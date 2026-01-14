2026年十大开放源代码PostgreSQL备份工具

数据库备份对于任何生产环境都至关重要。当涉及到PostgreSQL时,选择合适的备份工具可能意味着快速恢复和停机时间之间的差异。本文探讨了2026年10大PostgreSQL备份工具,根据其GitHub的普及和社区采用的排名。 1. 数据库(4.6k 星) Databasus 是一个现代化、用户友好的 PostgreSQL 备份解决方案,专注于简单性和自动化,提供了一个清洁的 Web 界面来管理备份、规划和监控,该项目在 2025 年获得了很大的普及,现在已成为 PostgreSQL 生态系统的行业标准。 网站: https://databasus.com 基于GitHub: https://github.com/databasus/databasus Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n 计划的 PostgreSQL 备份(每小时、每日、每周、每月和 cron) 支持 25 多个存储目的地(本地、S3、FTP、SFTP、Google Drive、Dropbox、rclone等) 内置加密用于安全的备份存储 通过电子邮件,webhook,Slack,Telegram等通知,如果备份成功或失败 基于角色的访问控制和审计日志的用户管理(用于团队) 平行备份和内置压缩 适用于自托和云托管的 PostgreSQL 数据库 个人,团队和公司寻找一个具有现代化界面和最小配置的全集解决方案,非常适合希望从一个平台管理多个数据库的备份的组织。 Best for: 2. WAL-G(3.9k 星) WAL-G 是 PostgreSQL 的存档恢复工具,它扩展了 WAL-E. 用 Go 编写的功能,提供比其前身更好的性能和更多功能。 网站: https://wal-g.readthedocs.io/ 基于GitHub: https://github.com/wal-g/wal-g Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n 使用 PostgreSQL WAL 文件增加备份 支持多个云存储提供商(AWS S3,Google Cloud Storage,Azure) Delta 备份降低存储成本 压缩支持(LZ4,LZMA,Brotli) 并行上传和下载功能 支持 PostgreSQL、MySQL 和 MongoDB 时间点恢复 备份验证和测试 在云环境中运行大型 PostgreSQL 数据库的组织需要高效的增量备份,且存储空间较少。 Best for: 3. pgBackRest (35k 星) pgBackRest 是专为 PostgreSQL 设计的可靠备份和恢复解决方案,在企业环境中以其性能和可靠性而闻名。 网站: https://pgbackrest.org 基于GitHub: https://github.com/pgbackrest/pgbackrest Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Full, incremental and differential backups 并行备份和恢复以提高性能 地方或远程备份存储 支持多个存储库 备份加密和压缩 Point-in-time recovery 备份保留政策 详细记录和监控 PostgreSQL 版本 8.3 通过 18+ 支持 企业环境需要可靠、高性能的备份,具有强大的数据完整性保证,特别适用于备份速度重要的大型数据库。 Best for: 4、WAL-E(35K星) WAL-E 是 PostgreSQL 的原始连续存档解决方案之一. 虽然像 WAL-G 这样的新工具出现了,但 WAL-E 仍然因其稳定性和经过验证的追踪记录而受欢迎。 基于GitHub: https://github.com/wal-e/wal-e Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n 持续存档到云存储 支持 AWS S3, Azure Blob 存储,谷歌云存储 基础备份和 WAL 细分档案 GPG encryption support 使用LZOP的压缩 时间点恢复 简单的命令行界面 Well-documented and battle-tested Organizations seeking a stable, proven solution with extensive production history. Good choice for teams already familiar with WAL-E's workflow. Best for: 5. 酒吧人 (2.7k 星) Barman(备份和恢复经理)是一个开源管理工具,用于对PostgreSQL服务器的灾难恢复,由EnterpriseDB开发,专为企业级备份管理。 Website: https://pgbarman.org 基于GitHub: https://github.com/EnterpriseDB/barman Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 用于多个 PostgreSQL 服务器的远程备份管理 全面和增量备份支持 时间点恢复 自动备份清理的保留策略 备份目录和报告 与流媒体复制的集成 备份压缩和重复 地理解雇支持 云存储集成 管理多个 PostgreSQL 实例的组织需要集中的备份管理,具有企业级功能和支持。 Best for: 6. pgBackWeb (2.5k 星) pgBackWeb是一个现代的,自托网页接口来管理PostgreSQL备份,强调易于使用,并提供一个干净,直观的仪表板。 