2026 දී Top 10 Open Source PostgreSQL Backup Tools

දත්ත සකස් කිරීම ඕනෑම නිෂ්පාදන පරිසරයට වැදගත් වේ. PostgreSQL ගැන කතා කරන විට, නිවැරදි සකස් කිරීමේ මෙවලම තෝරා ගැනීම වේගවත් ප්රතිසංස්කරණය සහ නතර වේලාවන් අතර වෙනස තේරුම් ගත හැකිය. මෙම ලිපිය 2026 දී Top 10 PostgreSQL සකස් කිරීමේ මෙවලම්, ඔවුන්ගේ GitHub ජනප්රියත්වය සහ සමාජය අනුමැතිය අනුව අලෙවි කරයි. 1. දත්ත සමුදාය (4.6k තරු) Databasus යනු සරලතාවය සහ ස්වයංක්රීයතාවය මත අවධානය යොමු කරන නවීන, පරිශීලක පහසු PostgreSQL පිටුපස විසඳුමක්. එය පිටුපස කළමනාකරණය, සැලැස්ම සහ අධීක්ෂණය සඳහා පිරිසිදු වෙබ් පරිගණකයක් සපයයි. මෙම ව්යාපෘතිය 2025 දී විශාල ජනප්රියත්වයක් ලැබී ඇති අතර දැන් PostgreSQL පරිසර පද්ධතිය සඳහා කර්මාන්ත සම්මතයක් බවට පත් වේ. වෙබ් අඩවිය : https://databasus.com GitHub වෙත: https://github.com/databasus/databasus Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n Scheduled PostgreSQL backups (කාලීන, දිනපතා, සතිපතා, මාසික සහ cron) 25+ ගබඩා ගමනාන්ත සහාය (ලෝක, S3, FTP, SFTP, Google Drive, Dropbox, rclone ආදිය) ආරක්ෂිත Backup Storage සඳහා built-in encryption ඊ-තැපැල්, webhook, Slack, Telegram, ආදිය හරහා දැනුම් දීමනා සහතික සාර්ථක වීම හෝ අසාර්ථක වීම role-based access control and audit logs සමඟ පරිශීලකයන් කළමනාකරණය (Teams සඳහා) Backup සහ Build-in Compression Self-Hosted සහ Cloud-Hosted PostgreSQL Databases දෙකම සඳහා සුදුසු පුද්ගලයින්, කණ්ඩායම් සහ සමාගම්, මෘදුකාංගය හා අවම සැකසුම් සහිත මෘදුකාංගයක් සහිත එක් එක් එක් විසඳුමක් සොයන අතර, එක් පද්ධතියකින් බොහෝ දත්ත සමුදාය කළමනාකරණය කිරීමට අවශ්ය සංවිධාන සඳහා සුදුසුය. Best for: 2. WAL-G (3.9k තරු) WAL-G යනු PostgreSQL සඳහා ලියාපදිංචි ප්රතිසංස්කරණ මෙවලමක් වන අතර එය WAL-E. Written in Go හි ක්රියාකාරීත්වය පුළුල් කරයි.It offers better performance and more features than its predecessor. වෙබ් අඩවිය : https://wal-g.readthedocs.io/ GitHub වෙත: https://github.com/wal-g/wal-g Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n PostgreSQL WAL ගොනු භාවිතා කිරීම Multiple cloud storage providers සඳහා සහාය (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) ගබඩා වියදම් අඩු කිරීම සඳහා Delta Backups Compression Support (LZ4, LZMA සහ Brotli) Download සහ Upload හැකියාව PostgreSQL, MySQL සහ MongoDB සඳහා සහාය වේලාවක ප් රතිරෝධය Backup සහ පරීක්ෂණ ප්රමාණවත් PostgreSQL දත්ත ගබඩාව ක්රියාත්මක කරන සංවිධාන ගබඩාව පරිසරය තුළ අවශ්ය වන අතර, අවම ගබඩාව ප්රමාණවත් වේ. Best for: 3. pgBackRest (3.5k තරු) pgBackRest යනු PostgreSQL සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන විශ්වාසනීය backup and restore විසඳුමක්.It is known for its performance and robustness in enterprise environments. Website: https://pgbackrest.org GitHub වෙත: https://github.com/pgbackrest/pgbackrest Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Full, Incremental සහ Differential Backups Parallel Backup and Restore - වැඩි දියුණු කිරීම ප්රදේශීය හෝ දුරස්ථ Backup Storage Multiple Repositories සඳහා සහාය Backup Encryption සහ Compression වේලාවක ප් රතිරෝධය Backup retention ප්රතිපත්තිය Detailed logging සහ අධීක්ෂණය PostgreSQL version 8.3 හරහා 18+ සහාය ස්ථාවර දත්ත සම්පූර්ණතාව සහතිකයන් සහිත විශ්වාසනීය, උසස් කාර්ය සාධනීය backups අවශ්ය වන ව්යාපාරික පරිසරයන් විශේෂයෙන් විශාල දත්ත පදනම සඳහා සුදුසු වන අතර, backup වේගය වැදගත්. Best for: 4. WAL-E (3.5k තරු) WAL-E PostgreSQL සඳහා මුල් දිගුකාලීන ලියාපදිංචි කිරීමේ විසඳුම් වලින් එකක් වන අතර, WAL-G වැනි නව මෙවලම් වර්ධනය වී ඇති අතර, WAL-E එහි ස්ථාවරත්වය සහ ඔප්පු කර ඇති පර්යේෂණ වාර්තා නිසා ජනප්රියව සිටී. GitHub වෙත: https://github.com/wal-e/wal-e Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Cloud Storage වෙත දිගුකාලීන ගොනු කිරීම AWS S3, Azure Blob Storage සහ Google Cloud Storage Base Backups සහ WAL segment archiving GPG Encryption සහාය LZOP භාවිතා කිරීම වේලාවක ප් රතිරෝධය සරල Command-Line Interface හොඳින් පරීක්ෂා කරන ලද සහ සටන පරීක්ෂා කරන ලද පුළුල් නිෂ්පාදන ඉතිහාසයක් සහිත ස්ථාවර, ඔප්පු කර ඇති විසඳුමක් සොයන සංවිධාන.WAL-E හි වැඩ ක්රියාවලිය ගැන දැනටමත් දන්නා කණ්ඩායම් සඳහා හොඳ තේරීමක්. Best for: 5. බර්මන් (2.7k තරු) Barman (Backup and Recovery Manager) යනු PostgreSQL සේවාදායකයන්ගේ ප්රතිරෝධය සඳහා විවෘත මූලාශ්ර පරිපාලන මෙවලමක් වන අතර එය EnterpriseDB විසින් සංවර්ධනය කරන ලදී. වෙබ් අඩවිය : https://pgbarman.org GitHub වෙත: https://github.com/EnterpriseDB/barman Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n විවිධ PostgreSQL සේවාදායකයන් සඳහා දුරස්ථ සහතික කළමනාකරණය Full සහ Incremental Backup Support වේලාවක ප් රතිරෝධය ස්වයංක්රීය backup cleanup සඳහා ප්රතිපත්තිය Backup Catalog සහ වාර්තාව Streaming Replication සමඟ සම්මත කිරීම Backup Compression සහ Deduplication භූගෝලීය ප් රතිසංස්කරණය Cloud Storage සම්මත කිරීම ව්යාපාරික මට්ටමේ ක්රියාකාරකම් සහ සහාය සහිත මධ්යස්ථාන ප්රතිපත්තිය කළමනාකරණය අවශ්ය බොහෝ PostgreSQL උපාංග කළමනාකරණය කරන සංවිධාන. Best for: 6. pgBackWeb (2.5k තරු) pgBackWeb is a modern, self-hosted web interface for managing PostgreSQL backups. It emphasizes ease of use and provides a clean, intuitive dashboard. GitHub වෙත: https://github.com/eduardolat/pgbackweb Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Backup Management සඳහා සරල Web Interface cron-like syntax සමග වැඩසටහනක් PostgreSQL දත්ත සමුදාය සඳහා සහාය Backup