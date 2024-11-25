HackerNoon'dan Mevsim Tebrikleri: Çeviriler, Konuşmadan Metne Dönüştürme ve Daha Fazlasıyla Hikayeleri Güçlendirin

HackerNoon'un aylık ürün güncellemesi burada! Yepyeni bir mobil uygulama sürümüne, daha fazla çeviri geliştirmesine, yeni bir AI Galerisi'ne, arka uç hareketlerine ve daha fazlasına hazır olun! 🚀
Bu ürün güncellemesi, platformdaki değişiklikleri yansıtmaktadır
Bizim
Bu güncellemeden önce, bir çeviri satın almak için app.hackernoon.com/services adresini veya hikaye ayarlarınızı ziyaret etmeniz gerekiyordu. Bu seçenekler hala mevcut olsa da, herhangi bir dili yalnızca üç tıklamayla açmak için kolaylaştırılmış bir yöntem ekledik:
HackerNoon Çevirileri ile erişiminizi genişletin : Hikayenizin görünürlüğünü artırın, birden fazla dilde aramalarda üst sıralara çıkın ve çeşitli kitlelerle kolayca bağlantı kurun.
Keşfetmek
HackerNoon'u kendi dilinizde mi gezmek istiyorsunuz? Sizi düşündük!
Desteklenen 77 dilimizin her biri artık özel bir açılış sayfasına sahip. Örneğin, ziyaret edin
Mevcut tüm dil ana sayfalarına gitmek için herhangi bir dil ana sayfasını ziyaret edin ve her dil ana sayfasının altında bulunan "Diller" Bölümüne gidin; mevcut yapı şu şekildedir: hackernoon.com/lang/he .
Unutmayın, dilediğiniz dile doğrudan ana sayfadan abone olabilirsiniz!
Ekranınızın sağ üst köşesindeki abone ol düğmesine basın ve işte—✨The HackerNoon Newsletter'ın çevrilmiş versiyonunu✨ doğrudan gelen kutunuza alacaksınız. HackerNoon editörleri tarafından uzmanca derlenen ve her gün öğlen, Dağ Zamanı'nda teslim edilen mutlaka okunması gereken hikayelerin günlük dozunuzun tadını çıkarın. Bültenlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.
HackerNoon Bülteni şu şekilde görünüyor:
Çeviri özelliğimizin avantajlarını ve işlevselliğini keşfedin ve bundan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi keşfedin. Ayrıca, sayfa oluşturucumuzu kullanarak oluşturulmuş özel tasarımlarımızdan birine daha yakından bakın!
Yenilenen
İşte nasıl başlayacağınız:
Görüntülere oluşturulma tarihine göre göz atmak için “En Son” ve “En Eski” sekmelerini kullanın.
Ekranınızın sağındaki açılır kutuyu tıklayarak farklı AI modellerine göre filtreleme yapabilirsiniz.
Belirli anahtar kelimeleri kullanarak görselleri bulmak için arama işlevini deneyin; istemde o kelimeyle oluşturulan tüm görselleri göreceksiniz.
Kendi görüntünüzü oluşturmaya hazır mısınız? Çeşitli görüntü oluşturma modellerini deneyebileceğiniz bir taslağı açmak için "Metni görüntüye dene"ye tıklayın.
Mobil uygulamamız en son güncellemesiyle fikirleri hızla yakalamak için harika olan yeni bir yazma özelliğine sahip: konuşmadan metne işlevi. Artık, bir şeyleri konuşmak blog yazmak olarak sayılıyor! Bir sonraki gönderinize veya taslağınıza HackerNoon uygulamasıyla konuşarak başlayın. HackerNoon metin düzenleyici uygulamasıyla konuştuğunuzda bu şöyle görünür:
Adımları anladınız mı? Anlamadıysanız, tekrar edelim: Bir taslak açın, mikrofon simgesine tıklayın, konuşun ve sonuçtan memnunsanız kabul edin - içerik taslağınıza otomatik olarak eklenecektir.
Hikayeleri konu başlığına göre düzenlemek için #bitcoin veya #javascript gibi teknoloji konu sayfaları ekledik. Bunlar aramada bulunabilir ve hikaye sayfasında öne çıkarılır.
