10 Best Open Source PostgreSQL Backup Tools ee 2026

Dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha Qalabka dhismaha (4.6k star) Databasus waa mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah Haku: https://databasus.com Marka: GitHub https://github.com/databasus/databasus Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n Shuruudaha PostgreSQL ah (dayday, toddobaad, toddobaad, toddobaad iyo cron) Waxay ku dhigi karaa 25+ macluumaadka (Local, S3, FTP, SFTP, Google Drive, Dropbox, rclone, iwm.) Shuruudaha dhismaha ah ee shuruudaha dhismaha Notifications via email, webhook, Slack, Telegram, iwm. in case of backup success or failure Shuruudaha macaamiisha oo ka mid ah control access iyo logs audit (waxanka) Shuruudaha dhismaha iyo Compression Qalabka dhismaha PostgreSQL iyo cloud-hosted Markaasadda, teamd iyo shuruudaha oo aad u aragto all-in-one ah oo ku saabsan interface-ka ah iyo nidaamka ah. Ideaalka ah ee shuruudaha oo aad u aragto backups-ka ah oo ka mid ah baseerada badan oo ka mid ah platform ah. Best for: 2. WAL-G (3.9k dhererka) WAL-G waa qalabka kharashka arkibka ee PostgreSQL oo ku yaalaa functionality ee WAL-E. Written in Go, waxa uu ku bixiyaan wax soo saarka ugu fiican iyo macluumaadka ugu badan oo ka horumarka. Haku: https://wal-g.readthedocs.io/ Marka: GitHub https://github.com/wal-g/wal-g Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Shuruudaha dhismaha PostgreSQL WAL Shuruudaha ugu badan ee shuruudaha cloud (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) Shuruudaha Shuruudaha Shuruudaha Shuruudaha Shuruudaha Shuruudaha Shuruudaha Qalabka Qalabka (LZ4, LZMA, Brotli) Qalabka Upload iyo Download Soo dejisan PostgreSQL, MySQL iyo MongoDB Time-in-time kharashka Backup Verification iyo Testing Organizations running large PostgreSQL databases in cloud environments who need efficient incremental backups with minimal storage overhead. Best for: 3. pgBackRest (3.5k dherer) pgBackRest waa mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah. Haku: https://pgbackrest.org Marka: GitHub https://github.com/pgbackrest/pgbackrest Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Shuruudaha Full, Incremental iyo Differential Backup iyo kharashka ugu fiican Shuruudaha Backup Local / Remote Shuruudaha ku saabsan multi-repositories Qalabka dhismaha iyo compression Time-in-time kharashka Shuruudaha Backup Qalabka dhismaha iyo monitoring PostgreSQL version 8.3 ilaa +18 support Enterprise environments requiring reliable, high-performance backups with strong data integrity guarantees. Particularly suited for large databases where backup speed matters. Best for: Wal-E (3.5k dhererka) WAL-E waa mid ka mid ah qalabka ugu horeysay ee loo isticmaalaa PostgreSQL. Haddii wax soo saarka ugu horeysay sida WAL-G, WAL-E waxaa laga yaabaa in ka mid ah xawaaraha iyo dhismaha caadiga ah. Marka: GitHub https://github.com/wal-e/wal-e Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Shuruudaha dhismaha Cloud Nadiifinta AWS S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage Waqtiga Base iyo Waqtiga Segment WAL Qalabka codsiga GPG Qalabka loo isticmaalo LZOP Time-in-time kharashka Qalabka Command Line Qalabka iyo warshadaha Waayo, waxaa loo yaabaa in ay ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah. Best for: Barman (2,7k dherer) Barman (Backup and Recovery Manager) waa mid ka mid ah macluumaadka dhismaha macluumaadka ee macluumaadka PostgreSQL. Haku: https://pgbarman.org Marka: GitHub https://github.com/EnterpriseDB/barman Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Shuruudaha adeegga xawaaraha for multiple PostgreSQL server Shuruudaha Backup Full iyo Incremental Point-in-time recovery Shuruudaha Shuruudaha Shuruudaha Shuruudaha Backup Catalog iyo dhismaha Integraanka Streaming Replication Backup Compression iyo Deduplication Geographic redundancy support Shuruudaha Cloud Shuruudaha oo loo isticmaalaa in ka mid ah macluumaadka PostgreSQL oo aad u baahan tahay nidaamka backup mid ka mid ah macluumaadka iyo adeegga enterprise-level. Best for: 6. pgBackWeb (2,5k dherer) pgBackWeb waa mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah. Marka: GitHub https://github.com/eduardolat/pgbackweb Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Warshadaha web ah ee loo isticmaalo backup Shuruudaha dhismaha oo leh cron-like syntax Shuruudaha dhismaha PostgreSQL Webhook si aad u baahan tahay si ay u baahan tahay si ay u baahan yahay. Backup kharashka via interface web Docker dhismaha dhismaha Shuruudaha Backup S3-compatible storage backends Shirkadda midabka ah oo ka mid ah oo ka mid