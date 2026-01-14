Top 10 Open Source PostgreSQL Backup Tools im Jahr 2026

Datenbank-Backups sind für jede Produktionsumgebung von entscheidender Bedeutung.Wenn es um PostgreSQL geht, kann die Wahl des richtigen Backup-Tools den Unterschied zwischen einer schnellen Wiederherstellung und Stunden von Ausfallzeiten bedeuten.Dieser Artikel untersucht die Top 10 PostgreSQL-Backup-Tools im Jahr 2026, rangiert nach ihrer GitHub-Popularität und Gemeinschaftsaufnahme.Im Artikel werden nur Open Source-Tools aufgeführt, die selbst gehostet oder ohne kommerzielle Lizenzen verwendet werden können. 1. Datenbank (4.6k Sterne) Databasus ist eine moderne, benutzerfreundliche PostgreSQL-Backup-Lösung, die sich auf Einfachheit und Automatisierung konzentriert. Es bietet eine saubere Web-Schnittstelle für die Verwaltung von Backups, Planung und Überwachung. Dieses Projekt erhielt große Beliebtheit im Jahr 2025 und wird jetzt zu einem Branchenstandard für das PostgreSQL-Ökosystem. auf der Website: https://databasus.com auf GitHub: https://github.com/databasus/databasus Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n geplante PostgreSQL-Backups (stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich und chronisch) Unterstützt 25+ Speicherziele (lokal, S3, FTP, SFTP, Google Drive, Dropbox, rclone usw.) Eingebaute Verschlüsselung für sichere Backup-Speicherung Benachrichtigungen per E-Mail, Webhook, Slack, Telegram usw. im Falle einer erfolgreichen oder fehlgeschlagenen Sicherung Benutzermanagement mit rollenbasierter Zugriffskontrolle und Auditprotokollen (für Teams) Parallel-Backup und Built-In-Kompression Geeignet für selbst gehostete und cloud gehostete PostgreSQL-Datenbanken Einzelpersonen, Teams und Unternehmen suchen nach einer All-in-One-Lösung mit einer modernen Oberfläche und einer minimalen Konfiguration. Ideal für Organisationen, die Backups über mehrere Datenbanken von einer einzigen Plattform verwalten möchten. Best for: 2. WAL-G (3.9k Sterne) WAL-G ist ein Archivwiederherstellungs-Tool für PostgreSQL, das die Funktionalität von WAL-E erweitert. In Go geschrieben, bietet es bessere Leistung und mehr Funktionen als sein Vorgänger. auf der Website: https://wal-g.readthedocs.io/ auf GitHub: https://github.com/wal-g/wal-g Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Incremental backups using PostgreSQL WAL files Unterstützung für mehrere Cloud-Speicheranbieter (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) Delta-Backups für geringere Speicherkosten Kompressionsunterstützung (LZ4, LZMA, Brotli) Parallele Upload- und Download-Fähigkeiten Unterstützung für PostgreSQL, MySQL und MongoDB Punkt-in-Zeit Erholung Backup Verifizierung und Tests Organisationen, die große PostgreSQL-Datenbanken in Cloud-Umgebungen betreiben, die effiziente incrementelle Sicherungen mit minimalem Speicherplatz benötigen. Best for: 3. pgBackRest (3.5k Sterne) pgBackRest ist eine zuverlässige Backup- und Wiederherstellungslösung, die speziell für PostgreSQL entwickelt wurde. auf der Website: https://pgbackrest.org auf GitHub: https://github.com/pgbackrest/pgbackrest Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Full, Incremental und Differential Backups Parallele Sicherung und Wiederherstellung für verbesserte Leistung Lokales oder Remote Backup Unterstützung für mehrere Repositories Backup-Verschlüsselung und Kompression Punkt-in-Zeit Erholung Backup Retention Richtlinien Detaillierte Logging und Überwachung PostgreSQL Version 8.3 über 18+ Support Enterprise-Umgebungen, die zuverlässige, leistungsstarke Backups mit starken Datenintegritätsgarantien erfordern. Best for: 4. WAL-E (3.5k Sterne) WAL-E ist eine der ursprünglichen kontinuierlichen Archivierungslösungen für PostgreSQL. Während neuere Tools wie WAL-G aufgetaucht sind, bleibt