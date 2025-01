Nyligen ställde min vän med en stark önskan att göra skillnad i världen och djupt intresserad av samhällets politiska framtid – en fråga som lät både paradoxal och provocerande: "Hur kan korruption fungera för staten?" Vid en första anblick verkar idén om att använda korruption som ett verktyg för statens bästa kontroversiell, men den väcker en viktig fråga om styrningens karaktär och tillvägagångssätt för att uppnå allmännytta i moderna samhällen.





Dessa reflektioner ledde mig dock till en annan, mer intressant idé: att den bästa vägen till att bygga ett välmående samhälle för alla är genom att integrera ekonomisk tillväxt och miljöskydd som lika mål och överlåta dessa uppgifter till teknologier som kommer att dyka upp mycket snart. Jag är övertygad om att endast artificiell allmän intelligens (AGI) kan på ett tillförlitligt och effektivt sätt hantera uppnåendet av dessa två väsentliga mål i framtiden.





Men låt oss börja med korruption, ett av de mest djupt rotade problemen i olika länder. Korruption kan hittas i både demokratiska och auktoritära system, i länder med hög och låg utvecklingsnivå. Den fungerar som en parallell maktstruktur, där personliga intressen ersätter offentliga och förvränger demokratiska principer. I forskning Korruption och regering: orsaker, konsekvenser och reformer , Susan Rose-Ackerman och Bonnie J. Palifka betonar att korruption infiltrerar även de strukturer som är avsedda att upprätthålla rättvisa och transparens, vilket undergräver allmänhetens förtroende för institutioner – ett fenomen som vi kan observera i många länder, som Ryssland, Kina och Nordkorea.





Transparency International, som publicerar Corruption Perceptions Index årligen , bekräftar att kampen mot korruption förblir en angelägen fråga på global nivå. Trots ansträngningar från anti-korruptionsorganisationer och reformatorer förblir korruption ofta en ihållande och till synes oundviklig del av politiska system.





Det är värt att notera att historien har sett försök till "hanterad" korruption, där myndigheterna istället för att utrota den helt strävade efter att minimera dess skadliga effekter. Till exempel, i vissa auktoritära regimer tolereras korruption som ett sätt att upprätthålla elitlojalitet och systemstabilitet. Michael Johnston, i sin bok Korruptionssyndrom: rikedom, makt och demokrati , utforskar fenomenet korruption och hävdar att sådan "hanterad" korruption tillfälligt kan bidra till att upprätthålla stabilitet men i slutändan fördjupar social ojämlikhet och ökar allmänhetens missnöje på lång sikt.





Kort sagt, korruption kan inte förvandlas till något fördelaktigt, eftersom idén om "användbar" korruption stöter på flera grundläggande frågor:





Etiska motsägelser. Att legalisera korruption eller använda den för statliga ändamål undergräver principerna om rättvisa och jämlikhet. Ett sådant system blir sårbart och förlorar legitimitet.

Ekonomisk ineffektivitet. Korruption leder till resursslöseri och minskar effektiviteten i statlig förvaltning.

Social ojämlikhet . Korruption fördjupar sociala klyftor, eftersom resurser som är avsedda att förbättra livet för alla medborgare omdirigeras för att gynna en smal grupp individer.



En intressant aspekt av vår diskussion är att den ideala ekonomiska modellen för mänskligheten bör kombinera hållbar ekonomisk utveckling med miljöskydd. FN, genom sina mål för hållbar utveckling ( SDGs ), betonar att endast balanserad och hållbar ekonomisk tillväxt kan förbättra livskvaliteten på planeten samtidigt som miljöpåverkan minimeras.





En avgörande aspekt här är alltså integrationen av ekonomisk tillväxt med miljömål, som moderna forskare och forskare redan anser är den enda vägen till långsiktigt välbefinnande. Ekonomen Jeffrey D. Sachs, i sin bok The Age of Sustainable Development , menar att ett samhälles lycka inte bara kan mätas genom BNP-tillväxt utan också genom dess nivå av miljömässig hållbarhet, luft- och vattenkvalitet, tillgång till grönområden och social jämlikhet. Kombinationen av dessa faktorer bidrar till att skapa ett samhälle där varje individ känner sig del av ett delat välstånd, samtidigt som miljön förblir livskraftig för framtida generationer.





Men vad har AGI, teknokrati och den kommande tekniska revolutionen med detta att göra? Mot bakgrund av ovanstående slutsatser om korruption och utmaningarna med hållbar utveckling är det tydligt att traditionella förvaltningsmodeller, baserade på mänskliga beslut, ofta inte kan hantera frågor om hållbar tillväxt på ett effektivt sätt. Tyvärr kan inte människor ensamma hjälpa människor fullt ut. Modern teknik, särskilt artificiell intelligens, har potential att erbjuda mer flexibla och precisa lösningar.





Jag hävdar att AGI kommer att kunna hantera ekonomin genom att hitta en balans mellan ekonomisk tillväxt och miljömässig hållbarhet. I bok Life 3.0: Being Human in the Age of Artificiell Intelligens Max Tegmark noterar att AGI kommer att kunna bearbeta enorma mängder statistisk data, vilket i grunden är vad ekonomin bygger på – dataanalys och tolkning. Fungerar som Den andra maskinåldern av Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee betonar att AI har potentialen att förändra hanteringen av sociala och ekonomiska processer, vilket hjälper till att minska påverkan av mänskliga svagheter och fördomar.





För mig betyder detta att AGI effektivt skulle kunna allokera resurser i framtiden för att tjäna allmänhetens bästa, med hänsyn till både nuvarande och långsiktiga behov i samhället och vår planets miljö. Jag tror att utvecklingen av AGI kommer att bana väg för en teknokratisk modell för styrning, där ekonomin inte bara blir ett verktyg för tillväxt, utan ett system inriktat på att skapa förutsättningar för samhällelig lycka och välbefinnande.





Sammanfattningsvis tror jag att mänsklighetens bästa väg framåt inte ligger i försök att anpassa korruption till statens behov, utan i strävan efter hållbar utveckling grundad på avancerad teknologi. Korruption, även när den är "under kontroll", undergräver förtroendet för institutioner, bromsar framstegen och fördjupar ojämlikheten. Istället för att söka "användbar" korruption bör mänskligheten fokusera på teknologier som kan ge långsiktig ekonomisk tillväxt samtidigt som de främjar miljöskydd – nyckelaspekter som kommande generationers välbefinnande beror på.





Utvecklingen av artificiell allmän intelligens (AGI) kan vara utgångspunkten för detta framsteg. AGI har potential att tillföra en ny nivå av effektivitet och transparens för styrning, där traditionella problem som korruption skulle upphöra att existera, eftersom alla processer skulle vara fokuserade på allmännyttan. Dessutom skulle AGI kunna bli ett verktyg för att balansera ekonomisk utveckling med bevarande av naturresurser. I en värld där hållbar förvaltning är avgörande för själva möjligheten till liv på planeten, kan en sådan modell vara en lösning och livlina för framtida generationer.





Inför globala utmaningar som klimatförändringar och utarmning av naturresurser är det tydligt att endast en harmonisering av ekonomiska och miljömässiga mål kommer att skapa en harmonisk framtid. Hållbar utveckling, som förvaltas av AGI, har potential att säkerställa långsiktig stabilitet där både allmän välfärd och miljö bevaras till gagn för framtida generationer. Således skulle AGI kunna erbjuda mänskligheten ett helt nytt paradigm för styrning, där korruption blir föråldrad, och en stadig ekonomisk tillväxt tillsammans med miljövård utgör den solida grunden för lyckan och välståndet i samhället som helhet.