基于GitHub: https://github.com/eduardolat/pgbackweb Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n 简单的 Web 界面为备份管理 Scheduled backups with cron-like syntax 支持多个 PostgreSQL 数据库 Webhook 对备份成功或失败的通知 通过 Web 界面进行备份恢复 Docker 部署支持 备份保留政策 S3 兼容的存储后端 小到中等规模的团队需要一个简单的备份解决方案,具有现代的Web界面,适合那些喜欢GUI而不是命令行工具的开发人员。 Best for: 7. PGHoard (1.4k stars) PGHoard 是一款由 Aiven 开发的 PostgreSQL 备份和恢复工具,专注于云原生备份策略,并与现代云基础设施完美集成。 Website: https://aiven-open.github.io/pghoard/ GitHub: https://github.com/Aiven-Open/pghoard Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 连续档案 定期创建棒球备份 云存储支持(AWS S3,谷歌云存储,Azure) 备份压缩和加密 自动保留管理 用于监测的普罗米修斯指标 对象存储支持 有效的存储与 delta 备份 基于 JSON 的配置 在 Kubernetes 或容器平台上运行的云原生应用程序. 对于已经使用 Aiven 服务或 Prometheus 监控的团队来说,这是一个很好的选择。 Best for: 8. docker-postgres-backup-local (1.1k 星) 此工具提供专为在 Docker 容器中运行的 PostgreSQL 数据库而设计的自动备份解决方案,它是简单、轻量级且专为容器化环境而设计的。 基于GitHub: https://github.com/prodrigestivill/docker-postgres-backup-local Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 基于 Docker 的部署 Scheduled backups using cron 支持多个 PostgreSQL 版本 自动备份压缩 备份保留和清理 通过SMTP发送电子邮件通知 支持自定义备份命令 Minimal resource footprint 易于与 Docker Compose 集成 使用 Docker 的开发和生产环境. 适合在集装箱中运行 PostgreSQL 的团队,他们需要一个插件和播放备份解决方案。 Best for: 9. pg_probackup (776 星) pg_probackup 是 PostgreSQL 的备份和恢复管理器,由 Postgres Professional 开发,提供企业级功能,重点关注性能和可靠性。 网站: https://postgrespro.github.io/pg_probackup/ 基于GitHub: https://github.com/postgrespro/pg_probackup Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 全面、增量和差异备份 备份验证与验证 备份合并以优化存储 平行备份和恢复 远程备份模式 时间点恢复 支持外部目录 备份目录管理 压缩支持(zlib, pglz, zstd) 支票验证 需要高级备份功能的组织,如备份合并和验证,适用于具有严格恢复目标的企业 PostgreSQL 部署。 Best for: 10. postgres-backup-s3 (659 星) 一个简单的Docker图像,用于将PostgreSQL数据库备份到AWS S3中。 基于GitHub: https://github.com/eeshugerman/postgres-backup-s3 Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 简单的Docker部署 直接备份到 AWS S3 计划备份与Cron 支持多个数据库 备份加密选项 S3 生命周期政策整合 最小配置要求 自动备份命名与时刻印记 支持自定义 pg_dump 选项 Docker 图像大小 使用 AWS 基础架构的团队想要一个简单、无缝的备份解决方案,适合小型部署,其中简单性比高级功能更重要。 Best for: 选择合适的备份工具 选择正确的 PostgreSQL 备份工具取决于您的具体需求: 对于多个数据库和严格的 SLA,请考虑 Databasus、Barman 或 pgBackWeb. 这些工具提供从单个平台管理多个数据库的备份的能力。 For enterprise environments , WAL-G、PGHoard 或 Databasus 提供与云存储和现代基础设施模式的完美集成。 For cloud-native deployments , docker-postgres-backup-local 或 postgres-backup-s3 提供简单的集装箱化解决方案,可与现有 Docker 设置无缝集成。 For Docker environments , Databasus 和 pgBackWeb 提供现代的 Web 接口,使备份管理可以访问给那些喜欢 GUI 而不是命令行工具的团队成员。 For teams prioritizing user experience 诸如 WAL-G、pgBackRest 和 Databasus 等工具可提供优良的功能,无需支付许可费用,同时保持强大的社区支持。 For budget-conscious operations 结论 2026年的PostgreSQL备份环境为每个用例提供了多样化的解决方案,无论您是运行单个数据库还是管理一批PostgreSQL服务器,都有一个适合您的需求的工具。 记住,最好的备份工具是你会经常使用的工具。在做出选择时,请考虑团队的专业知识、基础设施设置、预算和恢复时间目标等因素。 本文中提到的所有工具都是开源和积极维护的,这使它们成为生产环境的可靠选择,从最适合当前基础设施的工具开始,并随着需求的增长而扩展。