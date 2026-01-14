Top 10 Open Source PostgreSQL Backup Tools ב 2026

גיבוי מסד נתונים הוא קריטי עבור כל סביבת ייצור. כשמדובר ב- PostgreSQL, בחירת כלי גיבוי הנכון יכולה להיות ההבדל בין שחזור מהיר ושעות של הפסקות. מאמר זה בוחן את 10 הכלים העליון של גיבוי PostgreSQL ב-2026, מדורג על ידי הפופולריות שלהם GitHub והקבלה הקהילה. מסד נתונים (4.6k כוכבים) Databasus הוא פתרון גיבוי מודרני, ידידותי למשתמש של PostgreSQL המתמקד בפשטות ובאוטומציה.הוא מספק ממשק אינטרנט נקי לניהול גיבוי, תזמון ומעקב.פרויקט זה קיבל פופולריות רבה בשנת 2025 ועכשיו הופך סטנדרט בתעשייה עבור מערכת האקולוגיה של PostgreSQL. אתר האינטרנט: https://databasus.com אודות GitHub: https://github.com/databasus/databasus Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n גיבוי PostgreSQL מתוכנן (שעתיים, יומיים, שבועיים, חודשיים ו- cron) תומך ב-25+ יעדים אחסון (Local, S3, FTP, SFTP, Google Drive, Dropbox, rclone, וכו ') הצפנה מובנית לאחסון מאובטח הודעות באמצעות דואר אלקטרוני, webhook, Slack, Telegram וכו 'במקרה של הצלחה או כישלון של גיבוי ניהול משתמשים עם בקרת גישה המבוססת על תפקידים ואגרי ביקורת (לצוותים) גיבוי מקביל וקפצה ב-Built-in מתאים גם עבור מסדי נתונים PostgreSQL המארחים בעצמם וגם בענן אנשים, צוותים וארגונים מחפשים פתרון הכול-ב-אחד עם ממשק מודרני עם הגדרה מינימלית, אידיאלי לארגונים שרוצים לנהל גיבוי בין מסדי נתונים מרובים מפלטפורמה אחת. Best for: 2. WAL-G (3.9k stars) WAL-G הוא כלי שחזור ארכיון עבור PostgreSQL שמרחיב את הפונקציונליות של WAL-E. נכתב ב- Go, הוא מציע ביצועים טובים יותר ותכונות רבות יותר מאשר קודמו. אתר האינטרנט: https://wal-g.readthedocs.io/ אודות GitHub: https://github.com/wal-g/wal-g Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n קידום קבצי PostgreSQL WAL תמיכה עבור ספקי אחסון ענן מרובים (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) Delta Backups עבור עלויות אחסון נמוכות תמיכה בלחיצה (LZ4, LZMA, Brotli) אפשרויות Upload & Download תמיכה ב-PostgreSQL, MySQL ו-MongoDB נקודה בזמן התאוששות Backup verification and testing ארגונים המפעילים מסדי נתונים גדולים של PostgreSQL בסביבות ענן הדורשים גיבוי משולב יעיל עם אחסון מינימלי. Best for: 3. pgBackRest (3.5k כוכבים) pgBackRest הוא פתרון גיבוי ושחזור אמין שנועד במיוחד עבור PostgreSQL. אתר האינטרנט: https://pgbackrest.org אודות GitHub: https://github.com/pgbackrest/pgbackrest Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n גיבוי מלא, ממושך ודיפלומטי גיבוי ושחזור מקבילים לשיפור הביצועים אחסון מקומי או מרחוק תמיכה במאגרים מרובים Backup Encryption ו-Compression נקודה בזמן התאוששות מדיניות שמירה על גיבוי מעקב ומעקב מפורט PostgreSQL גרסה 8.3 באמצעות תמיכה 18+ סביבות ארגוניות הדורשות גיבוי אמין ויעיל עם ערבות אינטגרליות חזקות של נתונים, מתאימות במיוחד עבור מסדי נתונים גדולים שבהם מהירות הגיבוי חשובה. Best for: WAL-E (3.5k כוכבים) WAL-E היא אחת הפתרונות המקוריים של ארכיון מתמשך עבור PostgreSQL. בעוד כלים חדשים יותר כמו