Top 10 Open Source nástrojů pro zálohování PostgreSQL v roce 2026

Zálohování databází je zásadní pro jakékoliv výrobní prostředí. Pokud jde o PostgreSQL, výběr správného nástroje pro zálohování může znamenat rozdíl mezi rychlým obnovením a hodinami přerušení provozu. Tento článek zkoumá top 10 nástrojů pro zálohování PostgreSQL v roce 2026, zařazených podle jejich popularity GitHub a přijetí komunity. Databáze (4,6 k hvězdiček) Databasus je moderní, uživatelsky přívětivé řešení zálohování PostgreSQL, které se zaměřuje na jednoduchost a automatizaci. Poskytuje čisté webové rozhraní pro správu zálohování, plánování a monitorování. Tento projekt získal velkou popularitu v roce 2025 a nyní se stává průmyslovým standardem pro ekosystém PostgreSQL. Webové stránky: https://databasus.com Na Githubu: https://github.com/databasus/databasus Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n Plánované zálohování PostgreSQL (hodinové, denní, týdenní, měsíční a chronické) Podporováno 25+ úložných destinací (lokální, S3, FTP, SFTP, Google Drive, Dropbox, rclone atd.) Vestavěné šifrování pro bezpečné zálohování Oznámení prostřednictvím e-mailu, webhook, Slack, Telegram atd. v případě úspěšného zálohování nebo selhání Správa uživatelů s kontrolou přístupu založenou na rolích a protokoly auditů (pro týmy) Paralelní zálohování a build-in komprese Vhodné jak pro databáze PostgreSQL, tak pro cloudové databáze Individuals, teamd and companies looking for an all-in-one solution with a modern interface and minimal configuration. Ideal for organizations that want to manage backups across multiple databases from a single platform. Best for: 2. WAL-G (3,9k hvězdiček) WAL-G je nástroj pro obnovu archivů pro PostgreSQL, který rozšiřuje funkčnost WAL-E. Napsáno v Go, nabízí lepší výkon a více funkcí než jeho předchůdce. Webové stránky: https://wal-g.readthedocs.io/ Na Githubu: https://github.com/wal-g/wal-g Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Intenzivní zálohování pomocí souborů PostgreSQL WAL Podpora pro více poskytovatelů cloudového úložiště (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) Delta zálohování pro snížení nákladů na ukládání Podpora komprese (LZ4, LZMA, Brotli) Paralelní možnosti upload a download Podpora PostgreSQL, MySQL a MongoDB Point-in-time zotavení Záložní ověřování a testování Organizace provozující velké databáze PostgreSQL v cloudových prostředích, které potřebují efektivní inkrementální zálohování s minimálním množstvím úložiště. Best for: 3. pgBackRest (3.5k hvězdiček) pgBackRest je spolehlivé řešení pro zálohování a obnovení, které bylo navrženo speciálně pro PostgreSQL. Webové stránky: https://pgbackrest.org Na Githubu: https://github.com/pgbackrest/pgbackrest Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Full, incremental and differential backups Paralelní zálohování a obnovení pro lepší výkon Lokální nebo vzdálené zálohování Podpora více repozitářů Backup šifrování a komprese Point-in-time zotavení Backup retenční politiky Podrobné sledování a sledování Podpora PostgreSQL verze 8.3 až 18+ Podnikové prostředí vyžadující spolehlivé, vysoce výkonné zálohování se silnými zárukami integrity dat. Zvláště vhodné pro velké databáze, kde zálohovací rychlost záleží. Best for: 4. WAL-E (3.5k hvězdiček) WAL-E je jedním z původních řešení pro kontinuální archivaci pro PostgreSQL. Zatímco novější nástroje, jako je WAL-G, se objevily, WAL-E zůstává populární díky své stabilitě a osvědčenému záznamu. Na Githubu: https://github.com/wal-e/wal-e Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Kontinuální archivace do cloudového úložiště Podpora AWS S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage Základní zálohování a archivace segmentů WAL Podpora GPG šifrování Komprese pomocí LZOP Point-in-time zotavení Jednoduché rozhraní Command Line Dobře zdokumentované a bojově testované Organizace, které hledají stabilní, osvědčené řešení s rozsáhlou výrobní historií. Dobrá volba pro týmy, které již znají pracovní postup společnosti WAL-E. Best for: Barman (2.7k hvězdiček) Barman (Backup and Recovery Manager) je open-source správní nástroj pro katastrofální obnovu serverů PostgreSQL. Vyvinutý společností EnterpriseDB, je určen pro správu záloh na úrovni podniku. Webové stránky: https://pgbarman.org Na Githubu: https://github.com/EnterpriseDB/barman Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Remote backup management pro více serverů PostgreSQL Plná a inkrementální podpora zálohování Point-in-time zotavení Zásady uchovávání pro automatické vyčištění zálohy Zálohování katalogu a reportování Integrace s streaming replikací Backup komprese a deduplikace Podpora zeměpisného propouštění Integrace cloudového úložiště Organizace spravující více instancí PostgreSQL, které potřebují centralizovanou správu zálohování s funkcemi a podporou na úrovni podniku. Best for: 6. pgBackWeb (2.5k hvězdiček) pgBackWeb is a modern, self-hosted web interface for managing PostgreSQL backups. It emphasizes ease of use and provides a clean, intuitive dashboard. Na Githubu: https://github.com/eduardolat/pgbackweb Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Jednoduché webové rozhraní pro správu záloh Plánované zálohování pomocí