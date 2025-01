Sirdoonka Guud ee macmalka ahi ma ka dhigi karaa musuqmaasuqa dawladda mid duugoobay?

Dhowaan, saaxiibkay oo aad ugu hanweyn inuu wax ka bedelo dunida, aadna u xiisaynaya mustaqbalka siyaasadeed ee bulshada, ayaa wuxuu i weydiiyey su’aal u ekeyd mid is-khilaafsan iyo mid kicinaysa: “Sidee musuq-maasuq loogu shaqayn karaa dawladnimada? Marka ugu horeysa, fikradda ah in musuqmaasuqa loo isticmaalo sidii qalab dawladeed ayaa u muuqda mid muran badan dhaliyay, laakiin waxay dhalinaysaa su'aal muhiim ah oo ku saabsan dabeecadda dowladnimada iyo hababka loo maro danta guud ee bulshooyinka casriga ah.





Milicsigaas, si kastaba ha ahaatee, waxay ii horseedeen fikrad kale, oo aad u xiiso badan: in dariiqa ugu wanaagsan ee lagu dhisayo bulsho barwaaqo ah oo qof walba ah ay tahay iyada oo la isku daro kobaca dhaqaalaha iyo ilaalinta deegaanka sidii yoolal siman , u wareejinta hawlahan tignoolajiyada soo bixi doona dhawaan. Waxaan ku qanacsanahay in kaliya sirdoonka guud ee macmalka ah (AGI) uu si kalsooni leh oo wax ku ool ah u maareyn karo guusha labadan ujeedo ee muhiimka ah mustaqbalka.





Laakiin aan ku bilowno musuqmaasuqa, oo ah mid ka mid ah mashaakilka sida qoto dheer uga jira dalal kala duwan. Musuqmaasuqa waxaa laga heli karaa nidaamka dimuqraadiga ah iyo kan kalitaliska ah, wadamada leh heerar sare iyo hoosaadyo horumarkooda. Waxay u shaqeysaa sidii qaab dhismeed awood isbarbar socda, halkaas oo danaha gaarka ah ay beddelaan ta guud oo ay qalloociyaan mabaadi'da dimuqraadiyadda. In cilmi-baarista Musuqmaasuqa iyo Dawladnimada: Sababaha, Cawaaqibta iyo Dib-u-habaynta , Susan Rose-Ackerman iyo Bonnie J. Palifka waxay ku nuuxnuuxsadeen in musuq-maasuqu uu soo dhex galo xitaa dhismayaasha loogu talagalay in lagu ilaaliyo caddaaladda iyo daahfurnaanta, taas oo wiiqaysa kalsoonida dadweynaha ee hay'adaha - dhacdo aan ku ilaalin karno dalal badan, sida Ruushka, Shiinaha, iyo Waqooyiga Kuuriya.





Transparency International, oo daabacda Tusaha Aragtida Musuqmaasuqa sanad walba , waxay xaqiijinaysaa in la dagaallanka musuqmaasuqa ay weli tahay arrin culus oo caalami ah. In kasta oo ay jiraan dadaallo ay wadaan ururrada la-dagaallanka musuqmaasuqa iyo dib-u-habaynta, musuqmaasuqu inta badan waa qayb joogto ah oo u muuqda qayb aan laga maarmi karin oo ka mid ah nidaamyada siyaasadeed.





Waxaa xusid mudan in taariikhdu ay aragtay isku dayo lagu "maareeyey" musuqmaasuqa, halkaas oo halkii gabi ahaanba la baabi'in lahaa, mas'uuliyiintu waxay rabeen inay yareeyaan waxyeelada waxyeelada leh. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah maamullada kali-taliska ah, musuqmaasuqa ayaa loo dulqaadan karaa si loo ilaaliyo daacadnimada iyo xasilloonida nidaamka. Michael Johnston, buuggiisa Xanuunada Musuqmaasuqa: Hantida, Awooda iyo Dimuqraadiyada , waxay sahamisaa ifafaalaha musuqmaasuqa waxayna ku doodaysaa in musuqmaasuqa "lagu maamulay" laga yaabo inuu si ku meel gaar ah u caawiyo xasiloonida laakiin ugu dambeyntii sii qoto dheeraysa sinnaan la'aanta bulshada waxayna kordhisaa qanacsanaanta dadweynaha mustaqbalka fog.





