay natuklasan at bumoto para sa taong ito ay tumaas ng 4 na beses!





Mga nominasyon (how-to dito ) at pagboto 🗳️ para sa pinakamahusay na mga kumpanya ay bukas! Oras na para i-spotlight at ipagdiwang ang Rising Stars ng Tech. Ito na ang iyong pagkakataon upang matulungan kaming kilalanin at ipagdiwang ang pinaka-makabagong mga startup ng taon at ang epekto nito sa industriya ng teknolohiya.



Ang mga mananalo ay makakakuha ng a libreng panayam sa HackerNoon at isang Evergreen Tech Company News pahina. Bisitahin ang aming FAQ pahina para matuto pa.