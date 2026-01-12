Evernorth اور ڈپپلر فنڈز موسمی XRP انٹرفیس کی طاقت کے لئے تعاون کرتے ہیں

سان فرانسیسکو، CA - 9 جنوری 2026 - Evernorth، Ripple اور SBI Holdings کی طرف سے حمایت کی ایک XRP ڈیجیٹل اثاثہ خزانہ کمپنی، اور ڈپیلر فنڈز ("Doppler")، ایک مشہور XRPfi انشورنس فراہم کرنے والے، XRP Ledger ("XRPL") کی حمایت کے لئے ممکنہ تعاون کی جانچ پڑتال کرنے کے لئے ایک حکمت عملی تعلقات میں داخل ہو گئے ہیں، جس میں XRPL پر انسٹی ٹویٹیکل likvidity اور خزانہ استعمال کے کیسز کی ڈیزائن اور پائلٹ بھی شامل ہے. تعاون ایک سب سے بڑا عوامی XRP خزانہ کمپنیوں میں سے ایک اور بنیادی آن لائن انٹرفیس فراہم کنندہ کے درمیان ایک گہری انٹرفیس کو ظاہر کرتا ہے، جو روایتی مالیات اور XRPL پر مبنی مالیات کے نظام کے درمیان گہری توازن کے لئے راستہ کھولتا ہے. اس تعاون کے ذریعے، ایوارنورٹ اور ڈپپلر XRPL ایشیائی سسٹم کی اداروں کی قبولیت کی حمایت کرنے کے لئے ڈیزائن شدہ منصوبوں کا تجزیہ کر رہے ہیں، جس میں ساختہ لچکدار تقسیم، ممکنہ مالیاتی انتظام کی حکمت عملیوں، اور ایک مستحکم، طویل مدتی ایشیائی سسٹم بنیاد کی ترقی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. تعاون کے تحت، ایوارنورٹ اور ڈپپلر تنظیماتی لچکداریت کی تنصیب کے فریم ورک کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں جو XRPL پر خزانہ کے انتظام کی سرگرمیوں کی حمایت کرسکتے ہیں، جیسے آنچینج مصنوعات کی تبادلہ خیال اور XRP کے دارالحکومت کو بڑے پیمانے پر تنصیب کرنے کے میکانیزم. ڈپپلر کی موسمی سطح کی آرکیٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے، تعاون موسمی سرمایہ کاری کی طرف سے ساختہ حصہ لینے پر غور کرتا ہے جبکہ مسلسل، طویل مدتی سرگرمی کے لئے ضروری تجارتی، عملی اور تکنیکی بنیادوں کو قائم کرتا ہے. انٹرفیس اور لچکدار کے علاوہ، تعاون میں منظم حکومتی مواصلات اور مارکیٹ کی طرف متوجہ ابتدائیات شامل ہیں، شامل طور پر مشترکہ اعلانات، دستاویزات، اور آن لائن سرگرمیوں. ایک ہی وقت میں، Evernorth اور ڈپپلر نے موسمی اور خریدار شرکاء دونوں کو ہدف دینے والے عالمی مارکیٹ کی توسیع کی کوششوں کو جاری کرنے کا ارادہ کیا ہے، جس کا مقصد XRPL-Native Financial Infrastructure پر اعتماد کو تیز کرنے اور مضبوط کرنے کے لئے ہے. یہ تعاون XRP کو ایک شفاف اور موسمی طور پر منسلک آن لائن فریم ورک کے اندر ایک اہم اثاثہ کے طور پر پوزیشن کرنے کے لئے ایک مشترکہ ذمہ داری کی وضاحت کرتا ہے، جبکہ روایتی مالیاتی معیاروں کو اگلے نسل کے بلاکچین پر مبنی انشورنس کے ساتھ منسلک کرتا ہے. \n \n "XRPL کو قبول کرنے کا اگلے مرحلہ ان اداروں کی طرف سے چلایا جائے گا جو واضحیت، ساخت، اور حقیقی اقتصادی فائدہ کی ضرورت ہے، "آئرنورٹ کے سی ای او Asheesh Birla نے کہا. "ڈپپلر کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، ہم موسمی XRP likvidity onchain کی تنصیب کے لئے عملی فریم ورک کو آگے بڑھاتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ عالمی مارکیٹوں میں XRP کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے اور پیمائش کیا جاتا ہے." 
 
 "Evernorth کے ساتھ کام کرنا XRP Ledger پر انسٹی ٹیوٹائل کے مشارکت کو بڑھانے میں ایک اہم قدم ہے،" ڈپپلر فنڈز میں انسٹی ٹیوٹائلز کے سربراہ Rox نے کہا. "جیسا کہ انسٹی ٹیوٹی ٹیوٹائلز کو مضبوط نیٹ ورک اور تعلیمی خطرے کے فریم ورک کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے، ہم عالمی مارکیٹوں کے لئے ایک وسیع پیمانے پر، منافع پیدا کرنے والا اثاثہ کے طور پر XRP کی پوری صلاحیت کو کھولنے کا مقصد ہے." Evernorth کے بارے میں آرمڈا II کے ساتھ ایک نیا اعلان شدہ کاروباری مجموعہ معاہدے کے اختتام پر، Evernorth ایک عوامی طور پر ٹریڈنگ ڈیجیٹل اثاثوں کا خزانہ بن جائے گا جو سرمایہ کاروں کو ایک منظم، لچکدار اور شفاف ساخت کے ذریعے XRP کے ساتھ اشاعت فراہم کرتا ہے. ETFs کے برعکس، Evernorth ایکشن فی XRP کو فعال طور پر موسمی اور DeFi واپسی کی حکمت عملیوں، ایشیائی نظام میں حصہ لینے اور سرمایہ کاری مارکیٹنگ کی سرگرمیوں کی ایک موازنہ کے ذریعے بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے. مستقبل کی رپورٹوں کے بارے میں اہم معلومات اور اضافی معلومات تلاش کرنے کے لئے، ملاحظہ کریں: https://www.evernorth.xyz/press-release-10-20-2025 Doppler مالیات کے بارے میں ڈپیلر فنڈز XRPfi کی طرف سے ایک اداروں کی سطح کی واپسی کے انٹرفیس کو متعارف کرایا ہے جو اصل میں XRP Ledger پر تعمیر کیا گیا ہے. ہمارے سٹاک کو منظم مراقبہ، مکمل طور پر تجزیہ شدہ ذخائر اور سختی کے لئے ڈیزائن شدہ واپسی کی حکمت عملی کا مجموعہ ملتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ XRP کسی بھی اہم اثاثہ کی طرح منافع حاصل کرنا چاہئے، اور ہم اس کو ایک حقیقت بناتے ہیں، غیر متوقع واضح، کنٹرول اور اعتماد کے ساتھ.