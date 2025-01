Vuodenaikojen terveisiä HackerNoonista: Tehosta tarinoita käännöksillä, puheesta tekstiksi ja muulla

HackerNoonin kuukausittainen tuotepäivitys on täällä! Valmistaudu aivan uuteen mobiilisovelluksen versioon, lisää käännöskehityksiä, uutta tekoälygalleriaa, taustamuutoksia ja paljon muuta! 🚀





Tämä tuotepäivitys heijastaa alustan muutoksia 24. syyskuuta 2024 , 25.11.2024 asti.





Meidän tarinan käännösominaisuus on nyt entistä helpompi käyttää! Nyt 77 kielen tuella – mukaan lukien italia , ruotsi , suomi , somali , heprea , ja monia muita – Tarinasi kääntäminen on yksinkertaisempaa kuin koskaan.









Ennen tätä päivitystä sinun tulee käydä osoitteessa app.hackernoon.com/services tai tarina-asetuksissa ostaaksesi käännöksen. Vaikka nämä vaihtoehdot ovat edelleen käytettävissä, olemme lisänneet virtaviivaistetun menetelmän, jolla voit avata minkä tahansa kielen vain kolmella napsautuksella:





Avaa tarinasi ja vie hiiri haluamasi käännöksen kielilipun päälle. Napsauta avataksesi kielen lukituksen. Valitse 1, 6, 12 tai kaikki 76 kieltä ja anna maksutietosi. Paina "Maksa nyt" - olet valmis!









Laajenna tavoittavuuttasi HackerNoon Translationsin avulla : kasvata tarinasi näkyvyyttä, sijoitu useiden kielten haussa ja tavoita helposti monipuolista yleisöä.





Tutkia HackerNoonin uusi kärryjärjestelmä , jossa voit helposti selata kielikäännöksiä, Vuoden Startups -kaupungin sponsorointia, tuotemerkkijulkaisuja ja Evergreen Tech Company -uutissivua.





Haluatko selata HackerNoonin omalla kielelläsi? Olemme turvassa!





Jokaisella 77 tuetusta kielestämme on nyt oma aloitussivu. Esimerkiksi vierailla hackernoon.com/lang/es nähdäksesi täysin lokalisoidun kokemuksen: hakupalkki, "luku"- ja "kirjoitus"-painikkeet, suosituimmat tarinat ja tiedotusosat lukijoille, kirjoittajille ja brändeille on käännetty. Lisäksi löydät helpon luettelon kaikista saatavilla olevista kielistä – napsauta mitä tahansa, jos haluat tutustua HackerNooniin eri kielellä.









Voit siirtyä kaikille saatavilla oleville kielikotisivuille vierailemalla minkä tahansa kielen etusivulla ja selaamalla kunkin kielen etusivun alla olevaan "Kielet"-osioon tällä nykyisellä rakenteella: hackernoon.com/lang/he .









Älä unohda – voit tilata minkä tahansa kielen suoraan etusivulta!

Paina tilauspainiketta näytön oikeassa yläkulmassa ja voilà—✨Saat HackerNoon Newsletter -uutiskirjeen käännetyn version✨ suoraan postilaatikkoosi. Nauti päivittäisestä annoksestasi pakollisia tarinoita, jotka HackerNoonin toimittajat ovat asiantuntevasti kuratoineet ja jotka toimitetaan päivittäin vuoriston aikaan keskipäivällä. Lue lisää uutiskirjeistämme täältä .





Tältä HackerNoon Newsletter näyttää:









Tutustu käännösominaisuuden etuihin ja toimivuuteen ja löydä siitä, kuinka saat siitä kaiken irti. Lisäksi tutustu tarkemmin johonkin räätälöidyistä malleistamme, joka on rakennettu sivunrakennustyökalullamme!









Meidän uusittu AI-kuvagalleria nyt voit tutkia kaikkia HackerNoonissa koskaan luotuja tekoälykuvia.





