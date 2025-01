Recentemente, o meu amigo con moitas ganas de marcar a diferenza no mundo e profundamente interesado no futuro político da sociedade, fíxome unha pregunta que soaba tanto paradoxal como provocadora: "Como se pode poñer a corrupción ao efecto do Estado?" A primeira vista, a idea de utilizar a corrupción como ferramenta en beneficio do Estado parece controvertida, pero suscita unha importante cuestión sobre a natureza da gobernanza e os enfoques para lograr o ben público nas sociedades modernas.





Estas reflexións, con todo, leváronme a outra idea, máis interesante: que o mellor camiño para construír unha sociedade próspera para todos é integrar o crecemento económico e a protección do medio ambiente como obxectivos iguais , entregando estas tarefas ás tecnoloxías que xurdirán moi pronto. Estou convencido de que só a intelixencia xeral artificial (AGI) pode xestionar de forma fiable e eficaz a consecución destes dous obxectivos esenciais no futuro.





Pero empecemos pola corrupción, un dos problemas máis arraigados en varios países. A corrupción pódese atopar tanto en sistemas democráticos como autoritarios, en nacións con altos e baixos niveis de desenvolvemento. Funciona como unha estrutura de poder paralela, onde os intereses persoais substitúen aos públicos e distorsionan os principios democráticos. Na investigación Corrupción e goberno: causas, consecuencias e reforma , Susan Rose-Ackerman e Bonnie J. Palifka subliñan que a corrupción se infiltra incluso naquelas estruturas destinadas a defender a xustiza e a transparencia, minando a confianza pública nas institucións, un fenómeno que podemos observar en moitos países, como Rusia, China e Corea do Norte.





Transparency International, que publica o Índice de percepción da corrupción anualmente , confirma que a loita contra a corrupción segue sendo unha cuestión urxente a escala mundial. A pesar dos esforzos das organizacións anticorrupción e dos reformadores, a corrupción adoita ser unha parte persistente e aparentemente inevitable dos sistemas políticos.





Cabe sinalar que a historia viu intentos de corrupción "xestionada", onde en lugar de erradicala por completo, as autoridades pretenderon minimizar os seus efectos nocivos. Por exemplo, nalgúns réximes autoritarios, a corrupción é tolerada como unha forma de manter a lealdade das elites e a estabilidade do sistema. Michael Johnston, no seu libro Síndromes de corrupción: riqueza, poder e democracia , explora o fenómeno da corrupción e argumenta que esa corrupción "xestionada" pode axudar temporalmente a manter a estabilidade pero, finalmente, afonda a desigualdade social e aumenta a insatisfacción pública a longo prazo.





En definitiva, a corrupción non se pode converter en algo beneficioso, xa que a idea de corrupción "útil" atopa varios problemas fundamentais:





Contradicións éticas. Legalizar a corrupción ou utilizala con fins estatais socava os principios de xustiza e igualdade. Tal sistema vólvese vulnerable e perde a lexitimidade.

Ineficiencia económica. A corrupción leva ao desperdicio de recursos e reduce a eficacia da xestión do goberno.

Desigualdade social . A corrupción afonda as fendas sociais, xa que os recursos destinados a mellorar a vida de todos os cidadáns son redirixidos para beneficiar a un reducido grupo de individuos.



Un aspecto interesante da nosa discusión é que o modelo económico ideal para a humanidade debería combinar o desenvolvemento económico sostible coa protección ambiental. As Nacións Unidas, a través dos seus Obxectivos de Desenvolvemento Sostible ( ODS ), subliña que só un crecemento económico equilibrado e sostible pode mellorar a calidade de vida no planeta minimizando o impacto ambiental.





