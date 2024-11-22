Недавно мой друг, страстно желающий изменить мир и глубоко интересующийся политическим будущим общества, задал мне вопрос, который прозвучал одновременно парадоксально и провокационно: «Как можно заставить коррупцию работать на государство?» На первый взгляд, идея использования коррупции в качестве инструмента на благо государства кажется спорной, но она поднимает важный вопрос о природе управления и подходах к достижению общественного блага в современных обществах.





Однако эти размышления привели меня к другой, более интересной идее: что лучший путь к построению процветающего общества для всех — это интеграция экономического роста и защиты окружающей среды как равных целей , передача этих задач технологиям, которые появятся очень скоро. Я убежден, что только искусственный интеллект общего назначения (AGI) может надежно и эффективно управлять достижением этих двух основных целей в будущем.





Но начнем с коррупции, одной из самых глубоко укоренившихся проблем в разных странах. Коррупция встречается как в демократических, так и в авторитарных системах, в странах с высоким и низким уровнем развития. Она функционирует как параллельная властная структура, где личные интересы заменяют общественные и искажают демократические принципы. В исследовании Коррупция и правительство: причины, последствия и реформы Сьюзан Роуз-Акерман и Бонни Дж. Палифка подчеркивают , что коррупция проникает даже в те структуры, которые призваны поддерживать справедливость и прозрачность, подрывая доверие общества к институтам — явление, которое мы можем наблюдать во многих странах, таких как Россия, Китай и Северная Корея.





Transparency International, которая публикует Индекс восприятия коррупции ежегодно , подтверждает, что борьба с коррупцией остается актуальной проблемой в мировом масштабе. Несмотря на усилия антикоррупционных организаций и реформаторов, коррупция часто остается устойчивой и, казалось бы, неизбежной частью политических систем.





Стоит отметить, что история знает попытки «управляемой» коррупции, когда вместо того, чтобы полностью ее искоренить, власти стремились минимизировать ее пагубные последствия. Например, в некоторых авторитарных режимах коррупция допускается как способ поддержания лояльности элиты и стабильности системы. Майкл Джонстон в своей книге Синдромы коррупции: богатство, власть и демократия , исследует феномен коррупции и утверждает, что такая «управляемая» коррупция может временно способствовать поддержанию стабильности, но в конечном итоге углубляет социальное неравенство и усиливает общественное недовольство в долгосрочной перспективе.





Короче говоря, коррупцию невозможно превратить во что-то полезное, поскольку идея «полезной» коррупции сталкивается с несколькими фундаментальными проблемами:





Этические противоречия. Легализация коррупции или ее использование в государственных целях подрывает принципы справедливости и равенства. Такая система становится уязвимой и теряет легитимность.

Экономическая неэффективность. Коррупция приводит к растрате ресурсов и снижает эффективность государственного управления.

Социальное неравенство . Коррупция углубляет социальные разногласия, поскольку ресурсы, предназначенные для улучшения жизни всех граждан, перенаправляются на благо узкой группы лиц.



Интересным аспектом нашей дискуссии является то, что идеальная экономическая модель для человечества должна сочетать устойчивое экономическое развитие с защитой окружающей среды. Организация Объединенных Наций посредством своих Целей устойчивого развития ( ЦУР ), подчеркивает, что только сбалансированный и устойчивый экономический рост может улучшить качество жизни на планете, минимизируя при этом воздействие на окружающую среду.





Таким образом, решающим аспектом здесь является интеграция экономического роста с экологическими целями, которые современные ученые и исследователи уже считают единственным путем к долгосрочному благополучию. Экономист Джеффри Д. Сакс в своей книге Эпоха устойчивого развития , утверждает, что счастье общества можно измерить не только ростом ВВП, но и уровнем экологической устойчивости, качеством воздуха и воды, доступом к зеленым зонам и социальным равенством. Сочетание этих факторов помогает создать общество, в котором каждый человек чувствует себя частью общего процветания, а окружающая среда остается жизнеспособной для будущих поколений.





Но какое отношение к этому имеют AGI, технократия и грядущая технологическая революция? В свете вышеизложенных выводов о коррупции и проблемах устойчивого развития становится ясно, что традиционные модели управления, основанные на человеческих решениях, часто неспособны эффективно решать проблемы устойчивого роста. К сожалению, люди в одиночку не могут полностью помочь людям. Современные технологии, особенно искусственный интеллект, обладают потенциалом предлагать более гибкие и точные решения.





Я утверждаю, что AGI сможет управлять экономикой, находя баланс между экономическим ростом и экологической устойчивостью. В книге Жизнь 3.0: Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта Макс Тегмарк отмечает , что AGI сможет обрабатывать огромные объемы статистических данных, на которых, по сути, и строится экономика — анализ и интерпретация данных. Работает как Второй век машин Эрик Бриньолфссон и Эндрю Макафи подчеркивают, что ИИ обладает потенциалом для трансформации управления социальными и экономическими процессами, помогая уменьшить влияние человеческих слабостей и предубеждений.





Для меня это означает, что AGI может эффективно распределять ресурсы в будущем для служения общественному благу, принимая во внимание как текущие, так и долгосрочные потребности общества и окружающую среду нашей планеты. Я считаю, что развитие AGI проложит путь к технократической модели управления, где экономика станет не просто инструментом для роста, но системой, ориентированной на создание условий для общественного счастья и благополучия.





В заключение я считаю, что лучший путь человечества вперед лежит не в попытках адаптировать коррупцию для государственных нужд, а в стремлении к устойчивому развитию, основанному на передовых технологиях. Коррупция, даже «под контролем», подрывает доверие к институтам, замедляет прогресс и углубляет неравенство. Вместо того, чтобы искать «полезную» коррупцию, человечеству следует сосредоточиться на технологиях, которые могут обеспечить долгосрочный экономический рост, одновременно способствуя защите окружающей среды — ключевых аспектах, от которых зависит благополучие будущих поколений.





Разработка искусственного интеллекта общего назначения (AGI) может стать отправной точкой этого прогресса. AGI имеет потенциал для привнесения нового уровня эффективности и прозрачности в управление, где традиционные проблемы, такие как коррупция, перестанут существовать, поскольку все процессы будут сосредоточены на общественном благе. Более того, AGI может стать инструментом для балансирования экономического развития с сохранением природных ресурсов. В мире, где устойчивое управление имеет важное значение для самой возможности жизни на планете, такая модель может стать решением и спасательным кругом для будущих поколений.





Перед лицом глобальных проблем, таких как изменение климата и истощение природных ресурсов, становится ясно, что только согласование экономических и экологических целей создаст гармоничное будущее. Устойчивое развитие, управляемое AGI, имеет потенциал для обеспечения долгосрочной стабильности, в которой и общественное благосостояние, и окружающая среда сохраняются на благо будущих поколений. Таким образом, AGI может предложить человечеству совершенно новую парадигму управления, в которой коррупция становится устаревшей, а устойчивый экономический рост вместе с охраной окружающей среды формируют прочную основу для счастья и процветания общества в целом.