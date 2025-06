Ahoana ny fomba hamaha ny fahadisoana DT_TOOLCHAIN_DIR

Ny Firebase sy ny Firebase Analytics dia miteraka fahadisoana ao amin'ny Xcode 15

Tiako ny fampandrosoana ho an'ny sehatra Apple, fa indraindray ny tontolo fampandrosoana dia manampy antsika hanatsarana na hanatsarana ny faharetantsika.

Ao amin'ny Xcode 15, Apple dia nanao fanitsiana amin'ny isan-karazany izay manondro ny toerana ny toolchain default, manova avy amin'ny $DT_TOOLCHAIN_DIR ho $TOOLCHAIN_DIR. Noho izany dia mahazo ity fahadisoana ity:

DT_TOOLCHAIN_DIR cannot be used to evaluate LIBRARY_SEARCH_PATHS, use TOOLCHAIN_DIR instead

Raha miankina amin'ny variable teo aloha ny tetikasa na ny tanjona, dia tokony hanatsarana izany mba hampiasa $TOOLCHAIN_DIR.

Mba hisorohana ity fanovana ity isaky ny mila manadio ny tetikasa ianao, dia manampy ny fanapahan-kevitra manaraka eto amin'ny farany amin'ny Podfile:

# Solution for: macOS v14 (Sonoma) | XCode 15.4 | Swift 5.0 | PodFile post_install do |installer| installer.pods_project.targets.each do |target| target.build_configurations.each do |config| # Update the Swift version config.build_settings['SWIFT_VERSION'] = '5.0' # Update all Pods iOS Deployment Target ios Version config.build_settings['IPHONEOS_DEPLOYMENT_TARGET'] = '15.0' # Update LIBRARY_SEARCH_PATHS ['Firebase.release.xcconfig', 'FirebaseAnalytics.release.xcconfig'].each do |file_name| Dir.glob("Pods/**/#{file_name}", File::FNM_CASEFOLD).each do |xcconfig_path| text = File.read(xcconfig_path) new_contents = text.gsub('DT_TOOLCHAIN_DIR', 'TOOLCHAIN_DIR') File.open(xcconfig_path, "w") {|file| file.puts new_contents } end end end end end

Ary nandeha

pod install

Ny fahadisoana Azonao mitranga amin'ny tontolo iainana miaraka amin'ny MacOS 14 (Sonoma), XCode 15.4, Swift 5.0 na avo lenta amin'ny fifandraisana amin'ny Firebase sy Firebase Analytics Pods.

Ity torohevitra ity dia afaka mamonjy ora vitsivitsy amin'ny fiainanao.