සාර්ථකත්වය හෝ අසාර්ථකත්වය ගැන Webhook දැනුම් දීම Web Interface හරහා Backup Restore කිරීම Docker සහාය Backup retention ප්රතිපත්තිය S3 අනුකූල ගබඩා backend කුඩා හා මධ්යම ප්රමාණයේ කණ්ඩායම් සඳහා, නවීන වෙබ් පරිගණකයක් සහිත සරල backup විසඳුමක් අවශ්ය.Perfect for developers who prefer GUI over command line tools. Best for: 7. PGHoard (1.4k තරු) PGHoard යනු Aiven විසින් සංවර්ධනය කරන ලද PostgreSQL Backup Daemon සහ Restore මෙවලමක් වන අතර එය Cloud-Native Backup Strategy වලට අවධානය යොමු කරයි. වෙබ් අඩවිය : https://aiven-open.github.io/pghoard/ GitHub වෙත: https://github.com/Aiven-Open/pghoard Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n දිගුකාලීන WAL Archive Periodic Basebackup නිර්මාණය Cloud Storage සහාය (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) Backup Compression සහ Encryption Automatic retention කළමනාකරණය Prometheus metrics for monitoring Object Storage සඳහා සහාය Delta Backups සමඟ ඵලදායී ගබඩා JSON මත පදනම්ව සැකසුම් Kubernetes හෝ container පද්ධති මත ක්රියාත්මක වන Cloud-native යෙදුම්.Excellent choice for teams already using Aiven services or Prometheus monitoring. Best for: 8. docker-postgres-backup-local (1.1k තරු) මෙම මෙවලම විශේෂයෙන් Docker containers තුළ ක්රියාත්මක කරන PostgreSQL දත්ත බැංකු සඳහා නිර්මාණය කරන ලද ස්වයංක්රීය backup විසඳුම් සපයයි.It is simple, lightweight and purpose-built for containerized environments. GitHub වෙත: https://github.com/prodrigestivill/docker-postgres-backup-local Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Docker-based deployment Cron භාවිතා කරන Backups PostgreSQL සංස්කරණ කිහිපයක් සඳහා සහාය ස්වයංක්රීය Backup Compression Backup retention සහ cleanup SMTP හරහා ඊ-තැපැල් පණිවුඩ Custom Backup Commands සඳහා සහාය අවම මූලාශ් ර පින්තූර Docker Compose සමඟ පහසු සම්බන්ධතාවයක් Docker භාවිතා කරන සංවර්ධනය හා නිෂ්පාදන පරිසරයන් PostgreSQL ක්රියාත්මක කරන කණ්ඩායම් සඳහා පරිපූර්ණ වන අතර, Plug-and-play backup විසඳුමක් අවශ් ය වන ප්රමාණවත්. Best for: 9. pg_probackup (776 තරු) pg_probackup PostgreSQL සඳහා Backup and Recovery Manager, Postgres Professional විසින් සංවර්ධනය කර ඇත. වෙබ් අඩවිය : https://postgrespro.github.io/pg_probackup/ GitHub: https://github.com/postgrespro/pg_probackup Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Full, Incremental සහ Differential Backups Backup Validation සහ තහවුරු කිරීම ගබඩා කිරීම සඳහා Backup Merging Backup සහ Restore දුරකථන backup mode වේලාවක ප් රතිරෝධය External Directory සඳහා සහාය Backup Catalog කළමනාකරණය සෝදිසි කිරීම සඳහා සහාය (zlib, pglz, zstd) Checksum පරීක්ෂණය Organizations