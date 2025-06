DT_TOOLCHAIN_DIR වැරැද්ද විසඳන්නේ කෙසේද

Firebase සහ Firebase Analytics, Xcode 15 වල වැරැද්දක්

මම ඇපල් වේදිකාව සඳහා සංවර්ධනය කිරීමට කැමතියි, නමුත් සමහර වෙලාවට සංවර්ධන පරිසරය අපගේ ඉවසීම වර්ධනය කිරීමට හෝ වැඩි දියුණු කිරීමට අපට උපකාරී වේ.

Xcode 15 හි දී, ඇපල්, $DT_TOOLCHAIN_DIR සිට $TOOLCHAIN_DIR දක්වා මාරු කිරීමෙන්, මූලික toolchain ස්ථානයට පෙන්වන වෙනස්කම් සිදු කළේය.

DT_TOOLCHAIN_DIR cannot be used to evaluate LIBRARY_SEARCH_PATHS, use TOOLCHAIN_DIR instead

ඔබේ ව්යාපෘතිය හෝ ඉලක්කය පෙර වෙනස්කම් මත රඳා පවතී නම්, $TOOLCHAIN_DIR භාවිතා කිරීම සඳහා එය යාවත්කාලීන කළ යුතුය.

ඔබ ව්යාපෘතිය පිරිසිදු කිරීමට අවශ්ය සෑම අවස්ථාවකදීම මෙම ප්රතිසංස්කරණය සිදු නොකරන්න, ඔබේ Podfile අවසානයේ පහත දැක්වෙන කේත ප්රමාණය එකතු කරන්න:

# Solution for: macOS v14 (Sonoma) | XCode 15.4 | Swift 5.0 | PodFile post_install do |installer| installer.pods_project.targets.each do |target| target.build_configurations.each do |config| # Update the Swift version config.build_settings['SWIFT_VERSION'] = '5.0' # Update all Pods iOS Deployment Target ios Version config.build_settings['IPHONEOS_DEPLOYMENT_TARGET'] = '15.0' # Update LIBRARY_SEARCH_PATHS ['Firebase.release.xcconfig', 'FirebaseAnalytics.release.xcconfig'].each do |file_name| Dir.glob("Pods/**/#{file_name}", File::FNM_CASEFOLD).each do |xcconfig_path| text = File.read(xcconfig_path) new_contents = text.gsub('DT_TOOLCHAIN_DIR', 'TOOLCHAIN_DIR') File.open(xcconfig_path, "w") {|file| file.puts new_contents } end end end end end

දුවන

pod install

මෙම වැරැද්ද හැකි MacOS 14 (Sonoma), XCode 15.4, Swift 5.0 හෝ ඊට වඩා උසස් සැකසුම් සහිත පරිසරවල Firebase සහ Firebase Analytics Pods සම්බන්ධව සිදු වේ.

මෙම උපදෙස් ඔබේ ජීවිතයේ පැය කිහිපයක් බේරා ගත හැකිය.