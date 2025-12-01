De ce postăm mai puțin pe rețelele sociale, dar derulăm mai mult

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Internetul nu a sunat niciodată mai tare, totuși oamenii din interiorul lui nu au fost niciodată mai tăcuți. Deschideți orice aplicație și fluxul dvs. este un zid de reclame, clipuri virale, fețe generate de AI și hiper-lustruit, dar actualizările despre viața de zi cu zi, dezordonate, de la prieteni reali par să fi dispărut. „conținut” Am simțit această schimbare în cercurile mele. Cronologiile/fluxurile care odinioară erau pline de zile de naștere, selfie-uri proaste, fotografii aleatorii cu pisici/câini/mâncare și gânduri neterminate sunt acum straniu de tăcute, chiar dacă toată lumea continuă să deruleze în liniște. Am depășit deja vârful rețelelor sociale? Datele recente sugerează că lumea ar fi putut deja depăși , cel puțin în ceea ce privește timpul și entuziasmul. vârful rețelelor sociale O analiză amplă comandată de și realizată de firma de analiză digitală GWI a examinat obiceiurile online a aproximativ 250.000 de adulți din peste 50 de țări și a constatat că timpul mediu petrecut pe rețelele sociale a atins un maxim în 2022 și a scăzut de atunci cu aproape 10%. Financial Times Chiar și după această scădere, , ceea ce reprezintă o cantitate uluitoare de atenție. oamenii din țările dezvoltate petrec încă aproximativ două ore și douăzeci de minute pe zi pe platformele sociale Ceea ce este și mai interesant este determină această scădere. cine Cea mai mare scădere este în rândul adolescenților și al tinerilor de douăzeci de ani, chiar generațiile care au făcut rețelele sociale populare în primul rând. Aceeași analiză menționează, de asemenea, o schimbare clară în pentru care oamenii deschid aceste aplicații: utilizarea rețelelor sociale pentru conversație, auto-exprimare sau întâlnirea cu oameni noi a scăzut brusc din 2014, în timp ce deschiderea aplicațiilor doar pentru a „ucide timpul” a crescut. motivul Cu alte cuvinte, rețelele sociale devin mai puțin sociale și mai mult un obicei de fundal. De la supra-împărtășire la „postare zero”. Acum un deceniu, dacă vă amintiți, fluxurile erau haotice, dar recognoscibil umane. Oamenii postau fotografii groaznice cu mâncare, povești neclare de la concerte, selfie-uri în oglinda de la sală și tirade lungi pe care nimeni nu avea nevoie să le citească. Îmi amintesc de zilele mele de facultate, când mulți adolescenți și chiar adulți obișnuiau să trateze rețelele sociale ca pe un jurnal implicit al existenței lor. Era zgomotos și nefiltrat, dar părea ca și cum ai intra într-o cafenea aglomerată unde toată lumea vorbea deodată. Acum, multe dintre aceste voci au amuțit. Acum, mulți utilizatori mai tineri trec în liniște la ceea ce Kyle Chayka numește , ceea ce înseamnă că sunt încă pe platforme, derulează încă, dar postează aproape nimic despre propriile lor vieți . o abordare de „ ” postare zero (un mod pur consumator) Motivele sunt stratificate. Există o teamă crescândă de interpretare greșită sau de reacții adverse online. Un gluma stângace sau o legendă prost formulată poate fi capturată pe ecran, distribuită și transformată într-o pată permanentă pe identitatea dvs. digitală. În același timp, fluxurile bazate pe recomandări înseamnă că, chiar dacă postați, nu există nicio garanție că prietenii dvs. o vor vedea vreodată, ceea ce face ca partajarea să pară atât cu risc ridicat, cât și cu recompensă scăzută. Lurkeri pe un internet performativ Acest lucru a produs în liniște o lume de . Oameni care petrec ore întregi urmărind, dar rareori, dacă vreodată, urcând pe scenă. „participanți fantomă” Ei pândesc din spatele sticlei, derulând prin povești, apreciind postări sau pur și simplu alunecând fără să interacționeze deloc. În viața mea, observ că oamenii cu care vorbesc săptămânal nu publică aproape niciodată nimic, totuși ei știu ce se întâmplă online, deoarece sunt mereu acolo, . exact observând invizibil Climatul emoțional contează, de asemenea. Este greu să postezi despre vacanța ta la plajă sau brunch, când ciclul de știri este plin de