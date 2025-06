DT_TOOLCHAIN_DIR エラーを修正する方法

「Firebase」と「Firebase Analytics」がXcode 15でエラーを発見

私はAppleのプラットフォームのために開発するのが好きですが、時には開発環境が我々の忍耐力を発展させたり改善したりするのに役立ちます。

Xcode 15 で、Apple はデフォルト ツールチェーンの位置を指す変数に変更を行い、 $DT_TOOLCHAIN_DIR から $TOOLCHAIN_DIR に置き換えました。

DT_TOOLCHAIN_DIR cannot be used to evaluate LIBRARY_SEARCH_PATHS, use TOOLCHAIN_DIR instead

プロジェクトまたはターゲットが前の変数に依存している場合は、それを $TOOLCHAIN_DIR を使用するように更新する必要があります。

プロジェクトをクリアする必要があるたびにこの置き換えを実行しないようにするには、Podfileの末尾に次のコードスナップを追加してください。

# Solution for: macOS v14 (Sonoma) | XCode 15.4 | Swift 5.0 | PodFile post_install do |installer| installer.pods_project.targets.each do |target| target.build_configurations.each do |config| # Update the Swift version config.build_settings['SWIFT_VERSION'] = '5.0' # Update all Pods iOS Deployment Target ios Version config.build_settings['IPHONEOS_DEPLOYMENT_TARGET'] = '15.0' # Update LIBRARY_SEARCH_PATHS ['Firebase.release.xcconfig', 'FirebaseAnalytics.release.xcconfig'].each do |file_name| Dir.glob("Pods/**/#{file_name}", File::FNM_CASEFOLD).each do |xcconfig_path| text = File.read(xcconfig_path) new_contents = text.gsub('DT_TOOLCHAIN_DIR', 'TOOLCHAIN_DIR') File.open(xcconfig_path, "w") {|file| file.puts new_contents } end end end end end

『RUN』

pod install

このエラー CAN MacOS 14 (Sonoma)、XCode 15.4、Swift 5.0 またはそれ以降の設定で Firebase および Firebase Analytics Pods に関連して発生します。

このヒントはあなたの人生の数時間を救うことができます。