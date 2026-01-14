Top 10 Open Source PostgreSQL Backup Tools ในปี 2026

การสํารองข้อมูลฐานข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสภาพแวดล้อมการผลิตใด ๆ เมื่อมันมาถึง PostgreSQL การเลือกเครื่องมือสํารองข้อมูลที่เหมาะสมอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการกู้คืนที่รวดเร็วและเวลาหยุดทํางาน บทความนี้จะสํารวจเครื่องมือสํารองข้อมูล PostgreSQL ด้านบน 10 ในปี 2026 ซึ่งจัดอันดับโดยความนิยมของ GitHub และการยอมรับของชุมชน ในบทความรายการเครื่องมือ Open Source เท่านั้นที่สามารถโฮสต์ด้วยตนเองหรือใช้ได้โดยไม่มีใบอนุญาตเชิงพาณิชย์ 1. ฐานข้อมูล (4.6k ดาว) Databasus เป็นโซลูชั่นการสํารองข้อมูล PostgreSQL ที่ทันสมัยและใช้งานง่ายซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความเรียบง่ายและการอัตโนมัติ มันให้อินเตอร์เฟซเว็บที่สะอาดสําหรับการจัดการการสํารองข้อมูลการวางแผนและการตรวจสอบ โครงการนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในปี 2025 และตอนนี้กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับระบบนิเวศ PostgreSQL เขียนใน Go เว็บไซต์ : https://databasus.com GitHub : https://github.com/databasus/databasus Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n Scheduled PostgreSQL backups (hourly, daily, weekly, monthly and cron) สนับสนุน 25 วัตถุประสงค์การจัดเก็บข้อมูล (ท้องถิ่น S3, FTP, SFTP, Google Drive, Dropbox, rclone ฯลฯ ) การเข้ารหัสในตัวเพื่อการสํารองข้อมูลที่ปลอดภัย การแจ้งเตือนทางอีเมล, webhook, Slack, Telegram ฯลฯ ในกรณีที่การสํารองข้อมูลประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว การจัดการผู้ใช้ด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทและการบันทึกการตรวจสอบ (สําหรับทีม) การสํารองข้อมูลแบบพกพาและการบีบอัดแบบบูรณาการ เหมาะสําหรับฐานข้อมูล PostgreSQL ที่โฮสต์ด้วยตนเองและโฮสต์บนคลาวด์ บุคคลส่วนบุคคลทีมงานและ บริษัท ที่กําลังมองหาโซลูชันทั้งหมดในหนึ่งที่มีอินเตอร์เฟซที่ทันสมัยและการกําหนดค่าขั้นต่ํา เหมาะสําหรับองค์กรที่ต้องการจัดการการสํารองข้อมูลหลายฐานข้อมูลจากแพลตฟอร์มเดียว Best for: 2. WAL-G (3.9k ดาว) WAL-G เป็นเครื่องมือการกู้คืนสถาปัตยกรรมสําหรับ PostgreSQL ซึ่งขยายฟังก์ชั่นของ WAL-E. เขียนใน Go มันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและคุณสมบัติมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ ตอนนี้พัฒนาภายใน Microsoft เว็บไซต์ : https://wal-g.readthedocs.io/ GitHub : https://github.com/wal-g/wal-g Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n การสํารองข้อมูลเพิ่มขึ้นโดยใช้ไฟล์ PostgreSQL WAL การสนับสนุนสําหรับผู้ให้บริการคลาวด์หลายแห่ง (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) การสํารองข้อมูล Delta เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล สนับสนุนการบีบอัด (LZ4, LZMA, Brotli) ความสามารถในการอัปโหลดและดาวน์โหลดในขณะเดียวกัน สนับสนุน PostgreSQL, MySQL และ MongoDB การกู้คืนจุดในเวลา การตรวจสอบและทดสอบการสํารองข้อมูล องค์กรที่ใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL ขนาดใหญ่ในสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่ต้องการการสํารองข้อมูลขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลขั้นต่ํา Best