Çeviri özelliğini uygulamamıza da ekledik: Artık 70'ten fazla dilde ana sayfa ekledik! Tıpkı web sitemizde yaptığımız gibi, hatırladınız mı? 😉 Tercih ettiğiniz dili seçmek için ana sayfanızda aşağı kaydırın ve işte oldu!
Artık yayınlanan her HackerNoon hikayesi, Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard ve RSS dahil olmak üzere birden fazla platformda otomatik olarak paylaşılıyor . Dağıtım FTW! Bununla birlikte, yayınla düğmesine basmak içeriğinizi güçlendirir ve çok çeşitli ağlarda büyük bir görünürlük sağlar. Erişiminizi artırmanın ve görünürlüğünüzü en üst düzeye çıkarmanın en etkili yoludur ve minimum çaba gerektirir!
24 Eylül'de tanıttık
Şimdi, bir tane yayınlıyoruz
İşte yenilikler:
"Açık", "Kapalı" ve "Okunmamış" mesaj filtrelerini kullanarak gelen kutunuzda kolaylıkla gezinin.
Belirli mesajları bulmak için arama işlevini kullanın
"Yeni Sohbet" üzerinden HackerNoon desteğiyle iletişime geçin ve sorunuza uygun bir seçenek belirleyin.
Daha iyi okunabilirlik için renkli mesajların ve dizili yanıtların keyfini çıkarın.
Taslak notlar artık sürekli konuşmalara dönüşüyor.
Taslaklardan doğrudan konuşmaları açın.
Daha iyi kontrol için mesajları düzenleyin ve silin.
Tüm konuşmalarda kesintisiz gezinme için sonsuz kaydırma
Hareket halindeyken kolay erişim için mobil optimizasyon
Daha fazla gezinme seçeneği: SSS, Yardım bölümü, Protokol Düzenleme sayfalarımızı ziyaret edin
Bu gelen kutusu güncellemesi sizi gerçek zamanlı, uygulama benzeri bir deneyime daha da yaklaştırıyor ve taslak iş birliğini daha da sorunsuz hale getiriyor!
Geliştiricilerimiz veritabanını MongoDB'ye yükseltti, bu sayede taslaklarınız artık daha hızlı yükleniyor. Ayrıca taslakları ve yayınlanmış hikayeleri görsel olarak daha ilgi çekici hale getirdiler ve aradığınızı bir bakışta bulmanıza yardımcı olmak için hikaye resimleri eklediler!
Tüm hikayelerimizi, şirketlerimizi ve ilgili verilerimizi Firebase'den NoSQL veritabanı olan MongoDB'ye taşıdık. Mühendislik Başkan Yardımcımız Richard Kubina bu değişikliğin arkasındaki nedeni şöyle açıklıyor:
Her ikisi de NoSQL veritabanları olduğundan Firestore kayıtlarını MongoDB'ye başarıyla aktardık; tek ayarlama Firebase'in alışılmadık dönüşümünün yapılmasıydı.
Veritabanı sunucusunda karmaşık toplama sorguları yapabilmek, kablo üzerinden gönderilen ve kodda daha fazla işlenmesi gereken veri miktarını azaltır. Bu, her şeyin daha verimli çalışmasını sağlar.
HackerNoon'un yıllık
Sadece bir aydan biraz fazla bir sürede, Yılın Girişimleri 98 sektör ve 2,9 bin şehri kapsayan 3,7 milyon oy ve 151,4 binden fazla aday girişim topladı ve bu da şimdiye kadarki en başarılı edisyonlardan biri oldu. Başlangıçta 1 Kasım'da kapanması planlanıyordu,
100'den fazla farklı sektörden seçim yapın ve kimin öne çıktığına karar vermemize yardımcı olun.
Elbette, önceki yıllarda olduğu gibi, favori girişimlerinizi konum başına aday gösterebilir ve oylayabilirsiniz. Dünya haritası üzerinden bir konuma tıklayın, arama çubuğunu kullanın veya daha önce olduğu gibi 4000'den fazla şehri kapsayan 6 bölgeye göz atın.
❇️ Tek bir gerçek oy: Her girişim bir lokasyona ve toplamda 3 sektöre ait olabilse de, her girişim için oyunuz evrenseldir! Bu nedenle, bir girişimin bu yıl keşfedilip oylanma şansı 4 kat artar!
Adaylıklar (nasıl yapılır)
Kazananlar bir ödül alacak