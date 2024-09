Dekodering van lasbalanserende primitiewe

Wanneer jou stelsel ook al groei, verkeer toeneem, meer en meer gebruikers jou produkte gebruik, bedieners begin stadiger reageer, stilstand dwing jou besigheid om te ly, dan begin jy aan skaal dink.





Daar is twee primêre strategieë vir skaal - vertikaal en horisontaal.





Vertikale skaal beoog om die stelsel se krag te verhoog deur gewoonlik meer SVE en RAM by jou bedieners by te voeg.





Daarteenoor fokus horisontale skaal op die duplisering (of kloning) van u bedieners in die poel hulpbronne.





Meer hieroor:





Vertikale skaal

Vertikale skaal is die beste opsie vir 'n lae-verkeerstelsel, want dit is die mees toeganklike benadering om groei te hanteer sonder om bykomende kompleksiteit in te voer. Jy hoef nie omgee vir die implementering van strategieë vir 'n groep hulpbronne, die elastisiteit van die hulpbronnepoel, die staatloosheid van jou bediener, die verspreide kas, ensovoorts nie.





Vertikale skaal het egter ernstige nadele

Hardeware beperk aangesien dit oneindig onmoontlik is om hulpbronne by te voeg Gebrek aan failover en oortolligheid verhoog die risiko van langdurige stilstand en verlies van data





Horisontale skaal

Horisontale skaal skakel hierdie probleme uit deur jou toepassingbedieners te kloon en 'n komponent soos 'n Load balancer in te sluit.





'n Lasbalanseerder versprei verkeer op jou bedieners met behulp van spesifieke algoritmes soos:





Round-robin Geweegde round-robin IP-hash-gebaseerde benaderings Minste verbinding metode Geweegde minste verbindingsmetode Minste reaksie metode, en vele ander.





Nietemin het dit verskeie nadele:





Bedieners moet staatloos wees Sessies moet in 'n gesentraliseerde datastoor volgehou word Meer ingewikkeld strategieë te ontplooi vereis mag word 'n Lasbalanseerder kan 'n prestasie-bottelnek word as dit verkeerd gekonfigureer is en hulpbronne nie genoeg is nie Dit stel addisionele kompleksiteit aan die stelsel bekend en staan as 'n potensiële enkele punt van mislukking, wat die toepassing van failover-strategieë vereis





L4 / L7 Lasbalanseerders

Vir twee toestelle op die internet om met mekaar te kommunikeer, moet onderliggende stelsels spesifieke protokolle volg. Almal het gehoor van die OSI-model, wat sewe lae beskryf wat rekenaarstelsels gebruik om oor 'n netwerk te kommunikeer. Alhoewel die moderne internet op 'n eenvoudiger TCP/IP-protokolstapelmodel gebaseer is, word die OSI-model wyd gebruik, aangesien dit help om te visualiseer en te kommunikeer hoe netwerke funksioneer en help om netwerkprobleme te isoleer en op te los.





Die meeste industrie-vragbalanseringsoplossings gebruik die terme L4 en L7 waar L4 na die vervoerlaag in OSI-model verwys en L7 na die toepassingslaag verwys.





Die L4-lasbalanseerder is steeds L2/L3 aangesien dit data van die onderste lae soos IP-adres en poortnommer gebruik.





Belangrikste voordele van L4 load balancer

Dit is veiliger en meer doeltreffend aangesien data-inhoud nie geneem word om roetebesluite te neem nie

Dieselfde TCP-verbinding geld tussen kliënt en bediener, wat help om te verhoed dat die limiet van beskikbare TCP-verbindings op 'n lasbalanseerder oorskry word



Belangrikste nadele van die L4 load balancer

Intelligente roetering is onmoontlik aangesien die inhoud nie dekripteer nie

Statige protokol bring bykomende kompleksiteit

Kartering tussen publieke en private adresse

Geen kas nie aangesien die inhoud nie op hierdie vlak beskikbaar is nie

Nie moontlik om vir mikrodienste-argitektuur te gebruik nie, aangesien verkeersherleiding nie op grond van url-pad beskikbaar is nie





Aan die ander kant werk die L7-lasbalanseerder op die toepassingsvlak in OSI-model





Belangrikste voordele van L7 load balancer

Slim besluite kan geneem word op grond van URL-pad, kopskrifte, inhoud

Kas



Belangrikste nadele van L7 load balancer

Bykomende bokoste as gevolg van die instandhouding van twee TCP-verbindings, een tussen kliënt en lasbalanseerder, die tweede een tussen die lasbalanseerder en bediener. Die load balancer TCP-verbindingslimiet moet ook in ag geneem word

Minder veilig aangesien die lasbalanseerder sertifikate moet ken om data te kan dekripteer en roetebesluite te neem





Gevolgtrekking

Lasbalanseerder is 'n noodsaaklike komponent wanneer horisontale skaal toegepas word om hoë-verkeer stelsels te hanteer. Daar is twee hooftipes lasbalanseerders L4 en L7.





L4 load balancer is baie veiliger en meer werksaam as gevolg van beperkings om slim besluite te neem L7 lasbalanseerder werk op 'n manier om intelligente roetebesluite te bied as gevolg van die koste van doeltreffendheid en sekuriteit



Die keuse van die toepaslike tipe hang af van die stelselvereistes en moet versigtig oorweeg word met 'n redelike balans tussen die toepassing van sekuriteitsbeginsels en die uitskakeling van prestasieknelpunte.