for: 3. pgBackRest (3.5k ดาว) pgBackRest เป็นโซลูชั่นการสํารองข้อมูลและการกู้คืนที่เชื่อถือได้ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับ PostgreSQL เป็นที่รู้จักกันดีสําหรับประสิทธิภาพและความทนทานในสภาพแวดล้อมองค์กร เว็บไซต์ : https://pgbackrest.org GitHub : https://github.com/pgbackrest/pgbackrest Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n การสํารองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้นและแตกต่างกัน การสํารองข้อมูลและกู้คืนแบบสอดคล้องกันเพื่อประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น การสํารองข้อมูลในท้องถิ่นหรือระยะไกล สนับสนุน repositories หลาย การเข้ารหัสการสํารองข้อมูลและการบีบอัด การกู้คืนจุดในเวลา นโยบายการสํารองข้อมูล การบันทึกและตรวจสอบรายละเอียด PostgreSQL รุ่น 8.3 ผ่านการสนับสนุน 18+ สภาพแวดล้อมองค์กรที่ต้องการการสํารองข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงพร้อมการรับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูลที่แข็งแกร่ง เหมาะสําหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งความเร็วในการสํารองข้อมูลมีความสําคัญ Best for: 4. WAL-E (3.5k stars) WAL-E is one of the original continuous archiving solutions for PostgreSQL. While newer tools like WAL-G have emerged, WAL-E remains popular due to its stability and proven track record. GitHub : https://github.com/wal-e/wal-e Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n การจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องไปยังคลาวด์ การสนับสนุนสําหรับ AWS S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage การสํารองข้อมูลฐานและการสํารองข้อมูลส่วน WAL สนับสนุนการเข้ารหัส GPG การบีบอัดโดยใช้ LZOP การกู้คืนจุดในเวลา อินเตอร์เฟซสายคําสั่งที่เรียบง่าย ที่ได้รับการพิสูจน์อย่างดีและทดสอบการต่อสู้ องค์กรที่กําลังมองหาโซลูชั่นที่มั่นคงและได้รับการพิสูจน์ด้วยประวัติการผลิตที่กว้างขวาง ทางเลือกที่ดีสําหรับทีมงานที่คุ้นเคยกับกระบวนการทํางานของ WAL-E Best for: 5. บาร์เทน (2.7k ดาว) Barman (Backup and Recovery Manager) เป็นเครื่องมือการจัดการซอฟต์แวร์ open-source สําหรับการกู้คืนภัยคุกคามของเซิร์ฟเวอร์ PostgreSQL. ออกแบบโดย EnterpriseDB มันถูกออกแบบมาสําหรับการจัดการสํารองข้อมูลระดับองค์กร เว็บไซต์ : https://pgbarman.org GitHub : https://github.com/EnterpriseDB/barman Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n การจัดการการสํารองข้อมูลระยะไกลสําหรับเซิร์ฟเวอร์ PostgreSQL หลาย สนับสนุนการสํารองข้อมูลเต็มรูปแบบและเพิ่มขึ้น การกู้คืนจุดในเวลา นโยบายการเก็บรักษาสําหรับการทําความสะอาดสํารองข้อมูลอัตโนมัติ แคตตาล็อกการสํารองข้อมูลและการรายงาน การบูรณาการกับการทําซ้ําสตรีมมิ่ง การบีบอัดการสํารองข้อมูลและ deduplication สนับสนุนการปลดปล่อยทางภูมิศาสตร์ การบูรณาการคลาวด์ องค์กรที่จัดการหลายตัวอย่าง PostgreSQL ที่ต้องการการจัดการการสํารองข้อมูลแบบศูนย์กลางพร้อมคุณสมบัติระดับองค์กรและการสนับสนุน Best for: 6. pgBackWeb (2.5k ดาว) pgBackWeb เป็นอินเตอร์เฟซเว็บที่ทันสมัยและโฮสต์ด้วยตนเองสําหรับการจัดการการสํารองข้อมูล PostgreSQL มันเน้นความสะดวกในการใช้งานและให้แผงควบคุมที่สะอาดและใช้งานง่าย GitHub : https://github.com/eduardolat/pgbackweb Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n