Näin sukellat:

Käytä "Viimeisin" ja "Vanhin" -välilehtiä selataksesi kuvia luontipäivämäärän perusteella. Napsauta näytön oikealla puolella olevaa pudotusvalikkoa suodattaaksesi eri tekoälymallien mukaan. Kokeile hakutoimintoa löytääksesi kuvia käyttämällä tiettyjä avainsanoja; näet kaikki kyseisellä sanalla luodut kuvat kehotteessa.







Oletko valmis luomaan oman? Napsauta "Kokeile tekstistä kuvaksi" avataksesi luonnoksen, jossa voit kokeilla erilaisia kuvan luomismalleja, mukaan lukien Vakaa diffuusio , Flux, Kandinsky ja paljon muuta.









Mobiilisovelluksessamme on uusi kirjoitusominaisuus uusimmalla päivityksellään, joka sopii erinomaisesti ideoiden nopeaan taltioimiseen: puhe tekstiksi -toiminto. Nyt asioista puhuminen lasketaan bloggaamiseksi! Aloita seuraava viestisi tai hahmotelmasi yksinkertaisesti puhumalla HackerNoon-sovelluksen kanssa. Tältä se näyttää, kun puhut HackerNoon-tekstieditorisovellukseen:









Saitko vaiheet? Jos ei, toistamme: avaa luonnos, napsauta mikrofonikuvaketta, puhu ja paina Hyväksy, jos olet tyytyväinen tulokseen – sisältö lisätään automaattisesti luonnoksiisi.





Olemme lisänneet teknisiä aihesivuja, kuten #bitcoin tai #javascript, järjestääksemme tarinoita aiheen mukaan. Ne ovat löydettävissä haussa ja esitelty tarinasivulla.









Olemme myös laajentaneet käännösominaisuutta sovellukseemme: olemme nyt lisänneet yli 70 kielen kotisivua! Aivan kuten teimme verkkosivustollamme, muistatko? 😉 Vieritä alas etusivullasi valitaksesi haluamasi kieli ja voilá!









Lataa sovelluksemme osoitteessa Omena ja Google - se on ilmainen!





Nyt jokainen julkaistu HackerNoon-tarina jaetaan automaattisesti useille alustoille, mukaan lukien Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard ja RSS:n kautta . Jakelu FTW! Julkaise-painikkeen painaminen vahvistaa sisältöäsi ja antaa sille massiivisen näkyvyyden useissa eri verkostoissa. Se on tehokas tapa parantaa ulottuvuuttasi ja maksimoida näkyvyys vähällä vaivalla!









24. syyskuuta esittelimme uusi postilaatikko ja suoraviestitoiminto – päivitetty tapa ottaa yhteyttä HackerNoon-editoreihin. Tämä ominaisuus parantaa viestintää luonnosasetusten avulla nopeamman ja virtaviivaisemman vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi ja tarjoaa postilaatikko jossa voit tarkastella kaikkia luonnoksiisi liittyviä keskusteluja toimittajien ja kirjoittajien välillä. Tässä on katsaus siihen, mitä se ennen oli:









Nyt otamme käyttöön a uudistettu postilaatikon käyttöliittymä joka tuntuu aivan viestintäsovellukselta.









Tässä on uutta:

Navigoi postilaatikossasi helposti "Avoin", "Suljettu" ja "Lukematon" -viestisuodattimilla.

Käytä hakutoimintoa löytääksesi tiettyjä viestejä

Ota yhteyttä HackerNoonin tukeen "New Chat" -palvelun kautta ja valitse kyselysi mukaan räätälöity vaihtoehto.

Nauti värikoodatuista viesteistä ja ketjutetuista vastauksista parantaaksesi luettavuutta.

Muistiinpanoehdotukset kootaan nyt jatkuviksi keskusteluiksi.

Avaa keskustelut suoraan luonnoksista.

Muokkaa ja poista viestejä parantaaksesi hallintaa.

Rajaton vieritys kaikkien keskustelujen saumattomaan selaamiseen

Mobiilioptimointi helppoa käyttöä varten tien päällä

Lisää navigointivaihtoehtoja: vieraile usein kysytyissä kysymyksissä, Ohje-osiossa ja Protokollan muokkaussivuilla







Tämä postilaatikon päivitys tuo sinut lähemmäksi reaaliaikaista, sovellusmaista kokemusta, mikä tekee luonnosyhteistyöstä entistä sujuvampaa!