syntaxe typu cron Podpora více databází PostgreSQL Webhook oznámení o úspěchu nebo selhání zálohy Zálohování přes webové rozhraní Podpora nasazení Dockeru Backup retenční politiky S3 kompatibilní backendy Malé až středně velké týmy, které chtějí jednoduché záložní řešení s moderním webovým rozhraním, jsou ideální pro vývojáře, kteří dávají přednost GUI před nástroji příkazového řádku. Best for: 7. PGHoard (1.4k hvězdiček) PGHoard je nástroj pro zálohování a obnovení PostgreSQL vyvinutý společností Aiven. Zaměřuje se na strategie zálohování v cloudu a dobře se integruje s moderní cloudovou infrastrukturou. Webové stránky: https://aiven-open.github.io/pghoard/ Na Githubu: https://github.com/Aiven-Open/pghoard Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Kontinuální archivace Pravidelný basebackup Podpora cloudového úložiště (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) Backup komprese a šifrování Automatické řízení retence Prometheusovy metriky pro monitorování Support for object storage Efektivní úložiště s delta zálohami Konfigurace JSON Cloud-native aplikace běžící na Kubernetes nebo kontejnerových platformách.Vynikající volba pro týmy, které již používají služby Aiven nebo monitorování Prometheus. Best for: 8. docker-postgres-backup-local (1.1k hvězdiček) Tento nástroj poskytuje automatizovaná řešení zálohování speciálně navržená pro databáze PostgreSQL běžící v kontejnerech Docker. Na Githubu: https://github.com/prodrigestivill/docker-postgres-backup-local Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Dockerové nasazení Plánované zálohování pomocí Cron Podpora více verzí PostgreSQL Automatická komprese zálohování Zálohování a úklid Oznámení prostřednictvím SMTP Podpora Custom Backup Commands Minimální stopy zdrojů Jednoduchá integrace s Docker Compose Vývojové a výrobní prostředí pomocí aplikace Docker. Ideální pro týmy spouštějící PostgreSQL v kontejnerech, které chtějí řešení pro zálohování plug-and-play. Best for: 9. pg_probackup (776 hvězdiček) pg_probackup je správce zálohování a obnovy pro PostgreSQL vyvinutý společností Postgres Professional. Poskytuje funkce podnikové úrovně se zaměřením na výkon a spolehlivost. Webové stránky: https://postgrespro.github.io/pg_probackup/ Na Githubu: https://github.com/postgrespro/pg_probackup Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Full, incremental and differential backups Zálohování a ověřování Spojení záloh pro optimalizaci úložiště Paralelní zálohování a obnovení Vzdálený backup Point-in-time zotavení Podpora externích adresářů Řízení katalogu Backup Podpora komprese (zlib, pglz, zstd) Kontrolní částka Organizace, které vyžadují pokročilé funkce zálohování, jako je fúze zálohování a validace.Vhodné pro podnikové nasazení PostgreSQL s přísnými cíli obnovy. Best for: 10. postgres-backup-s3 (659 hvězdiček) Jednoduchý obrázek Dockeru pro zálohování databází PostgreSQL na AWS S3.Je navržen pro jednoduchost a zaměřuje se na to, aby jedna věc fungovala dobře. Na Githubu: https://github.com/eeshugerman/postgres-backup-s3 Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Jednoduché nasazení založené na Dockeru Přímé zálohování na AWS S3 Plánované zálohování pomocí Cron Podpora více databází Možnosti zálohování šifrování S3 Integrace životního cyklu Minimální požadovaná konfigurace Automatické pojmenování zálohování pomocí časových razítek Podpora vlastních možností pg_dump Malá velikost obrázku Docker Týmy využívající infrastrukturu AWS, které chtějí jednoduché řešení zálohování bez problémů, ideální pro menší nasazení, kde je jednoduchost důležitější než pokročilé funkce. Best for: Výběr správného nástroje pro zálohování Výběr správného nástroje pro zálohování PostgreSQL závisí na vašich specifických potřebách: s více databázemi a přísnými SLA, zvažte Databasus, Barman nebo pgBackWeb. Tyto nástroje nabízejí možnost spravovat zálohy pro více databází z jedné platformy. For enterprise environments , WAL-G, PGHoard nebo Databasus poskytují vynikající integraci s cloudovým úložištěm a moderními infrastrukturními vzorci. For cloud-native deployments , docker-postgres-backup-local nebo postgres-backup-s3 nabízejí jednoduchá, kontejnerizovaná řešení, která se bezproblémově integrují s vaší stávající instalací Docker. For Docker environments Databasus a pgBackWeb poskytují moderní webové rozhraní, které zpřístupňují správu zálohování členům týmu, kteří upřednostňují GUIs před nástroji příkazového řádku. For teams prioritizing user experience Nástroje jako WAL-G, pgBackRest a Databasus nabízejí vynikající funkce bez licenčních nákladů při zachování silné podpory komunity. For budget-conscious operations Conclusion The PostgreSQL backup landscape in 2026 offers diverse solutions for every use case. Whether you're running a single database or managing a fleet of PostgreSQL servers, there's a tool that fits your requirements. Nezapomeňte, že nejlepší nástroj pro zálohování je ten, který budete pravidelně používat. Při výběru vezměte v úvahu faktory, jako je odbornost vašeho týmu, nastavení infrastruktury, rozpočet a časové cíle pro obnovení. Všechny nástroje uvedené v tomto článku jsou open source a aktivně udržovány, což z nich činí spolehlivé volby pro výrobní prostředí.