ソーシャルメディアでの投稿が減り、閲覧が増える理由

\n \n \n \n \n \n \n \n インターネットはかつてないほど騒がしくなったように感じるが、その中の人々はかつてないほど静かになっている。 どのアプリを開いても、フィードは広告、バイラル動画、AI生成の顔、そして過度に洗練された「コンテンツ」の壁に埋め尽くされているが、実際の友人からの、ありのままの日常のアップデートは姿を消してしまったようだ。 私は自分の身近な人間関係でもこの変化を感じている。 かつては誕生日、ひどい自撮り写真、ランダムな猫や犬や食べ物の写真、そして中途半端な考えで溢れていたタイムライン／フィードは、皆が静かにスクロールを続けているにもかかわらず、奇妙なほど静かになっている。 ソーシャルメディアのピークは過ぎたのか？ 最近のデータは、少なくとも時間と熱意という点では、世界はすでにソーシャルメディアのピークを過ぎた可能性を示唆している。 『フィナンシャル・タイムズ』が依頼し、デジタルインサイト企業GWIが実施した大規模分析では、50カ国以上の約25万人の成人のオンライン習慣が調査され、ソーシャルメディアでの平均滞在時間は2022年にピークを迎え、その後約10％減少したことが判明した。 その減少があった後でも、先進国の人々は依然として1日あたり約2時間20分をソーシャルプラットフォームで過ごしており、これは驚異的なほどの注意力の消費である。 さらに興味深いのは、その減少を牽引しているのが「誰」であるかということだ。 最も急激な減少は、ティーンエイジャーや20代の人々の間で起きており、彼らこそがソーシャルメディアを主流にした世代である。 同分析では、人々がこれらのアプリを開く「理由」にも明確な変化が見られ、2014年以降、会話、自己表現、新しい人との出会いのためのソーシャルメディアの利用は急激に減少した一方、「時間つぶし」のためにアプリを開くことは増加した。 言い換えれば、ソーシャルメディアはますますソーシャルでなくなり、バックグラウンドの習慣のようになっているのだ。 「シェアしすぎ」から「投稿ゼロ」へ 10年前を思い出せば、フィードは混沌としていたが、認識可能な人間らしさがあった。 人々はひどい食べ物の写真、ぼやけたコンサートの様子、ジムでの鏡越しの自撮り、そして誰も本当に読む必要のない長文の愚痴を投稿していた。 私は大学時代を思い出す。多くのティーンエイジャーや大人でさえ、ソーシャルメディアを自分たちの存在のデフォルトの日記のように扱っていた。 それは騒がしく、フィルタリングされていなかったが、まるで皆が一度に話している混雑したカフェに足を踏み入れたような感覚だった。今、その声の多くは静かになった。 現在、多くの若いユーザーは、カイル・チャイカが「投稿ゼロ」アプローチと呼ぶものへと静かに移行している。これは、プラットフォーム上にはいるが、自分の人生についてほとんど何も投稿しない（純粋に消費的なモード）ことを意味する。 その理由は多岐にわたる。誤解やオンラインでの反発に対する恐怖が高まっている。 一つの不器用なジョークや不適切なキャプションがスクリーンショットされ、共有され、あなたのデジタルアイデンティティに永続的な汚点となりうる。 同時に、レコメンデーションベースのフィードは、たとえあなたが投稿したとしても、あなたの友人がそれを見る保証はないことを意味しており、共有はハイリスクでローリターンのように感じられる。 パフォーマンス化されたインターネットの「ルーカー」 これは静かに「ゴースト参加者」の世界を生み出した。何時間も見ていても、ステージに上がることはめったにない人々だ。 彼らはガラスの後ろに潜み、ストーリーをスワイプしたり、投稿に「いいね！」をしたり、あるいは単にやり取りせずにスワイプしたりしている。 私自身の経験では、毎週話す人々がほとんど何も公開していないことに気づくが、彼らはオンラインで何が起こっているかを「正確に」知っている。なぜなら、彼らは常にそこにいて、目に見えず観察しているからだ。 感情的な気候も重要である。ニュースサイクルが戦争、抗議活動、災害、経済的不安で満ちている中で、ビーチでの休暇やブランチを投稿するのは難しい。 パンデミック中およびその後に、研究者たちは「ダークスクローリング」という言葉を使い、しばしば夜遅くに、否定的なニュースを強迫的に消費することを説明し、それはより高い心理的苦痛と低い生活満足度と関連付けられた。 