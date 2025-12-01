Tại sao chúng ta đăng bài ít hơn trên mạng xã hội nhưng lại cuộn nhiều hơn

```html\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ``` Internet chưa bao giờ cảm thấy ồn ào hơn, nhưng những người bên trong nó lại chưa bao giờ im lặng hơn. Mở bất kỳ ứng dụng nào, và nguồn cấp dữ liệu của bạn là một bức tường quảng cáo, các đoạn clip lan truyền, khuôn mặt do AI tạo ra và được đánh bóng kỹ lưỡng, nhưng những cập nhật về cuộc sống đời thường, lộn xộn từ bạn bè thực sự dường như đã biến mất. “nội dung” Tôi đã cảm nhận được sự thay đổi này trong các mối quan hệ của mình. Các dòng thời gian/nguồn cấp dữ liệu từng đầy những bức ảnh sinh nhật, ảnh tự sướng xấu, ảnh mèo/chó/thức ăn ngẫu nhiên và những suy nghĩ chưa hoàn chỉnh giờ đây lại im lặng một cách kỳ lạ, ngay cả khi mọi người vẫn lặng lẽ lướt. Chúng ta đã qua đỉnh cao mạng xã hội chưa? Dữ liệu gần đây cho thấy thế giới có thể đã qua , ít nhất là về thời gian và sự nhiệt tình. đỉnh cao mạng xã hội Một phân tích lớn do ủy quyền và được thực hiện bởi công ty phân tích kỹ thuật số GWI đã xem xét thói quen trực tuyến của khoảng 250.000 người trưởng thành trên hơn 50 quốc gia và phát hiện ra rằng thời gian trung bình dành cho mạng xã hội đạt đỉnh vào năm 2022 và kể từ đó đã giảm gần 10%. Financial Times Ngay cả sau khi sụt giảm đó, , đó là một lượng thời gian đáng kinh ngạc. mọi người ở các nước phát triển vẫn dành khoảng hai giờ hai mươi phút mỗi ngày cho các nền tảng xã hội Điều thú vị hơn nữa là đang thúc đẩy sự sụt giảm đó. ai Sự sụt giảm mạnh nhất là ở thanh thiếu niên và những người ở độ tuổi hai mươi, chính những thế hệ đã đưa mạng xã hội trở thành xu hướng chủ đạo ngay từ đầu. Cùng một phân tích cũng ghi nhận sự thay đổi rõ rệt về mọi người mở các ứng dụng này: việc sử dụng mạng xã hội để trò chuyện, thể hiện bản thân hoặc gặp gỡ những người mới đã giảm mạnh kể từ năm 2014, trong khi việc mở ứng dụng chỉ để “giết thời gian” lại tăng lên. lý do Nói cách khác, mạng xã hội ngày càng trở nên kém xã hội hơn và giống một thói quen nền hơn. Từ "chia sẻ quá nhiều" đến "đăng bài số không". Một thập kỷ trước, nếu bạn nhớ, các nguồn cấp dữ liệu rất hỗn loạn nhưng dễ nhận biết là của con người. Mọi người đăng ảnh đồ ăn tệ hại, câu chuyện buổi hòa nhạc mờ nhạt, ảnh trong gương phòng gym và những lời lảm nhảm dài mà không ai thực sự cần đọc. Tôi nhớ những ngày còn đi học, khi nhiều thanh thiếu niên và thậm chí cả người lớn từng coi mạng xã hội như một cuốn nhật ký mặc định về sự tồn tại của họ. Nó ồn ào và không được lọc, nhưng cảm giác giống như bước vào một quán cà phê đông đúc nơi mọi người đang nói chuyện cùng lúc. Bây giờ, rất nhiều giọng nói đó đã im lặng. Bây giờ, nhiều người dùng trẻ tuổi đang lặng lẽ chuyển sang cái mà Kyle Chayka gọi là phương pháp , có nghĩa là vẫn ở trên nền tảng, vẫn lướt, nhưng hầu như không đăng bất cứ điều gì về cuộc sống của họ . "đăng bài số không" (một chế độ tiêu thụ thuần túy) Lý do rất đa dạng. Có một nỗi sợ ngày càng tăng về việc bị hiểu lầm hoặc bị phản ứng dữ dội trên mạng. Một trò đùa khó xử hoặc một chú thích được diễn đạt kém có thể bị chụp ảnh màn hình, chia sẻ và biến thành một vết nhơ vĩnh viễn trên danh tính kỹ thuật số của bạn. Đồng thời, các nguồn cấp dữ liệu dựa trên đề xuất có nghĩa là ngay cả khi bạn đăng bài, cũng không có gì đảm bảo rằng bạn bè của bạn sẽ thấy nó, điều này làm cho việc chia sẻ trở nên vừa có rủi ro cao vừa ít được đền đáp. Kẻ ẩn mình trong một thế giới internet mang tính trình diễn Điều này đã lặng lẽ tạo ra một thế giới . Những người dành hàng giờ để xem nhưng hiếm khi bước lên sân khấu. “những người tham gia ma” Họ ẩn mình sau lớp kính, lướt qua các câu chuyện, thích các bài đăng hoặc chỉ vuốt mà không tương tác gì cả. Trong cuộc sống của mình, tôi nhận thấy rằng những người tôi nói chuyện hàng tuần gần như không bao giờ đăng bài, nhưng họ lại biết những gì đang xảy ra trực tuyến vì họ luôn ở đó, . chính xác quan sát một cách vô hình Khí hậu cảm xúc cũng quan trọng. Thật khó để đăng ảnh kỳ nghỉ biển hoặc bữa nửa buổi của bạn khi chu kỳ tin tức đầy rẫy chiến tranh, biểu tình, thảm họa và lo lắng về kinh tế. Trong và sau đại dịch, các nhà nghiên cứu bắt đầu sử dụng thuật ngữ để mô tả việc tiêu thụ tin tức tiêu cực một cách cưỡng chế, thường vào đêm khuya, và liên kết nó với sự căng thẳng tâm lý cao hơn và sự hài lòng với cuộc sống thấp hơn. doomscrolling Đối với nhiều người thuộc thế hệ Gen Z và Millennials trẻ tuổi, việc đăng một cái gì đó nhẹ nhàng giữa chu kỳ khủng hoảng liên tục này có thể cảm thấy vô duyên hoặc thậm chí sai về mặt đạo đức, vì vậy họ rút lui vào im lặng trong khi tiếp tục lướt. Nguồn cấp dữ liệu không còn cảm giác con người Một lý do khác ít triết học hơn khiến mọi người đăng bài ít hơn là “nguồn cấp dữ liệu không còn cảm thấy như những nơi dành cho họ.” Theo thời gian, các nền tảng lớn đã chuyển từ việc hiển thị chủ yếu các cập nhật của bạn bè sang hiển thị bất cứ thứ gì tối đa hóa sự tương tác, thường là sự kết hợp của những người có ảnh hưởng, thương hiệu và nội dung được tăng cường thuật toán. Phân tích chính sách và kỹ thuật về các hệ thống đề xuất đã chỉ ra rằng các thuật toán này được như thời gian xem, lượt nhấp và lượt thích, vì đó là những con số thúc đẩy doanh thu quảng cáo. tối ưu hóa rõ ràng để tăng các chỉ số tương tác Việc tối ưu hóa đó thay đổi những gì chúng ta thấy. Thay vì ảnh kỳ nghỉ tồi tệ của anh họ bạn, bạn nhận được một chuyên gia bất động sản hứa hẹn bạn có thể nghỉ hưu ở tuổi 30, hàng tá quảng cáo chăm sóc da và một người mẫu do AI tạo ra chưa từng tồn tại bên ngoài một card đồ họa. Các báo cáo về mạng xã hội do AI điều khiển cho biết các công cụ đề xuất được đào tạo dựa trên mọi tương tác của bạn (lượt thích, tạm dừng, xem lại), để tổng hợp một luồng nội dung siêu cá nhân hóa nhằm giữ cho bạn không rời mắt. Nó hiệu quả, sinh lời và ngày càng phi nhân tính. Tôi đã khám phá một phần của động lực này trong bài viết , nơi một tính năng được xây dựng để tăng cường kết nối lại khuếch đại khoảng cách thay vào đó. “ ” Instagram Blend được cho là để đưa chúng ta đến gần hơn, nhưng nó lại làm điều ngược lại Cảm giác "internet chết": bot, thương hiệu và AI slop Nếu nguồn cấp dữ liệu của bạn có cảm giác kỳ lạ, không tự nhiên, thì đó không chỉ là tưởng tượng của bạn. Một ước tính rằng gần