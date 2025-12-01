Mengapa Kami Lebih Sedikit Memposting di Media Sosial tetapi Lebih Banyak Menggulir

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Internet terasa semakin ramai, namun orang-orang di dalamnya justru semakin sepi. Buka aplikasi apa pun, dan linimasa Anda adalah dinding iklan, klip viral, wajah yang dihasilkan AI, dan yang sangat dipoles, tetapi pembaruan kehidupan sehari-hari yang berantakan dari teman-teman sungguhan tampaknya telah lenyap. "konten" Saya merasakan perubahan ini di lingkaran saya sendiri. Linimasa/umpan yang dulunya penuh dengan ulang tahun, swafoto yang buruk, foto acak kucing/anjing/makanan, dan pemikiran yang setengah matang kini menjadi sangat sunyi, bahkan ketika semua orang diam-diam terus menggulir. Apakah kita sudah melewati puncak media sosial? Data terbaru menunjukkan bahwa dunia mungkin telah melewati , setidaknya dalam hal waktu dan antusiasme. puncak media sosial Analisis besar yang ditugaskan oleh dan dilakukan oleh firma wawasan digital GWI melihat kebiasaan online sekitar 250.000 orang dewasa di lebih dari 50 negara dan menemukan bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan di media sosial mencapai puncaknya pada tahun 2022 dan sejak itu telah turun hampir 10%. Financial Times Bahkan setelah penurunan itu, , yang merupakan jumlah perhatian yang mencengangkan. orang-orang di negara maju masih menghabiskan sekitar dua jam dua puluh menit sehari di platform sosial Yang lebih menarik lagi adalah yang mendorong penurunan ini. siapa Penurunan paling tajam terjadi di kalangan remaja dan orang-orang berusia dua puluhan, generasi yang justru membuat media sosial menjadi arus utama pada awalnya. Analisis yang sama juga mencatat pergeseran yang jelas dalam orang membuka aplikasi ini: penggunaan media sosial untuk percakapan, ekspresi diri, atau bertemu orang baru telah turun tajam sejak 2014, sementara membuka aplikasi hanya untuk “membunuh waktu” justru meningkat. mengapa Dengan kata lain, media sosial menjadi kurang sosial dan lebih seperti kebiasaan latar belakang. Dari berbagi berlebihan hingga "posting nol". Satu dekade lalu, jika Anda ingat, linimasa terasa kacau tetapi secara jelas manusiawi. Orang-orang memposting foto makanan yang buruk, cerita konser yang buram, cermin gym, dan rentetan panjang yang sebenarnya tidak perlu dibaca siapa pun. Saya ingat masa kuliah saya, ketika banyak remaja dan bahkan orang dewasa menggunakan media sosial sebagai buku harian default keberadaan mereka. Itu bising dan tidak disaring, tetapi terasa seperti masuk ke kafe ramai di mana semua orang berbicara sekaligus. Sekarang, banyak suara itu telah terdiam. Sekarang, banyak pengguna yang lebih muda diam-diam beralih ke apa yang disebut Kyle Chayka sebagai pendekatan , yang berarti masih aktif di platform, masih menggulir, tetapi hampir tidak memposting apa pun tentang kehidupan mereka sendiri . “ ” posting nol (mode konsumtif murni) Alasannya berlapis. Ada ketakutan yang meningkat terhadap kesalahpahaman atau reaksi balik online. Satu lelucon canggung atau keterangan yang salah difrasakan dapat di-screenshot, dibagikan, dan diubah menjadi noda permanen pada identitas digital Anda. Pada saat yang sama, linimasa berbasis rekomendasi berarti bahwa bahkan jika Anda memposting, tidak ada jaminan bahwa teman Anda akan melihatnya, yang membuat berbagi terasa berisiko tinggi dan berimbalan rendah. Pengamat di internet yang penuh pertunjukan Ini secara diam-diam telah menghasilkan dunia Orang-orang yang menghabiskan berjam-jam menonton tetapi jarang, jika pernah, naik ke panggung. “peserta hantu.” Mereka mengintai di balik kaca, mengetuk cerita, menyukai postingan, atau hanya menggeser tanpa berinteraksi sama sekali. Dalam kehidupan saya sendiri, saya perhatikan bahwa orang-orang yang saya ajak bicara setiap minggu hampir tidak pernah mempublikasikan apa pun, namun mereka tahu apa yang terjadi secara online karena mereka selalu ada di sana, . persis mengamati secara tak terlihat Iklim emosional juga penting. Sulit untuk memposting liburan pantai atau makan siang Anda ketika siklus berita penuh dengan perang, protes, bencana, dan kecemasan ekonomi. Selama dan setelah pandemi, para peneliti mulai