Top 10 Open Source PostgreSQL Backup Tools in 2026

Databasebackups is noodsaaklik vir enige produksieomgewing. As dit kom by PostgreSQL, kan die keuse van die regte back-up hulpmiddel die verskil tussen 'n vinnige herstel en ure van stilstand beteken. Hierdie artikel ondersoek die top 10 PostgreSQL back-up gereedskap in 2026, gerangskik deur hul GitHub gewildheid en gemeenskapse aanvaarding. Databasis (4.6k sterre) Databasus is 'n moderne, gebruikersvriendelike PostgreSQL backup oplossing wat fokus op eenvoud en outomasie. Dit bied 'n skoon web-interface vir die bestuur van backups, beplanning en monitoring. Hierdie projek het groot gewildheid in 2025 en word nou 'n bedryfstandaard vir PostgreSQL-ekosisteem. Geskryf in Go. Die webwerf: https://databasus.com Die github: https://github.com/databasus/databasus Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n Beplande PostgreSQL backups (uurlikse, daaglikse, weeklikse, maandelikse en cron) Ondersteun 25+ opslag bestemmings (lokale, S3, FTP, SFTP, Google Drive, Dropbox, rclone, ens.) Ingebouwde versleuteling vir veilige back-up opslag Notificasies via e-pos, webhook, Slack, Telegram, ens. in die geval van suksesvolle backup of mislukking Gebruikersbestuur met rolgebaseerde toegangsbeheer en audit logs (vir teams) Parallel backup en ingebou kompressie Geschik vir beide self gehost en wolk gehost PostgreSQL databasis Individuele, teamd en maatskappye op soek na 'n alles-in-een oplossing met 'n moderne koppelvlak en minimale konfigurasie. Ideaal vir organisasies wat backups oor verskeie databasisse van 'n enkele platform wil bestuur. Best for: 2. WAL-G (3.9k sterre) WAL-G is 'n arkiewe herstel hulpmiddel vir PostgreSQL wat die funksionaliteit van WAL-E. Geskryf in Go, bied dit beter prestasie en meer funksies as sy voorganger. Die webwerf: https://wal-g.readthedocs.io/ Die github: https://github.com/wal-g/wal-g Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Verhoogde back-ups met behulp van PostgreSQL WAL lêers Ondersteuning vir verskeie cloud-opslagverskaffers (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) Delta back-ups vir verminderde opslag koste Kompressie ondersteuning (LZ4, LZMA, Brotli) Parallel upload en download moontlikhede Ondersteuning vir PostgreSQL, MySQL en MongoDB Punt-in-tyd herstel Backup verifikasie en toets Organisasies wat groot PostgreSQL databasisse in wolk omgewings bestuur wat doeltreffende inkrementele backups met minimale opslag oorhead benodig. Best for: 3. pgBackRest (3.5k sterre) pgBackRest is 'n betroubare back-up en herstel oplossing wat spesifiek ontwerp is vir PostgreSQL. Die webwerf: https://pgbackrest.org Die github: https://github.com/pgbackrest/pgbackrest Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Volledige, toenemende en differensiële back-ups Parallel back-up en herstel vir verbeterde prestasie Lokale of afstandsopslag Ondersteuning vir verskeie repositories Backup versleuteling en kompresie Punt-in-tyd herstel Backup bewaringsbeleid Gedetailleerde logging en monitoring PostgreSQL weergawe 8.3 deur 18+ ondersteuning Bedryf omgewings wat betroubare, hoë-prestasie back-ups met sterk data integriteit waarborg vereis. Vooral geskik vir groot databasisse waar back-up spoed belangrik is. Best for: 4. WAL-E (3.5k sterre) WAL-E is een van die oorspronklike voortdurende archivering oplossings vir PostgreSQL. Terwyl nuwer gereedskap soos WAL-G verskyn het, bly WAL-E gewild as gevolg van sy stabiliteit en bewese track record. Die github: https://github.com/wal-e/wal-e Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Voortdurende