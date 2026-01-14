Top 10 Open Source PostgreSQL Backup Tools sa 2026

Ang mga backup ng database ay kritikal para sa anumang produksyon na lugar. Sa pagitan ng PostgreSQL, piliin ang parehong tool ng backup ay maaaring ibig sabihin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang mabilis na pag-recovery at oras ng mga oras ng pag-atake. Ang artikulong ito ay nag-eksplorado ang top 10 PostgreSQL backup tools sa 2026, na itinatag sa pamamagitan ng kanilang GitHub popularidad at komunidad adoption. Sa artikulong itinatag lamang ang mga tool ng open source na maaaring mag-host o gamitin nang walang komersyal na lisensya. 1. Database (4.6k mga star) Ang Databasus ay isang modernong, user-friendly PostgreSQL backup solution na nag-focus sa simplicity at automation. Ito ay nagbibigay ng isang clean web interface para sa pag-manage ng backups, pag-planning at pag-monitor. Ang proyekto na ito ay nakuha ng malaking popularidad sa 2025 at ngayon ay naging isang industriya standard para sa PostgreSQL ecosystem. ang website: https://databasus.com sa pamamagitan ng GitHub: https://github.com/databasus/databasus Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n Scheduled PostgreSQL backups (hourly, daily, weekly, monthly at cron) Tumutulong sa 25+ mga destinasyon ng storage (local, S3, FTP, SFTP, Google Drive, Dropbox, rclone, at iba pa) In-built-in encryption para sa safe backup storage Notifications sa pamamagitan ng email, webhook, Slack, Telegram, atbp sa kaso ng pag-backup o pag-atake User management sa pamamagitan ng role-based access control at auditing logs (para sa mga team) Paggamit ng Backup at Built-in Compression Magagamit para sa self-hosted at cloud-hosted PostgreSQL databases Ang mga indibidwal, teamd at mga kumpanya ay naghahanap ng isang lahat-in-one na solusyon na may isang modernong interface at minimal na konfigurasyon. Ideal para sa mga organisasyon na nais na mag-manage mga backup sa karagdagang database mula sa isang single platform. Best for: Wal-G (3.9k mga star) WAL-G ay isang archival restoration tool para sa PostgreSQL na nagtatampok ang functionality ng WAL-E. Nagsulat sa Go, ito ay nag-aalok ng mas mahusay na pagganap at higit pa ng mga tampok kaysa sa kanyang predecessor. ang website: https://wal-g.readthedocs.io/ sa pamamagitan ng GitHub: https://github.com/wal-g/wal-g Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Paggamit ng mga backup gamit ang PostgreSQL WAL file Suporta para sa ilang mga provider ng cloud storage (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) Delta Backups para sa Reduced Storage Costs Paggamit ng kompresyon (LZ4, LZMA, Brotli) Pag-upload at download ng mga kapasidad Paggamit ng PostgreSQL, MySQL at MongoDB Pumunta sa time recovery Backup verification at pagsusuri Ang mga organisasyon na gumagana ng mga malaking PostgreSQL databases sa cloud na kailangan ng efficient incremental backups na may minimal na storage overhead. Best for: 3. pgBackRest (3.5k mga star) pgBackRest ay isang reliable backup at pag-restore na solusyon na dinisenyo para sa PostgreSQL. Ito ay kilala para sa kanyang pagganap at suportahan sa mga environment ng enterprise. ang website: https://pgbackrest.org sa pamamagitan ng GitHub: https://github.com/pgbackrest/pgbackrest Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Full, incremental at differential na mga backup Paralel backup at restore para sa mas mahusay na pagganap Local or remote backup storage Suporta para sa Multiple Repositories Backup encryption at kompresyon Pumunta sa time recovery Ang mga backup retention Detalyadong logging at monitoring PostgreSQL bersyon 8.3 sa pamamagitan ng 18+ suporta Ang maliliit na negosyo sa mga sumusunod na sektor ay kinakailangan: pagproseso ng produktong agrikultural ( Best for: Wal-E (3.5k mga star) WAL-E ay isa sa mga orihinal na mga solusyon ng continuous archiving para sa PostgreSQL. Habang mas bagong mga tool tulad ng WAL-G ay bumalik, WAL-E ay patuloy na popular dahil sa kanyang stability at probado track record. sa pamamagitan ng GitHub: https://github.com/wal-e/wal-e Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Continuous archiving sa cloud storage Paggamit para sa AWS S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage Basic backups at WAL segment archiving Pagbibigay ng GPG Encryption Kompresyon gamit ang LZOP Pumunta sa time recovery Mga komento sa command line interface Well-documented at battle-tested Ang mga organisasyon na naghahanap ng isang stabilong, probado na solusyon na may malakas na kasaysayan sa produksyon. Magandang pagpipilian para sa mga team na may karanasan sa workflow ng WAL-E. Best for: ang napili ng mga taga-hanga: Barman (2.7k stars) Barman (Backup and Recovery Manager) ay isang open-source admin tool para sa disaster recovery ng PostgreSQL servers. Gumawa ng EnterpriseDB, ito ay dinisenyo para sa enterprise-grade backup management. ang website: https://pgbarman.org sa pamamagitan ng GitHub: https://github.com/EnterpriseDB/barman Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Remote backup management para sa maraming mga server ng PostgreSQL Full at incremental backup ng suporta Pumunta sa time recovery Mga patakaran ng pag-iingat para sa automatic backup cleaning Backup Catalog at reporting Integrasyon sa streaming replication Backup kompresyon at deduplication Ang geographical redundancy ay Integrasyon sa Cloud Storage Ang mga organisasyon na gumagamit ng maraming PostgreSQL instances na kailangan ng centralized backup management na may mga tampok at suporta sa enterprise-level. Best for: 6. pgBackWeb (2.5k mga star) pgBackWeb ay isang modernong, self-hosted web interface para sa pamamahala ng PostgreSQL backups. Ito ay nagkakahalaga sa kahulugan ng paggamit at nagbibigay ng isang clean, intuitive dashboard. sa pamamagitan ng GitHub: https://github.com/eduardolat/pgbackweb Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Simple web interface for backup management Scheduled backups with cron-like syntax Suporta para sa ilang PostgreSQL databases Webhook Notifications tungkol sa pag-sukses o pag-sukses ng backup Backup restoration sa pamamagitan ng web interface Pagbibigay ng Docker deployment Ang mga backup retention S3-compatible mga backend ng storage Small to medium-sized teams na nais na magkaroon ng isang simpleng solusyon ng backup na may isang modernong web interface. Perfect para sa mga developer na mas gusto ng GUI kaysa sa mga tool ng command-line. Best for: 7. PGHoard (1.4k stars) Ang PGHoard ay isang PostgreSQL backup daemon at restore tool na binuo ng Aiven. Ito ay nag-focus sa cloud-native backup strategies at mag-integrate na may modernong cloud infrastructure. ang website: https://aiven-open.github.io/pghoard/ sa pamamagitan ng GitHub: https://github.com/Aiven-Open/pghoard Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Ipinanganak ang archive Periodic basebackup creation Paggamit ng Cloud Storage (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) Backup kompresyon at encryption Automatic Retention Management Prometheus metric para sa monitoring Mga Suporta para sa Object Storage Epektibong storage sa pamamagitan ng delta backups Konfigurasyon sa JSON Cloud-native application na gumagana sa Kubernetes o container platforms. Magandang pagpipilian para sa mga team na gumagamit ng mga serbisyo ng Aiven o Prometheus monitoring. Best for: 8. docker-postgres-backup-local (1.1k mga bituin) Ang tool na ito ay nagbibigay ng automated backup solutions na dinisenyo para sa PostgreSQL databases na gumagana sa Docker containers. Ito ay simpleng, madaling at propesyonal na binuo para sa containerized environment. sa pamamagitan ng GitHub: https://github.com/prodrigestivill/docker-postgres-backup-local Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Pagkakaiba sa Dockers Paggamit ng mga backup gamit ang cron Suporta para sa ilang mga bersyon ng PostgreSQL Automatic backup kompresyon Backup retention at cleanup Email sa pamamagitan ng SMTP Pagbibigay ng Custom Backup Commands Minimum ang footprint Pag-integrasyon sa Docker Compose Ang pag-unlad at produksyon ng mga environment na gumagamit ng Docker. Perfect para sa mga team na gumagana ng PostgreSQL