Gen Zや若いミレニアル世代の多くにとって、この絶え間ない危機フィードの最中に、軽快な何かを投稿することは、空気を読めない、あるいは道徳的に間違っていると感じられる可能性があるため、スクロールを続けながら沈黙の中に後退する。 人間味を失ったフィード 人々が投稿しなくなるもう一つの、あまり哲学的ではない理由は、「フィードがもはや自分のための場所だと感じなくなった」ということだ。 時間をかけて、主要なプラットフォームは、主に友人のアップデートを表示することから、エンゲージメントを最大化するもの、しばしばインフルエンサー、ブランド、そしてアルゴリズムによって超強化されたコンテンツの組み合わせを表示することへとシフトした。 レコメンダーシステムに関するポリシーおよび技術分析は、これらのアルゴリズムが、広告収入を増加させる数字であるため、視聴時間、クリック、リアクションなどのエンゲージメント指標を最大化するように「明示的に最適化」されていることを示している。 その最適化が、私たちが目にするものを変える。 いとこのひどい休暇の写真の代わりに、30歳で引退できると約束する不動産業界のグル、多数のスキンケア広告、そしてグラフィックカードの外には存在しないAI生成モデルが表示される。 AI主導のソーシャルメディアに関するレポートは、レコメンデーションエンジンがあなたのあらゆるインタラクション（「いいね！」、一時停止、再視聴）に基づいてトレーニングされ、あなたを画面から目を離させないように設計された超パーソナライズされたコンテンツストリームを組み立てることを指摘している。 それは効率的で、収益性が高く、ますます非人間的になっている。 私は、接続を深めるために作られた機能が、実際には距離を拡大させてしまう「Instagram Blend Is Supposed to Bring Us Closer, But It’s Doing the Opposite」という記事で、このダイナミクスの断片を探求した。 「デッドインターネット」感：ボット、ブランド、AIスロップ あなたのフィードが奇妙に人工的に感じるなら、それはあなたの想像ではない。 Thalesのレポートは、2023年の世界のウェブトラフィックのほぼ半分が人間ではなくボットからのものであったと推定しており、トラフィック全体の約3分の1はスクレイピング、スパム、さまざまな自動攻撃に従事する「悪質なボット」に起因するとされている。対照的に、人間のトラフィックは50％強に低下した。 その規模の自動化とAI生成のテキスト、画像、動画を組み合わせると、多くのユーザーが「デッドインターネット」の雰囲気を説明するものが得られる。つまり、実際の人間のかわりに、コンテンツファーム、合成顔、エンゲージメントファームで詰まったフィードだ。 その結果、奇妙なパラドックスが生じている。インターネットはかつてないほどの「コンテンツ」を生み出しているが、かつてないほど空虚に感じられる。 そのような環境では、投稿「しない」という選択は、引きこもりというよりは、静かな自己尊重の行為のように感じられる。 その間、スクロールは止まらなかった ここで矛盾が際立つ。 人々は投稿が減っているかもしれないが、「スクロール」は依然として執拗だ。 私は自分の家族でこれを見てきた。数年前、私の父はほとんどインターネットを使っていなかった。 今では、短編動画やリールを何時間も指でなぞり、互いにぼやけていく無限のクリップの連鎖に魅了されている。 彼のような人々にとって、この「ダークスクローリング」は新しい喫煙のようになり、彼らはそれに気づきさえしていない。 また、私の周りの子供たちが、目の前でYouTube Shortsが再生されないと食事を拒否するのを見る。 研究はこの不快な状況を裏付けている。 Reels、TikTok、YouTube Shortsのような短編動画プラットフォームに関する最近の研究では、ヘビーユーザーは注意力低下、衝動制御の弱さ、そしてティーンエイジャーと大人の両方で記憶力とワーキングメモリのわずかながら測定可能な低下と関連していることがわかっている。 2024年の大学生を対象とした研究では、頻繁なリール視聴は、特にこれらのプラットフォームで1日に数時間費やす人々の間で、注意力の低下と学業成績の低下と関連していると報告されている。 