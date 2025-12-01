我们为什么在社交媒体上发布得更少，但滚动得更多

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 互联网从未像现在这样喧嚣，但其中的人们却从未如此沉默。 打开任何一个应用程序，你的信息流里充斥着广告、病毒式传播的片段、人工智能生成的面孔和过度打磨的 ，而来自真实朋友们那些朴实、日常的生活更新似乎已经消失了。 “内容” 我在自己的社交圈中也感受到了这种变化。 曾经充满生日祝福、糟糕的自拍、随意的猫狗/食物照片和半生不熟想法的时间线/信息流，如今却异常平静，尽管每个人都在默默地继续滑动。 我们是否已经度过了社交媒体的巅峰期？ 最新数据显示，至少在时间和热情方面，世界可能已经度过了 。 社交媒体的巅峰期 《 》委托数字洞察公司 GWI 进行的一项对 50 多个国家约 250,000 名成年人的在线习惯进行的大型分析发现，平均使用社交媒体的时间在 2022 年达到顶峰，此后已下降近 10%。 金融时报 即使在下降之后， ，这仍然是一个惊人的注意力投入。 发达国家的人们平均每天仍花费约两小时二十分钟在社交平台上 更有趣的是， 在推动这一下降。 是哪些人 下降幅度最大的是十几岁和二十多岁的年轻人，正是这些世代将社交媒体推向了主流。 同一项分析还指出，人们打开这些应用程序的 也发生了明显转变：自 2014 年以来，使用社交媒体进行交流、自我表达或认识新朋友的比例急剧下降，而仅仅为了“打发时间”而打开应用程序的比例则有所上升。 原因 换句话说，社交媒体正变得越来越不社交，越来越像一种背景习惯。 从过度分享到“零发布”。 十年前，如果你还记得的话，信息流是混乱但可辨认出是人为的。 人们会发布糟糕的食物照片、模糊的音乐会回忆、健身房的镜子照，以及一些长篇大论，而实际上没有人需要阅读。 我记得上大学的时候，许多青少年甚至成年人都将社交媒体视为他们存在的默认日记。 那是一个嘈杂且未经过滤的环境，但感觉就像走进一个拥挤的咖啡馆，每个人都在同时说话。现在，许多那些声音都已沉寂。 如今，许多年轻用户正悄悄地转向凯尔·柴卡（Kyle Chayka）所说的 模式，这意味着他们仍然在平台上，仍然在浏览，但几乎不再发布关于自己生活的内容 。 “ ” 零发布 （纯粹的消费模式） 原因错综复杂。人们越来越害怕被误解或遭受网络抨击。 一个尴尬的笑话或措辞不当的标题可能会被截图、分享，并成为你数字身份上永久的污点。 同时，基于推荐的信息流意味着即使你发布了内容，也不能保证你的朋友一定会看到，这使得分享既高风险又低回报。 表演式互联网中的潜水者 这悄无声息地催生了一个 的世界。这些人花费数小时观看，但很少，甚至从不登上舞台。 “幽灵参与者” 他们潜伏在玻璃后面，滑动浏览故事、点赞帖子，或者只是默默地滑动而不进行任何互动。 在我自己的生活中，我注意到那些我每周都聊天的人几乎从不发布任何内容，但他们却 知道网上发生的一切，因为他们总是在那里， 。 确切地 默默地观察 情感气候也很重要。当新闻周期充斥着战争、抗议、灾难和经济焦虑时，发布你的海滩度假或早午餐照片很难。 在大流行期间及之后，研究人员开始使用 （doomscrolling）这个词来描述强迫性地消费负面新闻，通常是在深夜，并将其与更高的心理痛苦和较低的生活满意度联系起来。 “末日滚动” 对于许多 Z 世代和更年轻的千禧一代来说，在持续的危机信息流中发布一些轻松愉快的内容可能会显得不合时宜，甚至在道德上是错误的，因此他们在继续滚动的同时选择退到沉默中。 不再像人类的信息流 人们发布内容减少的另一个不那么哲学的原因是 。 “信息流不再感觉像他们可以去的地方” 随着时间的推移，主要平台已从主要展示朋友的更新，转变为展示能最大化参与度的内容，通常是网红、品牌和算法强化的内容。 关于推荐系统的政策和技术分析表明，这些算法是明确地 进行优化的，例如观看时长、点击和点赞，因为这些数字驱动着广告收入。 针对 参与度指标 这种优化改变了我们看到的内容。 你看到的不再是你表亲糟糕的度假照片，而是承诺你可以在 30 岁退休的房地产大师，十几个护肤品广告，以及一个从未在显卡之外存在过的 AI 生成模特。 关于 AI 驱动的社交媒体的报告指出，推荐引擎会根据你的每一次互动（喜欢、暂停、重播）进行训练，以组装一个超个性化的内容流，目的是让你无法移开视线。 这既高效，又有利可图，而且越来越不人性化。 我在《 》中探讨了这种动态的一个方面，其中一个旨在加深联系的功能最终却放大了距离。 “ ” Instagram Blend 旨在让我们走得更近，但它却适得其反 “死互联网”的感觉：机器人、品牌和 AI 垃圾内容 如果你的信息流感觉奇怪地不真实，那并非你的错觉。 一份 估计，2023 年全球近一半的网络流量来自机器人而非人类，其中约三分之一的流量归因于从事抓取、垃圾邮件和各种自动化攻击的“恶意机器人”；相比之下，人类流量仅占 50% 多一点。 Thales 报告 当你将这种规模的自动化与 AI 生成的文本、图像和视频混合在一起时，你就会得到许多用户所描述的 的氛围：信息流充斥着内容工厂、合成面孔和参与度农场，而不是真实的人类声音。 “ ” 死互联网 结果是一种奇怪的悖论。互联网从未产生过如此多的 ，但它也从未感觉如此空虚。 内容 在这种环境下，选择 发布内容感觉不像是一种退缩，而更像是一种平静的自我尊重。 不 与此同时，滚动从未停止 这就是矛盾所在。 人们可能发布的内容越来越少，但 仍然是无休止的。 滚动 我曾亲眼目睹我的家人是这样。几年前，我父亲几乎不怎么上网。 现在他可以坐几个小时，不停地刷短视频和 Reels，被一连串模糊不清的片段所吸引。 对他这样的人来说，这种 ，而他们甚至没有意识到。 末日滚动已成为新的吸烟 我还看到我周围的孩子们，除非面前播放着 YouTube Shorts，否则就不肯吃饭。 研究证实了这令人不安的图景。 发现，更频繁的使用与注意力下降、冲动控制减弱以及青少年和成人记忆力与工作记忆力轻微但可衡量的下降有关。 近期对 Reels、TikTok 和 YouTube Shorts 等短视频平台的研究 一份 报告称，频繁观看 Reels 与注意力不集中和学业成绩下降有关，特别是对于那些每天花费数小时在这些平台上的学生。 2024 年对大学生进行的研究 神经科学相关研究还将短视频成瘾与负责自我控制的大脑系统变化联系起来，表明长期暴露可能会让大脑习惯于持续的刺激，并使持续专注变得更加困难。 你滚动的一切都经过精心设计 在这场末日滚动流行病的背后，是一个非常具体的设计决策。 。 、我们看到什么、看多久，以及它们如何强烈地吸引我们 人工智能系统现在决定着我们是谁 这些推荐引擎会追踪你的每一个微小手势 ，并利用机器学习来预测最有可能让我们沉迷于屏幕的确切帖子序列。 （我们喜欢什么，我们滚动多远，我们在哪里停顿，我们重播哪些片段） 实际上，这会创造一个自我强化的循环。 算法会提供能引发新奇感或情感的内容，大脑的奖励系统会被激活，而这种神经反应又成为新的训练数据，使得下一次的信息流更加诱人。 经过数周甚至数月，这种模式不再像随意使用，而开始类似于行为成瘾，这是临床医生和数字成瘾研究人员在谈论针对青少年的 AI 优化信息流时现在明确提出的担忧。 如果我必须用通俗易懂的语言来说，这个系统是为了让你持续滚动，而不是帮助你停止。 这就是 AI 的作用如此矛盾的原因。 在医院里， ，其性能通常能与人类放射科医生媲美，有时甚至超越。 深度学习 AI 模型可以检测乳腺癌肿瘤 而同样的技术（海量数据集、深度神经网络、无休止的优化周期）随后被用于调整深夜的信息流，它们会观察你是否会长时间停留在愤怒、恐惧或嫉妒的内容上，并会相应地推送更多相同类型的内容。 如果我们称赞 AI 在放射科帮助挽救生命，那么我们也必须认识到它如何悄无声息地塑造我们的注意力，放大我们的欲望，并在许多情况下，强化我们在等候室里手中拿着的手机上的瘾症。 我们能让互联网再次感觉像人类吗？ 那么，这让我们处于何地？ 如果人们发布的内容越来越少，但滚动的内容越来越多，这表明 的欲望已经超越了 的欲望。 观察 参与 这部分是由于疲劳，部分是由于恐惧，部分是由于平台本身的架构。 我认为我们无法纯粹从个人层面来解决这个问题，比如要求人们拥有更多的“自律”，而系统的默认设计就是压倒他们的自律。 可以改变的是我们对自己的期望、对社区的期望以及对监管机构的期望。 原则上，推荐系统可以针对幸福感指标进行优化，而不是原始参与度，研究组织已经提出了实现这一目标的框架。 公共卫生指导可以将末日滚动和数字成瘾视为久坐不动的生活方式或不健康饮食环境一样来对待：不仅仅是纯粹的个人选择，而是受行业和基础设施影响的模式。 在个人层面，这种沉默的叛逆可能是： \n \n \n \n 向你真正关心的人发布一些微小而不完美的内容 静音那些让你感觉自己像产品的资讯流 为你的滚动时间和非滚动时间设定明确的界限。 这些措施都无法在一夜之间修复互联网，但它们是一种坚持 的方式。 这个空间首先属于人们，而不是品牌、机器人或参与度图表 真正的互联网，那个由愚蠢的笑话、糟糕的照片和诚实的对话构成的互联网，只有当我们认为在线上成为人类比被优化更重要时，才会回归。