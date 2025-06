Cómo corregir el error DT_TOOLCHAIN_DIR

Firebase y Firebase Analytics pueden cometer un error en Xcode 15

Me encanta desarrollar para la plataforma de Apple, pero a veces el entorno de desarrollo nos ayuda a desarrollar o mejorar nuestra paciencia.

En Xcode 15, Apple hizo una modificación a la variable que apunta a la ubicación de la cadena de herramientas predeterminada, sustituyendo de $DT_TOOLCHAIN_DIR a $TOOLCHAIN_DIR. Como resultado, se obtiene este error:

DT_TOOLCHAIN_DIR cannot be used to evaluate LIBRARY_SEARCH_PATHS, use TOOLCHAIN_DIR instead

Si su proyecto o objetivo se basa en la variable anterior, debe actualizarlo para usar $TOOLCHAIN_DIR.

Para evitar realizar este reemplazo cada vez que necesite limpiar el proyecto, agregue el siguiente fragmento de código al final de su Podfile:

# Solution for: macOS v14 (Sonoma) | XCode 15.4 | Swift 5.0 | PodFile post_install do |installer| installer.pods_project.targets.each do |target| target.build_configurations.each do |config| # Update the Swift version config.build_settings['SWIFT_VERSION'] = '5.0' # Update all Pods iOS Deployment Target ios Version config.build_settings['IPHONEOS_DEPLOYMENT_TARGET'] = '15.0' # Update LIBRARY_SEARCH_PATHS ['Firebase.release.xcconfig', 'FirebaseAnalytics.release.xcconfig'].each do |file_name| Dir.glob("Pods/**/#{file_name}", File::FNM_CASEFOLD).each do |xcconfig_path| text = File.read(xcconfig_path) new_contents = text.gsub('DT_TOOLCHAIN_DIR', 'TOOLCHAIN_DIR') File.open(xcconfig_path, "w") {|file| file.puts new_contents } end end end end end

y correr

pod install

Este error Puede ocurren en entornos con MacOS 14 (Sonoma), XCode 15.4, Swift 5.0 o una configuración superior en relación con Firebase y Firebase Analytics Pods.

Esta herramienta puede salvar algunas horas de tu vida.