WAL-G הופיעו, WAL-E נשאר פופולרי בשל יציבותו ורושם מוכח. אודות GitHub: https://github.com/wal-e/wal-e Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n ארכיון קבוע לאחסון ענן תמיכה ב-AWS S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage גיבוי בסיס ו-WAL Segment Archiving תמיכה בהצפנת GPG דחיסה באמצעות LZOP נקודה בזמן התאוששות ממשק קו פקודה פשוט מסמכים טובים ונבחנים בקרב ארגונים מחפשים פתרון יציב ומוכח עם היסטוריה נרחבת של ייצור.בחירה טובה עבור צוותים שכבר מכירים את זרימת העבודה של WAL-E. Best for: ברמן (2,7k כוכבים) Barman (Backup and Recovery Manager) הוא כלי ניהול קוד פתוח לשיקום אסון של שרתים PostgreSQL.פיתוח על ידי EnterpriseDB, הוא מיועד לניהול גיבוי ברמה ארגונית. אתר האינטרנט: https://pgbarman.org אודות GitHub: https://github.com/EnterpriseDB/barman Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ניהול גיבוי מרחוק עבור שרתים PostgreSQL מרובים תמיכה מלאה ותמיכה מתקדמת נקודה בזמן התאוששות מדיניות שמירה עבור ניקוי גיבוי אוטומטי Backup Catalog ודו"ח אינטגרציה עם Streaming Replication Backup Compression ו-Deduplication תמיכה גיאוגרפית אינטגרציה Cloud Storage ארגונים המנהלים מקרים מרובים של PostgreSQL הדורשים ניהול גיבוי מרכזי עם תכונות ותמיכה ברמה הארגונית. Best for: 6. pgBackWeb (2.5k כוכבים) pgBackWeb הוא ממשק אינטרנט מודרני, המארח באופן עצמאי לניהול גיבוי PostgreSQL. זה מדגיש קלות השימוש ומספק לוח טהור אינטואיטיבי. אודות GitHub: https://github.com/eduardolat/pgbackweb Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n ממשק אינטרנט פשוט לניהול גיבוי גיבוי מתוכנן עם סינטקס דומה לCron תמיכה במסד נתונים PostgreSQL הודעות Webhook על הצלחה או כישלון של גיבוי שחזור גיבוי דרך ממשק האינטרנט Docker deployment support מדיניות שמירה על גיבוי S3 אחסון תואם צוותים קטנים עד בינוניים שרוצים פתרון גיבוי פשוט עם ממשק אינטרנט מודרני. Best for: ג'ינג'רד (1.4k כוכבים) PGHoard הוא PostgreSQL גיבוי דיימון והחזרה כלי שפותח על ידי Aiven.הוא מתמקד אסטרטגיות גיבוי מקומיות ענן ומשלב היטב עם תשתית ענן מודרנית. אתר האינטרנט: https://aiven-open.github.io/pghoard/ אודות GitHub: https://github.com/Aiven-Open/pghoard Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ארכיון Continuous Wal יצירת Basebackup אחסון בענן (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) Backup Compression ו- Encryption ניהול אחסון אוטומטי מטריקות Prometheus למעקב תמיכה לאחסון אובייקטים אחסון יעיל עם Delta Backups הגדרת JSON יישומים מקוריים בענן המופעלים ב-Kubernetes או בפלטפורמות מיכלות.בחירה מצוינת עבור צוותים שכבר משתמשים בשירותי Aiven או במעקב של Prometheus. Best for: 8. docker-postgres-backup-local (1.1k כוכבים) כלי זה מספק פתרונות גיבוי אוטומטיים שתוכננו במיוחד עבור מסדי נתונים של PostgreSQL המופעלים במכלים של Docker. אודות GitHub: https://github.com/prodrigestivill/docker-postgres-backup-local Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n הפעלה מבוססת Docker גיבוי מתוכנן באמצעות cron תמיכה בגרסאות PostgreSQL רבות תגית: automatic backup compression