Indlela yokulungisa ingcindezi DT_TOOLCHAIN_DIR

I-Firebase ne-Firebase Analytics inikeza ingxaki ku-Xcode 15

Ngithanda ukuthuthukiswa kwebhizinisi le-Apple, kodwa ngezinye izikhathi imvelo yokuthuthukiswa inikeza noma ukwandisa ukujabulela kwethu.

Ngo-Xcode 15, i-Apple iye yenziwe i-variable enikezela indawo ye-toolchain yama-default, ukuguqulwa kusuka ku-$DT_TOOLCHAIN_DIR ku-$TOOLCHAIN_DIR. Ngenxa yalokho, uzothola lesi sihloko:

DT_TOOLCHAIN_DIR cannot be used to evaluate LIBRARY_SEARCH_PATHS, use TOOLCHAIN_DIR instead

Uma inkqubo yakho noma izibambiso uxhumane ku-variable edlule, kufanele ukuguqulwa ukuze usebenzisa $TOOLCHAIN_DIR.

Ukuze ukunciphisa ukulayisha le-substitution ngalinye ukuthi kufanele ukunciphisa inkqubo, ukwengeza isithombe se-code esilandelayo ekupheleni kwe-Podfile:

# Solution for: macOS v14 (Sonoma) | XCode 15.4 | Swift 5.0 | PodFile post_install do |installer| installer.pods_project.targets.each do |target| target.build_configurations.each do |config| # Update the Swift version config.build_settings['SWIFT_VERSION'] = '5.0' # Update all Pods iOS Deployment Target ios Version config.build_settings['IPHONEOS_DEPLOYMENT_TARGET'] = '15.0' # Update LIBRARY_SEARCH_PATHS ['Firebase.release.xcconfig', 'FirebaseAnalytics.release.xcconfig'].each do |file_name| Dir.glob("Pods/**/#{file_name}", File::FNM_CASEFOLD).each do |xcconfig_path| text = File.read(xcconfig_path) new_contents = text.gsub('DT_TOOLCHAIN_DIR', 'TOOLCHAIN_DIR') File.open(xcconfig_path, "w") {|file| file.puts new_contents } end end end end end

Ukusuka

pod install

Ukulungiselela Ukulungele izimo ezivela ku-MacOS 14 (Sonoma), i-XCode 15.4, i-Swift 5.0 noma ephakeme ngokufaka ne-Firebase ne-Firebase Analytics Pods.

Ukusebenza okuhlobisa kungenziwa ukuvikela amahora amahora emibi yakho.