sa mga container na nais ng isang plug-and-play backup solution. Best for: 9. pg_probackup (776 mga star) pg_probackup ay isang backup at recovery manager para sa PostgreSQL na binuo ng Postgres Professional. Ito ay nagbibigay ng enterprise-grade na mga tampok na may fokus sa pagganap at reliability. ang website: https://postgrespro.github.io/pg_probackup/ sa pamamagitan ng GitHub: https://github.com/postgrespro/pg_probackup Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Full, incremental at differential na mga backup Backup Validation at Verification Backup fusion upang optimize ang storage Paralel na Backup at Restore Mga Modo ng Backup Pumunta sa time recovery Suporta para sa mga external directories Backup ng Catalogue Paggamit ng kompresyon (zlib, pglz, zstd) Pag-verify ng check Ang mga organisasyon na nangangailangan ng mga advanced backup features tulad ng backup merger at pag-validation. Good fit para sa enterprise PostgreSQL deployments na may mga katangian ng pagbawi. Best for: 10. postgres-backup-s3 (659 mga star) Ang isang simpleng Docker na imahe para sa pag-backup ng PostgreSQL databases sa AWS S3. Ito ay dinisenyo para sa simplicity at nag-focus sa paggawa ng isang bagay na mahusay. sa pamamagitan ng GitHub: https://github.com/eeshugerman/postgres-backup-s3 Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Simple Docker-based deployment Pag-backup sa AWS S3 Pag-update ng mga backup sa cron Suporta para sa maraming database Backup ng mga opsyon ng encryption S3 Lifecycle Policy Integrasyon Minimum configuration na kinakailangan Automatic backup naming sa pamamagitan ng timestamps Paggamit ng mga pagpipilian ng pg_dump Pagkakaiba sa Docker Image Size Ang mga team na gumagamit ng AWS infrastructure na nais na magkaroon ng isang simpleng solusyon ng backup na walang mga frills. Ideal para sa mas maliit na pag-implementasyon kung saan ang simplicity ay mas mahalaga kaysa sa mga advanced na mga tampok. Best for: Piliin ang Right Backup Tool Piliin ang parehong PostgreSQL backup tool depende sa iyong mga espesyal na mga pangangailangan: sa ilang database at karaniwang SLAs, tingnan ang Databasus, Barman o pgBackWeb. Ang mga tool na ito ay nag-aalok ng kakayahan upang mag-manage mga backup para sa maraming databases mula sa isang single platform. For enterprise environments , WAL-G, PGHoard o Databasus ay nagbibigay ng mahusay na integrasyon sa cloud storage at mga modernong pattern ng infrastructure. For cloud-native deployments , docker-postgres-backup-local o postgres-backup-s3 ay nag-aalok ng simpleng, containerized mga solusyon na mag-integrate nang malusog sa iyong existing Docker setup. For Docker environments Ang Databasus at pgBackWeb ay nagbibigay ng mga modernong web interface na nagbibigay ng pag-management ng backup na magagamit para sa mga miyembro ng team na mas gusto ng mga GUIs kaysa sa mga tool ng command-line. For teams prioritizing user experience , mga tool tulad ng WAL-G, pgBackRest at Databasus ay nag-aalok ng mahusay na mga tampok nang walang gastos ng lisensya habang nagtataguyod ng malakas na suporta sa komunidad. For budget-conscious operations Konklusyon Ang pag-backup landscape ng PostgreSQL sa 2026 ay nag-aalok ng iba't-ibang mga solusyon para sa lahat ng mga kaso ng paggamit. Kung ikaw ay gumagana ng isang single database o pag-manage ng isang flote ng mga server ng PostgreSQL, mayroong isang tool na matupad sa iyong mga kinakailangan. Tandaan na ang pinakamahusay na backup tool ay ang isa na maaari mong gamitin sa katotohanan. Tingnan ang mga katotohanan tulad ng karanasan ng iyong team, pag-setup ng infrastructure, budget at mga target sa oras ng pagbawi sa paggawa ng iyong pagpipilian. Karamihan sa karamihan, i-test ang iyong backups regularly - isang hindi tested backup ay walang backup sa lahat. Ang lahat ng mga tool na ibinigay sa artikulong ito ay open source at actively managed, na gumagawa ng mga ito ng reliable mga pagpipilian para sa produksyon ng mga environment. Magsisimula sa tool na ang pinakamahusay na matatagpuan sa iyong kasalukuyang infrastructure at i-scale up kapag ang iyong mga pangangailangan ay lumaki.