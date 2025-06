Πώς να διορθώσετε το σφάλμα DT_TOOLCHAIN_DIR

Firebase και Firebase Analytics: Σφάλμα στο Xcode 15

Μου αρέσει να αναπτύσσω για την πλατφόρμα Apple, αλλά μερικές φορές το περιβάλλον ανάπτυξης μας βοηθά να αναπτύξουμε ή να βελτιώσουμε την υπομονή μας.

Στο Xcode 15, η Apple έκανε μια τροποποίηση στην μεταβλητή που δείχνει την προεπιλεγμένη θέση της αλυσίδας εργαλείων, αντικαθιστώντας την από $DT_TOOLCHAIN_DIR σε $TOOLCHAIN_DIR.

DT_TOOLCHAIN_DIR cannot be used to evaluate LIBRARY_SEARCH_PATHS, use TOOLCHAIN_DIR instead

Εάν το έργο ή ο στόχος σας βασίζεται στην προηγούμενη μεταβλητή, θα πρέπει να την ενημερώσετε για να χρησιμοποιήσετε το $TOOLCHAIN_DIR.

Για να αποφύγετε την εκτέλεση αυτής της αντικατάστασης κάθε φορά που χρειάζεται να καθαρίσετε το έργο, προσθέστε το ακόλουθο τμήμα κώδικα στο τέλος του Podfile σας:

# Solution for: macOS v14 (Sonoma) | XCode 15.4 | Swift 5.0 | PodFile post_install do |installer| installer.pods_project.targets.each do |target| target.build_configurations.each do |config| # Update the Swift version config.build_settings['SWIFT_VERSION'] = '5.0' # Update all Pods iOS Deployment Target ios Version config.build_settings['IPHONEOS_DEPLOYMENT_TARGET'] = '15.0' # Update LIBRARY_SEARCH_PATHS ['Firebase.release.xcconfig', 'FirebaseAnalytics.release.xcconfig'].each do |file_name| Dir.glob("Pods/**/#{file_name}", File::FNM_CASEFOLD).each do |xcconfig_path| text = File.read(xcconfig_path) new_contents = text.gsub('DT_TOOLCHAIN_DIR', 'TOOLCHAIN_DIR') File.open(xcconfig_path, "w") {|file| file.puts new_contents } end end end end end

και τρέχει

pod install

Αυτό το λάθος Μπορεί εμφανίζονται σε περιβάλλοντα με MacOS 14 (Sonoma), XCode 15.4, Swift 5.0 ή υψηλότερη ρύθμιση σε σχέση με το Firebase και το Firebase Analytics Pods.

Αυτή η συμβουλή μπορεί να σώσει μερικές ώρες της ζωής σας.