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ປັນຍາທຽມທົ່ວໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງລັດຖະບານລ້າສະໄຫມໄດ້ບໍ? ໂດຍ@antonvoichenkovokrug
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ປັນຍາທຽມທົ່ວໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງລັດຖະບານລ້າສະໄຫມໄດ້ບໍ?

ໂດຍ Anton Voichenko (aka Anton Vokrug)5m2024/11/22
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

AGI ສາມາດສະເຫນີໃຫ້ມະນຸດເປັນແບບຢ່າງໃຫມ່ຂອງການປົກຄອງ, ບ່ອນທີ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງກາຍເປັນສິ່ງທີ່ລ້າສະໄຫມ?
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ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ເພື່ອນຂອງຂ້ອຍທີ່ມີຄວາມປາຖະໜາອັນແຮງກ້າທີ່ຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃນໂລກ ແລະມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ອະນາຄົດທາງດ້ານການເມືອງຂອງສັງຄົມ—ໄດ້ຖາມຂ້ອຍຄຳຖາມໜຶ່ງທີ່ຟັງທັງເລື່ອງຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ວຸ້ນວາຍວ່າ: “ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈະເຮັດວຽກຂອງລັດໄດ້ແນວໃດ?” ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ, ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ລັດ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນ, ​ແຕ່​ມັນ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ສຳຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລັກສະນະ​ການ​ປົກຄອງ ​ແລະ ວິທີ​ການ​ບັນລຸ​ຜົນ​ດີ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ໃນ​ສັງຄົມ​ທັນ​ສະ​ໄໝ.


ການສະທ້ອນເຫຼົ່ານີ້, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໄດ້ນໍາພາຂ້າພະເຈົ້າໄປສູ່ຄວາມຄິດທີ່ຫນ້າສົນໃຈອີກອັນຫນຶ່ງ: ເສັ້ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສ້າງສັງຄົມທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງທຸກໆຄົນແມ່ນຜ່ານການເຊື່ອມໂຍງການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນເປົ້າຫມາຍເທົ່າທຽມກັນ , ມອບວຽກງານເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນໄວໆນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອຫມັ້ນວ່າພຽງແຕ່ປັນຍາທົ່ວໄປປອມ (AGI) ທີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະປະສິດທິຜົນຂອງຜົນສໍາເລັດຂອງສອງຈຸດປະສົງທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ໃນອະນາຄົດ.


ແຕ່ຂໍໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກທີ່ສຸດໃນປະເທດຕ່າງໆ. ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ສາມາດ​ພົບ​ເຫັນ​ໄດ້​ທັງ​ໃນ​ລະບົບ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ ​ແລະ ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ, ​ໃນ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ລະດັບ​ການ​ພັດທະນາ​ສູງ ​ແລະ ຕ່ຳ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນໂຄງສ້າງອໍານາດຂະຫນານ, ບ່ອນທີ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວມາແທນທີ່ສາທາລະນະແລະບິດເບືອນຫຼັກການປະຊາທິປະໄຕ. ໃນການຄົ້ນຄວ້າການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະລັດຖະບານ: ສາເຫດ, ຜົນສະທ້ອນ, ແລະການປະຕິຮູບ , Susan Rose-Ackerman ແລະ Bonnie J. Palifka ເນັ້ນຫນັກວ່າ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແຊກຊຶມເຂົ້າ ເຖິງວ່າໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານັ້ນ ຫມາຍເຖິງການ ຍຶດຖືຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະຄວາມໂປ່ງໃສ, ທໍາລາຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຂອງສາທາລະນະຊົນ ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ—ເປັນປະກົດການທີ່ພວກເຮົາສາມາດສັງເກດໄດ້ໃນຫລາຍປະເທດ ເຊັ່ນວ່າ ຣັດເຊຍ, ຈີນ ແລະເກົາຫລີເໜືອ.


Transparency International, ທີ່​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່ ດັດຊະນີຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ປະຈໍາປີ , ຢືນຢັນ​ວ່າ ການ​ຕໍ່ສູ້​ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ບັນຫາ​ອັນ​ຮີບ​ດ່ວນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ​ເຖິງ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຂອງ​ອົງການ​ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ​ແລະ ບັນດາ​ນັກປະຕິ​ຮູບ​ກໍ່ຕາມ, ​ແຕ່​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ຄົງ​ຕົວ ​ແລະ ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ບໍ່​ສາມາດ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ໄດ້​ຂອງ​ລະບົບ​ການ​ເມືອງ.


ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າປະຫວັດສາດໄດ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະ "ຄຸ້ມຄອງ" ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ບ່ອນທີ່ແທນທີ່ຈະລົບລ້າງມັນຢ່າງສົມບູນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງມັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນບາງລະບອບການປົກຄອງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນທົນທານຕໍ່ເປັນວິທີການຮັກສາຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ຜູ້ນິຍົມແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບ. Michael Johnston, ໃນຫນັງສືຂອງລາວ ໂຣກສໍ້ລາດບັງຫຼວງ: ຄວາມຮັ່ງມີ, ອຳນາດ, ແລະປະຊາທິປະໄຕ , ຄົ້ນຄວ້າປະກົດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ໂຕ້ແຍ້ງວ່າການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແບບ “ຄຸ້ມຄອງ” ດັ່ງກ່າວອາດຈະຊ່ວຍຮັກສາສະຖຽນລະພາບໄດ້ຊົ່ວຄາວ ແຕ່ສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງສັງຄົມເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນໃນໄລຍະຍາວ.


ໃນສັ້ນ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງບໍ່ສາມາດກາຍເປັນສິ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດ, ເພາະວ່າຄວາມຄິດຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ "ເປັນປະໂຫຍດ" ພົບກັບບັນຫາພື້ນຖານຫຼາຍ:


  • ຂັດດ້ານຈັນຍາບັນ. ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ທາງ​ກົດໝາຍ ຫຼື​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ມັນ​ເພື່ອ​ຈຸດ​ປະສົງ​ຂອງ​ລັດ ທຳລາຍ​ຫຼັກການ​ຍຸຕິ​ທຳ ​ແລະ ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ. ລະບົບດັ່ງກ່າວກາຍເປັນຄວາມອ່ອນແອ ແລະສູນເສຍຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ.

  • ເສດຖະກິດຂາດປະສິດທິພາບ. ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ດ້ານ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ແລະ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລັດ.

  • ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງດ້ານສັງຄົມ . ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ແຕກ​ແຍກ​ທາງ​ສັງຄົມ​ເລິກ​ເຊິ່ງ, ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ສູ່​ການ​ສ້າງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຕໍ່​ກຸ່ມ​ຄົນ​ແຄບ.


ລັກສະນະທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາແມ່ນວ່າຮູບແບບເສດຖະກິດທີ່ເຫມາະສົມກັບມະນຸດຄວນສົມທົບການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ສະຫະປະຊາຊາດ, ໂດຍຜ່ານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ( SDGs ), ເນັ້ນຫນັກວ່າພຽງແຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສົມດູນແລະຍືນຍົງສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງດາວເຄາະໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.


ດັ່ງນັ້ນ, ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນການລວມຕົວຂອງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດກັບເປົ້າຫມາຍສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊິ່ງນັກວິທະຍາສາດແລະນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ທັນສະໄຫມພິຈາລະນາເປັນເສັ້ນທາງດຽວເພື່ອສະຫວັດດີການໃນໄລຍະຍາວ. ນັກເສດຖະສາດ Jeffrey D. Sachs, ໃນປຶ້ມຂອງລາວ ຍຸກແຫ່ງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ , ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຄວາມສຸກຂອງສັງຄົມສາມາດວັດແທກໄດ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໂດຍການເຕີບໂຕຂອງ GDP ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຄວາມຍືນຍົງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄຸນນະພາບຂອງອາກາດແລະນ້ໍາ, ການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ສີຂຽວ, ແລະຄວາມສະເຫມີພາບທາງສັງຄົມ. ການປະສົມປະສານຂອງປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍສ້າງສັງຄົມທີ່ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຮ່ວມກັນ, ໃນຂະນະທີ່ສະພາບແວດລ້ອມຍັງຄົງເປັນຢູ່ສໍາລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.


ແຕ່ AGI, ເຕັກໂນໂລຢີ, ແລະການປະຕິວັດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈະມາເຖິງມີຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້? ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບຂ້າງເທິງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະສິ່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງແບບດັ້ງເດີມ, ໂດຍອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈຂອງມະນຸດ, ມັກຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຄົນດຽວບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຄົນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປັນຍາປະດິດ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຊັດເຈນກວ່າ.