một nửa lưu lượng truy cập web toàn cầu vào năm 2023 đến từ bot thay vì con người, với khoảng một phần ba tổng lưu lượng truy cập được quy cho "bot xấu" tham gia vào việc cạo dữ liệu, spam và các cuộc tấn công tự động khác nhau; lưu lượng truy cập của con người, ngược lại, giảm xuống chỉ còn hơn 50%. báo cáo của Thales Khi bạn kết hợp quy mô tự động hóa đó với văn bản, hình ảnh và video do AI tạo ra, bạn sẽ nhận được thứ mà nhiều người dùng mô tả là một bầu không khí : các nguồn cấp dữ liệu bị tắc nghẽn với các cỗ máy nội dung, khuôn mặt tổng hợp và các trang trại tương tác thay vì giọng nói con người thực. “internet chết” Kết quả là một nghịch lý kỳ lạ. Internet chưa bao giờ sản xuất ra nhiều như vậy, nhưng nó lại chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng hơn. nội dung Trong môi trường đó, việc chọn đăng bài không giống như rút lui mà giống như một hành động im lặng thể hiện sự tôn trọng bản thân. không Trong khi đó, việc lướt không ngừng lại Đây là nơi mâu thuẫn nảy sinh. Mọi người có thể đăng ít hơn, nhưng vẫn không ngừng lại. việc lướt Tôi đã chứng kiến điều này với chính gia đình mình. Vài năm trước, bố tôi hầu như không sử dụng internet. Bây giờ ông có thể ngồi hàng giờ xem các video ngắn và reel, bị thôi miên bởi một dòng clip vô tận hòa lẫn vào nhau. Việc đối với những người như ông, và họ thậm chí còn không nhận ra điều đó. doomscrolling này đã trở thành "hút thuốc" mới Tôi cũng thấy trẻ em trong vòng tròn rộng hơn của mình từ chối ăn trừ khi có điện thoại đang phát YouTube Shorts trước mặt chúng. Nghiên cứu ủng hộ bức tranh khó chịu này. về các nền tảng video ngắn như Reels, TikTok và YouTube Shorts đã phát hiện ra rằng việc sử dụng nhiều hơn có liên quan đến việc giảm khả năng tập trung, kiểm soát xung động yếu hơn và sự suy giảm nhỏ nhưng có thể đo lường được về trí nhớ và trí nhớ làm việc ở cả thanh thiếu niên và người lớn. Các nghiên cứu gần đây Một báo cáo rằng việc xem reel thường xuyên có liên quan đến khoảng thời gian chú ý ngắn hơn và kết quả học tập thấp hơn, đặc biệt là ở những người dành nhiều giờ mỗi ngày cho các nền tảng này. nghiên cứu năm 2024 về sinh viên đại học Công việc tập trung vào khoa học thần kinh cũng đã liên kết chứng nghiện video ngắn với những thay đổi trong hệ thống não chịu trách nhiệm về sự tự kiểm soát, cho thấy rằng việc tiếp xúc kéo dài có thể rèn luyện bộ não để mong đợi sự kích thích liên tục và khiến việc tập trung bền vững trở nên khó khăn hơn. Mọi thứ bạn lướt đều được thiết kế hoàn hảo Dưới dịch bệnh doomscrolling này là một quyết định thiết kế rất cụ thể. , chúng ta nhìn thấy gì, trong bao lâu và chúng thu hút chúng ta mạnh mẽ như thế nào. Các hệ thống AI hiện đang phụ trách chúng ta là ai Các công cụ đề xuất này theo dõi mọi cử chỉ nhỏ và sử dụng học máy để dự đoán chính xác chuỗi bài đăng có khả năng giữ chúng ta dán mắt vào màn hình nhất. (những gì chúng ta thích, chúng ta lướt xa bao nhiêu, chúng ta dừng lại ở đâu, những clip nào chúng ta xem lại) Trên thực tế, điều đó tạo ra một vòng lặp tự củng cố. Thuật toán cung cấp nội dung làm tăng sự mới lạ hoặc cảm xúc, hệ thống phần thưởng của não sẽ kích hoạt và phản ứng thần kinh đó trở thành dữ liệu đào