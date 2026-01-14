10 herramientas de backup PostgreSQL de código abierto en 2026

Las copias de seguridad de bases de datos son cruciales para cualquier entorno de producción. Cuando se trata de PostgreSQL, elegir la herramienta de copia de seguridad adecuada puede significar la diferencia entre una recuperación rápida y horas de inactividad. Este artículo explora las 10 mejores herramientas de copia de seguridad de PostgreSQL en 2026, clasificadas por su popularidad en GitHub y adopción en la comunidad. Base de datos (4.6k estrellas) Databasus es una solución de copia de seguridad PostgreSQL moderna y fácil de usar que se centra en la simplicidad y la automatización. proporciona una interfaz web limpia para la gestión de copias de seguridad, planificación y monitoreo. Este proyecto recibió gran popularidad en 2025 y ahora se ha convertido en un estándar de la industria para el ecosistema PostgreSQL. Escrito en Go. Sitio web: https://databasus.com En GitHub: https://github.com/databasus/databasus Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n Backups PostgreSQL programados (horario, diario, semanal, mensual y cron) Supported 25+ storage destinations (local, S3, FTP, SFTP, Google Drive, Dropbox, rclone, etc.) Encriptación integrada para almacenamiento de copias de seguridad Notificaciones por correo electrónico, webhook, Slack, Telegram, etc. en caso de éxito o fracaso de la copia de seguridad Gestión de usuarios con control de acceso basado en roles y registros de auditoría (para equipos) Backup paralelo y compresión incorporada Adecuado tanto para bases de datos PostgreSQL auto-hosted como cloud-hosted Individuos, equipos y empresas que buscan una solución todo-en-uno con una interfaz moderna y una configuración mínima. Ideal para organizaciones que desean gestionar copias de seguridad en múltiples bases de datos desde una sola plataforma. Best for: 2. WAL-G (3.9k stars) WAL-G es una herramienta de restauración de archivos para PostgreSQL que amplía la funcionalidad de WAL-E. Escrito en Go, ofrece un mejor rendimiento y más funciones que su predecesor. Sitio web: https://wal-g.readthedocs.io/ En GitHub: https://github.com/wal-g/wal-g Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Copias de seguridad incrementales utilizando archivos PostgreSQL WAL Soporte para múltiples proveedores de almacenamiento en la nube (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) Delta Backups para reducir los costes de almacenamiento Soporte de compresión (LZ4, LZMA, Brotli) Capacidad de cargar y descargar Soporte para PostgreSQL, MySQL y MongoDB Recuperación en el tiempo Verificación y pruebas de backup Organizaciones que ejecutan grandes bases de datos PostgreSQL en entornos en la nube que necesitan copias de seguridad incrementales eficientes con un mínimo de almacenamiento. Best for: 3. pgBackRest (3.5k estrellas) pgBackRest es una solución de backup y restauración confiable diseñada específicamente para PostgreSQL. Es conocido por su rendimiento y robustez en entornos empresariales. Sitio web: https://pgbackrest.org En GitHub: https://github.com/pgbackrest/pgbackrest Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Backups Completo, Incremental y Diferencial Backup y restauración para un mejor rendimiento Almacenamiento de seguridad local o remoto Soporte para múltiples repositorios Encriptación de seguridad y compresión Recuperación en el tiempo Políticas de retención de backup Detalle y seguimiento detallado PostgreSQL versión 8.3 a través del soporte 18+ Ambientes empresariales que requieren copias de seguridad fiables y de alto rendimiento con fuertes garantías de integridad de datos. Especialmente adecuado para bases de datos grandes donde la velocidad de copia de seguridad importa. Best for: WAL-E (3.5k estrellas) WAL-E es una de las soluciones originales de archivo continuo para PostgreSQL. Mientras que han surgido nuevas herramientas como WAL-G, WAL-E sigue siendo popular debido a su estabilidad y comprobado registro de seguimiento. GitHub: https://github.com/wal-e/wal-e Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Archivo continuo para almacenamiento en la nube Soporte para AWS S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage Backups de base y archivo de segmentos WAL Soporte de cifrado GPG Compresión con LZOP Recuperación en el tiempo Interfaz de línea de comandos simple Bien documentado y probado en combate Organizaciones que buscan una solución estable y probada con una extensa historia de producción. Buena elección para equipos ya familiarizados con el flujo de trabajo de WAL-E. Best for: Barman (2.7k estrellas) Barman (Backup and Recovery Manager) es una herramienta de administración de código abierto para la recuperación de desastres de los servidores PostgreSQL. Desarrollado por EnterpriseDB, está diseñado para la gestión de copias de seguridad de nivel empresarial. Sitio web: https://pgbarman.org En GitHub: https://github.com/EnterpriseDB/barman Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Gestión remota de copias de seguridad para múltiples servidores PostgreSQL Soporte de backup completo e incremental Recuperación en el tiempo Política de retención para la limpieza automática de copias de seguridad Catálogo de Backup y Informes Integración con la replicación de streaming Compresión de backup y deduplicación Apoyo a los despidos geográficos Integración de almacenamiento en la nube Organizations managing multiple PostgreSQL instances who need centralized backup management with enterprise-level features and support. Best for: 6. pgBackWeb (2.5k estrellas) pgBackWeb es una moderna interfaz web para administrar los backups de PostgreSQL, que hace hincapié en la facilidad de uso y proporciona un dashboard limpio e intuitivo. En GitHub: https://github.com/eduardolat/pgbackweb Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Interfaz web simple para la gestión de backup Copias de seguridad programadas con sintaxis cron-like Soporte para múltiples bases de datos PostgreSQL Notificaciones de Webhook sobre el éxito o fracaso de la copia de seguridad Backup restoration