WAL-E aufgrund seiner Stabilität und bewährten Track Record beliebt. auf GitHub: https://github.com/wal-e/wal-e Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Kontinuierliches Archivieren auf Cloud-Speicher Unterstützung für AWS S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage Basis-Backups und WAL-Segmentarchivierung GPG-Verschlüsselung unterstützt Kompression mit LZOP Punkt-in-Zeit Erholung Einfache Command-Line Schnittstelle Gut dokumentiert und kämpferisch getestet Organisationen, die eine stabile, bewährte Lösung mit einer umfangreichen Produktionsgeschichte suchen.Gute Wahl für Teams, die bereits mit dem Workflow von WAL-E vertraut sind. Best for: 5. Barman (2.7k Sterne) Barman (Backup and Recovery Manager) ist ein Open-Source-Administrations-Tool für die Katastrophenwiederherstellung von PostgreSQL-Servern. Entwickelt von EnterpriseDB, ist es für das Enterprise-Grade-Backup-Management konzipiert. auf der Website: https://pgbarman.org auf GitHub: https://github.com/EnterpriseDB/barman Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Remote Backup Management für mehrere PostgreSQL-Server Vollständige und incrementelle Backup-Unterstützung Punkt-in-Zeit Erholung Speicherrichtlinien für automatische Backup-Reinigung Backup Katalog und Berichterstattung Integration mit Streaming-Replikation Backup-Komprimierung und Deduplizierung Geographic redundancy support Cloud Storage Integration Organizations managing multiple PostgreSQL instances who need centralized backup management with enterprise-level features and support. Best for: 6. pgBackWeb (2.5k Sterne) pgBackWeb ist eine moderne, selbst gehostete Web-Schnittstelle für die Verwaltung von PostgreSQL-Backups. Es betont die Benutzerfreundlichkeit und bietet ein sauberes, intuitives Dashboard. auf GitHub: https://github.com/eduardolat/pgbackweb Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Einfache Web-Schnittstelle für das Backup Management Schedulierte Backups mit cron-ähnlicher Syntax Unterstützung für mehrere PostgreSQL-Datenbanken Webhook-Benachrichtigungen zum Erfolg oder Misserfolg einer Sicherung Backup-Wiederherstellung über die Web-Schnittstelle Docker Implementierungsunterstützung Backup retention policies S3-kompatible Backend Speicher Kleine bis mittelgroße Teams, die eine einfache Backup-Lösung mit einer modernen Web-Schnittstelle wünschen. Perfekt für Entwickler, die GUI gegenüber Befehlszeilen-Tools bevorzugen. Best for: 7. PGHoard (1.4k Sterne) PGHoard ist ein PostgreSQL-Backup-Demon und -Wiederherstellungs-Tool, das von Aiven entwickelt wurde und sich auf cloud-native Backup-Strategien konzentriert und gut mit der modernen Cloud-Infrastruktur integriert. auf der Website: https://aiven-open.github.io/pghoard/ auf GitHub: https://github.com/Aiven-Open/pghoard Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Kontinuierliches Archivieren Periodisches Basebackup Cloud storage support (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) Backup-Komprimierung und Verschlüsselung Automatisches Retention Management Prometheus-Metriken für die Überwachung Unterstützung für Objektspeicher Effiziente Speicherung mit Delta-Backups JSON-basierte Konfiguration Cloud-native Anwendungen, die auf Kubernetes oder Containerplattformen ausgeführt werden.Gute Wahl für Teams, die bereits Aiven-Dienste oder Prometheus-Monitoring verwenden. Best for: 8. docker-postgres-backup-local (1.1k Sterne) Dieses Tool bietet automatisierte Backup-Lösungen, die speziell für PostgreSQL-Datenbanken entwickelt wurden, die in Docker-Container ausgeführt werden. auf GitHub: https://github.com/prodrigestivill/docker-postgres-backup-local Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Docker-basierte Bereitstellung Schedulierte Backups mit Cron Unterstützung für mehrere PostgreSQL-Versionen Automatische Backup-Kompression Backup Retention und