Writer Dashboardin uusi ilme





Kehittäjämme ovat juuri päivittäneet tietokannan MongoDB:hen, joten luonnoksesi latautuvat nyt nopeammin. He ovat myös tehneet luonnoksista ja julkaissut tarinoita visuaalisesti kiinnostavampia lisäämällä tarinakuvia, jotta löydät etsimäsi yhdellä silmäyksellä!





MongoDB on uusi taustakotimme kaikelle tarina- ja yrityssisällölle

Olemme siirtäneet kaikki tarinamme, yrityksemme ja niihin liittyvät tiedot Firebasesta MongoDB:hen, NoSQL-tietokantaan. Richard Kubina , suunnittelujohtajamme selittää tämän muutoksen syyt:





Vieimme Firestore-tietueet onnistuneesti MongoDB:hen, koska molemmat ovat NoSQL-tietokantoja, ja ainoa säätö on Firebasen epätavanomaisen muuntaminen. aikaleima objektit tavallisiksi päivämäärä-aika-objekteiksi.





Mahdollisuus tehdä monimutkaisia aggregointikyselyjä tietokantapalvelimella vähentää langan kautta lähetettävien tietojen määrää, joka olisi edelleen käsiteltävä koodissa. Tämä saa kaiken toimimaan tehokkaammin.





HackerNoonin vuosittainen Vuoden 2024 startupit ✨ otettiin virallisesti käyttöön 1. lokakuuta 2024 ja se on alkanut upeasti! Uusi muotoilu ja täysin uusi tapa selata, nimetä ja äänestää suosikkistartuppejasi, HackerNoonin lippulaiva yhteisövetoinen tapahtuma on saavuttanut uusia korkeuksia kautta linjan.





Hieman yli kuukaudessa Vuoden Startups of the Year on kerännyt massiiviset 3,7 miljoonaa ääntä ja yli 151,4 000 ehdolle asetettua startupia, jotka kattavat 98 toimialaa ja 2,9 000 kaupunkia – mikä tekee tästä yhden tähän mennessä menestyneimmistä julkaisuista. Alun perin tarkoitus sulkeutua 1. marraskuuta nimitysaikaa on nyt jatkettu suuren kysynnän vuoksi .

Mitä uutta tänä vuonna?

Valitse yli 100 eri toimialan joukosta ja auta meitä päättämään, kuka erottuu joukosta. Vieraile osoitteessa Aloitusyritysten kotisivu ja valitse yksi pilvistä, joka edustaa eri toimialoja, kirjoita avainsana hakupalkkiin tai selaa 11 erilaista pääluokkaamme, jotka kattavat kaikki toimialat, mukaan lukien:





Tietenkin olet tervetullut ehdolle ja äänestämään suosikkistartuppejasi paikkakohtaisesti, kuten edellisinäkin vuosina. Napsauta sijaintia maailmankartalla, käytä hakupalkkia tai selaa kuutta aluetta, jotka kattavat kaikki yli 4000 kaupunkia aivan kuten ennenkin.









❇️ Yksi todellinen ääni: vaikka jokainen startup voi kuulua paikkaan ja jopa kolmelle toimialalle, äänesi jokaiselle startupille on universaali! Siksi todennäköisyys, että startup löydetään ja sille äänestetään tänä vuonna, on nelinkertaistunut!





Ehdokkaat (ohjeet tässä ) ja äänestys 🗳️ parhaista yrityksistä on auki! On aika nostaa esiin ja juhlia Techin nousevia tähtiä. Tämä on tilaisuutesi auttaa meitä tunnistamaan ja juhlimaan vuoden innovatiivisimmat startup-yritykset ja niiden vaikutus teknologia-alaan.



Voittajat saavat a ilmainen haastattelu HackerNoonissa ja an Evergreen Tech Company -uutisia sivu. Vieraile meillä FAQ sivulta saadaksesi lisätietoja.