războaie, proteste, dezastre și anxietate economică. În timpul și după pandemie, cercetătorii au început să folosească cuvântul pentru a descrie consumul compulsiv de știri negative, adesea noaptea târziu, și l-au legat de un stres psihologic mai mare și de o satisfacție mai mică în viață. doomscrolling Pentru mulți din Generația Z și milenialii mai tineri, postarea a ceva vesel în mijlocul acestui flux constant de crize poate părea nesimțită sau chiar greșită moral, așa că se retrag în tăcere, continuând să deruleze. Fluxul care a încetat să se mai simtă uman Un alt motiv, mai puțin filosofic, pentru care oamenii postează mai puțin este că . „fluxurile nu mai sunt percepute ca spații pentru ei” În timp, platformele majore au trecut de la a afișa în principal actualizări de la prieteni la a afișa orice maximizează implicarea, adesea un amestec de influenceri, branduri și conținut amplificat algoritmic. Analizele politice și tehnice ale sistemelor de recomandare au arătat că acești algoritmi sunt în mod explicit , cum ar fi timpul de vizionare, clicurile și reacțiile, deoarece acestea sunt cifrele care generează venituri din publicitate. optimizate pentru metricile de implicare Această optimizare schimbă ceea ce vedem. În loc de fotografiile proaste de vacanță ale verișoarei tale, primești un guru imobiliar care promite că te poți retrage la 30 de ani, o duzină de reclame pentru produse de îngrijire a pielii și un model generat de AI care nu a existat niciodată în afara unei plăci grafice. Raportările despre rețelele sociale conduse de AI notează că motoarele de recomandare sunt antrenate pe fiecare interacțiune a dvs. (aprecieri, pauze, re-vizualizări) pentru a asambla un flux hiper-personalizat de conținut menit să vă împiedice să priviți în altă parte. Este eficient, profitabil și din ce în ce mai inuman. Am explorat o felie din această dinamică în , unde o caracteristică concepută pentru a aprofunda conexiunea ajunge în schimb să amplifice distanța. „ ” Instagram Blend Is Supposed to Bring Us Closer, But It’s Doing the Opposite Sentimentul „internetului mort”: boți, branduri și AI slop Dacă fluxul dvs. se simte ciudat de artificial, nu este doar imaginația dvs. Un estimează că aproape jumătate din tot traficul web global în 2023 a provenit de la boți, nu de la oameni, aproximativ o treime din tot traficul fiind atribuit „boților rău intenționați” implicați în scraping, spam și diverse atacuri automate; traficul uman, în contrast, a scăzut la puțin peste 50%. raport Thales Când amesteci această scară de automatizare cu text, imagini și videoclipuri generate de AI, obții ceea ce mulți utilizatori descriu ca un vibe de : fluxuri înfundate cu fabrici de conținut, fețe sintetice și ferme de implicare, mai degrabă decât voci umane reale. „ ” internet mort Rezultatul este un paradox ciudat. Internetul nu a produs niciodată mai mult , dar nu s-a simțit niciodată mai gol. conținut În acest mediu, alegerea de a nu posta se simte mai puțin ca o retragere și mai mult ca un act liniștit de respect de sine. Între timp, derularea nu s-a oprit niciodată Aici este unde contradicția doare. Oamenii ar putea posta mai puțin, dar continuă să fie neîncetată. derularea Am urmărit acest lucru cu propria mea familie. Acum câțiva ani, tatăl meu folosea internetul cu greu. Acum el poate sta ore în șir derulând prin videoclipuri scurte și reel-uri, hipnotizat de o cascadă nesfârșită de clipuri care se estompează unul în celălalt. Acest pentru oameni ca el, și nici măcar nu realizează asta. doomscrolling a devenit noul fumat Văd, de asemenea, copii din cercul meu extins refuzând să mănânce dacă nu un telefon nu le rulează YouTube Shorts în fața lor. Cercetările susțin această imagine inconfortabilă. pe platforme de videoclipuri scurte, cum ar fi Reels, TikTok și YouTube Shorts, au constatat că utilizarea mai intensă este legată de o atenție redusă, un control mai slab al impulsurilor și scăderi mici, dar măsurabile, ale memoriei și memoriei de lucru la adolescenți și adulți. Studii recente Un a raportat că vizionarea frecventă a reel-urilor a fost asociată cu perioade de atenție mai scurte și performanțe academice mai scăzute, în