როგორ უნდა შეცვალოთ შეცდომა DT_TOOLCHAIN_DIR

Firebase და Firebase Analytics Pods შეცდომა Xcode 15

მე მიყვარს განვითარება Apple პლატფორმა, მაგრამ ზოგჯერ განვითარების გარემოს დაგეხმარებათ გაუმჯობესოს ან გაუმჯობესოს ჩვენი მგრძნობიარე.

Xcode 15- ში, Apple შეიცვალა ნომერი, რომელიც ეხება default toolchain ადგილობრივ, და შეიცვალა $DT_TOOLCHAIN_DIR და $TOOLCHAIN_DIR. შედეგად, თქვენ მიიღებთ ეს შეცდომა:

DT_TOOLCHAIN_DIR cannot be used to evaluate LIBRARY_SEARCH_PATHS, use TOOLCHAIN_DIR instead

თუ თქვენი პროექტის ან მიზნების დამოკიდებულება წინა ვარიანტი, თქვენ უნდა განახლება იგი გამოიყენოთ $TOOLCHAIN_DIR.

იმისათვის, რომ არ გააკეთოთ ამ შეცვლა ყოველდღიურად, როდესაც თქვენ უნდა გაწმენდა პროექტი, დაამატოთ შემდეგი კოდი snippet ბოლოში თქვენი Podfile:

# Solution for: macOS v14 (Sonoma) | XCode 15.4 | Swift 5.0 | PodFile post_install do |installer| installer.pods_project.targets.each do |target| target.build_configurations.each do |config| # Update the Swift version config.build_settings['SWIFT_VERSION'] = '5.0' # Update all Pods iOS Deployment Target ios Version config.build_settings['IPHONEOS_DEPLOYMENT_TARGET'] = '15.0' # Update LIBRARY_SEARCH_PATHS ['Firebase.release.xcconfig', 'FirebaseAnalytics.release.xcconfig'].each do |file_name| Dir.glob("Pods/**/#{file_name}", File::FNM_CASEFOLD).each do |xcconfig_path| text = File.read(xcconfig_path) new_contents = text.gsub('DT_TOOLCHAIN_DIR', 'TOOLCHAIN_DIR') File.open(xcconfig_path, "w") {|file| file.puts new_contents } end end end end end

და Run

pod install

ეს შეცდომა შეიძლება MacOS 14 (Sonoma), XCode 15.4, Swift 5.0 ან უმაღლესი კონფიგურაციაზე Firebase და Firebase Analytics Pods.

ეს რჩევები შეიძლება შეინარჩუნოთ რამდენიმე საათის ცხოვრება.