Како да ја поправите грешката DT_TOOLCHAIN_DIR

Firebase и Firebase Analytics открија грешка во Xcode 15

Сакам да развивам за платформата на Apple, но понекогаш развојната средина ни помага да го развиеме или подобриме нашето трпение.

Во Xcode 15, Apple направи модификација на променливата која укажува на локацијата на стандардниот алатен синџир, заменувајќи го од $DT_TOOLCHAIN_DIR на $TOOLCHAIN_DIR.

DT_TOOLCHAIN_DIR cannot be used to evaluate LIBRARY_SEARCH_PATHS, use TOOLCHAIN_DIR instead

Ако вашиот проект или цел се потпира на претходната променлива, треба да ја ажурирате за да го користите $TOOLCHAIN_DIR.

За да избегнете извршување на оваа замена секој пат кога треба да го исчистите проектот, додадете го следниот код на крајот на вашата подфала:

# Solution for: macOS v14 (Sonoma) | XCode 15.4 | Swift 5.0 | PodFile post_install do |installer| installer.pods_project.targets.each do |target| target.build_configurations.each do |config| # Update the Swift version config.build_settings['SWIFT_VERSION'] = '5.0' # Update all Pods iOS Deployment Target ios Version config.build_settings['IPHONEOS_DEPLOYMENT_TARGET'] = '15.0' # Update LIBRARY_SEARCH_PATHS ['Firebase.release.xcconfig', 'FirebaseAnalytics.release.xcconfig'].each do |file_name| Dir.glob("Pods/**/#{file_name}", File::FNM_CASEFOLD).each do |xcconfig_path| text = File.read(xcconfig_path) new_contents = text.gsub('DT_TOOLCHAIN_DIR', 'TOOLCHAIN_DIR') File.open(xcconfig_path, "w") {|file| file.puts new_contents } end end end end end

и трчање

pod install

Оваа грешка може се случуваат во средини со macOS 14 (Sonoma), XCode 15.4, Swift 5.0 или повисока конфигурација во врска со Firebase и Firebase Analytics Pods.

Овој совет може да ви спаси неколку часа од животот.