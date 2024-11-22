ປັນຍາທຽມທົ່ວໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງລັດຖະບານລ້າສະໄຫມໄດ້ບໍ?

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ເພື່ອນຂອງຂ້ອຍທີ່ມີຄວາມປາຖະໜາອັນແຮງກ້າທີ່ຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃນໂລກ ແລະມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ອະນາຄົດທາງດ້ານການເມືອງຂອງສັງຄົມ—ໄດ້ຖາມຂ້ອຍຄຳຖາມໜຶ່ງທີ່ຟັງທັງເລື່ອງຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ວຸ້ນວາຍວ່າ: “ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈະເຮັດວຽກຂອງລັດໄດ້ແນວໃດ?” ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແນວຄວາມຄິດຂອງການນຳໃຊ້ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດເບິ່ງຄືວ່າເປັນການຖົກຖຽງກັນ, ແຕ່ມັນໄດ້ສ້າງຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບລັກສະນະການປົກຄອງ ແລະ ວິທີການບັນລຸຜົນດີຂອງປະຊາຊົນໃນສັງຄົມທັນສະໄໝ.
ການສະທ້ອນເຫຼົ່ານີ້, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໄດ້ນໍາພາຂ້າພະເຈົ້າໄປສູ່ຄວາມຄິດທີ່ຫນ້າສົນໃຈອີກອັນຫນຶ່ງ: ເສັ້ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສ້າງສັງຄົມທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງທຸກໆຄົນແມ່ນຜ່ານການເຊື່ອມໂຍງການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນເປົ້າຫມາຍເທົ່າທຽມກັນ , ມອບວຽກງານເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນໄວໆນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອຫມັ້ນວ່າພຽງແຕ່ປັນຍາທົ່ວໄປປອມ (AGI) ທີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະປະສິດທິຜົນຂອງຜົນສໍາເລັດຂອງສອງຈຸດປະສົງທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ໃນອະນາຄົດ.
ແຕ່ຂໍໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກທີ່ສຸດໃນປະເທດຕ່າງໆ. ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສາມາດພົບເຫັນໄດ້ທັງໃນລະບົບປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ, ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລະດັບການພັດທະນາສູງ ແລະ ຕ່ຳ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນໂຄງສ້າງອໍານາດຂະຫນານ, ບ່ອນທີ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວມາແທນທີ່ສາທາລະນະແລະບິດເບືອນຫຼັກການປະຊາທິປະໄຕ. ໃນການຄົ້ນຄວ້າ
Transparency International, ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າປະຫວັດສາດໄດ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະ "ຄຸ້ມຄອງ" ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ບ່ອນທີ່ແທນທີ່ຈະລົບລ້າງມັນຢ່າງສົມບູນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງມັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນບາງລະບອບການປົກຄອງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນທົນທານຕໍ່ເປັນວິທີການຮັກສາຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ຜູ້ນິຍົມແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບ. Michael Johnston, ໃນຫນັງສືຂອງລາວ
ໃນສັ້ນ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງບໍ່ສາມາດກາຍເປັນສິ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດ, ເພາະວ່າຄວາມຄິດຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ "ເປັນປະໂຫຍດ" ພົບກັບບັນຫາພື້ນຖານຫຼາຍ:
ຂັດດ້ານຈັນຍາບັນ. ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທາງກົດໝາຍ ຫຼືການນຳໃຊ້ມັນເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງລັດ ທຳລາຍຫຼັກການຍຸຕິທຳ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ. ລະບົບດັ່ງກ່າວກາຍເປັນຄວາມອ່ອນແອ ແລະສູນເສຍຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ.
ເສດຖະກິດຂາດປະສິດທິພາບ. ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຊັບພະຍາກອນແລະຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິຜົນຂອງການຄຸ້ມຄອງລັດ.
ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງດ້ານສັງຄົມ . ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກແຍກທາງສັງຄົມເລິກເຊິ່ງ, ເນື່ອງຈາກແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄວາມໝາຍໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດຖືກສົ່ງໄປສູ່ການສ້າງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ກຸ່ມຄົນແຄບ.
ລັກສະນະທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາແມ່ນວ່າຮູບແບບເສດຖະກິດທີ່ເຫມາະສົມກັບມະນຸດຄວນສົມທົບການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ສະຫະປະຊາຊາດ, ໂດຍຜ່ານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (
ດັ່ງນັ້ນ, ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນການລວມຕົວຂອງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດກັບເປົ້າຫມາຍສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊິ່ງນັກວິທະຍາສາດແລະນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ທັນສະໄຫມພິຈາລະນາເປັນເສັ້ນທາງດຽວເພື່ອສະຫວັດດີການໃນໄລຍະຍາວ. ນັກເສດຖະສາດ Jeffrey D. Sachs, ໃນປຶ້ມຂອງລາວ
ແຕ່ AGI, ເຕັກໂນໂລຢີ, ແລະການປະຕິວັດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈະມາເຖິງມີຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້? ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບຂ້າງເທິງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະສິ່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງແບບດັ້ງເດີມ, ໂດຍອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈຂອງມະນຸດ, ມັກຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຄົນດຽວບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຄົນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປັນຍາປະດິດ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຊັດເຈນກວ່າ.
ຂ້າພະເຈົ້າໂຕ້ຖຽງວ່າ AGI ຈະສາມາດຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດໄດ້ໂດຍການຕີຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດແລະຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນປຶ້ມ
ສຳ ລັບຂ້ອຍ, ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າ AGI ສາມາດຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນອະນາຄົດເພື່ອຮັບໃຊ້ສາທາລະນະຊົນ, ໂດຍ ຄຳ ນຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການທັງໃນປະຈຸບັນແລະໄລຍະຍາວຂອງສັງຄົມແລະສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າການພັດທະນາຂອງ AGI ຈະປູທາງໄປສູ່ຮູບແບບການປົກຄອງແບບເຕັກໂນໂລຢີ, ບ່ອນທີ່ເສດຖະກິດບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບການເຕີບໂຕ, ແຕ່ລະບົບທີ່ສຸມໃສ່ການສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອຄວາມສຸກແລະສະຫວັດດີການຂອງສັງຄົມ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ເສັ້ນທາງກ້າວໄປໜ້າທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງມະນຸດແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບຕົວການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລັດ, ແຕ່ໃນການສະແຫວງຫາການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໂດຍພື້ນຖານຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າ. ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ "ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ," ທໍາລາຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນສະຖາບັນ, ຊັກຊ້າຄວາມກ້າວຫນ້າ, ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບເລິກລົງ. ແທນທີ່ຈະຊອກຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ "ເປັນປະໂຫຍດ", ມະນຸດຄວນສຸມໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສາມາດສະຫນອງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະຍາວ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ - ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນທີ່ຄວາມສະຫວັດດີພາບຂອງຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
ການພັດທະນາຂອງປັນຍາທົ່ວໄປປອມ (AGI) ອາດຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້ານີ້. AGI ມີທ່າແຮງທີ່ຈະນໍາເອົາລະດັບໃຫມ່ຂອງປະສິດທິພາບແລະຄວາມໂປ່ງໃສໃນການປົກຄອງ, ບ່ອນທີ່ບັນຫາແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈະຢຸດເຊົາ, ເນື່ອງຈາກວ່າຂະບວນການທັງຫມົດຈະສຸມໃສ່ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ. ນອກຈາກນັ້ນ, AGI ສາມາດກາຍເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບການດຸ່ນດ່ຽງການພັດທະນາເສດຖະກິດດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ໃນໂລກທີ່ການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດຢູ່ເທິງໂລກ, ຕົວແບບດັ່ງກ່າວອາດຈະເປັນທາງອອກແລະເສັ້ນທາງຊີວິດຂອງຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
ຕໍ່ໜ້າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ຂາດເຂີນ, ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າພຽງແຕ່ການຈັດວາງເປົ້າໝາຍເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະສ້າງອະນາຄົດທີ່ກົມກຽວກັນ. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຄຸ້ມຄອງໂດຍ AGI, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວເຊິ່ງທັງສະຫວັດດີການສາທາລະນະແລະສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດ. ດັ່ງນັ້ນ, AGI ຈຶ່ງສາມາດສະເໜີໃຫ້ມະນຸດມີລະບອບການປົກຄອງແບບໃໝ່ທີ່ສົມບູນ, ເຊິ່ງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງກາຍເປັນສິ່ງທີ່ລ້າສະໄໝ, ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໝັ້ນຄົງພ້ອມກັບການເບິ່ງແຍງສິ່ງແວດລ້ອມເປັນພື້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນເພື່ອຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຂອງສັງຄົມໂດຍລວມ.