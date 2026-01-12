„Evernorth“ ir „Doppler Finance“ bendradarbiauja kurdami institucinę XRP infrastruktūrą

SAN FRANCISCO, CA – 2026 m. Sausio 9 d. – „Evernorth“, „XRP“ skaitmeninio turto iždo bendrovė, kurią remia „Ripple“ ir „SBI Holdings“, ir „Doppler Finance“ („Doppler“), pirmaujanti „XRPfi“ infrastruktūros teikėja, įstojo į strateginius santykius, kad ištirtų galimą bendradarbiavimą remiant „XRP Ledger“ („XRPL“), įskaitant institucinio likvidumo ir iždo naudojimo atvejų XRPL projektavimą ir bandymą. Bendradarbiavimas pabrėžia gilėjančią vienos didžiausių valstybinių XRP iždo bendrovių ir pagrindinės grandinės infrastruktūros teikėjo integraciją, atveriant kelią gilesniam tradicinių finansų ir XRPL natūralių finansinių sistemų konvergencijai. Per šį bendradarbiavimą Evernorth ir Doppler tiria iniciatyvas, skirtas remti XRPL ekosistemos institucinį priėmimą, daugiausia dėmesio skiriant struktūrizuotam likvidumo diegimui, potencialioms iždo valdymo strategijoms ir atsparaus, ilgalaikio ekosistemos pagrindo kūrimui. Pagal bendradarbiavimą "Evernorth" ir "Doppler" nagrinėja institucines likvidumo diegimo sistemas, kurios gali remti XRPL iždo valdymo veiklą, pvz., Onchain produktų vertinimą ir XRP kapitalo diegimo mechanizmus. Pasinaudojant „Doppler“ institucinio lygio architektūra, bendradarbiavimas numato struktūrizuotą institucinio kapitalo dalyvavimą, tuo pat metu sukuriant komercinius, operatyvinius ir techninius pagrindus, reikalingus tvariam ilgalaikiam dalyvavimui. Be infrastruktūros ir likvidumo, bendradarbiavimas apima koordinuotą strateginę komunikaciją ir rinkos iniciatyvas, įskaitant bendrus pranešimus, leidinius ir neprisijungusius įsipareigojimus. Tuo pačiu metu Evernorth ir Doppler ketina siekti pasaulinės rinkos plėtros pastangų, skirtų tiek instituciniams, tiek mažmeniniams dalyviams, siekiant paspartinti įsisavinimą ir sustiprinti pasitikėjimą XRPL natūraliąja finansine infrastruktūra. Šis bendradarbiavimas atspindi bendrą įsipareigojimą pozicionuoti XRP kaip pagrindinį turtą skaidrioje ir instituciškai suderintoje grandinės sistemoje, kartu sujungdama tradicinius finansinius standartus su naujos kartos blokų grandinės infrastruktūra.

„Kitas XRPL priėmimo etapas bus skatinamas institucijų, reikalaujančių aiškumo, struktūros ir realaus ekonominio naudingumo", – sakė „Evernorth" generalinis direktorius Asheesh Birla. „Bendradarbiaudami su „Doppler", mes plėtojame praktines institucinių „XRP" likvidumo grandinės diegimo sistemas, siekiant nustatyti aukštesnį standartą, kaip „XRP" naudojama, valdomas ir skaluojamas pasaulinėse rinkose."

„Bendradarbiavimas su „Evernorth" yra reikšmingas žingsnis į priekį plečiant institucinį dalyvavimą visame „XRP Ledger", – sakė „Doppler Finance" institucijų vadovas Roxas. „Suderindami institucinį likvidumą su tvirtąja infrastruktūra ir drausminama rizikos sistema, siekiame išlaisvinti visą „XRP" potencialą kaip mastelintą, pelną generuojantį turtą pasaulinėse rinkose."

Apie Everestą Pasibaigus neseniai paskelbtam verslo derinimo susitarimui su „Armada II", „Evernorth" bus viešai prekiaujama skaitmeninio turto iždas, suteikiantis investuotojams XRP poveikį per reguliuojamą, likvidų ir skaidrią struktūrą. Skirtingai nuo ETF, „Evernorth“ ketina aktyviai didinti savo XRP vienai akcijai, derindama institucines ir DeFi grąžos strategijas, ekosistemos dalyvavimą ir kapitalo rinkų veiklą. Svarbią informaciją apie perspektyvias ataskaitas ir kur rasti papildomos informacijos, žr. https://www.evernorth.xyz/press-release-10-20-2025 Doplerio finansavimas „Doppler Finance“ vadovauja „XRPfi“, įdiegdama institucinio lygio grąžos infrastruktūrą, sukurtą natūraliai remiantis „XRP Ledger“. Mūsų rinkinys apima reguliuojamą saugojimą, visiškai audituotas atsargas ir griežtai patikrintas grąžos strategijas, skirtas saugumui ir mastui. Mes tikime, kad XRP turėtų uždirbti grąžą, kaip ir bet kuris pagrindinis turtas, ir mes tai darome realybe, turėdami neprilygstamą aiškumą, kontrolę ir patikimumą. 