Backup Retention וCleanup הודעות דואר אלקטרוני באמצעות SMTP תמיכה ב-Custom Backup Commands טביעת רגל מינימלית שילוב קל עם Docker Compose סביבות פיתוח וייצור באמצעות Docker. מושלם עבור צוותים המפעילים PostgreSQL בקופסאות שרוצים פתרון גיבוי Plug-and-Play. Best for: 9. pg_probackup (776 כוכבים) pg_probackup הוא מנהל גיבוי ושחזור עבור PostgreSQL שפותח על ידי Postgres Professional. אתר האינטרנט: https://postgrespro.github.io/pg_probackup/ אודות GitHub: https://github.com/postgrespro/pg_probackup Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n גיבוי מלא, ממושך ודיפלומטי Backup Validation ו- Verification גיבוי משולב כדי לאופטימיזציה של אחסון גיבוי ושחזור מקבילים תגית: remote backup mode נקודה בזמן התאוששות תמיכה במדריכים חיצוניים ניהול קטלוג Backup תמיכה בקריסה (zlib, pglz, zstd) בדיקת סכום ארגונים הדורשים תכונות גיבוי מתקדמות כגון מיזוג גיבוי ואימות, מתאימות היטב לשימוש ב-Enterprise PostgreSQL עם מטרות שיקום קפדניות. Best for: 10. postgres-backup-s3 (659 כוכבים) תמונה פשוטה של Docker עבור גיבוי מסדי נתונים PostgreSQL ל- AWS S3. אודות GitHub: https://github.com/eeshugerman/postgres-backup-s3 Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n הפעלה מבוססת Docker גיבוי ישיר ל- AWS S3 גיבוי מתוכנן עם Cron תמיכה במסד נתונים מרובים אפשרויות הצפנה S3 אינטגרציה מדיניות מחזור החיים מינימום הדרישה להגדרה שמות גיבוי אוטומטיים עם לוח זמנים תמיכה באפשרויות מותאמות אישית pg_dump גודל תמונה של Docker צוותים המשתמשים בתשתית AWS שרוצים פתרון גיבוי פשוט, ללא בעיות.אידיאלי לשימושים קטנים יותר שבהם הפשטות חשובה יותר מאשר תכונות מתקדמות. Best for: בחירת כלי הגיבוי הנכון Selecting the right PostgreSQL backup tool depends on your specific needs: עם מסדי נתונים מרובים וסעיפים SLA קפדניים, לשקול Databasus, Barman או pgBackWeb. כלים אלה מציעים את היכולת לנהל גיבוי עבור מסדי נתונים מרובים מפלטפורמה אחת. For enterprise environments , WAL-G, PGHoard or Databasus provide excellent integration with cloud storage and modern infrastructure patterns. For cloud-native deployments , docker-postgres-backup-local או postgres-backup-s3 מציעים פתרונות פשוטים ומסוגלים לשלב בצורה חלקה עם ההתקנה הקיימת של Docker. For Docker environments Databasus ו-pgBackWeb מספקים ממשקי אינטרנט מודרניים המאפשרים לניהול גיבוי להיות נגיש לחברי צוות המעדיפים GUIs לעומת כלים של שורת הפקודה. For teams prioritizing user experience כלים כמו WAL-G, pgBackRest ו- Databasus מציעים תכונות מעולות ללא עלויות רישיון תוך שמירה על תמיכה חזקה בקהילה. For budget-conscious operations מסקנה הנוף של גיבוי PostgreSQL בשנת 2026 מציע פתרונות מגוונים לכל מקרה שימוש, בין אם אתה מפעיל מסד נתונים יחיד או מנהל צי שרתים של PostgreSQL, יש כלי שמתאים לצרכים שלך. זכור כי כלי הגיבוי הטוב ביותר הוא זה שתשתמש בו באופן עקבי. לקחת בחשבון גורמים כגון המומחיות של הצוות שלך, הגדרת תשתית, תקציב ומטרות זמן התאוששות בעת בחירתך. כל הכלים המוזכרים במאמר זה הם קוד פתוח ומוחזקים באופן פעיל, מה שהופך אותם לבחירות אמין לסביבות הייצור.