tạo mới để làm cho nguồn cấp dữ liệu trở nên hấp dẫn hơn vào lần tới. Trong nhiều tuần và nhiều tháng, mô hình này không còn giống như sử dụng thông thường mà bắt đầu giống như chứng nghiện hành vi, một mối lo ngại mà các bác sĩ lâm sàng và các nhà nghiên cứu về chứng nghiện kỹ thuật số hiện đang nêu lên một cách rõ ràng khi họ nói về các nguồn cấp dữ liệu được tối ưu hóa bằng AI cho thanh thiếu niên. Nếu phải diễn đạt một cách đơn giản, hệ thống này được xây dựng để khiến bạn tiếp tục lướt, không phải để giúp bạn dừng lại. Đó là điều làm cho vai trò của AI trở nên nghịch lý. Tại các bệnh viện, , thường sánh ngang và đôi khi vượt trội hơn hiệu suất của các bác sĩ X quang. các mô hình AI học sâu phát hiện khối u ung thư vú Các họ kỹ thuật tương tự sau đó được triển khai lại để tinh chỉnh các nguồn cấp dữ liệu đêm khuya theo dõi bạn dừng lại ở sự phẫn nộ, sợ hãi hoặc ghen tị và phản ứng bằng cách cung cấp cho bạn nhiều hơn. (bộ dữ liệu khổng lồ, mạng nơ-ron sâu, các chu kỳ tối ưu hóa vô tận) Nếu chúng ta ca ngợi AI vì đã giúp cứu sống trong phòng X quang, chúng ta cũng phải đối mặt với cách nó lặng lẽ định hình sự chú ý của chúng ta, khuếch đại ham muốn của chúng ta và, trong nhiều trường hợp, củng cố cơn nghiện của chúng ta trên chính những chiếc điện thoại mà chúng ta cầm trong phòng chờ. Chúng ta có thể làm cho internet cảm thấy con người trở lại không? Vậy chúng ta còn lại gì? Nếu mọi người đăng bài ít hơn nhưng lướt nhiều hơn, điều đó cho thấy mong muốn đã vượt qua mong muốn . quan sát tham gia Một phần là do mệt mỏi, một phần là do sợ hãi, và một phần là do kiến trúc của chính các nền tảng. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể khắc phục điều này hoàn toàn ở cấp độ cá nhân, bằng cách nói với mọi người rằng hãy có nhiều "kỷ luật" hơn, trong khi thiết kế mặc định của hệ thống là làm quá tải kỷ luật của họ. Điều có thể thay đổi là bộ kỳ vọng mà chúng ta có từ bản thân, cộng đồng và các cơ quan quản lý của chúng ta. Về nguyên tắc, các hệ thống đề xuất có thể được tối ưu hóa cho các chỉ số hạnh phúc thay vì sự tương tác thuần túy, và các tổ chức nghiên cứu đã đề xuất các khuôn khổ để làm chính xác điều đó. Hướng dẫn sức khỏe cộng đồng có thể coi doomscrolling và nghiện kỹ thuật số giống như lối sống ít vận động hoặc môi trường ăn uống không lành mạnh: không phải là lựa chọn hoàn toàn riêng tư mà là các mô hình được định hình bởi các ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Ở cấp độ cá nhân, cuộc nổi dậy thầm lặng có thể là thế này: \n \n \n \n đăng một điều gì đó nhỏ bé và không hoàn hảo cho một vài người bạn thực sự quan tâm tắt tiếng các nguồn cấp dữ liệu khiến bạn cảm thấy như một sản phẩm đặt ra ranh giới rõ ràng về thời điểm bạn lướt và khi nào thì không. Không có điều nào trong số này sẽ khắc phục được internet qua đêm, nhưng đó là một cách để khẳng định rằng . không gian này thuộc về con người trước tiên, không phải thương hiệu, bot hoặc biểu đồ tương tác Internet thực sự, thứ được xây dựng từ những câu chuyện cười ngớ ngẩn, những bức ảnh xấu và những cuộc trò chuyện chân thật, sẽ chỉ trở lại nếu chúng ta quyết định rằng việc là con người trực tuyến quan trọng hơn việc được tối ưu hóa.