through the web interface Soporte de implementación de Docker Políticas de retención de backup S3-compatible storage backends Pequeños a medianos equipos que desean una solución de copia de seguridad sencilla con una moderna interfaz web. Perfecto para desarrolladores que prefieren la interfaz gráfica sobre las herramientas de línea de comandos. Best for: PegHoard (1.4k estrellas) PGHoard es una herramienta de backup y restauración PostgreSQL desarrollada por Aiven. Se centra en estrategias de backup nativas de la nube e integra bien con la infraestructura de nube moderna. Sitio web: https://aiven-open.github.io/pghoard/ En GitHub: https://github.com/Aiven-Open/pghoard Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Archivo continuo Creación periódica de basebackup Soporte de almacenamiento en la nube (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) Compresión de backup y encriptación Gestión automática de retención Prometheus metrics for monitoring Soporte para almacenamiento de objetos Almacenamiento eficiente con backups delta Configuración basada en JSON Aplicaciones nativas de la nube que funcionan en Kubernetes o plataformas de contenedores. Excelente opción para equipos que ya usan servicios de Aiven o monitorización de Prometheus. Best for: 8. docker-postgres-backup-local (1.1k estrellas) Esta herramienta proporciona soluciones de copia de seguridad automatizadas diseñadas específicamente para bases de datos PostgreSQL que funcionan en contenedores Docker. En GitHub: https://github.com/prodrigestivill/docker-postgres-backup-local Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Desarrollo basado en Docker Copias de seguridad programadas usando cron Soporte para varias versiones de PostgreSQL Compresión automática de backup Backup retention and cleanup Notificaciones por correo electrónico a través de SMTP Soporte para comandos de backup personalizados Pegada mínima de recursos Fácil integración con Docker Compose Medios de desarrollo y producción utilizando Docker. Perfecto para equipos que ejecutan PostgreSQL en contenedores que desean una solución de copia de seguridad plug-and-play. Best for: 9. pg_probackup (776 stars) pg_probackup es un gestor de backup y recuperación para PostgreSQL desarrollado por Postgres Professional. proporciona características de nivel empresarial con un enfoque en el rendimiento y la fiabilidad. Sitio web: https://postgrespro.github.io/pg_probackup/ En GitHub: https://github.com/postgrespro/pg_probackup Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Backups Completo, Incremental y Diferencial Validación y verificación de backup Fusión de backup para optimizar el almacenamiento Backup y restauración paralela Modo de backup remoto Recuperación en el tiempo Apoyo a directorios externos Backup catalog management Soporte de compresión (zlib, pglz, zstd) Verificación del checksum Organizaciones que requieren funciones avanzadas de copia de seguridad como la fusión de copias de seguridad y la validación. Buen apto para implementaciones PostgreSQL de empresa con objetivos de recuperación estrictos. Best for: 10. postgres-backup-s3 (659 estrellas) Una imagen Docker sencilla para copiar bases de datos PostgreSQL a AWS S3. Está diseñada para la simplicidad y se centra en hacer una cosa bien. En GitHub: https://github.com/eeshugerman/postgres-backup-s3 Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Desarrollo basado en Docker Backup directo a AWS S3 Backups programados con cron Soporte para múltiples bases de datos Opciones de cifrado de backup S3 Integración de políticas de ciclo de vida Configuración mínima requerida Nombramiento automático de copias de seguridad con timestamps Soporte para opciones personalizadas pg_dump Tamaño de imagen Docker Equipos que usan la infraestructura de AWS que desean una solución de copia de seguridad simple y sin problemas, ideal para implementaciones más pequeñas donde la simplicidad es más importante que las características avanzadas. Best for: Elegir la herramienta de backup adecuada La elección de la herramienta correcta de copia de seguridad de PostgreSQL depende de sus necesidades específicas: con múltiples bases de datos y estrictos SLAs, considere Databasus, Barman o pgBackWeb. Estas herramientas ofrecen la capacidad de gestionar copias de seguridad para múltiples bases de datos desde una única plataforma. For enterprise environments , WAL-G, PGHoard o Databasus proporcionan una excelente integración con el almacenamiento en la nube y los patrones de infraestructura modernos. For cloud-native deployments , docker-postgres-backup-local o postgres-backup-s3 ofrecen soluciones simples y contenedores que se integran sin problemas con su configuración Docker existente. For Docker environments , Databasus y pgBackWeb proporcionan interfaces web modernas que hacen que la gestión de copias de seguridad sea accesible a los miembros del equipo que prefieren los GUIs sobre las herramientas de línea de comandos. For teams prioritizing user experience , herramientas como WAL-G, pgBackRest y Databasus ofrecen excelentes características sin costes de licencia al tiempo que mantienen un fuerte apoyo de la comunidad. For budget-conscious operations Conclusión El paisaje de copia de seguridad de PostgreSQL en 2026 ofrece soluciones diversas para cada caso de uso. Ya sea que esté ejecutando una única base de datos o gestionando una flota de servidores PostgreSQL, hay una herramienta que se adapte a sus necesidades. Recuerde que la mejor herramienta de copia de seguridad es la que realmente usará de forma consistente. Tenga en cuenta factores como la experiencia de su equipo, la configuración de la infraestructura, los objetivos de presupuesto y el tiempo de recuperación al hacer su elección. Lo más importante es probar sus copias de seguridad regularmente - una copia de seguridad no probada no es una copia de seguridad en absoluto. Todas las herramientas mencionadas en este artículo son de código abierto y se mantienen activamente, lo que las convierte en opciones confiables para entornos de producción. Comience con la herramienta que mejor se adapte a su infraestructura actual y escale a medida que crezcan sus necesidades.