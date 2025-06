त्रुटि DT_TOOLCHAIN_DIR को कैसे ठीक करें

Firebase और Firebase Analytics Xcode 15 में गलती कर सकते हैं

मुझे एप्पल मंच के लिए विकास करना पसंद है, लेकिन कभी-कभी विकास वातावरण हमें विकसित करने या हमारी धैर्य बढ़ाने में मदद करता है।

Xcode 15 में, Apple ने उस परिवर्तक को संशोधित किया जो डिफ़ॉल्ट टूलचेन स्थान को इंगित करता है, $DT_TOOLCHAIN_DIR से $TOOLCHAIN_DIR में बदल दिया।

DT_TOOLCHAIN_DIR cannot be used to evaluate LIBRARY_SEARCH_PATHS, use TOOLCHAIN_DIR instead

यदि आपका परियोजना या लक्ष्य पिछले परिवर्तनीय पर निर्भर करता है, तो आपको $TOOLCHAIN_DIR का उपयोग करने के लिए इसे अपडेट करना चाहिए।

इस प्रतिस्थापन को करने से बचने के लिए हर बार जब आपको प्रोजेक्ट को साफ करने की आवश्यकता होती है, तो अपने Podfile के अंत में निम्नलिखित कोड स्नैप को जोड़ें:

# Solution for: macOS v14 (Sonoma) | XCode 15.4 | Swift 5.0 | PodFile post_install do |installer| installer.pods_project.targets.each do |target| target.build_configurations.each do |config| # Update the Swift version config.build_settings['SWIFT_VERSION'] = '5.0' # Update all Pods iOS Deployment Target ios Version config.build_settings['IPHONEOS_DEPLOYMENT_TARGET'] = '15.0' # Update LIBRARY_SEARCH_PATHS ['Firebase.release.xcconfig', 'FirebaseAnalytics.release.xcconfig'].each do |file_name| Dir.glob("Pods/**/#{file_name}", File::FNM_CASEFOLD).each do |xcconfig_path| text = File.read(xcconfig_path) new_contents = text.gsub('DT_TOOLCHAIN_DIR', 'TOOLCHAIN_DIR') File.open(xcconfig_path, "w") {|file| file.puts new_contents } end end end end end

और दौड़ना

pod install

इस गलती कर सकते हैं MacOS 14 (Sonoma), XCode 15.4, Swift 5.0 या उससे अधिक सेटअप के साथ पर्यावरणों में Firebase और Firebase Analytics Pods के संबंध में होता है।

यह टिप आपके जीवन के कुछ घंटों को बचा सकता है।