menggunakan kata untuk menggambarkan konsumsi berita negatif yang kompulsif, seringkali larut malam, dan menghubungkannya dengan tekanan psikologis yang lebih tinggi dan kepuasan hidup yang lebih rendah. doomscrolling Bagi banyak Gen Z dan milenial muda, memposting sesuatu yang ringan di tengah linimasa krisis yang konstan ini dapat terasa tidak pantas atau bahkan salah secara moral, jadi mereka mundur ke dalam keheningan sambil terus menggulir. Linimasa yang berhenti terasa manusiawi Alasan lain yang kurang filosofis mengapa orang lebih sedikit memposting adalah bahwa “linimasa tidak lagi terasa seperti tempat untuk mereka.” Seiring waktu, platform-platform besar telah bergeser dari menampilkan sebagian besar pembaruan teman ke menampilkan apa pun yang memaksimalkan keterlibatan, seringkali campuran dari influencer, merek, dan konten yang diperkuat secara algoritmik. Analisis kebijakan dan teknis sistem rekomendasi telah menunjukkan bahwa algoritma ini secara eksplisit seperti waktu tonton, klik, dan reaksi, karena angka-angka itulah yang mendorong pendapatan iklan. dioptimalkan untuk metrik keterlibatan Optimalisasi itu mengubah apa yang kita lihat. Alih-alih foto liburan buruk sepupu Anda, Anda mendapatkan seorang guru real estat yang berjanji Anda bisa pensiun di usia 30, selusin iklan perawatan kulit, dan model yang dihasilkan AI yang tidak pernah ada di luar kartu grafis. Laporan tentang media sosial yang digerakkan oleh AI mencatat bahwa mesin rekomendasi dilatih pada setiap interaksi Anda (suka, jeda, tayangan ulang), untuk merakit aliran konten yang dipersonalisasi secara hiper yang dirancang untuk membuat Anda tidak beralih. Ini efisien, menguntungkan, dan semakin tidak manusiawi. Saya telah menjelajahi sebagian dari dinamika ini dalam di mana fitur yang dibuat untuk memperdalam koneksi malah memperlebar jarak. “ ,” Instagram Blend Seharusnya Membuat Kita Lebih Dekat, Tetapi Justru Sebaliknya Perasaan "internet mati": bot, merek, dan sampah AI Jika linimasa Anda terasa anehnya artifisial, itu bukan hanya imajinasi Anda. Sebuah memperkirakan bahwa hampir setengah dari seluruh lalu lintas web global pada tahun 2023 berasal dari bot daripada manusia, dengan sekitar sepertiga dari semua lalu lintas dikaitkan dengan "bot jahat" yang terlibat dalam penapisan, spam, dan berbagai serangan otomatis; lalu lintas manusia, sebaliknya, turun menjadi hanya lebih dari 50%. laporan Thales Ketika Anda mencampur skala otomatisasi tersebut dengan teks, gambar, dan video yang dihasilkan AI, Anda mendapatkan apa yang digambarkan banyak pengguna sebagai nuansa : linimasa yang tersumbat dengan pabrik konten, wajah sintetis, dan pertanian keterlibatan daripada suara manusia sungguhan. “ ” internet mati Hasilnya adalah paradoks yang aneh. Internet tidak pernah menghasilkan lebih banyak , tetapi juga tidak pernah terasa lebih hampa. konten Dalam lingkungan itu, memilih untuk memposting terasa kurang seperti penarikan diri dan lebih seperti tindakan diam-diam menghargai diri sendiri. tidak Sementara itu, menggulir tidak pernah berhenti Di sinilah kontradiksi menggigit. Orang mungkin lebih sedikit memposting, tetapi masih tak henti-hentinya. menggulir Saya telah melihat ini pada keluarga saya sendiri. Beberapa tahun lalu, ayah saya jarang menggunakan internet. Sekarang dia bisa duduk berjam-jam menggulir video pendek dan reel, terhipnotis oleh serangkaian klip tak berujung yang menyatu satu sama lain. bagi orang-orang seperti dia, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Doomscrolling ini telah menjadi rokok baru Saya juga melihat anak-anak di lingkaran yang lebih luas menolak makan kecuali ponsel memutar YouTube Shorts di depan mereka. Penelitian mendukung gambaran yang tidak nyaman ini. tentang platform video pendek seperti Reels, TikTok, dan YouTube Shorts menemukan bahwa penggunaan yang lebih berat dikaitkan dengan penurunan perhatian, kontrol impuls yang lebih lemah, dan penurunan memori serta memori kerja yang kecil namun terukur pada remaja dan orang dewasa. Studi terbaru Sebuah melaporkan bahwa menonton reel yang sering dikaitkan dengan rentang perhatian yang lebih pendek dan kinerja akademis yang lebih rendah, terutama di antara mereka yang menghabiskan beberapa jam sehari di platform ini. studi tahun 2024 terhadap mahasiswa Pekerjaan yang berfokus pada ilmu saraf juga mengaitkan kecanduan video pendek dengan perubahan dalam sistem otak yang bertanggung jawab atas kontrol diri, menunjukkan bahwa paparan berkepanjangan dapat melatih otak untuk mengharapkan stimulasi konstan dan membuat fokus berkelanjutan menjadi lebih sulit. Semua yang Anda gulir direkayasa dengan sempurna Di balik epidemi doomscrolling ini terdapat keputusan desain yang sangat spesifik. . , apa yang kita lihat, berapa lama, dan seberapa intens mereka membuat kita ketagihan Sistem AI sekarang bertanggung jawab atas siapa kita Mesin rekomendasi ini melacak setiap gerakan mikro , dan menggunakan pembelajaran mesin untuk memprediksi urutan postingan yang paling mungkin membuat kita terpaku di layar. (apa yang kita sukai, seberapa jauh kita menggulir, di mana kita berhenti, klip mana yang kita putar ulang) Dalam praktiknya, itu menciptakan lingkaran penguat diri. Algoritma menyajikan konten yang memicu kebaruan atau emosi, sistem penghargaan otak aktif, dan respons neurologis itu menjadi data pelatihan baru untuk membuat linimasa menjadi lebih menarik di lain waktu. Selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, pola ini berhenti terlihat seperti penggunaan biasa dan mulai menyerupai kecanduan perilaku, sebuah kekhawatiran yang secara eksplisit diangkat oleh dokter dan peneliti kecanduan digital ketika mereka berbicara tentang linimasa yang dioptimalkan AI untuk remaja. Jika saya harus menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana, sistem ini dibangun untuk membuat Anda terus menggulir, bukan untuk membantu Anda berhenti. Itulah yang membuat peran AI begitu paradoks. Di rumah sakit, , seringkali menyamai dan terkadang melampaui kinerja ahli radiologi manusia. model AI pembelajaran mendalam mendeteksi tumor kanker payudara Keluarga teknik yang sama kemudian digunakan kembali untuk menyempurnakan linimasa larut malam yang mengamati Anda berlama-lama pada kemarahan, ketakutan, atau iri hati dan merespons dengan memberi Anda lebih banyak dari hal yang sama. (dataset besar, jaringan saraf dalam, siklus optimalisasi tanpa akhir) Jika kita memuji AI karena membantu menyelamatkan nyawa di ruang radiologi, kita juga harus menghadapi bagaimana ia diam-diam membentuk perhatian kita, memperkuat keinginan kita, dan, dalam banyak kasus, memperkuat kecanduan kita di ponsel yang kita pegang di ruang tunggu. Bisakah kita membuat internet terasa manusiawi lagi? Jadi, apa yang tersisa untuk kita? Jika orang lebih sedikit memposting tetapi lebih banyak menggulir, itu menunjukkan bahwa keinginan untuk telah melampaui keinginan untuk . mengamati berpartisipasi Sebagian karena kelelahan, sebagian karena ketakutan, dan sebagian karena arsitektur platform itu sendiri. Saya tidak berpikir kita dapat memperbaikinya murni di tingkat individu, dengan memberi tahu orang untuk memiliki lebih banyak "disiplin," sementara desain default sistem adalah untuk membanjiri disiplin mereka. Apa yang bisa berubah adalah seperangkat ekspektasi yang kita miliki dari diri kita sendiri, komunitas kita, dan regulator kita. Sistem rekomendasi dapat, secara prinsip, dioptimalkan untuk metrik kesejahteraan daripada keterlibatan mentah, dan organisasi penelitian telah mengusulkan kerangka kerja untuk melakukan hal itu. Panduan kesehatan masyarakat dapat memperlakukan doomscrolling dan kecanduan digital seperti halnya memperlakukan gaya hidup tidak aktif atau lingkungan makanan yang tidak sehat: bukan sebagai pilihan murni pribadi tetapi sebagai pola yang dibentuk oleh industri dan infrastruktur. Pada tingkat pribadi, pemberontakan yang tenang mungkin adalah ini: \n \n \n \n posting sesuatu yang kecil dan tidak sempurna untuk beberapa orang yang benar-benar Anda pedulikan senyapkan linimasa yang membuat Anda merasa seperti produk tetapkan batas keras kapan Anda menggulir dan kapan tidak. Tidak ada dari itu yang akan memperbaiki internet dalam semalam, tetapi itu adalah cara untuk menegaskan bahwa . ruang ini adalah milik manusia terlebih dahulu, bukan milik merek, bot, atau grafik keterlibatan Internet yang sebenarnya, yang dibangun dari lelucon konyol, foto buruk, dan percakapan jujur, hanya akan kembali jika kita memutuskan bahwa menjadi manusia secara online lebih penting daripada dioptimalkan.