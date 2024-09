Loük deňagramlylygynyň başlangyçlaryny dekodlamak

Örän uzyn; Okamak

People Mentioned

Trafigiň köpelmegini we ulanyjylary ýerleşdirmek üçin ulgamyňyzy ulaldanyňyzda, serweriň güýjüni ýokarlandyrýan wertikal masştab bilen serwerleriň köpeldilmegini öz içine alýan gorizontal ulalmagy saýlap bilersiňiz. Wertikal ulalmak has ýönekeý bolsa-da, enjam çäklendirmeleri ýaly çäklendirmeleri bar. Loadük balanslary bilen keseligine ulalmak çeýeligi hödürleýär, ýöne raýatlygy dolandyrmagy we strategiýalary ýerleşdirmegi talap edýär. L4 we L7 ýük balanslaryna düşünmek zerurdyr, L4 has ygtybarly we ýerine ýetiriji bolsa, L7 netijeliligiň hasabyna akylly marşrutlaşdyrmagy hödürleýär. Dogry çemeleşmäni saýlamak ulgamyň talaplaryna we howpsuzlygy we öndürijilik pikirlerini deňleşdirmäge baglydyr.