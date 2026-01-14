トップ10 オープンソース PostgreSQL バックアップツール 2026

データベースのバックアップは、あらゆる生産環境に不可欠です。PostgreSQLに関しては、正しいバックアップツールを選択すると、迅速な回復とダウンタイムの間の違いを意味することができます。この記事では、2026年のトップ10のPostgreSQLバックアップツールを調査し、GitHubの人気とコミュニティの採用でランク付けされています。この記事では、オープンソースツールのみをリストアップし、商用ライセンスなしで自社ホストまたは使用することができます。 データベース(4.6k スター) Databasus は、シンプルさと自動化に焦点を当てた、現代的でユーザーフレンドリーな PostgreSQL バックアップソリューションで、バックアップ、スケジュール、モニタリングを管理するためのクリーンな Web インターフェイスを提供しています。このプロジェクトは、2025 年に大いに人気を得ており、現在 PostgreSQL エコシステムの業界標準となっています。 サイト: https://databasus.com Github : https://github.com/databasus/databasus Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n スケジュールされた PostgreSQL バックアップ(時間、日、週、月、Cron) サポート 25 以上のストレージ ターゲット (ローカル、S3、FTP、SFTP、Google Drive、Dropbox、rclone など) セキュアなバックアップストレージのための組み込み暗号化 電子メール、Webhook、Slack、Telegram等によるバックアップの成功または失敗の場合の通知 役割ベースのアクセス制御と監査ログによるユーザー管理(チーム用) バックアップとbuilt-in compression 自己ホストおよびクラウドホストの PostgreSQL データベースの両方に適しています。 個人、チーム、および企業は、最新のインターフェイスと最小限の構成を備え、複数のデータベースのバックアップを1つのプラットフォームから管理したい組織に最適です。 Best for: 2. WAL-G (3.9k スター) WAL-G は、PostgreSQL のアーカイブ復元ツールで、WAL-E の機能を拡張します.Written in Go, it offers better performance and more features than its predecessor. Now developed within Microsoft. サイト: https://wal-g.readthedocs.io/ Github : https://github.com/wal-g/wal-g Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n PostgreSQL WAL ファイルを使用した増加バックアップ 複数のクラウドストレージプロバイダーのサポート (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) Delta バックアップ ストレージコストの削減 圧縮サポート(LZ4、LZMA、Brotli) パラレルアップ&ダウンロード機能 PostgreSQL、MySQL、MongoDBのサポート ポイント・タイム・リハビリ バックアップ検証とテスト 大規模な PostgreSQL データベースをクラウド環境で実行する組織で、最低限のストレージオーバーヘッドで効率的な増加バックアップが必要です。 Best for: 3. pgBackRest (3.5k スター) pgBackRest は、PostgreSQL 用に設計された信頼性の高いバックアップおよび復元ソリューションで、エンタープライズ環境でのパフォーマンスと強力性で知られています。 サイト: https://pgbackrest.org Github : https://github.com/pgbackrest/pgbackrest Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 完全、増加および差異バックアップ Parallel Backup and Restore for Improved Performance (パフォーマンスを向上させるためのバックアップと復元) ローカルまたはリモートバックアップストレージ 複数のリポジトリのサポート バックアップ暗号化と圧縮 ポイント・タイム・リハビリ Backup retention ポリシー 詳細な記録と監視 PostgreSQL バージョン 8.3 から 18+ サポート 信頼性の高いパフォーマンスのバックアップを必要とするエンタープライズ環境は、強力なデータ整合性の保証を備え、特にバックアップ速度が重要な大型データベースに適しています。 Best for: ウォール-E(3.5k スター) WAL-E は PostgreSQL のオリジナルの連続アーカイブ ソリューションの 1 つです。WAL-G のような新しいツールが登場しましたが、WAL-E はその安定性と実証済みのトラック レコードのために人気があります。 GitHub: https://github.com/wal-e/wal-e Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n クラウドストレージへの継続的アーカイブ AWS S3、Azure Blob Storage、Google Cloud Storageのサポート ベースバックアップとWALセグメントアーカイブ GPG 暗号化サポート LZOPを使用した圧縮 ポイント・タイム・リハビリ コマンドライン インターフェイス うまくドキュメンタリー化され、戦闘テスト 幅広い生産歴を持つ安定した、実証済みのソリューションを求める組織 すでにWAL-Eのワークフローに精通しているチームにとって良い選択肢です。 Best for: 5. バーテンダー (2.7k スター) Barman (Backup and Recovery Manager) は、PostgreSQL サーバーの災害復旧のためのオープンソースの管理ツールです。 サイト: https://pgbarman.org Github : https://github.com/EnterpriseDB/barman Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 複数の PostgreSQL サーバーのリモートバックアップ管理 完全および増加バックアップサポート ポイント・タイム・リハビリ 自動バックアップクリーニングのための保存ポリシー バックアップカタログとレポート ストリーミング レプリケーション Streaming Replication Backup Compression と Deduplication 地理的解雇支援 クラウドストレージ統合 複数の PostgreSQL インスタンスを管理する組織で、エンタープライズレベルの機能とサポートを備えた中央バックアップ管理が必要です。 Best for: 6. pgBackWeb (2.5k スター) pgBackWeb は、PostgreSQL バックアップを管理するための現代的な、自己ホスティング Web インターフェイスです。 使用の容易さを強調し、クリーンで直感的なダッシュボードを提供します。 Github : https://github.com/eduardolat/pgbackweb Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n バックアップ管理のためのシンプルなWebインターフェイス スケジュールされたバックアップ with cron-like syntax 複数の PostgreSQL データベースのサポート Webhook バックアップの成功または失敗に関する通知 ウェブインターフェイスを介してバックアップ復元 Dockerデプロイのサポート Backup retention ポリシー S3 対応ストレージバックエンド 現代的なウェブインターフェイスでシンプルなバックアップソリューションを望む小規模から中規模のチームで、コマンドラインツールよりもGUIを好む開発者に最適です。 