archivering na wolkopslag Ondersteuning vir AWS S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage Basiese backups en WAL-segmentarchivering GPG versleutelingsondersteuning Kompressie met behulp van LZOP Punt-in-tyd herstel Eenvoudige Command-Line Interface Goed gedokumenteer en gevecht getesteer Organisasies op soek na 'n stabiele, bewese oplossing met 'n uitgebreide produksie geskiedenis. Goeie keuse vir teams wat reeds vertroud is met WAL-E se werkstroom. Best for: Barman (2,7k sterre) Barman (Backup and Recovery Manager) is 'n open-source bestuurstool vir rampherstel van PostgreSQL-bedieners. Die webwerf: https://pgbarman.org Die github: https://github.com/EnterpriseDB/barman Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Afstandsbeheer vir verskeie PostgreSQL-servers Volledige en toenemende backup ondersteuning Punt-in-tyd herstel Bewaringsbeleid vir outomatiese backup skoonmaak Backup katalogus en verslaglegging Integrasie met streaming replikasie Backup kompressie en deduplikasie Geographic redundancy support Cloud-opslag integrasie Organisasies wat verskeie PostgreSQL-instansies bestuur wat sentralised backup management met enterprise-vlakke funksies en ondersteuning benodig. Best for: 6. pgBackWeb (2.5k sterre) pgBackWeb is 'n moderne, self-hosted web koppelvlak vir die bestuur van PostgreSQL backups. Dit beklemtoon die gemak van gebruik en bied 'n skoon, intuïtiewe dashboard. Die github: https://github.com/eduardolat/pgbackweb Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Eenvoudige webinterface vir backup bestuur Geprobeerde back-ups met cron-like sintaksie Ondersteuning vir verskeie PostgreSQL databasis Webhook kennisgewing oor sukses of mislukking van 'n backup Backup herstel deur die web-interface Docker deployment ondersteuning Backup bewaringsbeleid S3-compatibele back-end opslag Klein tot middelgrote teams wat 'n eenvoudige back-up oplossing met 'n moderne web-interface wil hê, is ideaal vir ontwikkelaars wat voorkeur gee aan GUI oor kommando-lyn gereedskap. Best for: 7 PGHoard (1.4k sterre) PGHoard is 'n PostgreSQL backup daemon en herstel instrument ontwikkel deur Aiven. Dit fokus op wolk-native backup strategieë en integreer goed met moderne wolk infrastruktuur. Die webwerf: https://aiven-open.github.io/pghoard/ Die github: https://github.com/Aiven-Open/pghoard Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Voortdurende archiewe Periodiese basebackup skep Ondersteuning vir Cloud Storage (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) Backup kompressie en encryptie Automatiese bewaring bestuur Prometheus-metrieke vir monitoring Ondersteuning vir voorwerpopslag Effektiewe opslag met delta backups JSON-gebaseerde konfigurasie Cloud-native-toepassings wat op Kubernetes of containerplatforms hardloop. Uitstekende keuse vir teams wat reeds Aiven-dienste of Prometheus-monitoring gebruik. Best for: 8. docker-postgres-backup-local (1.1k sterre) Hierdie hulpmiddel bied outomatiese backup oplossings wat spesifiek ontwerp is vir PostgreSQL databasisse wat in Docker-containers hardloop. Die github: https://github.com/prodrigestivill/docker-postgres-backup-local Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Docker-gebaseerde implementering Geprobeerde back-ups met behulp van cron Ondersteuning vir verskeie PostgreSQL-versies Automatiese backup kompressie Backup bewaring en skoonmaak E-pos kennisgewing via SMTP Ondersteuning vir Custom Backup Commands Minimale hulpbronne voetafdruk Maklike integrasie met Docker Compose Ontwikkeling en produksie omgewings