อินเตอร์เฟซเว็บที่เรียบง่ายสําหรับการจัดการการสํารองข้อมูล การสํารองข้อมูลที่วางแผนด้วยซิงแท็ก cron-like สนับสนุนฐานข้อมูล PostgreSQL หลาย การแจ้งเตือน Webhook เกี่ยวกับความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการสํารองข้อมูล การกู้คืนการสํารองข้อมูลผ่านอินเตอร์เฟซเว็บ การสนับสนุนการใช้งาน Docker นโยบายการสํารองข้อมูล S3 สอดคล้องกับ Backend Storage ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการโซลูชันการสํารองข้อมูลที่เรียบง่ายพร้อมอินเตอร์เฟซเว็บที่ทันสมัย เหมาะสําหรับนักพัฒนาที่ชอบ GUI มากกว่าเครื่องมือคําสั่ง Best for: 7. PGHoard (1.4k ดาว) PGHoard เป็นเครื่องมือการสํารองข้อมูล PostgreSQL และกู้คืนที่พัฒนาโดย Aiven มันมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การสํารองข้อมูลที่เกิดจากคลาวด์และรวมกันได้ดีกับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ทันสมัย เว็บไซต์ : https://aiven-open.github.io/pghoard/ GitHub : https://github.com/Aiven-Open/pghoard Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n การจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง WAL การสร้าง Basebackup Periodic Cloud storage support (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure) การบีบอัดการสํารองข้อมูลและการเข้ารหัส Automatic retention management เมตร Prometheus สําหรับการตรวจสอบ Support for object storage การจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพพร้อมการสํารองข้อมูล Delta การกําหนดค่า JSON แอปพลิเคชันที่เกิดจากคลาวด์ที่ทํางานบน Kubernetes หรือแพลตฟอร์มคอนเทนเนอร์ ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับทีมที่มีบริการ Aiven หรือการตรวจสอบ Prometheus Best for: 8. docker-postgres-backup-local (1.1k ดาว) เครื่องมือนี้มีโซลูชั่นการสํารองข้อมูลอัตโนมัติที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับฐานข้อมูล PostgreSQL ที่ทํางานในภาชนะ Docker มันง่ายน้ําหนักเบาและออกแบบมาสําหรับสภาพแวดล้อมภาชนะบรรจุ GitHub : https://github.com/prodrigestivill/docker-postgres-backup-local Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n การใช้งานตาม Docker การสํารองข้อมูลที่กําหนดไว้โดยใช้ cron สนับสนุนหลายรุ่น PostgreSQL การบีบอัดการสํารองข้อมูลอัตโนมัติ การสํารองข้อมูลและการทําความสะอาด การแจ้งเตือนทางอีเมลผ่าน SMTP สนับสนุนคําสั่งการสํารองข้อมูลที่กําหนดเอง แป้นพิมพ์ทรัพยากรขั้นต่ํา การบูรณาการง่ายด้วย Docker Compose สภาพแวดล้อมการพัฒนาและการผลิตโดยใช้ Docker เหมาะสําหรับทีมที่ทํางานกับ PostgreSQL ในภาชนะที่ต้องการโซลูชันการสํารองข้อมูลแบบ plug-and-play Best for: 9. pg_probackup (776 ดาว) pg_probackup เป็นผู้จัดการการสํารองข้อมูลและการกู้คืนสําหรับ PostgreSQL ที่พัฒนาโดย Postgres Professional มันมีคุณสมบัติระดับองค์กรโดยเน้นประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ เว็บไซต์ : https://postgrespro.github.io/pg_probackup/ GitHub : https://github.com/postgrespro/pg_probackup Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n การสํารองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้นและแตกต่างกัน การยืนยันการสํารองข้อมูลและการตรวจสอบ การรวมการสํารองข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล การสํารองและกู้คืนแบบสม่ําเสมอ โหมดสํารองข้อมูลระยะไกล การกู้คืนจุดในเวลา สนับสนุนไดเรกทอรีภายนอก