Best for: シンガポール (1.4k stars) PGHoard は Aiven が開発した PostgreSQL バックアップデモンおよび復元ツールで、クラウドネイティブのバックアップ戦略に焦点を当て、近代的なクラウドインフラストラクチャとよく統合されます。 サイト: https://aiven-open.github.io/pghoard/ Github : https://github.com/Aiven-Open/pghoard Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 継続アーカイブ 定期ベースバックアップ クラウドストレージ (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) バックアップ圧縮と暗号化 Automatic retention management モニタリングのためのPrometheus metrics Object Storage サポート デルタバックによる効率的なストレージ JSON ベースの構成 Kubernetes やコンテナ プラットフォームで実行されるクラウド ネイティブ アプリケーション すでに Aiven サービスや Prometheus モニタリングを使用しているチームにとって優れた選択肢です。 Best for: 8. docker-postgres-backup-local (1.1k スター) このツールは、Docker コンテナで動作する PostgreSQL データベースのために特別に設計された自動バックアップソリューションを提供します. It is simple, lightweight and purpose-built for containerized environments. Github : https://github.com/prodrigestivill/docker-postgres-backup-local Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Docker-based deployment cron を使用したスケジュールされたバックアップ 複数の PostgreSQL バージョンのサポート 自動バックアップ圧縮 Backup Retention & Cleanup SMTPによるメール通知 Custom Backup コマンドのサポート 最小限の資源足跡 Docker Composeとの統合 Docker を使用する開発および生産環境 PostgreSQL をコンテナで実行しているチームに最適で、プラグ&プレイバックアップソリューションが必要です。 Best for: 9. pg_probackup (776 星) pg_probackup は PostgreSQL 用のバックアップおよび回復マネージャで、Postgres Professional によって開発され、パフォーマンスと信頼性に焦点を当てたエンタープライズクラスの機能を提供しています。 サイト: https://postgrespro.github.io/pg_probackup/ Github : https://github.com/postgrespro/pg_probackup Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 完全、増加および差異バックアップ バックアップ認証と検証 Backup merging to optimize storage (バックアップ合併) バックアップと復元 リモートバックアップモード ポイント・タイム・リハビリ 外部ディレクトリのサポート バックアップカタログ管理 圧縮サポート(zlib、pglz、zstd) チェックアウトチェック Organizations requiring advanced backup features like backup merging and validation. Good fit for enterprise PostgreSQL deployments with strict recovery objectives. Best for: 10. postgres-backup-s3 (659 スター) PostgreSQL データベースを AWS S3 にバックアップするためのシンプルな Docker イメージです。 Github : https://github.com/eeshugerman/postgres-backup-s3 Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n シンプルなDockerベースの展開 AWS S3 へのバックアップ スケジュールされたバックアップ with cron 複数のデータベースのサポート バックアップ暗号化オプション S3 ライフサイクル ポリシーの統合 最低限の設定が必要 Automatic Backup Naming with Timestamps(タイムスタンプ) Custom pg_dump オプションのサポート Docker 画像サイズ Teams using AWS infrastructure who want a simple, no-frills backup solution. Ideal for smaller deployments where simplicity is more important than advanced features. Best for: 正しいバックアップツールの選び方 正しい PostgreSQL バックアップツールを選択することは、あなたの特定のニーズに依存します。 複数のデータベースと厳格なSLAは、データベース、バーマン、またはpgBackWebを検討します。これらのツールは、単一のプラットフォームから複数のデータベースのバックアップを管理する能力を提供します。 For enterprise environments , WAL-G、PGHoard、またはデータベースは、クラウドストレージと近代的なインフラパターンとの優れた統合を提供します。 For cloud-native deployments , docker-postgres-backup-local or postgres-backup-s3 は、既存の Docker セットアップにシンプルでコンテナ化されたソリューションを提供します。 For Docker environments Databasus および pgBackWeb は、コマンドライン ツールよりも GUI を好むチーム メンバーにバックアップ管理をアクセスできる近代的な Web インターフェイスを提供します。 For teams prioritizing user experience WAL-G、pgBackRest、Databasusなどのツールは、強力なコミュニティサポートを維持しながら、ライセンスコストなしで優れた機能を提供します。 For budget-conscious operations 結論 The PostgreSQL backup landscape in 2026 offers diverse solutions for every use case. Whether you're running a single database or managing a fleet of PostgreSQL servers, there's a tool that fits your requirements. 最良のバックアップツールは、実際に一貫して使用するツールであることを覚えておいてください。選択する際には、チームの専門知識、インフラストラクチャの設定、予算および回復時間の目標などの要因を考慮してください。 この記事で述べたすべてのツールはオープンソースであり、積極的に維持されており、生産環境のための信頼できる選択肢です。