Marka la soo koobo, musuqmaasuqa looma rogi karo wax faa'iido leh, maadaama fikradda musuqmaasuqa "faa'iido leh" ay la kulanto dhowr arrimood oo aasaasi ah:





Is burinaya anshax. Sharciyaynta musuqmaasuqa ama u adeegsiga dano dawladeed waxay wiiqaysaa mabaadi’da cadaaladda iyo sinnaanta. Nidaamkan oo kale wuxuu noqdaa mid nugul oo luminaya sharcinimada.

Dhaqaale xumo. Musuqmaasuqu wuxuu horseedaa qashinka qashinka wuxuuna yareeyaa waxtarka maamulka dawladda.

sinnaan la'aanta bulshada . Musuqmaasuqu wuxuu sii fogeeyaa kala qaybsanaanta bulshada, maadaama agabka loogu talagalay in lagu horumariyo nolosha dhammaan muwaadiniinta loo wareejiyo si ay uga faa'iidaystaan koox kooban oo shakhsiyaad ah.



Arrin xiiso leh oo ka mid ah doodeena ayaa ah in qaabka ugu habboon ee dhaqaale ee bini'aadmigu uu isku daro horumar dhaqaale oo waara iyo ilaalinta deegaanka. Qaramada Midoobay, iyada oo loo marayo yoolal horumarineed oo waara SDGs ), waxay ku nuuxnuuxsatay in kobaca dhaqaale ee dheellitiran oo waara oo kaliya uu wanaajin karo tayada nolosha meeraha iyadoo la yareynayo saameynta deegaanka.





Sidaa darteed, arrin muhiim ah oo halkan ah waa isdhexgalka kobaca dhaqaalaha ee ujeedooyinka deegaanka, taas oo saynisyahannada casriga ah iyo cilmi-baarayaashu ay horeyba u tixgeliyeen dariiqa kaliya ee wanaagga muddada dheer. Dhaqaaleyahan Jeffrey D. Sachs, buugiisa Da'da Horumarka Waara , waxa ay ku doodaysaa in farxadda bulshada lagu cabbiri karo keliya ma aha kobaca wax soo saarka gudaha, laakiin sidoo kale waxa lagu qiyaasi karaa heerka sii jiritaankeeda deegaanka, tayada hawada iyo biyaha, helitaanka meelaha cagaaran, iyo sinnaanta bulshada. Arrimahaas oo is biirsaday waxay gacan ka geystaan abuurista bulsho uu qof kastaa dareemo qayb ka mid ah barwaaqada la wadaago, iyadoo deegaanku uu sii ahaanayo mid waxtar u leh jiilalka mustaqbalka.





Laakiin maxay AGI, tignoolajiyada, iyo kacaanka tignoolajiyada soo socdaa ku leeyihiin tan? Marka la eego gabagabada kor ku xusan ee ku saabsan musuqmaasuqa iyo caqabadaha horumarka waara, waxaa cad in moodooyinka maaraynta dhaqanka, ee ku saleysan go'aamada aadanaha, aysan inta badan awoodin inay si wax ku ool ah wax uga qabtaan arrimaha koritaanka joogtada ah. Nasiib darrose, dadka kaligood ma caawin karaan dadka. Tignoolajiyada casriga ah, gaar ahaan garaadka macmalka ah, waxay awood u leeyihiin inay bixiyaan xalal dabacsanaan badan oo sax ah.