met behulp van Docker. Ideaal vir teams wat PostgreSQL in containers hardloop wat 'n plug-and-play backup oplossing wil hê. Best for: 9. pg_probackup (776 sterre) pg_probackup is 'n backup- en herstelbestuurder vir PostgreSQL wat deur Postgres Professional ontwikkel is. Dit bied enterprise-grade funksies met 'n fokus op prestasie en betroubaarheid. Die webwerf: https://postgrespro.github.io/pg_probackup/ Die github: https://github.com/postgrespro/pg_probackup Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Volledige, toenemende en differensiële back-ups Backup validering en verifikasie Backup samesmelting om opslag te optimaliseer Parallel backup en herstel Remote backup modus Punt-in-tyd herstel Ondersteuning vir eksterne direksies Kataloogbestuur Kompressie ondersteuning (zlib, pglz, zstd) Verifikasie van die Organisasies wat gevorderde back-up funksies soos back-up fusie en validering benodig. Goed geskik vir enterprise PostgreSQL uitrustings met streng herstel doelwitte. Best for: 10. postgres-backup-s3 (659 sterre) 'N eenvoudige Docker-beeld vir die back-up van PostgreSQL databasisse na AWS S3. Dit is ontwerp vir eenvoud en fokus op 'n ding goed te doen. Die github: https://github.com/eeshugerman/postgres-backup-s3 Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Eenvoudige Docker-gebaseerde implementering Direct back-up na AWS S3 Geprobeerde backups met Cron Ondersteuning vir verskeie databasis Backup versleutelings opsies S3 Lewenssyklusbeleid integrasie Minimale vereiste konfigurasie Automatiese backup benaming met timestamps Ondersteuning vir persoonlike pg_dump opsies Kleine Docker beeld grootte Teams wat die AWS-infrastruktuur gebruik wat 'n eenvoudige, nie-frills-backup oplossing wil hê. Ideaal vir kleiner uitrustings waar eenvoud meer belangrik is as gevorderde funksies. Best for: Kies die regte back-up gereedskap Die keuse van die regte PostgreSQL backup instrument hang af van jou spesifieke behoeftes: met verskeie databasisse en streng SLA's, oorweeg Databasus, Barman of pgBackWeb. Hierdie gereedskap bied die vermoë om backups vir verskeie databasisse van 'n enkele platform te bestuur. For enterprise environments , WAL-G, PGHoard of Databasus bied uitstekende integrasie met wolkopslag en moderne infrastruktuurpatrone. For cloud-native deployments , docker-postgres-backup-local of postgres-backup-s3 bied eenvoudige, verpakte oplossings wat naadloos met jou bestaande Docker-opstelling integreer. For Docker environments , Databasus en pgBackWeb bied moderne web koppelvlakke wat back-up bestuur toeganklik maak vir span lede wat voorkeur gee aan GUIs oor kommando-lyn gereedskap. For teams prioritizing user experience , gereedskap soos WAL-G, pgBackRest en Databasus bied uitstekende funksies sonder lisensie koste terwyl sterk ondersteuning deur die gemeenskap gehandhaaf word. For budget-conscious operations Konklusie Die PostgreSQL backup landskap in 2026 bied uiteenlopende oplossings vir elke gebruik geval. Of jy 'n enkele databasis hardloop of 'n vloot PostgreSQL-servers bestuur, daar is 'n instrument wat aan jou behoeftes pas. Onthou dat die beste back-up hulpmiddel die een is wat jy regtig konsekwent sal gebruik. Oorweeg faktore soos jou span se kundigheid, infrastruktuuropstelling, begroting en herstel tyddoelwitte wanneer jy jou keuse maak. Al die gereedskap wat in hierdie artikel genoem word, is oopbron en word aktief onderhou, wat hulle betroubare keuses vir produksieomgewing maak. Begin met die gereedskap wat die beste pas by jou huidige infrastruktuur en skaal as jou behoeftes groei.