requiring advanced backup features like backup merging and validation. Good fit for enterprise PostgreSQL deployments with strict recovery objectives. Best for: 10. postgres-backup-s3 (659 තරු) PostgreSQL දත්ත සකස් කිරීම සඳහා සරල Docker ඡායාරූපය AWS S3 වෙත.It is designed for simplicity and focuses on doing one thing well. GitHub වෙත: https://github.com/eeshugerman/postgres-backup-s3 Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n සරල Docker Based Deployment AWS S3 වෙත සෘජු Backup Cron සමග වැඩසටහන් Backups Multiple Databases සඳහා සහාය Backup Encryption විකල්ප S3 Lifecycle Policy ඇතුළත් කිරීම Minimal configuration required ස්වයංක්රීය Backup Naming with Timestamps Support for custom pg_dump options පුංචි Docker Image Size AWS ආයුධය භාවිතා කරන කණ්ඩායම් සඳහා සරලව, කිසිදු අවුලකින් තොරව Backup විසඳුමක් අවශ් ය වන අතර, සරලතාව වැඩි දියුණු විශේෂාංග වලට වඩා වැදගත් වන කුඩා ස්ථාපන සඳහා සුදුසුය. Best for: නිවැරදි Backup Tool තෝරා ගැනීම නිවැරදි PostgreSQL backup tool තෝරා ගැනීම ඔබේ විශේෂ අවශ්යතා මත රඳා පවතී: බොහෝ දත්ත සබඳතා සහ දැඩි SLAs සමඟ, Databasus, Barman හෝ pgBackWeb ගැන සැලකිලිමත් වන්න. For enterprise environments , WAL-G, PGHoard හෝ Databasus අලංකාර ගබඩා සහ නවීන ව්යුහය ආකෘති සමඟ විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවයක් සපයයි. For cloud-native deployments , docker-postgres-backup-local හෝ postgres-backup-s3 ඔබගේ පවතින Docker ස්ථාපනය සමඟ නිශ්චිතව ඇතුළත් වන සරල, ප්රායෝගික විසඳුම් ලබා දෙයි. For Docker environments , Databasus සහ pgBackWeb පරිගණකයේ සාමාජිකයින්ට ප්රවේශම් වන පරිගණක කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිගණක රේඛා මෙවලම් වලට වඩා GUIs ප්රවේශම් කරන පරිගණක සාමාජිකයින්ට පරිගණක කළමනාකරණය කිරීම සඳහා නවීන වෙබ් පරිගණක සපයයි. For teams prioritizing user experience , tools like WAL-G, pgBackRest and Databasus offer excellent features without licensing costs while maintaining strong community support. For budget-conscious operations ප් රතිඵල 2026 හි PostgreSQL backup ප්රදේශය සෑම භාවිතය සඳහාම විවිධ විසඳුම් ලබා දෙයි.ඔබ එක් තනි දත්ත පදනම ක්රියාත්මක කරනවාද හෝ PostgreSQL සේවාදායක ප්රදේශයක් කළමනාකරණය කරනවාද, ඔබේ අවශ්යතා වලට ගැලපෙන මෙවලමක් ඇත. හොඳම backup tool එක ඔබ සැබවින්ම නිතර භාවිතා කරන එක බව මතක තබා ගන්න. ඔබේ කණ්ඩායමේ විශේෂඥතාවය, ව්යුහය ස්ථාපනය කිරීම, ව්යාපාරික ඉලක්ක සහ ප්රතිලාභ කාලය ඔබේ තෝරා ගැනීමේදී. වැදගත්ම දේ, ඔබගේ backups නිතර පරීක්ෂා කරන්න – පරීක්ෂා නොකළ backup කිසිදු backup නොවේ. මෙම ලිපියෙහි සඳහන් සියලුම මෙවලම් විවෘත මූලාශ්රය සහ ක්රියාකාරීව සකස් කර ඇති අතර එය නිෂ්පාදන පරිසරය සඳහා විශ්වාසදායක තෝරා ගැනීමකි.