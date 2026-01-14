በ 2026 ውስጥ Top 10 Open Source PostgreSQL Backup Tools

የ Database Backups በእያንዳንዱ ምርት መዋቅር ላይ አስፈላጊ ነው. PostgreSQL ላይ, ትክክለኛ የ backup መሣሪያዎችን ለመምረጥ ፈጣን መቁረጥ እና ሰዓታት የመቁረጥ ጊዜዎች መካከል ልዩነት ሊሆን ይችላል. ይህ ጽሑፍ በ 2026 ውስጥ Top 10 PostgreSQL Backup Tools ይመልከቱ, በ GitHub ታዋቂነት እና ማህበረሰብ መተግበሪያዎች ላይ የተመሠረተ. 1. Database (4.6k ስቴትሎች) Databasus የ PostgreSQL backup መፍትሔ ነው, ይህም ቀላልነት እና አውቶማቲክነት ላይ ተስማሚ ነው. ይህ ፕሮጀክቱ በ 2025 ውስጥ በጣም ታዋቂ ነበር እና በአሁኑ ጊዜ PostgreSQL ኢኮስቴክኖሎጂ ለ ኢንዱስትሪ መደበኛ ነው. የድር ጣቢያ: https://databasus.com በ GitHub: https://github.com/databasus/databasus Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n የ PostgreSQL የተመሠረተ backups (ሰዓት, ቀን, ሳምንት, ወርቅ እና cron) የ 25+ የሙዚቃ መድረሻዎች (Local, S3, FTP, SFTP, Google Drive, Dropbox, rclone, ወዘተ) የተመሠረተ Encryption for Secure Backup Storage ኢሜይል, webhook, Slack, Telegram, ወዘተ በክፍያ ፍጥነት ወይም ፍጥነት ውስጥ ማረጋገጫ ተጠቃሚዎች አስተዳደር በ role-based access control እና audit logs ጋር (የተኮች ለ) የኮምፒውተር እና የኮምፒውተር ማሸግ ለስላሳ እና የ Cloud-hosted PostgreSQL databases ተስማሚ ነው የግል, ቡድን እና ኩባንያዎች አንድ ዘመናዊ መተግበሪያ እና ዝቅተኛ ቅርጸት ጋር አንድ ሁሉም-የ-አንድ መፍትሔ ይፈልጋሉ. ለኮርፖሬሽኖች የሚፈልጉትን የኮርፖሬሽኖች ከሁለቱም የቴክኖሎጂ መተግበሪያዎች ከሁለቱም የቴክኖሎጂ መተግበሪያዎች ይጠቀማሉ. Best for: 2. የ WAL-G (3.9k ሰራተኞች) የ WAL-G ለ PostgreSQL የአካል ብቃት መሣሪያ ነው.WAL-G በ Go የተመሠረተ ነው. በ Microsoft ውስጥ የተመሰረተ ነው. የድር ጣቢያ: https://wal-g.readthedocs.io/ በ GitHub: https://github.com/wal-g/wal-g Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n የ PostgreSQL WAL ፋይሎች ይጠቀማል ብዙ የኮምፒውተር አቅርቦት አቅራቢዎች (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) የክፍያ ወጪን ዝቅተኛ ለማግኘት Delta Backups ማተሚያ ድጋፍ (LZ4, LZMA, Brotli) ማውረድ እና ማውረድ ችሎታዎች PostgreSQL, MySQL እና MongoDB ድጋፍ ሰዓት-አቀንቀን የ backup verification እና የሙከራ የ PostgreSQL databases በኮምፒውተር መሳሪያዎች ውስጥ ይሰራሉ, እነርሱም ዝቅተኛ የክፍያ አጠቃቀም ጋር ውጤታማ አጠቃቀም የክፍያዎችን ያስፈልጋሉ. Best for: 3. pgBackRest (3.5k ጫማዎች) pgBackRest ለ PostgreSQL የተገነባው አንድ አስተማማኝ backup and restore መፍትሔ ነው. ይህ የንግድ መስመሮች ውስጥ ያለውን አፈጻጸም እና ጥንካሬነት ላይ ታዋቂ ነው. የድር ጣቢያ: https://pgbackrest.org በ GitHub: https://github.com/pgbackrest/pgbackrest Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n አጠቃላይ, አጠቃላይ እና አጠቃላይ ክፍሎች Parallel backup and restore for improved performance መኖሪያ ቤት / የመኖሪያ ቤት / የመኖሪያ ቤት ብዙ የክፍያዎች ድጋፍ የ backup Encryption እና Compression ሰዓት-አቀንቀን የ backup retention ፖሊሲዎች ዝርዝር መለያዎች እና መቆጣጠሪያ PostgreSQL ስሪት 8.3 ከ 18+ ድጋፍ የኮርፖሬሽን መሳሪያዎች በከፍተኛ-ጥራት backups እና በከፍተኛ-ጥራት data integrity guarantees ያስፈልጋቸዋል.Especially suitable for large databases where backup speed matters. Best for: 3.WAL-E (3.5k ሰራተኞች) የ WAL-E PostgreSQL ለ የመጀመሪያው የቅርብ ጊዜ የመስመር ላይ መፍትሔዎች መካከል አንዱ ነው. የ WAL-G እንደ የቅርብ ጊዜ መሣሪያዎች ተመሠረተ ቢሆንም, የ WAL-E በ stability እና የተረጋገጠ ትኩረት ምክንያት በጣም ታዋቂ ነው. በ GitHub: https://github.com/wal-e/wal-e Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n የኮምፒውተር የኮምፒውተር የ Cloud Storage የ AWS S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage ድጋፍ Base backups እና WAL ክፍል archiving GPG Encryption ድጋፍ መጠቀም LZOP ሰዓት-አቀንቀን የ Command-Line Interface አጠቃቀም የተሻለ እና ተሞክሮ ተሞክሮ በአጠቃላይ, የ WAL-E workflow ጋር የተያዙ ቡድን ጋር ጥሩ ምርጫ ነው. Best for: የቢርሜን (2.7k stars) Barman (Backup and Recovery Manager) በ EnterpriseDB የተገነባው የ PostgreSQL ደንበኞች የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ ነው. የድር ጣቢያ: https://pgbarman.org በ GitHub: https://github.com/EnterpriseDB/barman Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ከብዙ PostgreSQL ደንበኞች ለጠላቁ የክፍያ አስተዳደር አጠቃላይ እና አጠቃላይ backup support ሰዓት-አቀንቀን የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የክፍያ Catalogue እና Reporting የ streaming replication አጠቃቀም የ Backup Compression እና Deduplication የጂኦሪጂናል ድጋፍ Cloud storage integration ከሌሎች PostgreSQL መተግበሪያዎችን ለመቆጣጠር እና የንግድ ደረጃ ባህሪያት እና ድጋፍ ጋር የክፍያ አስተዳደር ለመቆጣጠር ያስፈልጋቸዋል. Best for: 6. pgBackWeb (2.5k ሰሌዳዎች) pgBackWeb is a modern, self-hosted web interface for managing PostgreSQL backups. It emphasizes ease of use and provides a clean, intuitive dashboard. በ GitHub: https://github.com/eduardolat/pgbackweb Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n የክፍያ አስተዳደር ለማግኘት ቀላል የድር መለያ Cron-like syntax ጋር የተመሠረተ backups በርካታ PostgreSQL databases ለማስተካከል የ Webhook ማረጋገጫ ስኬታማነት ወይም ስኬታማነት የኮምፒውተር መተግበሪያ በ Web Interface የ Docker ልማት ድጋፍ የ backup retention ፖሊሲዎች S3 ተኳሃኝ የክፍያ backend አንድ ቀላል የክፍያ መፍትሔ ጋር አንድ ዘመናዊ የድር መተግበሪያ ጋር የሚፈልጉን አነስተኛ እስከ intermediate-sized ቡድን. Perfect for developers who prefer GUI over command-line tools. Best for: 7. የ PGHoard (1.4k ስቴትስ) PGHoard በ Aiven የተገነባው PostgreSQL backup daemon እና restore መሣሪያ ነው. ይህ የ Cloud-native backupstrategies ላይ የተመሠረተ ነው እና በአሁኑ ጊዜ የ Cloud Infrastructure ጋር ተስማሚ ነው. የድር ጣቢያ: https://aiven-open.github.io/pghoard/ በ GitHub: https://github.com/Aiven-Open/pghoard Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Continuous WAL archiving Periodic basebackup creation የ Cloud Storage ድጋፍ (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) የ Backup Compression እና Encryption አውቶማቲክ መከላከያ አስተዳደር መቆጣጠሪያ ለማግኘት Prometheus metrics የኦሪጂናል ማከማቻ ድጋፍ የ Delta Backups አጠቃቀም JSON ላይ የተመሠረተ መዋቅር በ Kubernetes ወይም በ container አውታረ መተግበሪያዎች ላይ የተሰራ የ Cloud-native መተግበሪያዎች. የ Aiven አገልግሎቶች ወይም Prometheus መቆጣጠሪያዎችን አጠቃቀም የተሻለ ምርጫ ነው. Best for: 8. docker-postgres-backup-local (1.1k ሰራተኞች) ይህ መሣሪያ በ Docker containers ውስጥ የተሰራ PostgreSQL databases ለ የተመሠረተ አውቶማቲክ backup መፍትሔዎችን ያቀርባል. ይህ ቀላል, ቀላል እና ለ containerized አካባቢዎች የተመሰረተ ነው. በ GitHub: https://github.com/prodrigestivill/docker-postgres-backup-local Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n በ Docker የተመሠረተ መተግበሪያ Cron በመጠቀም የተመሠረተ backups ብዙ PostgreSQL ስሪቶች ድጋፍ የኦሪጂናል backup compression Backup Retention እና Cleanup በ SMTP በኩል ኢሜይል ማስታወቂያዎች የ Customised Backup Commands አጠቃቀም Minimal resource footprint በ Docker Compose ጋር ቀላል መተግበሪያ በ Docker በመጠቀም ልማት እና ምርት አካባቢዎች. በ containers ውስጥ PostgreSQL ይሰራሉ እና የ plug-and-play backup መፍትሔ ይፈልጋሉ. Best for: 9. pg_probackup (776 ሰከንዶች) pg_probackup PostgreSQL ለ backup እና recovery manager ነው Postgres Professionals የተገነባው. ይህ አፈጻጸም እና ትክክለኛነት ላይ ተመሠረተ የንግድ ደረጃ ባህሪያት ይሰጣል. የድር ጣቢያ: https://postgrespro.github.io/pg_probackup/ በ GitHub: https://github.com/postgrespro/pg_probackup Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n አጠቃላይ, አጠቃላይ እና አጠቃላይ ክፍሎች የ backup validation እና ማረጋገጫ የክፍያ ማከማቻ ለማሻሻል ተመሳሳይ backup እና restore የመላኪያ መሣሪያዎች ሰዓት-አቀንቀን የቴክኒካዊ ድጋፍ የክፍያ ካታሎሪ አስተዳደር የክፍያ ድጋፍ (zlib, pglz, zstd) የምስክር ወረቀት Organizations requiring advanced backup features like backup merging and validation. Good fit for enterprise PostgreSQL deployments with strict recovery objectives. Best for: 10. postgres-backup-s3 (659 ሰከንዶች) የ PostgreSQL databases ወደ AWS S3 ለመግዛት ቀላል የ Docker ፎቶ ነው. በ GitHub: https://github.com/eeshugerman/postgres-backup-s3 Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n በ Docker የተመሠረተ መተግበሪያ የ AWS S3 ማረጋገጫ Cron ጋር የተመሠረተ backups ከብዙ ውሂብ ቤቶች ድጋፍ የ Backup Encryption አማራጮች የ S3 Lifecycle Policy መተግበሪያ አነስተኛ ፍላጎት አጠቃቀም የክፍያ መለያዎች በ Timestamps የግል pg_dump አማራጮች ድጋፍ ትንሽ Docker ፎቶ መጠን የ AWS Infrastructure አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም Best for: Choosing the right backup tool ትክክለኛ PostgreSQL backup መሣሪያን ለመምረጥ በእርስዎ ልዩ መስፈርቶች ላይ የተወሰነ ነው: with multiple databases and strict SLAs, consider Databasus, Barman or pgBackWeb. These tools offer ability to manage backups for multiple databases from a single platform. For enterprise environments , WAL-G, PGHoard ወይም Databasus በ Cloud Storage እና የቴክኖሎጂ ሞዴሎች ጋር የተሻለ መተግበሪያዎችን ያቀርባል. For cloud-native deployments የ docker-postgres-backup-local ወይም postgres-backup-s3 ቀላል, containerized መፍትሔዎችን ይሰጣሉ እና በ Docker መተግበሪያዎ ጋር ቀጣይነት መተግበሪያ ይሰጣሉ. For Docker environments , Databasus እና pgBackWeb የኮምፒውተር መስመር መሣሪያዎች ከ GUIs ይወዳሉ የኮምፒውተር አስተዳደር ተስማሚ ያደርጋቸዋል modern web interfaces. For teams prioritizing user experience እንደ WAL-G, pgBackRest እና Databasus እንደ መሣሪያዎች በጣም ጥሩ ባህሪያት ይሰጣሉ, እንዲሁም በዩናይትድ ስቴትስ ድጋፍ ይጠበቃሉ. For budget-conscious operations መጨረሻው The PostgreSQL backup landscape in 2026 offers diverse solutions for every use case. Whether you're running a single database or managing a fleet of PostgreSQL servers, there's a tool that fits your requirements. ምርጥ የክፍያ መሣሪያው እርስዎ በተመሳሳይ ጊዜ ይጠቀማል ፡፡ የእርስዎ ቡድን ልምድ, የፕላስቲክ መተግበሪያ መተግበሪያ, የፕላስቲክ እና የክፍያ ጊዜ መተግበሪያዎች እንደ ባህሪያት ይመልከቱ ፡፡ በጣም አስፈላጊው, የክፍያዎን መደበኛውን ይሞክሩ ፡፡ ምንም የክፍያ አይሆንም ፡፡ ሁሉም መሣሪያዎች በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የሚታወቁ ናቸው እና በአጠቃላይ የተጠበቁ ናቸው, እነርሱም ምርት መስመሮች ለ ተስማሚ አማራጮች ያደርጋሉ. የእርስዎን የአሁኑ ኢንዱስትሪ ጋር የተሻለ ተስማሚ መሣሪያ ጋር ይጀምራል እና የእርስዎን መስፈርቶች ለማሻሻል.