special în rândul celor care petreceau mai multe ore pe zi pe aceste platforme. studiu din 2024 pe studenți universitari Lucrările axate pe neuroștiințe au legat, de asemenea, dependența de videoclipuri scurte de modificări în sistemele cerebrale responsabile de autocontrol, sugerând că expunerea prelungită poate antrena creierul să aștepte o stimulare constantă și să facă concentrarea susținută mai dificilă. Tot ceea ce derulezi este perfect proiectat Sub această epidemie de doomscrolling se află o decizie de design foarte specifică. . , ce vedem, pentru cât timp și cât de intens ne captivează Sistemele AI sunt acum responsabile pentru cine suntem Aceste motoare de recomandare urmăresc fiecare micro-gest și folosesc învățarea automată pentru a prezice secvența exactă de postări care cel mai probabil ne va ține lipiți de ecran. (ce ne place, cât de mult derulăm, unde facem pauză, ce clipuri revedem) În practică, acest lucru creează o buclă de auto-întărire. Algoritmul oferă conținut care stimulează noutatea sau emoția, sistemul de recompensă al creierului se activează, iar acest răspuns neurologic devine noi date de antrenament pentru a face fluxul și mai irezistibil data viitoare. Pe parcursul săptămânilor și lunilor, acest model nu mai arată ca o utilizare ocazională și începe să semene cu dependența comportamentală, o preocupare pe care clinicienii și cercetătorii în dependență digitală o ridică acum explicit atunci când vorbesc despre fluxurile optimizate de AI pentru adolescenți. Dacă ar trebui să o spun pe înțelesul tuturor, sistemul este construit pentru a vă face să derulați, nu pentru a vă ajuta să vă opriți. Acesta este ceea ce face rolul AI atât de paradoxal. În spitale, , adesea egalând și uneori depășind performanța radiologilor umani. modelele AI de deep learning detectează tumorile de cancer la sân Aceleași familii de tehnici sunt apoi redistribuite pentru a ajusta fluxurile de noapte târzie care vă urmăresc cum zăboviți asupra indignării, fricii sau invidiei și răspund oferindu-vă mai mult din același lucru. (seturi masive de date, rețele neuronale profunde, cicluri infinite de optimizare) Dacă aplaudăm AI pentru că ajută la salvarea vieților în radiologie, trebuie să ne confruntăm și cu modul în care ne modelează în liniște atenția, ne amplifică poftele și, în multe cazuri, ne întărește dependențele pe chiar telefoanele pe care le ținem în sala de așteptare. Putem face ca internetul să se simtă din nou uman? Deci, unde ne lasă asta? Dacă oamenii postează mai puțin, dar derulează mai mult, acest lucru sugerează că dorința de a supraviețuit dorinței de . a observa a participa O parte din aceasta este oboseală, o parte este frică și o parte este arhitectura platformelor în sine. Nu cred că putem rezolva acest lucru pur la nivel individual, spunând oamenilor să aibă mai multă „disciplină”, în timp ce designul implicit al sistemului este să le copleșească disciplina. Ceea ce se poate schimba este setul de așteptări pe care le avem de la noi înșine, comunitățile noastre și autoritățile noastre de reglementare. Sistemele de recomandare pot fi, în principiu, optimizate pentru metrici de bunăstare, în loc de implicare brută, iar organizațiile de cercetare au propus deja cadre pentru a face exact acest lucru. Ghidurile de sănătate publică pot trata doomscrolling-ul și dependența digitală așa cum tratează stilul de viață sedentar sau mediile alimentare nesănătoase: nu ca pe alegeri pur private, ci ca pe modele modelate de industrii și infrastructuri. La nivel personal, rebeliunea liniștită ar putea fi aceasta: \n \n \n \n postează ceva mic și imperfect pentru puținii oameni la care chiar ții dezactivează sunetul fluxurilor care te fac să te simți ca un produs stabilește limite stricte pentru când derulezi și când nu. Nimic din toate acestea nu va repara internetul peste noapte, dar este o modalitate de a insista că . acest spațiu aparține oamenilor, în primul rând, nu brandurilor, boților sau graficelor de implicare Internetul real, cel construit din glume stupide, fotografii proaste și conversații oneste, va reveni doar dacă decidem că a fi uman online contează mai mult decât a fi optimizat.