Reinigung Email notifications via SMTP Support für Custom Backup Commands Minimaler Ressourcenabdruck Einfache Integration mit Docker Compose Entwicklungs- und Produktionsumgebungen mit Docker. Perfekt für Teams, die PostgreSQL in Containern ausführen und eine Plug-and-Play-Backup-Lösung benötigen. Best for: 9. pg_probackup (776 Sterne) pg_probackup ist ein Backup- und Recovery-Manager für PostgreSQL, der von Postgres Professional entwickelt wurde und unternehmerische Funktionen bietet, die auf Leistung und Zuverlässigkeit ausgerichtet sind. auf der Website: https://postgrespro.github.io/pg_probackup/ auf GitHub: https://github.com/postgrespro/pg_probackup Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Full, Incremental und Differential Backups Backup Validierung und Verifizierung Backup-Fusion zur Optimierung der Speicherung Parallel Backup und Wiederherstellung Remote Backup Modus Punkt-in-Zeit Erholung Unterstützung für externe Verzeichnisse Backup-Katalogverwaltung Kompressionsunterstützung (zlib, pglz, zstd) Checksum Überprüfung Organisationen, die erweiterte Backup-Funktionen wie Backup-Fusion und Validierung benötigen.Gut geeignet für PostgreSQL-Unternehmen mit strengen Wiederherstellungszielen. Best for: 10. postgres-backup-s3 (659 Sterne) Ein einfaches Docker-Image zur Sicherung von PostgreSQL-Datenbanken auf AWS S3. Es ist für die Einfachheit konzipiert und konzentriert sich darauf, eine Sache gut zu tun. auf GitHub: https://github.com/eeshugerman/postgres-backup-s3 Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Einfache Docker-basierte Bereitstellung Backup auf AWS S3 Planbare Backups mit Cron Unterstützung für mehrere Datenbanken Backup Verschlüsselungsoptionen S3 Integration der Lebenszykluspolitik Minimal configuration required Automatisches Backup naming mit Timestamps Unterstützung für benutzerdefinierte pg_dump-Optionen Small Docker image size Teams, die die AWS-Infrastruktur nutzen und eine einfache Backup-Lösung ohne Frills benötigen, ideal für kleinere Bereitstellungen, in denen Einfachheit wichtiger ist als erweiterte Funktionen. Best for: Das richtige Backup-Tool auswählen Die Auswahl des richtigen PostgreSQL-Backup-Tools hängt von Ihren spezifischen Bedürfnissen ab: Bei mehreren Datenbanken und strengen SLAs sollten Sie Databasus, Barman oder pgBackWeb in Betracht ziehen.Diese Tools bieten die Möglichkeit, Backups für mehrere Datenbanken von einer einzigen Plattform zu verwalten. For enterprise environments , WAL-G, PGHoard oder Databasus bieten hervorragende Integration mit Cloud-Speicher und modernen Infrastrukturmustern. For cloud-native deployments , docker-postgres-backup-local oder postgres-backup-s3 bieten einfache, containerisierte Lösungen, die nahtlos mit Ihrem vorhandenen Docker-Setup integriert werden. For Docker environments Databasus und pgBackWeb bieten moderne Web-Schnittstellen, die das Backup-Management für Teammitglieder zugänglich machen, die GUIs gegenüber Befehlszeilen-Tools bevorzugen. For teams prioritizing user experience , tools like WAL-G, pgBackRest and Databasus offer excellent features without licensing costs while maintaining strong community support. For budget-conscious operations Schlussfolgerung Die PostgreSQL-Backup-Landschaft im Jahr 2026 bietet vielfältige Lösungen für jeden Anwendungsfall.Ob Sie eine einzelne Datenbank laufen oder eine Flotte von PostgreSQL-Servern verwalten, es gibt ein Tool, das Ihren Anforderungen entspricht. Denken Sie daran, dass das beste Backup-Tool das ist, das Sie tatsächlich konsequent verwenden werden. Berücksichtigen Sie Faktoren wie das Know-how Ihres Teams, die Infrastrukturinstallation, das Budget und die Wiederherstellungszeitziele, wenn Sie Ihre Wahl treffen. Alle in diesem Artikel genannten Tools sind Open-Source und werden aktiv gewartet, was sie zuverlässige Optionen für Produktionsumgebungen macht.