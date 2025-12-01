Hoekom Ons Minder op Sosiale Media Plaas Maar Meer Blaai

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Die internet het nog nooit soveel geraas gemaak nie, nogtans was die mense daarin nog nooit stiller nie. Maak enige toepassing oop, en jou voer is 'n muur van advertensies, virale snitte, KI-gegenereerde gesigte en hiper-gepoleerde maar die morsige, alledaagse leefopdaterings van werklike vriende blyk verdwyn te het. “inhoud,” Ek het hierdie verandering in my eie kringe gevoel. Tydlyne/voer wat eens vol verjaardae, slegte selfies, lukrake kat/hond/kosfoto's en halfgebakte gedagtes was, is nou vreemd stil, selfs al blaai almal stilletjies voort. Het ons reeds piek sosiale media verbygesteek? Onlangse data dui daarop dat die wêreld reeds verbygesteek het, ten minste wat tyd en entoesiasme betref. piek sosiale media 'n Groot ontleding wat deur die bestel en deur die digitale insigfirma GWI uitgevoer is, het die aanlyn gewoontes van ongeveer 250 000 volwassenes oor meer as 50 lande ondersoek en bevind dat gemiddelde tyd wat op sosiale media spandeer word in 2022 'n hoogtepunt bereik het en sedertdien met byna 10% gedaal het. Financial Times Selfs na daardie daling, op sosiale platforms, wat 'n verstommende hoeveelheid aandag is. spandeer mense in ontwikkelde lande steeds ongeveer twee uur en twintig minute per dag Wat selfs interessanter is, is daardie afname aandryf. wie Die steilste daling is onder tieners en mense in hul twintigerjare, die baie geslagte wat sosiale media in die eerste plek gewild gemaak het. Dieselfde ontleding merk ook 'n duidelike verskuiwing op in mense hierdie toepassings oopmaak: die gebruik van sosiale media vir gesprek, selfuitdrukking of om nuwe mense te ontmoet het skerp gedaal sedert 2014, terwyl die oopmaak van toepassings net om "tyd dood te maak" toegeneem het. hoekom Met ander woorde, sosiale media word minder sosiaal en meer soos 'n agtergrondgewoonte. Van oorgee tot "post nul." 'n Dekade gelede, as jy onthou, was voere chaoties maar herkenbaar menslik. Mense het verskriklike kosfoto's, vaag konsertverhale, gimnasiumspieëls en lang preke geplaas wat niemand regtig nodig gehad het om te lees nie. Ek onthou my kollege dae, toe baie tieners en selfs volwassenes sosiale media as 'n verstek dagboek van hul bestaan behandel het. Dit was raserig en ongefiltreerd, maar dit het gevoel soos om 'n besige kafee binne te stap waar almal gelyktydig gepraat het. Nou het baie van daardie stemme stilgeword. Nou verskuif baie jonger gebruikers stilletjies na wat Kyle Chayka benadering noem, wat beteken om steeds op die platforms te wees, steeds te blaai, maar skaars enigiets oor hul eie lewens te plaas . “ ” post nul ( 'n suiwer verbruikende modus) Die redes is gelaagd. Daar is 'n groeiende vrees vir waninterpretasie of aanlynbakleiery. Een ongemaklike grap of swak geformuleerde onderskrif kan geskermde, gedeelde en omskep word in 'n permanente vlek op jou digitale identiteit. Terselfdertyd beteken aanbeveling-gebaseerde voere dat selfs al plaas jy, daar geen waarborg is dat jou vriende dit ooit sal sien nie, wat deelname beide hoog-risiko en laag-belonend laat voel. Lurkers in 'n performatiewe internet Dit het stilletjies 'n wêreld van geproduseer. Mense wat ure spandeer om te kyk maar selde, indien ooit, op die verhoog klim. “spookdeelnemers” Hulle loer agter die glas, tik deur stories, hou van plasings, of vee net sonder om hoegenaamd te interaksie. In my eie lewe merk ek op dat mense met wie ek elke week praat byna nooit iets publiseer nie, tog weet hulle wat aanlyn gebeur omdat hulle altyd daar is, . presies ongesiene waarnemers Die emosionele klimaat maak ook saak. Dit is moeilik om jou strandvakansie of middagete te plaas wanneer die nuusiklus vol oorloë, protesoptogte,rampe en ekonomiese