Así, un aspecto crucial aquí é a integración do crecemento económico cos obxectivos ambientais, que os científicos e investigadores modernos xa consideran o único camiño para o benestar a longo prazo. O economista Jeffrey D. Sachs, no seu libro A Era do Desenvolvemento Sostible , defende que a felicidade dunha sociedade pódese medir non só polo crecemento do PIB senón tamén polo seu nivel de sustentabilidade ambiental, a calidade do aire e da auga, o acceso a espazos verdes e a igualdade social. A combinación destes factores axuda a crear unha sociedade na que cada individuo se sinta parte dunha prosperidade compartida, mentres que o medio ambiente segue sendo viable para as xeracións futuras.





Pero que teñen que ver a AGI, a tecnocracia e a próxima revolución tecnolóxica con isto? Á luz das anteriores conclusións sobre a corrupción e os retos do desenvolvemento sostible, está claro que os modelos de xestión tradicionais, baseados en decisións humanas, adoitan ser incapaces de abordar eficazmente os problemas do crecemento sostible. Por desgraza, a xente por si soa non pode axudar plenamente á xente. As tecnoloxías modernas, especialmente a intelixencia artificial, teñen o potencial de ofrecer solucións máis flexibles e precisas.





Eu argumento que AGI será capaz de xestionar a economía logrando un equilibrio entre o crecemento económico e a sustentabilidade ambiental. En libro Vida 3.0: Ser humano na era da intelixencia artificial , Max Tegmark sinala que AGI poderá procesar cantidades masivas de datos estatísticos, que é esencialmente no que se basea a economía: análise e interpretación de datos. Funciona como A Segunda Idade das Máquinas de Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee subliñan que a IA ten o potencial de transformar a xestión dos procesos sociais e económicos, axudando a reducir o impacto das debilidades e prexuízos humanos.





Para min, isto significa que AGI podería asignar recursos de forma eficaz no futuro para servir ao ben público, tendo en conta as necesidades actuais e a longo prazo da sociedade e do medio ambiente do noso planeta. Creo que o desenvolvemento de AGI abrirá o camiño para un modelo tecnocrático de goberno, onde a economía non se converta só nunha ferramenta de crecemento, senón nun sistema centrado en crear condicións para a felicidade e o benestar da sociedade.





En conclusión, creo que o mellor camiño para avanzar da humanidade non reside nos intentos de adaptar a corrupción ás necesidades do Estado, senón na procura dun desenvolvemento sostible fundamentado en tecnoloxías avanzadas. A corrupción, mesmo cando está "baixo control", socava a confianza nas institucións, frea o progreso e afonda a desigualdade. En lugar de buscar a corrupción "útil", a humanidade debería centrarse en tecnoloxías que poidan proporcionar un crecemento económico a longo prazo ao mesmo tempo que promoven a protección ambiental, aspectos clave dos que depende o benestar das xeracións futuras.





O desenvolvemento da intelixencia xeral artificial (AGI) podería ser o punto de partida deste progreso. AGI ten o potencial de achegar un novo nivel de eficiencia e transparencia á gobernanza, onde os problemas tradicionais como a corrupción deixarían de existir, xa que todos os procesos estarían centrados no ben público. Ademais, AGI podería converterse nunha ferramenta para equilibrar o desenvolvemento económico coa preservación dos recursos naturais. Nun mundo no que a xestión sostible é esencial para a propia posibilidade de vida no planeta, un modelo deste tipo podería ser unha solución e un salvavidas para as xeracións futuras.





Ante os retos globais como o cambio climático e o esgotamento dos recursos naturais, está claro que só o aliñamento dos obxectivos económicos e ambientais creará un futuro harmonioso. O desenvolvemento sostible, xestionado por AGI, ten o potencial de garantir unha estabilidade a longo prazo na que tanto o benestar público como o medio ambiente se preservan en beneficio das xeracións futuras. Así, AGI podería ofrecer á humanidade un paradigma de goberno completamente novo, onde a corrupción queda obsoleta e o crecemento económico constante xunto coa xestión ambiental forman a base sólida para a felicidade e prosperidade da sociedade no seu conxunto.