Ku Decoding Load Balancing Primitives

Nkarhi wun’wana na wun’wana loko sisiteme ya wena yi kula, thrafikhi yi andza, vatirhisi vo tala va tirhisa switirhisiwa swa wena, tisevha ti sungula ku hlamula hi ku nonoka, nkarhi wo yima wu sindzisa bindzu ra wena ku xaniseka kutani u sungula ku ehleketa hi ku ringanisa.





Kuna tindlela timbirhi ta nkoka ta ku ringanisa - vertical na horizontal.





Vertical scaling yi kunguhata ku engetela matimba ya sisiteme hi ku engetela hi ntolovelo CPU yo tala, na RAM eka tisevha ta wena.





Kuhambana na sweswo, ku ringanisa ka horizontal ku kongomisa eka ku phindha (kumbe ku clone) tisevha ta wena eka xidziva xa switirhisiwa.





Swin’wana hi leswi:





Ku ringanisa loku yimisiweke

Vertical scaling i ndlela ya kahle eka sisiteme ya low-traffic hikuva i ndlela leyi fikelelaka swinene yo khoma kukula handle ko nghenisa ku rharhangana loku engetelekeke. A wu fanelanga ku khathala hi ku tirhisa tindlela ta ntlawa wa switirhisiwa, ku olova ka xidziva xa switirhisiwa, ku pfumala xiyimo ka sevha ya wena, cache leyi hangalasiweke, na swin’wana.





Hambiswiritano, ku ringanisa loku yimisiweke ku ni swiphiqo leswikulu

Hardware limit tani hi leswi swi nga kotekiki hi laha ku nga heriki ku engetela switirhisiwa Ku pfumaleka ka ku tsandzeka na ku hungutiwa ka vatirhi swi tlakusa khombo ro va na nkarhi wo leha wo yima na ku lahlekeriwa hi datha





Ku ringanisa loku nga etlhelo

Ku ringanisa ka horizontal ku herisa swiphiqo leswi hi ku clone tisevha ta wena ta matirhiselo na ku nghenisa xiphemu xo fana na Load balancer .





Xiringanisi xa ndzhwalo xi hangalasa thrafikhi eka tisevha ta wena hi ku tirhisa tialgorithm to karhi to fana na:





Xirhendzevutana xa xirhendzevutana Xirhendzevutana lexi pimiweke Maendlelo lama sekeriweke eka IP hash Ndlela ya vuhlanganisi lebyintsongo Ndlela ya vuhlanganisi bya weighted least Ndlela yo hlamula leyitsongo, na tin’wana to tala.





Hambi swi ri tano, yi ni swiphiqo swo hlayanyana:





Tisevha ti fanele ti va leti nga riki na mfumo Tisexini ti fanele ku phikelela eka xitolo xa data lexi nga exikarhi Swi rharhanganile swinene ku tirhisa tindlela to tirhisa swi nga ha laveka Load balancer yinga hundzuka xihinga xa matirhelo loko yinga lulamisiwanga kahle naswona switirhisiwa swinga enelangi Yi nghenisa ku rharhangana loku engetelekeke eka sisiteme naswona yi yima tanihi ndhawu yin’we leyi nga vaka kona ya ku tsandzeka, leswi lavaka ku tirhisa tindlela to tsandzeka





L4 / L7 Swiringanisi swa ndzhwalo

Leswaku switirhisiwa swimbirhi eka inthanete swi vulavurisana, tisisiteme leti nga ehansi ti fanele ku landzelela tiphrothokholi to karhi. Un’wana ni un’wana u twe hi ta modele wa OSI, lowu hlamuselaka swiphemu swa nkombo leswi tisisiteme ta khompyuta ti ti tirhisaka ku vulavurisana hi ku tirhisa netiweke. Hambi leswi inthanete ya manguva lawa yi sekeriweke eka modele wo olova wa TCP/IP protocol stack, modele wa OSI wu tirhisiwa ngopfu, tanihileswi wu pfunetaka ku vona hi mahlo na ku vulavurisana hi ndlela leyi tinetiweki ti tirhaka ha yona na ku pfuneta ku hambanyisa na ku lulamisa swiphiqo swa netiweke.





Switshuxo swo tala swa ku ringanisela ndzhwalo wa indasitiri swi tirhisa marito ya L4 na L7 laha L4 yi kombetelaka eka leyara ya vutleketli eka modele wa OSI naswona L7 yi kombetelaka eka leyara ya xitirhisiwa.





L4 load balancer yahari L2/L3 tani hileswi yi tirhisaka data kusuka eka ti layers tale hansi kufana na IP address na port number.





Swipfuno leswikulu swa L4 load balancer

Yi hlayisekile swinene naswona yi tirha tanihileswi nhundzu ya data yi nga tekiwiki eka ku endla swiboho swa ndlela

Nhlanganiso wa TCP lowu fanaka wu khoma exikarhi ka xitirhisiwa na sevha, leswi pfunetaka ku sivela ku tlula mpimo wa vuhlanganisi bya TCP lebyi nga kona eka load balancer



Swiphiqo leswikulu swa L4 load balancer

Intelligent routing a swi koteki tani hi leswi leswi nga endzeni swi nga decrypting

Protocol ya stateful yi tisa ku rharhangana loku engetelekeke

Ku endla mepe exikarhi ka tiadirese ta mani na mani na ta phurayivhete

Ku hava caching tani hi leswi nhundzu yi nga kumeki eka level leyi

A swi koteki ku tirhisa eka microservices architecture tanihileswi ku kongomisiwa nakambe ka thrafikhi ku nga kumeki hi ku ya hi ndlela ya url





Hi hala tlhelo, L7 load balancer yi tirha eka xiyimo xa xitirhisiwa eka modele wa OSI





Swipfuno leswikulu swa L7 load balancer

Swiboho swa vutlhari swi nga endliwa hi ku ya hi ndlela ya URL, tinhlokomhaka, nhundzu

Ku hlayisa swilo



Swiphiqo leswikulu swa L7 load balancer

Ntsengo wo engetela hikwalaho ka ku hlayisiwa ka vuhlanganisi byimbirhi bya TCP, xin’wana exikarhi ka xilayenti na xiringanisi xa ndzhwalo, xa vumbirhi exikarhi ka xiringanisi xa ndzhwalo na sevha. Nakambe, mpimo wa vuhlanganisi bya load balancer TCP wu lava ku tekeriwa enhlokweni

Leswi nga hlayisekangiki ngopfu tanihileswi load balancer yi faneleke ku tiva switifikheti leswaku yi kota ku decrypt data na ku teka swiboho swa routing





Mahetelelo

Load balancer i xiphemu xa nkoka loko ku tirhisiwa horizontal scaling ku khoma tisisiteme ta vutleketli bya le henhla. Kuna tinxaka timbirhi letikulu ta ti load balancers L4 na L7.





L4 load balancer yi sirhelelekile swinene naswona yi tirha hikwalaho ka swipimelo swa ku endla swiboho swo tlhariha L7 load balancer yi tirha hi ndlela yo nyika swiboho swa vutlhari swa ndlela hikwalaho ka ku durha ka vukorhokeri na vuhlayiseki



Ku hlawula muxaka lowu faneleke swiya hi swilaveko swa sisiteme naswona swifanele ku tekeriwa enhlokweni hi vukheta hiku ringanisela loku ringaneleke ka ku tirhisa milawu ya vuhlayiseki na ku herisa swiphiqo swa matirhelo.





