كيفية إصلاح الخطأ DT_TOOLCHAIN_DIR

أخطاء Firebase و Firebase Analytics في Xcode 15

أنا أحب تطوير على منصة Apple ، ولكن في بعض الأحيان يساعدنا بيئة التطوير على تطوير أو تحسين صبرنا.

في Xcode 15 ، أعدت Apple تعديلات على المتغيرات التي تؤكد على موقع سلسلة الأدوات المفترضة ، وتغيرها من $DT_TOOLCHAIN_DIR إلى $TOOLCHAIN_DIR.

DT_TOOLCHAIN_DIR cannot be used to evaluate LIBRARY_SEARCH_PATHS, use TOOLCHAIN_DIR instead

إذا كان مشروعك أو هدفك يعتمد على المتغيرات السابقة، يجب عليك تحديثها باستخدام $TOOLCHAIN_DIR.

لتجنب إجراء هذا التبديل كل مرة تحتاج إلى تنظيف المشروع، إضافة النقطة التالية من الكود في نهاية ملف Podfile الخاص بك:

# Solution for: macOS v14 (Sonoma) | XCode 15.4 | Swift 5.0 | PodFile post_install do |installer| installer.pods_project.targets.each do |target| target.build_configurations.each do |config| # Update the Swift version config.build_settings['SWIFT_VERSION'] = '5.0' # Update all Pods iOS Deployment Target ios Version config.build_settings['IPHONEOS_DEPLOYMENT_TARGET'] = '15.0' # Update LIBRARY_SEARCH_PATHS ['Firebase.release.xcconfig', 'FirebaseAnalytics.release.xcconfig'].each do |file_name| Dir.glob("Pods/**/#{file_name}", File::FNM_CASEFOLD).each do |xcconfig_path| text = File.read(xcconfig_path) new_contents = text.gsub('DT_TOOLCHAIN_DIR', 'TOOLCHAIN_DIR') File.open(xcconfig_path, "w") {|file| file.puts new_contents } end end end end end

و المشي

pod install

هذه الخطأ يمكن يحدث في بيئات مع نظام التشغيل MacOS 14 (Sonoma)، XCode 15.4, Swift 5.0 أو أعلى مع Firebase و Firebase Analytics Pods.

هذه النصائح يمكن أن تحافظ على بضعة ساعات من حياتك.