angs is. Gedurende en na die pandemie het navorsers die woord begin gebruik om die kompulsiewe verbruik van negatiewe nuus te beskryf, dikwels laat in die nag, en dit verbind met hoër psigologiese nood en laer lewenstevredenheid. doomscrolling Vir baie Gen Z en jonger millennials kan dit onsensitief of selfs moreel verkeerd voel om iets ligsinnigs te plaas te midde van hierdie konstante krisisvoeding, so hulle trek hulle terug in stilte terwyl hulle aanhou blaai. Die voer wat opgehou het om menslik te voel Nog 'n minder filosofiese rede waarom mense minder plaas, is dat “voer nie meer soos plekke vir hulle voel nie.” Met verloop van tyd het groot platforms verskuif van die vertoon van hoofsaaklik vriende se opdaterings na die vertoon van wat ook al betrokkenheid maksimeer, dikwels 'n mengsel van beïnvloeders, handelsmerke en algoritmies super-aangedrewe inhoud. Beleid- en tegniese ontledings van aanbevelingstelsels het getoon dat hierdie algoritmes uitdruklik soos kyktyd, kliks en reaksies, omdat dit die syfers is wat advertensie-inkomste dryf. geoptimaliseer is vir betrokkenheid metrieke Daardie optimalisering verander wat ons sien. In plaas van jou niggie se slegte vakansiefoto's, kry jy 'n eiendomsghoeroe wat belowe dat jy op 30 kan aftree, 'n dosyn velsorg-advertensies, en 'n KI-gegenereerde model wat nooit buite 'n grafiese kaart bestaan het nie. Verslae oor KI-gedrewe sosiale media merk op dat aanbevelingsenjins op jou elke interaksie (hou van, pouses, herhalings) getoets word, om 'n hiper-persoonlike stroom van inhoud saam te stel wat bedoel is om te keer dat jy wegkyk. Dit is doeltreffend, winsgewend en toenemend onmenslik. Ek het 'n snit van hierdie dinamiek ondersoek in waar 'n funksie wat gebou is om verbinding te verdiep, uiteindelik afstand in plaas daarvan versterk. “ ,” Instagram Blend Is Supposed to Bring Us Closer, But It’s Doing the Opposite Die "dooie internet" gevoel: bots, handelsmerke en KI-rommel As jou voer vreemd kunsmatig voel, is dit nie net jou verbeelding nie. 'n skat dat byna die helfte van alle wêreldwye webverkeer in 2023 van bots eerder as mense gekom het, met ongeveer 'n derde van alle verkeer toegeskryf aan "slegte bots" wat besig was met skraap, strooipos en verskeie geoutomatiseerde aanvalle; menslike verkeer, daarenteen, het tot net meer as 50% gedaal. Thales-verslag Wanneer jy daardie skaal van automatisering meng met KI-gegenereerde teks, beelde en video's, kry jy wat baie gebruikers beskryf as 'n -uitstraling: voere verstop met inhoudmeulens, sintetiese gesigte en betrokkenheidplase eerder as regte menslike stemme. “ ” dooie internet Die resultaat is 'n vreemde paradoks. Die internet het nog nooit meer geproduseer nie, maar dit het nog nooit meer hol gevoel nie. inhoud In daardie omgewing voel dit om te kies om te plaas nie minder soos onttrekking en meer soos 'n stil daad van selfrespek. nie Intussen het die blaai nooit gestop nie Hier is waar die teenstrydigheid byt. Mense plaas dalk minder, maar die is steeds genadeloos. blaai Ek het dit met my eie familie dopgehou. 'n Paar jaar gelede het my pa skaars die internet gebruik. Nou kan hy ure sit en deur kort video's en rolle blaai, hipnotiseer deur 'n eindelose stroom van snitte wat in mekaar vervaag. Hierdie vir mense soos hy, en hulle besef dit nie eers nie. doomscrolling het die nuwe rook geword Ek sien ook kinders in my wyer kring weier om te eet tensy 'n foon YouTube Shorts voor hulle speel. Navorsing ondersteun hierdie ongemaklike prentjie. oor kortvorm-videoplatforms soos Reels, TikTok en YouTube Shorts het bevind dat swaarder gebruik verband hou met verminderde aandag, swakker impulsbeheer en klein maar meetbare dalings in geheue en werkgeheue by beide tieners en volwassenes. Onlangse studies 'n het gerapporteer dat gereelde rolprent-kykery geassosieer word met korter aandagspanne en laer akademiese prestasie, veral onder diegene wat etlike ure per dag op hierdie platforms spandeer het. 2024-studie oor universiteitstudente Neurobiologie-gefokusde werk het ook kort-video-verslawing gekoppel aan veranderinge in die breinstelsels wat verantwoordelik is vir selfbeheer, wat daarop dui dat langdurige blootstelling die brein kan oplei om konstante stimulasie te verwag en volgehoue fokus moeiliker te maak. Alles wat jy blaai is perfek ontwerp Onder hierdie epidemie van doomscrolling lê 'n baie spesifieke ontwerpsbesluit. . , wat ons sien, vir hoe lank, en hoe intens hulle ons vasvang KI-stelsels is nou in beheer van wie ons is Hierdie aanbevelingsenjins volg elke mikro-gebaar , en gebruik masjienleer om die presiese volgorde van plasings te voorspel wat ons die meeste waarskynlik aan die skerm sal vasgekluister hou. (waaroor ons hou, hoe ver ons blaai, waar ons stop, watter snitte ons herhaal) In die praktyk skep dit 'n selfversterkende lus. Die algoritme bedien inhoud wat nuwigheid of emosie laat opskiet, die brein se beloningstelsel vuur, en daardie neurologiese reaksie word vars oefendata om die voer volgende keer selfs meer onweerstaanbaar te maak. Oor weke en maande hou hierdie patroon op om soos toevallige gebruik te lyk en begin soos gedragsverslawing lyk, 'n kommer wat klinici en digitale verslawingsnavorsers nou uitdruklik noem wanneer hulle praat oor KI-geoptimaliseerde voere vir tieners. As ek dit in eenvoudige taal moet stel, is die stelsel gebou om jou aan die blaai te hou, nie om jou te help stop nie. Dit is wat die rol van KI soParadoksaal maak. In hospitale, , wat dikwels die prestasie van menslike radioloë pas en soms oortref. bespeur diep leer KI-modelle borskanker-tumore Dieselfde families van tegnieke word dan herontplooi om laatnag voere te verfyn wat jou dop om op woede, vrees of afguns te bly hang en reageer deur jou meer van dieselfde te voer. (massiewe datastelle, diep neurale netwerke, eindelose optimaliseringsiklusse) As ons KI prys vir die help om lewens te red in radiologiesale, moet ons ook erken hoe dit stilletjies ons aandag vorm, ons lus versterk, en in baie gevalle ons verslawings versterk op die baie fone wat ons in die wagkamer vashou. Kan ons die internet weer menslik laat voel? So waar laat dit ons? As mense minder plaas maar meer blaai, suggereer dit dat die begeerte om te die begeerte om te oorleef het. waarneem deelneem 'n Deel daarvan is moegheid, 'n deel daarvan is vrees, en 'n deel daarvan is die argitektuur van die platforms self. Ek dink nie ons kan dit suiwer op individuele vlak oplos nie, deur mense te vertel om meer "dissipline" te hê, terwyl die verstekontwerp van die stelsel is om hul dissipline te oorweldig. Wat kan verander, is die stel verwagtinge wat ons van onsself, ons gemeenskappe en ons reguleerders het. Aanbevelingstelsels kan, in beginsel, geoptimaliseer word vir welstand-metrieke in plaas van rou betrokkenheid, en navorsingsorganisasies het reeds raamwerke voorgestel om presies dit te doen. Volksgesondheidsriglyne kan doomscrolling en digitale verslawing behandel soos dit sittende lewenstyle of ongesonde voedselomgewings behandel: nie as suiwer private keuses nie, maar as patrone wat deur industrieë en infrastrukture gevorm word. Op 'n persoonlike vlak mag die stil rebellie so wees: \n \n \n \n plaas iets kleins en onvolmaak vir die paar mense vir wie jy eintlik omgee demen die voere wat jou laat voel soos 'n produk stel harde grense rondom wanneer jy blaai en wanneer jy nie. Nie een van hierdie dinge sal die internet oornag regmaak nie, maar dit is 'n manier om daarop aan te dring dat . hierdie ruimte eerste aan mense behoort, nie aan handelsmerke, bots of betrokkenheidsgrafieke nie Die regte internet, dié wat gebou is uit dom grappe, slegte foto's en eerlike gesprek, sal eers terugkom as ons besluit dat dit om menslik aanlyn te wees belangriker is as om geoptimaliseer te wees.