Waxaan ku doodayaa in AGI ay awood u yeelan doonto in ay maamusho dhaqaalaha iyada oo la jaanqaadaysa dheelitirka u dhexeeya kobaca dhaqaalaha iyo sii jirista deegaanka. Buuga ku jira Nolosha 3.0: Inaad noqoto Da'da Caqliga Macmalka ah , Max Tegmark waxa uu xusay in AGI ay awood u yeelan doonto in ay farsamayso tiro badan oo xog xisaabeed ah, taas oo asal ahaan ah waxa dhaqaaluhu ku dhisan yahay — falanqaynta iyo tarjumaada xogta. U shaqeeya sida Da'da Mashiinka Labaad Waxaa qoray Erik Brynjolfsson iyo Andrew McAfee waxay ku nuuxnuuxsadeen in AI ay awood u leedahay inay wax ka beddesho maamulka hababka bulshada iyo dhaqaalaha, ka caawinta inay yareyso saameynta daciifnimada aadanaha iyo eexda.





Aniga ahaan, tani waxay ka dhigan tahay in AGI ay si wax ku ool ah u qoondayn karto agabka mustaqbalka si ay ugu adeegto danta guud, iyada oo tixgelinaysa baahida hadda jirta iyo tan fog ee bulshada iyo deegaanka meeraheena. Waxaan aaminsanahay in horumarinta AGI ay dhabaha u xaari doonto habka tignoolajiyada ee maamulka, halkaas oo dhaqaaluhu aanu noqon kaliya qalab korriin, laakiin nidaam diirada saaraya abuurista xaalado farxadeed iyo wanaag bulsho.





Gebagebadii, waxaan aaminsanahay in dariiqa ugu wanaagsan ee bini'aadmigu u socdo aysan ku jirin isku dayga lagu hagaajinayo musuqmaasuqa baahida gobolka, laakiin raadinta horumar waara oo ku saleysan tignoolajiyada horumarsan. Musuqmaasuqa, xitaa marka "la xakameeyo," wuxuu wiiqaa kalsoonida lagu qabo hay'adaha, hoos u dhiga horumarka, iyo qoto dheereeya sinnaan la'aanta. Halkii laga raadin lahaa musuqmaasuqa "faa'iido leh", bini'aadmigu waa inuu diiradda saaraa teknoolojiyadda bixin karta koboc dhaqaale oo mustaqbalka fog iyadoo sidoo kale kor u qaadeysa ilaalinta deegaanka - dhinacyo muhiim ah oo wanaagga jiilalka mustaqbalka ay ku xiran tahay.





Horumarinta sirdoonka guud ee macmalka ah (AGI) waxay noqon kartaa bar bilawga horumarkan. AGI waxa ay awood u leedahay in ay keento hufnaan iyo hufnaan dawladnimo oo heer cusub ah, halkaas oo dhibaatooyinka soo jireenka ah ee sida musuqmaasuqa ay meesha ka bixi doonaan, maadaama dhammaan hababka diiradda lagu saarayo danta guud. Intaa waxaa dheer, AGI waxay noqon kartaa qalab lagu dheelitiro horumarinta dhaqaalaha iyo ilaalinta khayraadka dabiiciga ah. Adduunka oo maamul waara uu lama huraan u yahay suurtagalnimada nolosha meeraha, tusaalaha noocan oo kale ah wuxuu xal iyo halbowle u noqon karaa jiilalka mustaqbalka.





Marka la eego caqabadaha caalamiga ah sida isbeddelka cimilada iyo xaalufka kheyraadka dabiiciga ah, waxaa cad in toosinta yoolalka dhaqaalaha iyo deegaanka oo keliya ay abuuri doonto mustaqbal is waafaqsan. Horumar waara, oo ay maamusho AGI, ayaa awood u leh in ay hubiso xasilloonida mustaqbalka fog taas oo daryeelka bulshada iyo deegaanka labadaba loo ilaaliyo faa'iidada jiilalka mustaqbalka. Sidaa darteed, AGI waxay bini'aadmigu siin kartaa hannaan cusub oo dawladnimo, halkaas oo musuqmaasuqu noqdo mid duugoobay, koboc dhaqaale oo joogto ah oo ay weheliso mas'uuliyadda deegaanka ayaa aasaas adag u ah farxadda iyo barwaaqada bulshada guud ahaan.