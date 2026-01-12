Evernorth y Doppler Finance colaboran para impulsar la infraestructura institucional de XRP

SAN FRANCISCO, CA – 9 de enero de 2026 – Evernorth, una compañía de tesorería de activos digitales de XRP respaldada por Ripple y SBI Holdings, y Doppler Finance (“Doppler”), un proveedor líder de infraestructura de XRPfi, han entrado en una relación estratégica para explorar una posible colaboración en apoyo del XRP Ledger (“XRPL”), incluyendo el diseño y el piloto de casos de liquidez institucional y uso del tesoro en XRPL. La colaboración destaca una integración más profunda entre una de las mayores compañías de tesorería pública de XRP y un proveedor de infraestructura en cadena principal, abriendo el camino para una convergencia más profunda entre las finanzas tradicionales y los sistemas financieros nativos de XRPL. A través de esta colaboración, Evernorth y Doppler están explorando iniciativas diseñadas para apoyar la adopción institucional del ecosistema XRPL, con un enfoque en el despliegue estructurado de liquidez, posibles estrategias de gestión del tesoro y el desarrollo de una base ecosistémica resiliente y a largo plazo. En el marco de la colaboración, Evernorth y Doppler están explorando marcos de despliegue de liquidez institucional que pueden apoyar las actividades de gestión del tesoro en la XRPL, como la evaluación de productos en cadena y mecanismos para el despliegue de capital XRP a escala. Al aprovechar la arquitectura de nivel institucional de Doppler, la colaboración contempla la participación estructurada del capital institucional al tiempo que establece las bases comerciales, operativas y técnicas necesarias para un compromiso sostenido y a largo plazo. Más allá de la infraestructura y la liquidez, la colaboración incluye comunicaciones estratégicas coordinadas e iniciativas orientadas al mercado, incluyendo anuncios conjuntos, publicaciones y compromisos fuera de línea. En paralelo, Evernorth y Doppler tienen la intención de perseguir los esfuerzos de expansión del mercado global dirigidos tanto a los participantes institucionales como a los minoristas, con el objetivo de acelerar la adopción y reforzar la confianza en la infraestructura financiera nativa de XRPL. Esta colaboración refleja un compromiso compartido para posicionar XRP como un activo clave dentro de un marco onchain transparente e institucionalmente alineado, al tiempo que enlaza los estándares financieros tradicionales con la infraestructura basada en blockchain de próxima generación. \n \n “La próxima fase de la adopción de XRPL será impulsada por instituciones que exigen claridad, estructura y utilidad económica real”, dijo Asheesh Birla, CEO de Evernorth. “La próxima fase de la adopción de XRPL será impulsada por instituciones que exigen claridad, estructura y utilidad económica real”, dijo Asheesh Birla, CEO de Evernorth. \n \n “Al colaborar con Doppler, estamos avanzando en los marcos prácticos para el despliegue de la liquidez en cadena institucional de XRP, con el objetivo de establecer un estándar más alto para cómo se utiliza, gestiona y escala XRP en los mercados globales”. “Al colaborar con Doppler, estamos avanzando en los marcos prácticos para el despliegue de la liquidez en cadena institucional de XRP, con el objetivo de establecer un estándar más alto para cómo se utiliza, gestiona y escala XRP en los mercados globales”. \n \n “Trabajar con Evernorth representa un paso significativo hacia adelante en la expansión de la participación institucional en todo el XRP Ledger”, dijo Rox, Jefe de Instituciones de Doppler Finance. “Al alinear la liquidez institucional con una infraestructura robusta y marcos de riesgo disciplinados, buscamos desbloquear el pleno potencial de XRP como un activo escalable y generador de rendimiento para los mercados globales”. “Trabajar con Evernorth representa un paso significativo hacia adelante en la expansión de la participación institucional en todo el XRP Ledger”, dijo Rox, Jefe de Instituciones de Doppler Finance. “Al alinear la liquidez institucional con una infraestructura robusta y marcos de riesgo disciplinados, buscamos desbloquear el pleno potencial de XRP como un activo escalable y generador de rendimiento para los mercados globales”. Más sobre Evernorth Al cerrar un acuerdo de combinación de negocios recientemente anunciado con Armada II, Evernorth será un tesoro de activos digitales comercializados públicamente que proporciona a los inversores una exposición a XRP a través de una estructura regulada, líquida y transparente. A diferencia de los ETF, Evernorth tiene la intención de aumentar activamente su XRP por acción a través de una mezcla de estrategias de rendimiento institucional y DeFi, participación en el ecosistema y actividades en los mercados de capitales. Para información importante sobre declaraciones prospectivas y dónde encontrar información adicional, consulte: https://www.evernorth.xyz/press-release-10-20-2025 Sobre la financiación Doppler Doppler Finance está liderando a XRPfi al introducir una infraestructura de rendimiento de nivel institucional construida nativamente en XRP Ledger. Nuestra pila combina custodia regulada, reservas completamente auditadas y estrategias de rendimiento estrictamente revisadas diseñadas para la seguridad y la escala. Creemos que XRP debe ganar rendimiento como cualquier activo importante, y estamos haciendo que sea una realidad, con claridad, control y credibilidad sin igual.