การจัดการแคตตาล็อก Backup สนับสนุนการบีบอัด (zlib, pglz, zstd) ตรวจสอบจํานวนเงิน องค์กรที่ต้องการคุณสมบัติการสํารองข้อมูลขั้นสูงเช่นการรวมการสํารองข้อมูลและการยืนยัน เหมาะสําหรับการใช้งาน PostgreSQL องค์กรที่มีเป้าหมายการกู้คืนที่เข้มงวด Best for: 10. postgres-backup-s3 (659 ดาว) รูปภาพ Docker ที่เรียบง่ายสําหรับการสํารองข้อมูล PostgreSQL ไปยัง AWS S3 มันถูกออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายและมุ่งเน้นไปที่การทําสิ่งหนึ่งอย่างดี GitHub : https://github.com/eeshugerman/postgres-backup-s3 Key features: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n การใช้งานง่ายโดยใช้ Docker การสํารองข้อมูลโดยตรงไปยัง AWS S3 การสํารองข้อมูลที่กําหนดไว้ด้วย Cron สนับสนุนฐานข้อมูลหลาย Backup encryption options การบูรณาการนโยบายวงจรชีวิต S3 Minimal configuration required การตั้งชื่อการสํารองข้อมูลอัตโนมัติด้วย Timestamps สนับสนุนตัวเลือก pg_dump ที่กําหนดเอง ขนาดภาพ Docker ขนาดเล็ก ทีมงานที่ใช้โครงสร้างพื้นฐาน AWS ที่ต้องการโซลูชันการสํารองข้อมูลที่เรียบง่ายและไม่มีข้อบกพร่อง เหมาะสําหรับการใช้งานขนาดเล็กซึ่งความเรียบง่ายสําคัญกว่าคุณสมบัติขั้นสูง Best for: เลือกเครื่องมือสํารองข้อมูลที่เหมาะสม การเลือกเครื่องมือสํารองข้อมูล PostgreSQL ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ: กับฐานข้อมูลหลายและข้อตกลง SLA ที่เข้มงวดให้พิจารณา Databasus, Barman หรือ pgBackWeb เครื่องมือเหล่านี้ให้ความสามารถในการจัดการการสํารองข้อมูลสําหรับฐานข้อมูลหลายจากแพลตฟอร์มเดียว For enterprise environments , WAL-G, PGHoard หรือ Databasus ให้การบูรณาการที่ยอดเยี่ยมกับคลาวด์จัดเก็บข้อมูลและรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย For cloud-native deployments , docker-postgres-backup-local หรือ postgres-backup-s3 มีโซลูชั่นที่เรียบง่ายและมีคอนเทนเนอร์ซึ่งรวมกันได้อย่างราบรื่นกับการตั้งค่า Docker ของคุณ For Docker environments Databasus และ pgBackWeb ให้อินเตอร์เฟซเว็บที่ทันสมัยซึ่งทําให้การจัดการการสํารองข้อมูลสามารถเข้าถึงได้แก่สมาชิกในทีมที่ชอบ GUIs มากกว่าเครื่องมือคําสั่ง For teams prioritizing user experience เครื่องมือเช่น WAL-G, pgBackRest และ Databasus ให้คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอนุญาตในขณะที่ยังคงสนับสนุนชุมชนที่แข็งแกร่ง For budget-conscious operations ข้อสรุป ภูมิทัศน์การสํารองข้อมูล PostgreSQL ในปี 2026 มีโซลูชั่นที่หลากหลายสําหรับทุกกรณีการใช้งาน ไม่ว่าคุณจะเรียกใช้ฐานข้อมูลเดียวหรือจัดการเซิร์ฟเวอร์ PostgreSQL มีเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณ Remember that the best backup tool is the one you'll actually use consistently. Consider factors like your team's expertise, infrastructure setup, budget and recovery time objectives when making your choice. Most importantly, test your backups regularly — an untested backup is no backup at all. เครื่องมือทั้งหมดที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นแหล่งที่มาและได้รับการบํารุงรักษาอย่างใช้งานทําให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สําหรับสภาพแวดล้อมการผลิต เริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะกับโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันของคุณและปรับขนาดตามความต้องการของคุณ