ຂ້າພະເຈົ້າໂຕ້ຖຽງວ່າ AGI ຈະສາມາດຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດໄດ້ໂດຍການຕີຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດແລະຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນປຶ້ມ ຊີວິດ 3.0: ເປັນມະນຸດໃນຍຸກຂອງປັນຍາປະດິດ , Max Tegmark ສັງເກດວ່າ AGI ຈະສາມາດປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສະຖິຕິຈໍານວນຫລາຍ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ເສດຖະກິດສ້າງຂຶ້ນ - ການວິເຄາະຂໍ້ມູນແລະການຕີຄວາມຫມາຍ. ເຮັດວຽກຄື ຍຸກເຄື່ອງຈັກທີສອງ ໂດຍ Erik Brynjolfsson ແລະ Andrew McAfee ເນັ້ນຫນັກວ່າ AI ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຫັນປ່ຽນການຄຸ້ມຄອງຂະບວນການທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງຄວາມອ່ອນແອແລະຄວາມລໍາອຽງຂອງມະນຸດ.


ສຳ ລັບຂ້ອຍ, ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າ AGI ສາມາດຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນອະນາຄົດເພື່ອຮັບໃຊ້ສາທາລະນະຊົນ, ໂດຍ ຄຳ ນຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການທັງໃນປະຈຸບັນແລະໄລຍະຍາວຂອງສັງຄົມແລະສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າການພັດທະນາຂອງ AGI ຈະປູທາງໄປສູ່ຮູບແບບການປົກຄອງແບບເຕັກໂນໂລຢີ, ບ່ອນທີ່ເສດຖະກິດບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບການເຕີບໂຕ, ແຕ່ລະບົບທີ່ສຸມໃສ່ການສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອຄວາມສຸກແລະສະຫວັດດີການຂອງສັງຄົມ.


ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ເສັ້ນທາງກ້າວໄປໜ້າທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງມະນຸດແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບຕົວການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລັດ, ແຕ່ໃນການສະແຫວງຫາການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໂດຍພື້ນຖານຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າ. ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ "ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ," ທໍາລາຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນສະຖາບັນ, ຊັກຊ້າຄວາມກ້າວຫນ້າ, ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບເລິກລົງ. ແທນທີ່ຈະຊອກຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ "ເປັນປະໂຫຍດ", ມະນຸດຄວນສຸມໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສາມາດສະຫນອງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະຍາວ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ - ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນທີ່ຄວາມສະຫວັດດີພາບຂອງຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.


ການພັດທະນາຂອງປັນຍາທົ່ວໄປປອມ (AGI) ອາດຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້ານີ້. AGI ມີທ່າແຮງທີ່ຈະນໍາເອົາລະດັບໃຫມ່ຂອງປະສິດທິພາບແລະຄວາມໂປ່ງໃສໃນການປົກຄອງ, ບ່ອນທີ່ບັນຫາແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈະຢຸດເຊົາ, ເນື່ອງຈາກວ່າຂະບວນການທັງຫມົດຈະສຸມໃສ່ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ. ນອກຈາກນັ້ນ, AGI ສາມາດກາຍເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບການດຸ່ນດ່ຽງການພັດທະນາເສດຖະກິດດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ໃນ​ໂລກ​ທີ່​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຈຳ​ເປັນ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ເທິງ​ໂລກ, ຕົວ​ແບບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ແລະ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ຕໍ່​ໄປ.


ຕໍ່ໜ້າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ຂາດເຂີນ, ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າພຽງແຕ່ການຈັດວາງເປົ້າໝາຍເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະສ້າງອະນາຄົດທີ່ກົມກຽວກັນ. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຄຸ້ມຄອງໂດຍ AGI, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວເຊິ່ງທັງສະຫວັດດີການສາທາລະນະແລະສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດ. ດັ່ງນັ້ນ, AGI ຈຶ່ງສາມາດສະເໜີໃຫ້ມະນຸດມີລະບອບການປົກຄອງແບບໃໝ່ທີ່ສົມບູນ, ເຊິ່ງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງກາຍເປັນສິ່ງທີ່ລ້າສະໄໝ, ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໝັ້ນຄົງພ້ອມກັບການເບິ່ງແຍງສິ່ງແວດລ້ອມເປັນພື້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນເພື່ອຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຂອງສັງຄົມໂດຍລວມ.

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