神経科学に焦点を当てた研究でも、短編動画依存症が自己制御を司る脳システムの変化と結びついており、長時間の曝露は脳を絶え間ない刺激を期待するように訓練し、持続的な集中をより困難にする可能性があることが示唆されている。 あなたがスクロールするすべては完璧に設計されている このダークスクローリングの流行の根底には、非常に具体的な設計上の決定がある。AIシステムが、誰が、何を見ているか、どのくらいの時間、そしてどのくらいの強さで私たちをフックするかを「現在、担当している」。 これらのレコメンデーションエンジンは、あなたのあらゆるマイクロジェスチャー（私たちが「いいね！」するもの、どのくらいスクロールするか、どこで一時停止するか、どのクリップを再視聴するか）を追跡し、機械学習を使用して、私たちを画面に釘付けにする可能性が最も高い投稿の正確なシーケンスを予測する。 実際には、それは自己強化ループを作成する。 アルゴリズムは新規性や感情を刺激するコンテンツを提供し、脳の報酬システムが作動し、その神経応答は、次回のフィードをさらに抗いがたいものにするための新しいトレーニングデータとなる。 数週間から数ヶ月かけて、このパターンはカジュアルな使用とは異なり始め、行動依存症に似てくる。これは、臨床医やデジタル依存症の研究者が、ティーンエイジャー向けのAI最適化フィードについて話すときに、現在、明確に提起している懸念である。 平易な言葉で言うと、このシステムは、あなたが止めるのを助けるためではなく、あなたがスクロールし続けるように構築されているのだ。 だからこそAIの役割はパラドックス的になる。 病院では、ディープラーニングAIモデルが乳がん腫瘍を検出し、しばしば人間の放射線科医のパフォーマンスに匹敵し、時にはそれを超える。 同じ系統の技術（巨大なデータセット、ディープニューラルネットワーク、絶え間ない最適化サイクル）が、あなたが怒り、恐怖、羨望に注目するのを監視し、それに応じてさらに多くを提供する、夜遅くのフィードを調整するために再展開されている。 放射線科でAIが命を救うのに役立つことを称賛するなら、それが私たちの注意を静かにどのように形作り、私たちの欲望を増幅させ、そして多くの場合、待合室で手に持っている携帯電話で私たちの依存症を強化する方法についても、私たちは向き合わなければならない。 インターネットを再び人間らしくすることはできるか？ では、それは私たちをどこへ導くのか？ 人々が投稿を減らし、スクロールを増やしているとすれば、それは「参加したい」という願望が「観察したい」という願望に取って代わられたことを示唆している。 その一部は疲労、一部は恐怖、そして一部はプラットフォーム自体のアーキテクチャによるものだ。 システム全体のデフォルト設計が個人の規律を圧倒しようとしているのに、個人レベルで「規律」を持つように人々に言うだけで、これを完全に解決できるとは思わない。 変えられるのは、自分自身、コミュニティ、そして規制当局に対する私たちの期待のセットだ。 レコメンデーションシステムは、原理的には、生のエンゲージメントではなく、ウェルビーイング指標のために最適化することができる。研究機関はすでにそのためのフレームワークを提案している。 公衆衛生のガイダンスは、ダークスクローリングとデジタル依存症を、運動不足のライフスタイルや不健康な食環境と同じように扱うことができる。つまり、純粋に個人の選択ではなく、産業やインフラによって形成されるパターンとしてだ。 個人的なレベルでは、静かな反乱は次のようになるかもしれない。 \n \n \n \n 本当に気にかけている少数の人々に、小さくて不完全な何かを投稿する 自分を商品のように感じさせるフィードをミュートする いつスクロールするか、いつしないかの間に明確な境界線を設定する。 これらのどれも、インターネットを一晩で解決するわけではないが、「この空間は、ブランド、ボット、エンゲージメントグラフではなく、まず「人々」に属する」と主張する方法だ。 本当のインターネット、つまりくだらないジョーク、ひどい写真、そして正直な会話から作られたインターネットは、オンラインで人間であることが、最適化されることよりも重要だと私たちが決心した場合にのみ、戻ってくるだろう。