エヴェルノースとドップラー・ファイナンスが、機関性XRPインフラストラクチャの発電に協力

サンフランシスコ、カリフォルニア州 - 2026年1月9日 - リップルとSBIホールディングスが支援するXRPデジタル資産財務会社であるEvernorthと、主要なXRPfiインフラストラクチャプロバイダーであるDoppler Finance(「Doppler」)は、XRPLにおける制度的流動性および財務利用ケースの設計およびパイロットを含む、XRP Ledger(「XRPL」)をサポートする潜在的な協力を探求するための戦略的関係を結んだ。 この協力は、最大の公的XRP財務会社の1社とコアオンチェーンインフラストラクチャプロバイダーとの間の統合の深化を強調し、伝統的な金融とXRPL原産の金融システムの間のより深い融合の道を開きます。 このコラボレーションを通じて、EvernorthとDopplerは、構造化された流動性の展開、潜在的な財務管理戦略、そして耐久性の高い長期生態系基盤の開発に焦点を当て、XRPLエコシステムの制度的な採用を支援するためのイニシアチブを探求しています。 この協力の下で、EvernorthとDopplerは、XRPLにおける財務管理活動をサポートする可能性のある機関の流動性展開枠組み、例えばオンチェーン製品の評価や、XRP資本の規模の展開のメカニズムを模索している。 ドップラーの機関レベルのアーキテクチャを活用することで、組織資本からの構造化された参加を考慮し、持続的で長期的な関与に必要な商業的、運用的、技術的基盤を確立します。 インフラストラクチャと流動性に加えて、協力には、共同発表、出版、オフライン関与を含む、調整された戦略的コミュニケーションと市場向けのイニシアチブが含まれます。 同時に、EvernorthとDopplerは、XRPLネイティブ金融インフラストラクチャへの採用を加速し、信頼を強化することを目的として、機関的および小売の参加者を対象にグローバルな市場拡大努力を追求する予定です。 このコラボレーションは、XRPを透明で制度的に調整されたオンチェーンフレームワーク内で重要な資産として位置づけ、従来の金融基準と次世代のブロックチェーンベースのインフラストラクチャを結ぶという共通のコミットメントを反映しています。 
 
 「XRPLの採用の次の段階は、明確さ、構造、実際の経済的有用性を要求する機関によって推進されます」とEvernorthのCEOであるAsheesh Birlaは述べています。 
 
 「Dopplerと協力して、我々は、XRPが世界市場でどのように使用され、管理され、拡大されるかについて、より高い基準を設定することを目的として、制度的なXRPの流動性オンチェーンを展開するための実用的な枠組みを進めている」 
 
 「Evernorthと協力することは、XRPレジガーにおける制度的参加を拡大するための有意義な一歩です」とDoppler Financeの機関責任者であるRox氏は述べました。「強力なインフラストラクチャと規律的なリスクフレームワークとの体制的流動性を調和させることによって、我々は、グローバル市場向けのスケーラブルで収益を生み出す資産としてXRPの完全な可能性を解放することを目指しています。 Evernorthについて 新たに発表されたArmada IIとのビジネス組み合わせ協定の締結時、Evernorthは、規制、流動性、透明な構造を通じて投資家にXRPへの曝露を提供する公開取引のデジタル資産財務機関となります。ETFとは異なり、Evernorthは、制度的およびDeFiの収益戦略、生態系参加、資本市場活動の組み合わせを通じて株当たりXRPを積極的に拡大することを意図しています。前向きな見通しに関する重要な情報や、追加情報を見つける場所については、以下を参照してください: https://www.evernorth.xyz/press-release-10-20-2025 Doppler Financeについて Doppler Finance は XRPfi をリードし、XRP Ledger に本質的に組み込まれた機関レベルの収益インフラストラクチャを導入しています。当社のスタックは、規制された保管、完全に監査された準備、および安全性と規模のために設計された厳密に監査された収益戦略を組み合わせています。 我々はXRPがあらゆる主要資産と同様に収益を生み出すべきだと信じているし、我々は、比類のない明確さ、コントロール、信頼性を備え、それを現実にしている。 リンク X ディスコード サイト ドックス