ah oo aad u baahan tahay nidaamka backup la mid ah oo ka mid ah interface web. Perfect for developers who prefer GUI over command-line tools. Best for: Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka PGHoard is a PostgreSQL backup daemon and restore tool developed by Aiven. It focuses on cloud-native backup strategies and integrates well with modern cloud infrastructure. Haku: https://aiven-open.github.io/pghoard/ Marka: GitHub https://github.com/Aiven-Open/pghoard Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Waayo, waxaa loo isticmaali karaa Qalabka Basebackup Shuruudaha Cloud (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) Backup Compression iyo Encryption Qalabka Automatic Qalabka Prometheus ee monitoring Shuruudaha Shuruudaha Objects Shuruudaha Shuruudaha Shuruudaha Qalabka JSON Cloud-native applications running on Kubernetes or container platforms. Excellent choice for teams already using Aiven services or Prometheus monitoring. Best for: 8. docker-postgres-backup-local (1.1k dherer) Sida loo yaabaa, waxaa laga yaabaa in ay ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah. Marka: GitHub https://github.com/prodrigestivill/docker-postgres-backup-local Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Docker-ka dhismaha Qalabka dhismaha oo loo isticmaali karaa cron Nala soo xiriir PostgreSQL version Qalabka Automatic Backup Backup iyo wax soo saarka Xafiisyada Email via SMTP Qalabka Custom Backup Qalabka Minimaalka Qalabka dhismaha ee Docker Compose Development and production environments using Docker. Perfect for teams running PostgreSQL in containers who want a plug-and-play backup solution. Best for: 9. pg_probackup (776 yar) pg_probackup waa adeegga backup and recovery manager for PostgreSQL oo loo isticmaalaa by Postgres Professional. Waxaad ku bixiyaan adeegga enterprise-grade oo ka mid ah wax soo saarka iyo adeegga. Haku: https://postgrespro.github.io/pg_probackup/ Marka: GitHub https://github.com/postgrespro/pg_probackup Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Shuruudaha Full, Incremental iyo Differential Backup Validation iyo Verification Backup fusion si ay u optimize storage Backup iyo kharashka Shuruudaha Remote Backup Time-in-time kharashka Support for external directories Qalabka Catalog Management Shuruudaha dhismaha (zlib, pglz, zstd) Qalabka Checksum Shirkadda waxaa loo isticmaali karaa mid ka mid ah macluumaadka macluumaadka macluumaadka iyo macluumaadka macluumaadka macluumaadka. Best for: 10. postgres-backup-s3 (659 dherer) Docker waa mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah. Marka: GitHub https://github.com/eeshugerman/postgres-backup-s3 Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Soo dejisan dhismaha Docker Ku saabsan AWS S3 Scheduled backups with cron Dhismaha dhismaha Multiple Qalabka Crypto Backup Qalabka Qalabka S3 Qalabka ugu badan oo loo isticmaalo Automatic backup naming with timestamps Support for custom pg_dump options Docker dhismaha ugu badan Shirkadda oo loo isticmaalo AWS Infrastructure oo aad u baahan tahay si ay u baahan tahay si ay u baahan tahay si ay u baahan tahay si ay u baahan tahay si ay u baahan tahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay si ay u baahan yahay. Best for: Waxyaabaha ugu fiican ee backup Qalabka backup PostgreSQL ah waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay: Marka aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay. For enterprise environments , WAL-G, PGHoard ama Databasus waxaa loo isticmaali karaa integration ka mid ah shuruudaha cloud iyo shuruudaha dhismaha cusub. For cloud-native deployments , docker-postgres-backup-local ama postgres-backup-s3 waxaa loo isticmaali karaa mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah. For Docker environments , Databasus iyo pgBackWeb waxaa loo isticmaali karaa interface web ah oo loo isticmaali karaa macaamiisha backup oo ay ku haboon GUIs ka mid ah macluumaadka line-command. For teams prioritizing user experience Waayo, qalabka sida WAL-G, pgBackRest iyo Databasus waxaa loo isticmaali karaa in la isticmaali karaa qalabka ugu fiican oo aan la isticmaali karaa qalabka la isticmaali karaa. For budget-conscious operations Qalabka Shuruudaha backup PostgreSQL ee 2026 waxay ku bixiyaan qalab badan oo dhan. Haddii aad ku habboonay dhismaha kala duwan oo dhan, ama aad u isticmaali karaa dhismaha kala duwan ee PostgreSQL, waxaa ka mid ah mid ah mid ka mid ah macluumaadka. Waayo, mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah. Waayo, waxaa laga yaabaa in ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah.